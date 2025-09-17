Az Ozak AI együttműködik a Pyth hálózattal, hogy valós idejű piaci adatokat nyújtson több mint 100 blokkláncon

Dubai, Egyesült Arab Emírségek, 2025. szeptember 16./Chainwire/--Az Ozak AI ($OZ) továbbra is újradefiniálja az AI-alapú kriptográfiai innováció környezetét azáltal, hogy integrálja a mesterséges intelligenciát a DePIN-vel (Decentralized Physical Infrastructure Network). Ez az integráció skálázható és intelligens bázist kínál a blokklánc elfogadásához.Most, a Pyth Network-szel való potenciális partnerséggel, az Ozak AI az ökoszisztémáját a gyors, manipulációmentes, valós idejű piaci adatokhoz való hozzáférés révén fejleszti, megerősítve képességét a betekintések távközlésére. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 A Spike Presale növelte a befektetők bizalmát Jelenleg a $OZ egy erős növekedési stratégiát jelzett, amelynek ára az 1. fázisban 0,001 dollárról az 5. fázisban 0,01 dollárra emelkedett, ami 900%-os növekedést jelent. Az adatok találkoznak az intelligenciával: intelligensebb AI döntések meghozatala Az Ozak AI infrastruktúrája elősegíti az automatizálást és az intelligens műveleteket a különböző blokkláncokon.A Pyth Network integrációjával ezek a rendszerek mostantól nagy frekvenciájú, ellenőrizhető piaci adatokra támaszkodnak, biztosítva, hogy a döntéshozatal pontos maradjon. A decentralizált, cross-chain funkcionalitást biztosító DePIN technológiával és a $OZ erőteljes segédeszközeivel kombinálva a projekt vezető szerepet tölt be a megbízhatóság, a biztonság és az átláthatóság terén. Stratégiai szövetségek révén Ez a partnerség újabb mérföldkövet jelent az Ozak AI bővülő együttműködési portfóliójához. Korábban a SINT, a Hive Intel és a Weblume együttműködése javította a végrehajtási sebességet, a többláncú adathozzáférést és a Web3 integrációt. Most a Pyth Network integrációja egy mesterséges intelligencia-alapú megközelítést hoz létre, amely megkönnyíti ezeket a korábbi partnerségeket, és védelmi ökoszisztémát hoz létre a hosszú távú elfogadáshoz és az iparági alkalmazásokhoz. Az utazás a roadshow-októl a globális konferenciákig A GM Vietnam találkozók és a közösségi brunchek után a csapat most készül a nagy színpadra a Coinfest Asia 2025-ben Bali-ban. Exkluzív összejövetelekkel, hálózatépítési ülésekkel és magas szintű keverőkkel a rendezvény összeköti az Ozak AI-t a vezető alapítókkal, fejlesztőkkel és befektetőkkel – megerősítve hírnevét, mint egy gyorsan növekvő ökoszisztéma, amely helyi és globális szinten is lendületet nyer. A decentralizált intelligencia jövője Az Ozak AI × Pyth Network partnerség megteremti a decentralizált intelligencia pincéjét.Azáltal, hogy valós idejű adatokat párosít az AI-vezérelt infrastruktúrával, az Ozak AI rugalmas eszközöket, botokat és alkalmazásokat tart fenn több mint 100 blokkláncon. Mind a befektetők, mind az építők számára ez egy másik erős jel, hogy az Ozak AI aktívan megteremti az alapot az ipar következő nagy ugrásához. Az Ozak AI Az Ozak AI egyesíti a blokkláncot és a mesterséges intelligenciát, hogy valós idejű piaci adatokat és okosabb eszközöket biztosítson a befektetőknek és a fejlesztőknek a kriptográfia, a részvények és a forex kereskedéséhez. Az olyan partnerekkel, mint a Pyth Network, a Spheron, a SINT, a Weblume és a Dex3, gyorsabb és hatékonyabb ökoszisztémát hoz létre. A $OZ token jelenleg az előzetes értékesítésben van, és a korai támogatóknak lehetőséget kínál arra, hogy alacsony áron belépjenek, mivel a növekvő AI és blockchain térre gyakorlati megoldásokra törekszik. Az Ozak AI-val kapcsolatos további információkért a felhasználók meglátogathatják az alábbi linkeket: Weboldal: HTTPS://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI oldal Hírlevél: HTTPS://t.me/OzakAGI Kapcsolattartás András játszik Hírlevél Media@ozak.ai \n \n Ez a történet a Cybernewswire által a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétett sajtóközleményként jelent meg. Ez a történet a Cybernewswire által a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétett sajtóközleményként jelent meg. programot programot