HackerNoon vs Bitcoin – A végső leszámolás, amelyet nem kértél

A HackerNoon és a Bitcoin egyaránt összeláncolja állandó publikációit a profit érdekében.





Míg a HackerNoon 10 percenként tesz közzé cikkeket, a Bitcoin blokkokat tesz közzé.





Ezúton összehasonlítom és szembeállítom őket.





Megjegyzés : A cikk elkészítésekor nem használtak ki mesterséges intelligenciát, és nem is konzultáltak vele.





A szerkesztő megjegyzése: Ez a történet a történet szerzőjének nézeteit képviseli. A szerző nem áll kapcsolatban a HackerNoon munkatársaival, és ezt a történetet egyedül írta. A HackerNoon szerkesztősége csak a nyelvtani pontosságot ellenőrizte a történetben, és nem ítéli el/elítéli az itt található állításokat. #DYOR

HackerNoon

Üdvözöljük a HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging beszámolója szerint





Csak a 2024-ben megjelent (vagy bányászott ) HackerNoon cikkek 44 ÉV, 6 HÓNAP ÉS 18 NAP olvasási időt tettek ki!





Tekintettel arra, hogy 2024-ben 10 percenként 52 704 darab 10 perces intervallum volt, a HackerNoon





(44*365*24*6 + 6*30*24*6 + 18*24*6) / 52704 = 44 perc olvasási idő.





Átlagosan hány olvasóról van szó?





Az online cikkek és blogbejegyzések átlagos olvasási idejére vonatkozó kutatás nem döntő. De ha a masterblogging.com szavait + 0,25%-os hibát vesszük, a legtöbb internetező körülbelül 2 percig olvas, mielőtt folytatná a napját.





44/2 = 22 olvasó 10 percenként.





Tegyük fel, hogy ezek az olvasók hozzájárulnak a lényeghez,





Majd,





A State of the Noonion 2025: Scaling Business Blogging and The Technology Publishing Network ,





Úgy tűnik, hogy a Business Blogging volt a titkos szósz a HackerNoon hatalmas sikeréhez.





Bár a HackerNoon nem hozza nyilvánosságra a nyereségét, elég nyitott ahhoz, hogy elmondjon nekünk valamit ebből a redukált grafikonból.









Ezzel a 2021-es déli állapottal párosítva leegyszerűsítve következtethetünk:





A fenti grafikonon a 2023 és 2024 közötti különbség körülbelül hatszorosa a 2020 és 2021 közötti különbségnek, tehát tegyük fel, hogy legalább 6 millió dollár nyereséget értek el.





6 millió dollár / 52704 = 113 dollár 10 percenként, ahogyan 22 olvasójuk fizette.





113/22 dollár ~ 5 dollár olvasónként.





Szép.





De azt is, hogyan?





Utoljára ellenőriztem, az olvasás nem kerül semmibe.





De vásároltál tavaly online?





Igen?





A HackerNoon ajánlásával heh?





Fogadok, hogy igen.





Ennél is fontosabb, lefogadom, hogy többet profitáltál, csak nem követted nyomon, mint a HackerNoon.





Míg a fenti adatok a HackerNoon üzleti képességeit mutatják, ami a 2747. helyen álló vállalatnál meglehetősen lenyűgöző, az olvasók az okai ennek.





A jó tartalommal töltött idő manapság pénzt keres.

Nem vagyok jártas a célzott reklámozási technikákban, de nézze meg, megmutatom.





Néhány leegyszerűsített fordított arányú matematika segítségével:





Ha a 2747. sz. 6 millió dollárt rak össze, akkor az 1. – a Facebook 2747-et * 6 millió dollár > 16 milliárd dollár!





Fizettél már a Facebook- vagy Instagram-előfizetésedért?





Nem.





Fizetve a postázásért?





Nem.





Ajánlásra vásároltam bármit... hmm.









messze voltam. Csak a negyedik negyedévben 16 milliárd dollárt raktak össze.





Ah, egy nagyobb exponenciális hatványa, mint y = k/x, ha k = 1. (Vajon k valami 0,25? Úgy néz ki).





Ez természetesen nem leegyszerűsített fordított arány.





Ez a grafikon a nyereségesség vs Ahrefs rangsoráról.





***





Most a HackerNoont fogom összehasonlítani a Bitcoinnal.





Tegyük fel, hogy a blogírás olyan, mint hasznos információk blokkláncának felépítése.





A tranzakciókban írók, olvasók és kiadók vesznek részt.





Bitcoin esetében az egyes blokkokban található információ meglehetősen haszontalannak tűnik, de hasznos, mert megakadályozza a dupla költekezést.





Unalmas, heh.





Nos, az erő, ne feledje, a hirdetési bevételekben van.





Kövessük tehát a hirdetéseket.





A Bitcoint elég jól reklámozták, mondhatnám.





Íme néhány legújabb hirdetés.

















Bitcoin

A Bitcoin az új szokásos módon 3,125 bitcoint és 10 percenként 1 blokkot bányász, hogy hozzáadja a blokkláncát.





Bár lehet, hogy soha nem kapunk teljesen tiszta képet arról, hogy hányan bonyolították le (hála a magánélet védelmét védő szupergyors L2 fizetési síneknek, mint például a Lighting Network), tudhatjuk, hogy mennyivel több értéket szerzett az elmúlt évben.









Qtn : Ha az Old_Market_Cap 113,36%-a = 105 950 * 21 millió, keresse meg az Old_Market_Cap / OMC értéket.





Crunching után azt látjuk, hogy OMC = 93 463 * 21 millió.





Profit = (105 950 - 93463) * 21 millió = 262 milliárd dollár.





Igen. A Bitcoin nyerte a profitjátékot.





10 percenként:





262 milliárd dollár / 52704 = 4,9 millió dollár bitcoin blokkonként.





Omg.





Komolyan úgy gondolom, hogy a HackerNoonnak el kellene kezdenie Bitcoin blokkokat cikkként közzétenni.

A bevétel egy része kitörhet róluk.





Komolyan, nézd meg azt a sok pénzt!!





Mi.





Olyan dolgokra, amelyeknek nincs sok értelme, ne feledje.





De természetesen ezek a blokkok bányászása (közzététele) egészen más módon történik, mint a HackerNoon cikkek.





Először is, ez egy nagyon komoly bányászati (blokkírás-helyes hash-sel) verseny, mielőtt megjelenne a Bitcoin blokkláncán.





Ha a Bitcoin bányászat / Block publishing egy HackerNoon íróverseny lenne, az valóban intenzív lenne.





Még az éghajlatot is felmelegítené (képzeld).





Másodszor, bárkinek lehet szerencséje. Nem csak azok a srácok, akiknek a szupermotoros, milliárdokat érő gépei vannak.









Ki ne szeretné, ha egy 10 percenként kiosztott 330 000 dolláros nyeremény egy 2 MB-os, az emberek számára nem túl érdekes, de 4,9 millió dollárt érő szöveget publikálna.





És mászni.





(Senki sem olvas blokkokat. De mi van, ha mégis?!)





Bitcoin, egy ilyen rejtély.





Valóban modern alkímia.





Isaac Newton féltékeny lenne.









Míg a régi alkimisták azért küzdöttek, hogy az ólmot arannyá alakítsák, a mai alkimisták azért küzdenek, hogy az elektromos gazdasági versenyt Bitcoin blokkokká alakítsák.





(Vannak, akik szeretik az Alchemist Saylort, ehelyett a fiat kölcsönöket „bányászom”, hogy gyorsabban felvásárolják a kibányászott bitcoinokat, mint ahogy azokat ki lehet bányászni.

Nagyon érdekes.)





Furcsa módon bárkinek sikerülhet. Csak be kell állítaniuk egy alkalmazást (Bitcoin csomópont), be kell szerezniük a megfelelő automatikus írókat, amelyek szuper okos mesterséges intelligencia-botok (Bányászok), előre kiadott utasításokkal dolgoznak (be kell kapcsolni az alapszoftverrel és mindennel), és meg kell nyomniuk a Go gombot.





Akkor menj el.





Ügyeljen más fontos dolgokra.





Micsoda rad kiadógép.





***





PS >> A HackerNoonnak meg kell próbálnia modellezni a Bitcoin különböző aspektusait jelenlegi/jövőbeli jellemzőihez, imo.





Lehet, hogy egy 262 milliárd dolláros profitot termelő, világelső kiadóóriástól lemásolni valamit nem lenne rossz ötlet.