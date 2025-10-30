Új történelem

Zuckerberg hatalmas adatközpont-bővítést tervez, és 2026-ban magasabb tőkeköltségeket

by
byTop Tech Companies@toptechcompanies

Who are the best tech companies around? We review websites, services, products, and more.

2025/10/30
featured image - Zuckerberg hatalmas adatközpont-bővítést tervez, és 2026-ban magasabb tőkeköltségeket
Top Tech Companies

About Author

Top Tech Companies HackerNoon profile picture
Top Tech Companies@toptechcompanies

Who are the best tech companies around? We review websites, services, products, and more.

Read my storiesTudj meg többet

HOZZÁSZÓLÁSOK

avatar

HANG TAGOK

tech-stories#meta-ai-investment#meta-data-center-expansion#meta-capital-expenditure-2026#meta-quarterly-earnings#meta-ai-infrastructure#meta-revenue-growth#ai-spending#meta-platforms-q3-2025-results

EZT A CIKKET BEMUTATTA

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories