Nemzetközi Művészeti Technológiai TársaságArtCollectinga művészeti hitelesítési technológiákra szakosodott, erőforrásait Nina Moleva gyűjteményéből származó mintegy 100 alkotás elemzésére fordította.A tanulmányt egy testreszabott algoritmus segítségével végezték.Művészeti gyűjteményigazgatóMária Nádas, együttműködve olyan fejlesztőkkel, akik korábban a vállalat blockchain integrációjával foglalkoztak.





Nina Moleva gyűjteménye különösen érdekes, mert maga a tulajdonosvalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willDe ami még fontosabb, ez az első alkalom, hogy a szakértők ilyen rejtélyes eredetű gyűjteményt találtak.Moleva, a nem konformista művész felesége, Ely Belyutin szerint a birtokuk magában foglaljaworks by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaHa ez igaz lenne, akkor ez lenne a világszínvonalú remekművek legnagyobb magángyűjteménye.A művek egy részének hitelesítése jelentős következményekkel járhat a művészeti világ számára.

Most a kutatóknak van esélyük a rejtély feloldására.Mária Nádas, kulturális örökség szakértője, a gyűjtemény egy részét az ArtCollecting innovatív mesterséges intelligenciájával vizsgálta meg a hagyományos művészeti elemzési módszerek mellett, beleértve az összehasonlító elemzést, a stilisztikai értékelést és a technikai vizsgálatot.Mária NádasÖsszpontosítvaworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaAz algoritmus nemcsak a vizuális jellemzőket elemezte, hanem a festék mikrostruktúráját, az öregedés jeleit és még a rejtett rétegeket is – olyan részleteket, amelyek elkerülhetik az emberi szemet.

„Ez egy példátlan eset”mondjaMária NádasA ."A technológia még soha nem találkozott ilyen sok potenciális remekművel egyszerre, és ha még egy munkát is ellenőriz, akkor átalakíthatja a 20. század magángyűjteményeinek megértését."

Kutatási példák





Az ArtCollecting szakértői jelentős áttöréseket értek el a tartományi orosz ikonográfia tanulmányozásában a „Krisztus csodája Latomában” mesterséges intelligenciával működtetett vizsgálata révén, amely ikon Nina Moleva művészettörténész magángyűjteményéből származik.

Kulturális örökség szakértőMária Nádasbefejezte az ikon átfogó elemzését az AI által kifejlesztett technológiávalArtCollectingEz a projekt új fejezetet jelent a tartományi orosz ikonfestés tanulmányozásában, egy olyan területen, amely régóta alulkutatott.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Egy egyedi algoritmust hoztak létre kifejezetten erre a tanulmányra, amely képes feldolgozni és keresztreferenciázni hatalmas adatkészleteket.A rendszer elemezte a tartományi műhelyekben előállított több mint 100 000 ikonból származó információkat, a múzeumi katalógusokból, antik kereskedői archívumokból, történelmi feljegyzésekből és homályos magángyűjteményekből.

Az AI nemcsak az ikon valószínű eredeti megjelenését rekonstruálta, hanem hasonló stílusos és technikai jellemzőkkel rendelkező műveket is azonosított – ez különösen értékes hozzájárulás, mivel a tartományi ikonográfia a művészettörténetben „üres folt” marad.

Why This Is a Major Breakthrough

Hagyományosan az ilyen kutatások művészettörténészek, restaurátorok és kémiai elemzők évekig tartó munkáját igényelték.Most az AI drasztikusan felgyorsítja a folyamatot, napokon belül hatalmas adatkészleteket elemezve.

"Nem csak képeket szkennelünk; megtanítjuk a rendszert, hogy felismerje a stílusos jellemzőket, a technikai módszereket, még a helyreállítási jeleket is" - magyarázza.Mária Nádas"Például algoritmusunk meghatározhatja egy adott műhely vagy akár egy egyéni ikonfestő jellemzőit azáltal, hogy összehasonlítja a legapróbb részleteket - a kiemelkedő pontok keverését, a szövetek összecsukódását vagy az egyes pigmentek használatát."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

A stilisztikai elemzésen túl teljes körű műszaki vizsgálatot végeztek, a kutatók meghatározták az ikon hozzávetőleges létrehozási időtartamát, azonosították a pigmenteket és a kötőanyagokat, valamint tisztázzák művészi hagyományait.

Mivel az ikonográfia szigorú kompozíciós szabályokat követ, az ismétlődő motívumok lehetővé tették az algoritmus számára, hogy összehasonlítsa a sérült területeket több ezer analógdal – a legvalószínűbb eredeti kompozíciót javasolva.

Why This Matters for Art History

Az orosz ikonográfia nem korlátozódik olyan híres iskolákra, mint Moszkva, Novgorod vagy Palekh. Több száz névtelen tartományi mester alkotott ugyanolyan jelentőségű műveket – de szisztematikus tanulmányozás nélkül sok ilyen ikont „rendesnek” utasítanak el, vagy még hamisítványként is tévesen címkéznek.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





A szakértők mesterséges intelligenciával kezdték ellenőrizni az Édouard Manet-nek tulajdonított festmény hitelességét.Egy speciális algoritmus elemzi a művész keféjét, összehasonlítva azt ellenőrzött mesterművekkel.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonA kutatók most finomítják az elemzést, tanulmányozva Manet rajzait és vízszíneit keresztreferencia részletekre.Egyidejűleg az algoritmust kiigazítják más potenciális szerzők azonosítására, ha a Manet-hez való hozzárendelés helytelen.

A mikroszkopikus technikai elemzés hozzájárult a festmény létrehozásának valószínű időtartamának szűkítéséhez. Ezen túlmenően az orosz könyvtárakban – köztük a császári Oroszországba és később a Szovjetunióba belépő francia kiadványokban – végzett archívumkutatás befejeződött.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Az ArtCollecting csapata által kifejlesztett egyedi algoritmus lehetővé tette a műalkotás átfogó elemzését.A rendszer az orosz tartományi műhelyekből, valamint a görög, bolgár és török gyűjteményekből származó, a 15. és 19. századi ikonográfia több mint 100 000 mintáját dolgozta fel.

Az algoritmust kifejezetten arra képezték, hogy felismerje a stílusos evolúciókat az írásban öt évszázadon át (a 15. és a 20. század elején), beleértve az összes ismert ábécét, betűtípust és azok használatát az ikonográfiában.

Párhuzamos technikai vizsgálatok – beleértve a pigment és a kötési média elemzését – megerősítették az AI megállapításait mikroszkóppal, ami több rétegű megértést eredményezett az ikon eredetéről.

About the Technology in Development

Az ArtCollecting úttörő szerepet tölt be a világ első mesterséges intelligencia-rendszerében, amelyet kifejezetten a műalkotások tulajdonítására és hitelesítésére képeztek.A hagyományos módszerekkel ellentétben, amelyek hónapokig tartó alapos elemzést igényelnek, algoritmusa órák alatt értékeli a stílust, a technikát és az anyagokat azáltal, hogy 10 millió hitelesített referencia-mintával összehasonlítja az adatokat.

Bár jelenleg a gyűjtemény csak egyharmadát tesztelik, még az előzetes eredmények is forradalmasíthatják a művészeti piac technológiáit.Ha az AI megerősítené az autentikus remekműveket, bebizonyítaná, hogy az elveszett kincseket évtizedek óta elrejtették egy hétköznapi moszkvai lakásban.

Egy dolog már világos: az ArtCollecting technológiája biztosítja az első életképes eszközt az ilyen művészettörténeti rejtélyek megoldására. és ki tudja – talán a következő „Moleva List” már várja a nyomozót.

Megjegyzés: A „Moleva List” a gyűjtemény ellentmondásos jellegére utaló megfelelő névjegy, hasonlóan a „Gurlitt Trove” kifejezéshez.A szélesebb közönség számára fontolja meg egy rövid kontextusú kifejezés hozzáadását, mint például „a vitatott műalkotások úgynevezett „Moleva Listja”.