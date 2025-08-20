Az UX problémája a Crypto-ban, vagy hogyan lehet felhasználóbarátabbá tenni

Megpróbáltál-e valaha „fogadni” a tokenedet, beállítani a „gázdíjakat”, vagy menteni a „mnemonikus kifejezésedet”, és azon tűnődtél, hogy véletlenül belépett-e egy idegen nyelvi osztályba? Üdvözöljük a kriptográfiában, ahol még a leginkább lelkes újoncok is úgy érzik, mintha egy rejtvényt megoldanának, csak néhány dollárt küldenek. Ne tévessze össze az UI-vel (felhasználói felület), amely csak arra utal, hogy a képernyők milyenek. gyönyörű felületet, de szörnyű felhasználói élményt kaphat, ha a lépéseknek nincs értelme, vagy a nyelvet nehéz megérteni. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. És ez a probléma lényege: a kriptográfia tele van erőteljes, ígéretes technológiával, de gyakran zárva van a zavaros menük és zsaruk mögött, amelyek megijesztik az embereket. Miért számít az UX mindenhol - még több a kriptográfiában Lehet, hogy úgy gondolja egy „szép érintés”, mint egy fantasztikus design a csésze kávé. De valójában, amellett, hogy a tényleges szükség a termék, ez az, ami az emberek ragaszkodni a digitális világban. Ha egy szoftver termék hasznos, és úgy érzi, könnyű és élvezetes, akkor továbbra is használja azt. Az UX csak And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. Az UX csak Szerint a A bank nélküli felnőttek mintegy kétharmada azt mondta, hogy ha egy pénzintézetben számlát nyitnak, nem használhatnák segítség nélkül. „A bank nélküli felnőttek összege körülbelül 1,4 milliárd, akik szintén távolsági és dokumentációs akadályokkal szembesülnek a bankszámlák megnyitása során. Világbank Világbank Lehet, hogy úgy gondolja, hogy a kriptográfia könnyen megnyerheti ezeket a felhasználókat (csak az internetre van szükség), de még mindig fennáll a használat nehézsége. Gondolj arra, hogy az iPhone Előtte a telefonok csúnyák voltak, és csak a technológiai rajongók fedezték fel a fejlett funkcióikat.Az Apple mindenkinek sima, sőt élvezetes élményt nyújtott.Ez nagyszerű UX a munkahelyen: nem kell elolvasnod a kézikönyvet, és magabiztosan használod. Forradalmi okostelefonok Forradalmi okostelefonok Sok javítás egyszerű, de megkövetelik, hogy a terméktervezők inkább a hétköznapi emberekre összpontosítsanak, nem csak a bennfentesekre és a fejlesztőkre. Miért érzi magát az UX a kriptopénzben Tehát miért érzi a kriptográfia annyira kínos ma használni? Vannak néhány gyakori bűnös. Először is, a jargon. Olyan kifejezések, mint a „rollups”, „mnemonic kifejezések”, „stacking” és „slippage” zavarják még a tapasztalt felhasználókat is. Aztán vannak a sok lépés, hogy csináljunk valamit egyszerűen: egy pénztárca megnyitása, tokenek vásárlása és átadása gyakran úgy érzi, mint a fejlett matematika megtanulása a semmiből. Ne felejtsük el a bonyolult pénztárca címeket: a véletlenszerű betűk és számok hosszú sorát. magabiztosan elküldi a pénzt a ‘0x5a1F...7bC9’ címre anélkül, hogy háromszor ellenőrizné? De képesnek kell lenniük, mivel ezek a rendszerek mindenféle dolgot csinálnak a pénzükkel. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language És a kriptográfiai hibák tartósak lehetnek. Ha rossz címre küldesz érméket, vagy elveszíted a kulcsokat, gyakran nincs mód arra, hogy visszaszerezze őket. Még a kriptopénz legnagyobb nevei is egyetértenek abban, hogy ez probléma. - Brian Armstrong, a Coinbase vezérigazgatója Hasonlóképpen, Changpeng Zhao, a Binance egykori vezérigazgatója azt mondta, hogy a csere szenvedett a rossz felhasználói tapasztalat. Elismerés Elismerés Ha valaha is megpróbáltad az első érméket vagy a DeFi protokollokat használni, tudod, mit jelentenek. Hogyan készítsünk UX-t a Crypto-ban Szerencsére sokféleképpen lehet javítani az UX-t a kriptográfiában. Először is, a szolgáltatóknak minimalizálniuk kell a jargont, ahol csak lehetséges. Ha technikai kifejezéseket kell használniuk, akkor az egyszerű nyelven közvetlenül az alkalmazásban egy jó ötlet lenne. Ezután elengedhetetlen a felhasználók oktatása, ahogy mennek.A kis inline tippek, a megerősítő képernyők és az előrehaladás mutatói segítenek abban, hogy a tapasztalat kevésbé stresszes legyen. Például a magasabb szintű biztonság előzetes kiválasztása vagy a konzervatív díjak javaslata segíthet megvédeni a felhasználókat maguktól. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Egy másik hasznos elv a progresszív nyilvánosságra hozatal: először mutassa meg az alapvető, szükséges beállításokat, és rejtse el a speciális beállításokat egy „több lehetőség” gomb mögött. Nem mindenki beszél angolul, tökéletes látással rendelkezik, vagy 30 év alatti. A fejlesztőknek soha nem lesz ugyanaz a tapasztalatuk, mint nekik. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option Másrészt a felhasználóknak is fontolóra kell venniük a letétkezelési és nem letétkezelési kompromisszumot.A letétkezelési pénztárcák (például a központosított tőzsdén lévő pénztárcák) gyakran könnyebbek, mert a vállalat kezeli a biztonságot, de kevésbé privátak és biztonságosak.A nem letétkezelési pénztárcák több ellenőrzést adnak, de több tudást igényelnek a tulajdonosoktól. Mit csináltak eddig? El kell ismernünk, hogy ez nem volt mindig így.Amikor a Bitcoin először indult, még a „mag kifejezések” sem voltak. (vagy elveszett) titkosítatlan fájl a privát kulcs. decentralizált csere (DEX) bonyolultabb, csúnya eszközök; ma olyan interfészekkel rendelkeznek, amelyek hasonlóak az alkalmazásokhoz. Csak megtartott Egyszer volt Csak megtartott Egyszer volt A 42 karakteres cím másolása és beillesztése helyett a kriptográfiai címet az „alice.eth” címre küldheti az olyan szolgáltatásoknak köszönhetően, mint az Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains és SPACE ID. Azonban a trükk az, hogy ezek a domainek csak azok számára állnak rendelkezésre, akik megvásárolhatják őket és / vagy Ez nem pontosan egy natív, ingyenes funkció. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. Évente fizessenek érte Évente fizessenek érte A készpénztárca (korábban Argent) a mobil elsődleges kialakításra, a barátságos támogatásra és a vetőmag kifejezések helyettesítésére összpontosít. "A felhőből származó funkció segít a felhasználóknak a hozzáférés helyreállításában, ha elveszítik eszközeiket. Előre szimulált tranzakciókhoz és költséghatékonyabbá tenni őket. Az alkalmazás drasztikusan vonz a kezdőknek, még néhány fejlett lehetőséget is eltávolítva, amíg a felhasználók készen nem érzik magukat. off-chain recovery Okos tranzakciók Egyszerűsítették Off-chain felújítás Okos tranzakciók Egyszerűsítették Platformok mint A cél a szerződéses cselekvések egyszerű angol nyelven történő bemutatása, hogy a felhasználók megérthessék, mit írnak alá, mielőtt rákattintanak a megerősítésre - hasonlóan ahhoz, ami már 2020 óta létezik az Obyte-ban (lásd alább). Az intelligens szerződések könnyebben használhatók és olvashatók az emberek számára. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Csehország.live Új módszerek Csehország.live Új módszerek Ezek az erőfeszítések bizonyítják, hogy a jobb UX nemcsak lehetséges, hanem már több platformon is megtörténik. Az UX kezdeményezései Az Obyte évek óta csendben épít felhasználóbarát kriptográfiai funkciókat, így mindenki számára (még a kezdőknek is) sokkal könnyebb digitális pénzt küldeni és használni. ; csak kattintson egy linkre, vagy írjon be egy egyszerű 12 szóbeli kifejezést, hogy igénybe vegye az alapokat. Ha senki sem követeli a textcoin-t, akkor még egy kattintással is visszavonhatja. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address küldhetsz küldhetsz küldhetsz Egy másik átgondolt funkció a hosszú, megfélemlítő címek felhasználónevekkel vagy rövidcímekkel való helyettesítésének képessége. ahelyett, hogy pénzt küldenél egy véletlenszerű betű- és számlán, regisztrálhatsz egy egyéni felhasználónevet Amennyiben Önnek van egy ház a Ezek a nevek és a rövidítések jönnek egy kis, egyszeri díj, de ez megfizethető és a tiéd, hogy anélkül, hogy előfizetést. Pénztárca chatbot Obyte City Pénztárca chatbot Városváltás Obyte is segít elkerülni a hibákat, amikor kölcsönhatásba lép a dapps (például híd vagy DEXes). beleértve a válaszként küldendő érmék összegét, az ügynök állapotának változásait (például mérlegét), és még az ügynök (szerződés) weboldalát is, akivel kölcsönhatásba lép. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, A csere végső soron Nem kell programozónak lenned; egyszerűen kitölts egy egyszerű sablont egyszerű nyelven, állítsd be a feltételeket, és küldd el a másik félnek jóváhagyásra. Ember által olvasható intelligens szerződések Ember által olvasható intelligens szerződések Függetlenül attól, hogy érméket küld, megállapodásokat hoz létre, vagy pénzeszközöket igényel, ezeknek a funkcióknak a sokasága élő, tesztelt és mindenki számára nyitott évek óta. Mindegyik erőteljes és könnyen használható, így az Obyte a kriptográfiai világ üdvözlő sarkává válik - beleértve a felhasználói élményt is. Vektoros kép: pikisuperstar / Freepik Freepik Freepik