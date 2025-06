Ne nézzen más önéletrajzokat: ez az egyetlen, amire valaha is szüksége lesz

A bérleti menedzser no-BS játékkönyve egy olyan önéletrajz írásához, amely valójában működik.

Három önéletrajz érkezett a postaládámba a múlt hónapban. Egy mentee, egy unokatestvérem és egy barátom. Segíteni akartam – szeretem segíteni. De ezeket olvasni úgy érezte, mint a házi feladatot. Nem azért, mert nem voltak okosak. hanem azért, mert a dokumentumok sűrűek, zavarosak és felejthetők.





Ez volt az, amikor megütött:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Megtanultunk olyan önéletrajzokat írni, mint a jogi átiratok: lineáris, formális, elfelejthető. Azt mondják nekünk, hogy írjunk az ATS-hez. Szúrjuk ki a formázást. Távolítsuk el a színt.





De itt van az igazság: még akkor is, ha az önéletrajzod átmegy az ATS szűrőn, még mindig meg kell haladnia.And I’m rooting for you! I want to see your potential.De ha én, valaki, aki törődik, nem tudok átjutni rajta... Képzeljünk el egy toborzási menedzsert, akinek nincs kontextusa, és tíz további lap nyitva van.





Ha az önéletrajzod nem teszi könnyűvé, hogy igent mondj, akkor már nem.

Az önéletrajznak egyetlen feladata van: a figyelmet lehetőséggé alakítani.

Úgy gondolja, mint egy termék. Az egyik három részből áll:















A legjobb önéletrajzokat nem csak írják, hanem tervezik, szerkesztik és végrehajtják.





1. pillér: Úgy gondolkodj, mint egy termék

Az önéletrajz nem tükrözi a múltat, hanem egy eszköz, amely eljuttatja Önt a jövőjébe.





A termékeknek felhasználói, eredményei, pozícionálása és konverziós célkitűzései vannak.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Tehát elkezdesz foglalkozni az önéletrajzoddal, válaszolj ezekre:

Milyen szerepeket üldözök?

Mit akarok felvenni, nem csak a listát?

Milyen erősségeket akarok kiabálni, még egy skimben is?





És ha a válaszod arra a kérdésre, hogy „mire van szükséged?” „Jobb fizetés”, kérlek, állj meg.





A fizetés nem egy pitch. Ez egy mellékhatás.

Ön alkalmazza anövekedésÉpíteni kellValami újA kétSzint felfeléA kétvezetésAz önéletrajznak szüksége vanreflect that ambition,Ne kövesse minden munkaköri leírást, mint egy alakváltót csigolyák nélkül.





Legyen világos aMiértaz ,KiknekésMi lesz a következőMég mielőtt megírná aMi volt.

Pillar 2: Design That Earns Attention

A design nem a betűtípusokkal kezdődik, hanem a tisztelettel.Respect for the reader’s timeTiszteletben tartja, hogy az emberek hogyan dolgozzák fel a vizuális információkat, és tiszteletben tartja azt a tényt, hogy az önéletrajzNem ő az egyetlen a csomagtartóban.





Itt van, ami valójában számít:

1. Elrendezés

Használj két oszlopot. Igen, ez rendben van. Az ATS túlélni fog. Hagyjuk abba a 2012. évre való ragaszkodást.





És itt van egy trükk: teddexperienceéseducationNéhány bérleti menedzser (mint én) törődik a tapasztalattal.FurcsaAz oktatás megszállottja. ne kérdezd meg miért! nem kapom megÖsszességébenDe ez az ideje, hogy a diákhitel adósság számolni! És ezzel, akkor szolgálja mindkettőt.

2. Hierarchia

Mit akarsz, hogy először lássam? a neved, a címed, a céged, a hatásod? Hűvös. Tegye azokat vizuálisan hangosabbá. betűméret. Bátor. De hagyja abba a kiabálást.





Your name and section headers are non-negotiables.Az ATS-nek szüksége van rájuk.





És a hierarchia nem csak esztétikai, hanemstrategicPéldául például:

Ha ugyanazon a társaságon belül előléptettek, emelje ki a szerepeket.

Ha a legmagasabb szintű márkáknál dolgozott (MANG? Big 4?), emelje ki a céget.





Válassza ki, mi számít a történetének, és hagyja, hogy ez vezessen.

3. Távolság

Adj levegőt. A Whitespace nem pazarolt hely, ez segít a pihenés földjén. Ha az önéletrajzod úgy néz ki, mint egy sűrű szöveges fal, elmentem. a szakasz címe megérinti a sort, amely megérinti a következő dolgot, komolyan elmentem.

4. A közelség

A dátumoknak közel kell lenniük a munkahelyi címekhez. Nem tudom megmondani, hogy ez mennyire bosszant, amikor a munkád a bal oldalon van, majd a dátumok jobbra mennek!

5. Színek

Használjon egy hangsúlyos színt, amely tükrözi, hogy ki vagy...kíméletesen. a neve, a fejlécek, és talán a cégek.Szín = aláírás.





Az önéletrajzod nem egy márkairánymutató dokumentum, de ez egy jel. A szín az egyik leggyorsabb módja annak, hogy elmondhasson valamit arról, hogy ki vagy, mielőtt elolvasnék egy szót.





Tartalmazhat valamit, mint például:

Maroon → Magabiztos, megalapozott, átgondolt

Kék → Megbízható, nyugodt, részletorientált

Orange → Bátor, kreatív, kezdeményező

Zöld → Friss, alkalmazkodó, küldetésvezérelt

Sárga (nem kiemelő sárga) → Optimista, meleg, nagy energia

Vörös → Határozott, határozott, erős jelenlét

Szürke/fekete csak → Tartalék, klasszikus, a szabályok szerint játszik (ami talán pontosan a lényeg)

6. Design a Skim számára

Az emberek nem olvassák az önéletrajzokat. Megvizsgálják. Tegye könnyűvé számukra, hogy megtalálják a jelet. Tehát, tegye ezeket a pozíciókat merészre, tegye a hatást merészre, bármi, amit nem lehet és nem szabad kihagyni, merész legyen.

A Micro-Tips szakasz megtervezése

Ha azt akarod, hogy az önéletrajzod jól olvashasson, ne kényszerítsd, hogy javítsam ezeket.

Árva szavak: Ha egy magányos szó ül a következő sorban, kérjük, javítsa meg.

Font bűncselekmények: Válasszon egy betűtípus-családot. Tartsa be. Használjon betűtípus-változatokat, ha szükséges. A kiegészítő betűtípusok is rendben vannak, de együtt kell menniük. Továbbá, nincs Comic Sans vagy Papyrus!

Alignment drift: Ha a golyók nem egyeznek, akkor ez sem az üzeneted.

Rivers of whitespace: Nagy szakadékok fut függőlegesen keresztül indokolt szöveg? Stop! Balra állítva minden alkalommal. Ön nem ír egy magazin cikk.

Levélkülönbség: Ne is gondolj rá!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Szeretné megmutatni az UI / UX készségeit PM-ként? Így csinálod a kezdetektől!

3. pillér: A tartalom, amely valójában valamit mond

A design megszakít, a tartalom megmarad, a narratíva emlékeztet.





Itt van, hogyan lehet valójában írni egy önéletrajzot, amit érdemes elolvasni:

Oldalak száma = 1

Mint bérbeadási menedzser, 6 másodperc múlva vagyok, talán 10 ha nagylelkű vagyok. Tehát semmi több, mint 1 oldal nem fogja megtenni. Azt fogom venni, hogy, „Ez a gyermek nem tudja, hogyan kell szerkeszteni.” Ami a valós életben lenne, „Ez a gyermek még vágja le a tartományt, ha szükséges?” És a válaszom erre, az önéletrajz alapján, aznemSzóval szerkessze meg!

2. Minden golyónak szüksége van egy munkára.

Minden golyónak más dolgot kell tennie.Ne ismételje meg ugyanazt a mondatot egy új szótaggal.Olyan, mintha kimaradt volna a mondanivalója, és feltételezem, hogy megtette.

3. Kezdje a cselekvéssel, és fejezd be a bizonyítékokkal.

• azBadLED szinkronizálás a csapatok között

• azBetterLED keresztfunkciós szinkronizálás, amely 40%-kal csökkenti a QA időt és csökkenti a indítási késedelmeket

4. Megbízás = jelzés

Bármi is az első, azt feltételezem, hogy a legjobban értékeled.Ne temess el a legerősebb munkádat félúton az oldalon.

5. Mondd el, mit csinál a cég

Ha az önéletrajzod azt mondja, hogy „Google”, jó. De dolgoztál a Gmailen? a YouTube-on?





A kontextus egy vonala minden vállalat alatt különbséget tesz a világban.

Példák :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Segít megérteni akindAz általad elvégzett munka, atípusA csapat, amelyben voltál, és hogy megoldottad-e a problémákat, amelyek relevánsak ahhoz, amire szükségem van.

A tárgyalás nélküli dolgokért harcolni fogok.

Nincs fotó: Az előítélet valóságos. És nem érdekel, milyen forró vagy. Az arcod nem minősítés. Tartsa távol az oldaltól.

Nincsenek vállalati helyszínek: Hacsak nem számít, hogy mit csináltál, ez csak elpazarolt hely.

Nincs regény a bevezetőben: Az összefoglalónak 2-3 sornak kell lennie, zsargonmentesnek és emberinek. Nem manifesztum. Nem buzzword saláta. És biztosan nem golyó formájában.

Készségek szakasz: rendeltetés szerint: Rendelési kérdések. Mindig. Tervezők → vezetni a tervezési eszközök és módszerek PM mérnöki háttérrel → vezetni a termék készségek.

Nincsenek készségkörök: Mit jelent az Excelben az „4 az 5 közül”? Hogy formázhat egy táblázatot? Makrók használata? Nincs szabvány. Nincs értelme.

Nincs lebegő eszközlisták. Figma, Excel, Jira... oké. De mi van velük? Ha felsorolja az eszközt, mutassa meg, hogyan használták, vagy tegye a készségek szakaszába, ahol a tervezésről vagy az elemzésről, vagy a felhasználói történetekről beszél!

Bónusz: Ha korai karrier, közepes pivot, vagy folytatása szorongó

Nem kell egy halmozott munkahelyi történelem, hogy írjon egy nagyszerű önéletrajzot.

1. Hozzáadás a projektekhez

Especially if you’re in grad school or making a shift. This is how you prove relevance.

A valós világ problémái

Show your role, decisions, and impact

Bónusz, ha a munkához kapcsolódik (portfólió, GitHub stb.)





Internships countAz is.Side projectsHívd őket, amilyenek. Ne temessétek el a címet. És biztosan ne tegyétek ezt élményként.

2. Mutasd meg, hogy tudsz együttműködni

Nem csatlakozol VP-ként. PM1-ként, APM-ként vagy tervezőként érkezel 1. És mit keresek? Valaki, aki tud együttműködni, visszajelzést kapni és hajózási funkciókat használni. Használj olyan szavakat, mint: „Együttműködve a többfunkciós csapatokkal...” „Együttműködve a tervezéssel, hogy megismételjék a vezetékes kereteket...” „Munkát végeztek a mérnökökkel, hogy kiterjesszék az MVP-funkciókat...” Ez az, ami azt mutatja, hogy készen állsz a forgatásra.

Végső gondolat

Az önéletrajz nem csak egy dokumentum. Ez egy termék. Ez nem minden, amit tettél. Ez arról szól, hogy valaki többet akar tudni.





És az igazság?

Nem a múltad miatt bérelnek, hanem azért, hogy egyértelműen hinni tudj valakinek a jövődben.

A legjobb önéletrajzok nem listák. Ezek meghallgatások. Tedd a tiéd, aki megkapja a visszahívást.