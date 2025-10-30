Zuckerberg hatalmas adatközpont-bővítést tervez, és 2026-ban magasabb tőkeköltségeket

A Meta Platforms, Inc. Különösen magas a tőkeköltség 2026-ban, mivel megduplázódik a mesterséges intelligenciával működő infrastruktúra, a harmadik negyedévben a bevételek 26%-os növekedése és a költségek 32%-os ugrása után. előrejelzések A Meta Platforms, Inc., a Facebook és az Instagram anyavállalat, a szociális hálózatok úttörőjéről a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb technológiai befektetőjévé vált.Az elmúlt években az adatközpontok kiépítésére, a fejlett AI modellekre és a tehetségek toborzására összpontosított, és a hirdetési birodalmával párhuzamosan az AI-t az alapvető üzleti hajtóerőként helyezte el. A Meta 2025 október 29-én bejelentette, hogy „a tőkeigényes dollár növekedése 2026-ban jelentősen nagyobb lesz, mint 2025-ben”, ami a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába és a számítási kapacitásokba történő jelentős beruházásoknak köszönhető. A vállalat 51,24 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, míg a költségek 32 százalékkal emelkedtek 30,71 milliárd dollárra. Bizonyára Mark Zuckerberg szerint a Susan Li pénzügyminiszter hozzátette, hogy az alkalmazottak kompenzációja, különösen a 2025-ben alkalmazott mesterséges intelligencia-mérnökök esetében, 2026-ban a második legnagyobb költségmozgás lesz. az „agresszív front-load építőipari kapacitás, Míg a Meta központi hirdetési üzletága továbbra is erős, az elemzők figyelmeztetnek arra, hogy a nehéz infrastruktúra-kibocsátások mérlegelhetik a marginokat, ha a bevételek növekedése nem tartja be a tempót.