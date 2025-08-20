Két óra a kurzorral megváltoztatta, hogyan látom az AI kódolását

Karrierem során először fogalmam sincs, milyen lesz a szoftvermérnök öt vagy tíz év múlva. Mindig is szerettem a kódolást. mindent. annyira szeretek alkalmazásokat készíteni a semmiből, mint a nagy, összetett kódbázisok megértését. élvezem egy összetett problémát, és egyszerű végrehajtást találok, vagy egy összetett kódot veszek és egyszerűbbé teszem. Ez a kézműves szeretet formálta az AI kódoló eszközökkel szembeni kezdeti ellenállásomat. Korai hype és szkepticizmus Nem az, hogy azt gondoltam: „Nem és soha nem lesz szükségem erre.” Már napi ChatGPT-felhasználó voltam a nem kódolási feladatokhoz. de azt hittem, hogy messze vagyunk a programozáshoz használható eszközöktől. Az előítéletemet megerősítették ezek a történetek a junior fejlesztőkről vagy akár a nem fejlesztőkről, akik teljes alkalmazásokat írnak AI-val. „Csak egy felhívással építettem fel egy todo listát” – mondják. Néhányszor megpróbáltam a GitHub Copilototot, és a szkepticizmusom indokoltnak tűnt. csalódott voltam. A javaslatok néha irrelevánsak voltak, és több időt vett igénybe a javításuk, mint a relevánsokból nyert idő. A legfontosabb, hogy kevésbé produktívnak éreztem magam, és kevesebb munkát szereztem. Elvesztettem az áramlási állapotomat. ahelyett, hogy a nagy képre gondolnék, inkább a generált kód ellenőrzésére és a hibák kijavítására összpontosítottam. A fordulópont Aztán két barátom azt mondta nekem, hogy adjak egy lövést a Cursornak. Mint, komolyan. Óriási hype volt a Cursor körül abban az időben, így azt hittem, hogy jó időzítés. Úgy döntöttem, hogy két órán át kipróbálom, de kihívást jelentettem magamnak: ha világos véleményem lenne a Cursorról, mindent bele kellett mennem. Ezekben a két órában kizárólag az ügynök módot használtam. nem írtam semmilyen kódot magamnak. dolgoztam az alapvető funkciókon, amelyeket hozzá kellett adnom az alkalmazáshoz, amellyel a munkám során dolgozom. A szent szar. Elszabadultam a fújástól. A kurzor képes volt megbirkózni a bonyolult kódbázissal. „Ezt a fájlt példaként” mondhattam neki, és az eredmény nagyrészt rendben volt. Az ügynök mód nem volt tökéletes – néha feltételezéseket tett, hogy nem kellene. De ahelyett, hogy magam javítanám a kódot, elmagyaráztam, hogy miért rossz, és pontosabb utasításokat adtam neki. Új kézműves készségek felfedezése Ma mind a Claude Code-t, mind a Cursor-t naponta használom. A Cursor „Tab” funkciója még mindig a legjobb időmegtakarító és a leggyakrabban használt funkció. Rájöttem, hogy a pontos utasítások írása valójában nagyon hasonlít a kód írásához. Megtanulod a mintákat, a helyes gyakorlatokat és a módszereket annak ellenőrzésére, hogy a utasítások helyesek. Ugyanez a helyzet, amikor megtanulod a programozást - végül meg kell tanulnod a tervezési mintákat, a tesztelést, az együttműködési technikákat stb. A különbség az, hogy az AI-eszközök használata olyan új, hogy nincs sok naprakész erőforrás. Sok szemetet és elavult technikát. Megpróbálok dokumentumot tartani a jó gyakorlatokkal, amelyeket azonosítottam és teszteltem, és megosztjuk őket kollégáimmal. Még mindig szoftvermérnök Még mindig szoftvermérnök vagyok, és nem hiszem, hogy ez meg fog változni. A mi szerepünk még mindig a jó szoftverek készítése. Nem számít, hogy milyen jó AI eszközök lesznek, még mindig csak eszközök. Nagyon jó eszközök, amelyekre feladatok átruházhatók. Olyan feladatokat adok az ügynöknek, amelyeket túl sokat gondolkodás nélkül is elvégezhetek, de ez sok időt vesz igénybe – nagyon szisztematikus feladatokat, amelyeket egy fiatalabb fejlesztő a megfelelő magyarázatokkal elvégezhet. A legjobb példa, amit az ügynök számára találtam, egy hatalmas alkalmazás egyik UI-könyvtárból a másikba történő áttelepítése volt. Ez nem nehéz munka, de óriási időt vesz igénybe, és teljesen nem érdekes. Még akkor is, ha az ügynök jó kódot ír, szakértelemre van szükség annak biztosításához, hogy valóban jó legyen, és még több szakértelemre van szükség a hibák javításához vagy a hibák elhárításához, ha problémák merülnek fel. A bizonytalanság előre Úgy gondoltam, hogy az AI használata azt jelentette, hogy a termelékenységért cserébe feláldoztam a szeretetemet a kód készítéséért.Most meglehetősen biztos vagyok benne, hogy tévedtem. Tehát igen, abszolút fogalmam sincs, milyen lesz a munkám öt vagy tíz év múlva. Az AI-eszközök olyan újszerűek, hogy bárki, aki ma elkezdi használni őket, valószínűleg néhány héten belül naprakész készségeket szerezhet. Amit tudok, az az, hogy még nagyon korán haladok az AI-eszközök használatának útján, és minden nap új dolgokat tanulok.