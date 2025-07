Az ügynökök elindították a podcastot: a decentralizált AI forradalom belsejében, amely kihívást jelent a nagy technológia számára

A mesterséges intelligencia legnagyobb változása nem a Big Tech-től származik - az építők, a fejlesztők és a kutatók a világ minden tájáról elszórtan dolgoznak a nyílt infrastruktúrával, az együttműködő eszközökkel és a társtulajdonban lévő ügynökökkel.

Ez a változás a bevezetésévelAz ügynökök elszabadultakPodcast létrehozásaOlaszés Thomas Maybrier által szervezett, ez a heti show összehozza a decentralizált AI ökoszisztémát egy folyamatos beszélgetésben. Minden epizód összeköti a pontokat a kriptográfia, az autonóm ügynökök és a társtulajdonban lévő intelligencia között. A podcast nem csak egy áttekintés arról, hogy mi történik; ez az első sorban ül egy mozgalom számára, amely kihívja a Big Tech normáit, és az AI-t egy ismeretlen területre tolja.

Ha törődsz az AI ügynökök jövőjével, ez lehet a legfontosabb podcast, amit most hallgatsz.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

A podcast az Olas rendkívül sikeres Agent Unleashed eseménysorozatát követi, amely globális jelenséggé nőtt. 2024 eleje óta a sorozat hat nagyvárosban - Denverben, Berlinben, Brüsszelben, San Franciscóban, Szingapúrban és Bangkokban - összegyűjtött több mint 2500 résztvevőt az AI és a kriptográfiai térben. Minden esemény szakértői panelekkel, alfa cseppekkel és határátlépő bemutatókkal rendelkezik, amelyek mindenkit vonzanak a protokollmérnököktől a kockázati tőkésekig.

A legutóbbi esemény, amelyet az ETHDenver során tartottak, több mint 1700 regisztrációt látott, és bebizonyította, hogy a decentralizált AI iránti vágy nem niche, hanem hatalmas.

Azonban még a buzz mellett is ezek az események észrevehető szakadékot hagytak: nem volt mód arra, hogy életben tartsák a lendületet közöttük. A színpadon vagy a breakout szobákban felbukkanó beszélgetéseknek sehol sem kellett menniük, miután a fények elhalványultak. Az Agent Unleashed Podcast Olas válasza erre a kihívásra. Úgy tervezték, hogy meghosszabbítsa a szikrát, hétenként betekintést és kapcsolatot biztosítson.

„A podcast az AI (központosított és decentralizált) legújabb fejlesztéseit fedi le, és kiemeli a Web3 űrépítő AI ügynökeinek alapítóit” – mondta David Minarsch, a Valory vezérigazgatója és az Olas alapító tagja. „Már megfigyeltük, hogy a podcastot a felhasználók az Olas ökoszisztémájában információforrásként használják.”

Not Just Noise; Substance You Can Build With

Az AI média tájban, amely tele van hype, hot take és platform marketing, az Agent Unleashed frissítően más.A show a legfontosabb, de gyakran figyelmen kívül hagyott AI-részekre összpontosít: hogyan működnek a decentralizált rendszerek, hogyan kölcsönhatásba lépnek a felhasználói ügynökök, és miért a koordináció ugyanolyan fontos, mint a számítástechnika.

Az első epizód, az “Builder’s Night Wrap-Up”, egy színfalak mögötti pillantást kínál az ETHDenver leginkább előre gondolkodó AI x kriptográfiai eseményére. A második epizód, a “User-Owned AI: Where We’re At, Where We’re Going”, David Minarsch bemutatja, hogy az AI következő szakasza miért nem csak okosabb modellek, hanem okosabb tulajdon.

A podcast kitölti az ügynökök ökoszisztémájának komoly rését. Eddig nem volt egyetlen olyan médiacsatorna, amely kizárólag az autonóm ügynökökre, a koordinációs protokollokra és az ügynök-ügynök kölcsönhatásokra összpontosított.

Az Agents Unleashed nem csak a mérnököknek vagy a kutatóknak szól - a crypto x AI kíváncsiak számára készült. „Az AI fejlődése olyan gyors, hogy nehéz maradni azon, hogy mi a hype és mi a lényege” – jegyezte meg David. „A podcast megpróbálja ezt lebontani figyelemre méltó bejelentésekkel és élő termékek tesztelésével.”

Mindegyik epizód technikai mélységet és kontextust kínál, de anélkül, hogy elveszítené az egyértelműséget.Függetlenül attól, hogy saját AI ügynököt épít, vagy csak megtanulja a lehetőségeket, itt kezdődik a beszélgetés.

The Infrastructure Behind the Mic

Az Olas protokoll már több mint 7 millió lánc tranzakciót koordinált, 3,8 millió ügynök-ügynök interakciót hajtott végre, és jelenleg 500 napi aktív ügynököt támogat.

Az örökbefogadás nagy része aGyöngyAz Olas zászlóshajó asztali alkalmazása, amely lehetővé teszi bárki számára, hogy AI-ügynököket futtatjon és birtokoljon. Minden új Pearl felhasználó az Olas ökoszisztémájának részévé válik.meccsAz olyan termékek, mint a Predict és a BabyDegen már segítik a felhasználókat a piacok előrejelzésében és a kriptográfiai eszközökkel való interakcióban az intelligens koordináció segítségével.

Ezeknek az ügynököknek mindegyike decentralizált módon működik, amelyet a közösség résztvevői irányítanak, akik segítenek meghatározni, hogy a társult mesterséges intelligencia hogyan nézhet ki.

Ezzel a show-val az Olas nem csak frissítéseket sugároz, hanem egy archívumot épít a decentralizált AI mozgalomról - egy folyamatos, nyilvános útiterv, amely segít a fejlesztőknek és a gondolkodóknak, miközben előre mozdulnak.

Ez is jelzést küld: a központosított, fekete dobozos intelligencia korszakát nemcsak a kódban, hanem a kultúrában is megkérdőjelezik.Ez a podcast ablakká válik egy olyan világba, ahol az AI már nem valami, amit bérel.

Mivel az ügynöki gazdaság bővül, a koordináció fontosabb lesz, mint valaha. az AI ügynökök már kezelik a lánc portfólióit, kutatási csővezetékeket futtatnak, és autonóm együttműködőként működnek a digitális rendszerekben. hamarosan összehangolják a teljes munkafolyamatokat - egymástól tanulnak és olyan skálán működnek, amely gondos infrastruktúrát és nyitott beszélgetést igényel.

Az Agent Unleashed Podcast egy korai csomópont ebben a hálózatban. Ez egy olyan hely, ahol megvitathatók a technikai áttörések, a kormányzási kihívások, a valós felhasználási esetek és az emberek mögöttük.

Ez nem egy márkás tartalomjáték vagy promóciós stunt. Ez egy hosszú távú befektetés egy decentralizált jövő összekapcsoló szövetébe.

Tehát, függetlenül attól, hogy egy ügynök fejlesztő, egy befektető a kriptográfiai infrastruktúrában, vagy valaki egyszerűen kíváncsi, hogy hová irányul a hírszerzés, az ügynökök kioldódott a podcast, amely a határon tartja Önt - nem a vonalról nézve.





Tune in to the Agents Unleashed PodcastA YouTubeA Spotify és az Apple.