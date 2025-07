A tiszta kód első védelmi vonala előzetes elkötelezettség: hogyan kell beállítani

Valaha véletlenül nyomott titkokat egy tárolóba? Vagy talán nyomott formázatlan kódot, csak azért, hogy létre kell hoznia egy utólagos „csíkos” kompromisszumot? Mindannyian ott voltunk.Ezek a kis hibák sikertelen CI / CD csővezetékekhez és frusztráló késésekhez vezethetnek, mindezt a helyszínen végrehajtott ellenőrzések miatt.





A Git hooks egy erőteljes eszköz, amellyel megakadályozhatja ezeket a problémákat a szkriptek futtatásával, mielőtt elkötelezné magát vagy nyomja meg.





A Pre-commit egy könnyen használható keretrendszer a többnyelvű git hooks kezeléséhez és megosztásához, amely segít a problémák elkapásában, mielőtt elhagyják a munkaállomást.

Mielőtt kihasználná a pre-commit erejét, telepítenie kell, és konfigurálnia kell a projektekhez.

telepítés

Többféle módja van a pre-commit telepítésének:

MacOS és Linux:

brew install pre-commit

Python / Pip (platformon átívelő)

pip install pre-commit

Egyéb módszerek: A Conda vagy a Windows használatával történő telepítésekhez kérjük, olvassa el a Hivatalos Dokumentációt.

Projektspecifikus beállítás (Standard Way)

Ez a leggyakoribb megközelítés az előre elkötelezettség lehetővé tételére egy adott projektben:

Create a Configuration File: In the root of your repository, create a file named .pre-commit-config.yaml . This file will define the hooks pre-commit should run. (We’ll cover how to populate this file in the next section).

Install Hooks: Navigate to your repository’s root directory in your terminal and run:

pre-commit install

Ez a parancs telepíti a git hooks-ot a tárolóban lévő .git/hooks könyvtárba. Mostantól kezdve a pre-commit automatikusan elvégzi ellenőrzéseit, mielőtt minden egyes kompromisszumot elvégezne ebben a konkrét tárolóban.

Global Setup (A „Set It and Forget It” módszer)

Ha gyakran indít új projekteket vagy klónozza a tárhelyeket, és alapértelmezés szerint szeretné, hogy a pre-commit aktív legyen (ha létezik konfiguráció), akkor globálisan is beállíthatja. init.templateDir A funkció.





A Configuration File: All your repository must have a .pre-commit-config.yaml . This file will define the hooks that pre-commit should run. The best would be to use a template repository with a minimal pre-commit file.

Configure Git’s Template Directory: Tell Git to use a specific directory as a template for new repositories:

git config --global init.templateDir ~/.git-template

(Ha úgy tetszik, kiválaszthat egy másik könyvtárat, csak győződjön meg róla, hogy a következő lépésben következetes.)





3. A Pre-commit kezdeményezése a Template Directory-ban: Végezze el a következő parancsot:

pre-commit init-templatedir ~/.git-template

(Ha az előző lépésben egy másik könyvtárat választott, cserélje ki a ~/.git-template Ennek megfelelően )





Ez egy nagy előny: Ezzel a globális beállítással bármilyen új tárhelyet kezdeményez ( git init ) vagy egy klón automatikusan telepíti a pre-commit hook-ot. .pre-commit-config.yaml A fájl, az előzetes kötelezettségvállalás egyszerűen nem fog semmit tenni, így biztonságos globálisan engedélyezni.





Mégis, szeretnék egy lépéssel tovább menni egy alapértelmezett horgolás hozzáadásával ~/.git-template/hooks/pre-commit rendszeresen kudarcot vallana, ha a tároló nem rendelkezne .pre-commit-config.yaml Íme a hook tartalma.

#!/usr/bin/env bash if [ -f .pre-commit-config.yaml ]; then echo 'pre-commit configuration detected, but `pre-commit install` was never run' 1>&2 exit 1 fi

Konfiguráció létrehozása (.pre-commit-config.yaml)

A pre-commit szíve a .pre-commit-config.yaml Ez a fájl, elhelyezve a gyökér a tároló, azt mondja, előzetes megbízás, amely ellenőrzi, hogy fut.

# https://github.com/xNok/infra-bootstrap-tools/blob/main/.pre-commit-config.yaml repos: # Lint all yam files - repo: https://github.com/adrienverge/yamllint.git rev: v1.29.0 hooks: - id: yamllint # Runs Ansible lint - repo: https://github.com/ansible/ansible-lint rev: v24.7.0 hooks: - id: ansible-lint args: - "ansible" additional_dependencies: - ansible

Megmagyarázott alapvető szerkezet

Egy tipikus konfiguráció magában foglalja a tárolóhelyek listáját, amelyek mindegyike specifikus kapukkal rendelkezik:

repos: Ez egy felső szintű kulcs, amely a tárhely-mappingok listáját foglalja magában. A lista minden elemének meg kell határoznia egy Git tárhelyet, amely pre-commit hooksokat tartalmaz.





repo: A tárhely URL-je tárolja a kapukat (például https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks). Ez egy nagyon jó módja a függőségek kezelésének. Ha többet tud az eszközről, akkor a tárhelyre mehet.





rev: Meghatározza a használni kívánt hooks verzióját, vagy egy Git tag, SHA vagy ághoz kapcsolva. De azt javasoljuk, hogy mindig használjon egy adott címkét vagy SHA-t (nem egy olyan ágot, mint a mester), hogy biztosítsa, hogy a kötése ne szakadjon meg váratlanul, amikor a távoli tár frissül.





hooks: Minden egyes repo-bejegyzés alatt egy lista.Ebben az esetben minden egyes elem meghatároz egy adott hookot, amelyet az adott tárolóról kell használni.





id: A kötél egyedi azonosítója (például trailing-whitespace, check-yaml). A rendelkezésre álló kötél azonosítókat megtalálhatja a kötél tároló dokumentációjában. vagy egyszerűen a .pre-commit-hooks.yaml a repo gyökerén.

Gyakorlati kezdő konfiguráció

Itt egy alapvető .pre-commit-config.yaml Ez a példa, azt tanácsolom, hogy menjen a Github és egy pillantást pre-commit/pre-commit-hooks / blob/main / pre-commit-hooks / pre-commit-hooks Ez a lista az egyszerű horgok, hogy a pre-commit a csapat már végrehajtott, és hol lehet megtalálni a id Mindegyik, az Ön által használni kívánt szőnyeg.





Azt mondanám trailing-whitespace és end-of-file-fixer Nagyon hasznos, így a konfiguráció így fog kinézni.

repos: - repo: https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks rev: v4.6.0 # Check for the latest stable version on the pre-commit-hooks repo! hooks: - id: trailing-whitespace - id: end-of-file-fixer # Add other repositories and their specific hooks below # - repo: ... # rev: ... # hooks: # - id: ...

Megjegyzés: A horgok verziói idővel változnak. Jó gyakorlat, ha alkalmanként ellenőrizzük a pre-commit-hooks tároló (vagy bármely más, Ön által használt rögzítő tároló) a legújabb stabil verzió címkéhez, és frissítse a rev Vagy legyen automatizálva, mint például a Renovate vagy a Dependabot, hogy azokat rendszeresen frissítse.





Megtalálható egy nagy listát a már meglévő hooks a Előzetes weboldal A tapasztalatom szerint ez a lista messze nem kimerítő; ehelyett inkább ellenőriztem azokat az eszközöket, amelyeket szeretnék használni. .pre-commit-hooks.yaml Nézze meg, hogy vannak-e még hook-ok.

Jó tudni, mikor kell használni a Pre-Commit

Miután jól érezte magát az alapokat, a pre-commit fejlettebb funkciókat kínál a munkafolyamat finomításához.

Kézműves hajtás manuálisan

Miközben a hooks automatikusan fut git commit Előfordulhat, hogy más időpontokban manuálisan szeretné kiváltani őket:

Specifikus csavar futtatása: Egyetlen csavar végrehajtásához (például konfigurációjának teszteléséhez vagy módosításainak alkalmazásához kötelezettségvállalás nélkül) használja:

pre-commit run <hook_id>





(Helyettesítő <hook_id> a tényleges azonosítóval a konfigurációs fájlból.)

Az összes fájl futtatásához: Az összes konfigurált hook futtatásához minden nyomon követett fájl a raktárban (nem csak a lépcsőzetes változások), használja:

pre-commit run --all-files





Ez hasznos egy kezdeti takarításhoz, vagy ha új kapukat adunk hozzá egy meglévő projekthez.

Hozzon létre saját helyi hooks

Előfordulhat, hogy olyan projekt-specifikus szkripteket vagy ellenőrzéseket használ, amelyek nem tartoznak a nyilvános kötéltárba.Az előzetes megbízás lehetővé teszi „helyi” kötél meghatározását.

Írja le a forgatókönyvet: Hozza létre a forgatókönyvet (például egy shell forgatókönyvet, Python forgatókönyvet) a tárolóban. Határozza meg a .pre-commit-config.yaml-ban: Hozzáad egy helyi ragasztóbejegyzést a konfigurációhoz:

# .pre-commit-config.yaml - repo: local hooks: - id: my-custom-check name: My custom check entry: ./my_custom_script.sh # Path to your script language: script # Or python, node, etc. files: \.(py)$ # Example: regex to run only on Python files # verbose: true # Uncomment for more output # args: [--custom-arg] # Optional arguments for your script

Ez azt jelenti, hogy a pre-commit fut my_custom_script.sh a Pythonban bekövetkezett változások ( .py A fájlokat, a language: script A típus nagyon rugalmas; specifikus környezetekhez, mint például a Python vagy a Node, megadhatja azokat a függőségek kezelésére, ha szükséges. bash A hook.





Mégis, a pre-commit nagyon okos a munkakörnyezetek tekintetében, mivel elkülönített futási környezetet hoz létre az eszközök és a szükséges függőségek számára.





Sajnos nem minden kapocs használta ki a függőségi funkciót, és előfordulhat, hogy magának kell telepítenie az eszközöket, hogy képes legyen futtatni a kaput (például a terraformra gondolok).

Előzetes elkötelezettség egy csapatban és CI / CD környezetben

Míg a pre-commit ragyog az egyes fejlesztői gépeken, az előnyei megsokszorozódnak a csapatmunkafolyamatokba és a CI/CD csővezetékekbe integrálva. Még a helyi telepítésű pre-commit hooks esetén is valaki véletlenül hooks nélkül köthet (pl. git commit --no-verify Az Ön CI/CD csővezetékének lehet a végső átjárója.





Azáltal, hogy elkötelezettség előtti ellenőrzéseket futtat a CI csővezetékben, biztosítja, hogy a projekt szabványait sértő kódok ne kerüljenek egyesítésre.

pre-commit run --all-files





Ez a parancs ellenőrzi az összes fájlt a tárban, nem csak a módosított fájlokat, biztosítva az átfogó érvényesítést.





Koncepcionális CI csővezeték lépés (például GitHub cselekvések):

# Example for a GitHub Actions workflow # ... (other steps like checkout, setup python/node, etc.) - name: Install pre-commit and dependencies run: | pip install pre-commit # Install any other dependencies your hooks might need (e.g., linters) # This might be minimal if your hooks install their own dependencies (common). - name: Run pre-commit checks run: pre-commit run --all-files





Jó, ha van egy fogalmi csővezeték, amely bármilyen CI rendszerrel működik, de ha a GitHub műveleteket használja, akkor nem kell aggódnia; használja aHivatalos akció.





A CI-integrációval a csomópont befejeződik, és ugyanazt az érvényesítést alkalmazzák a fejlesztői környezetben, mint a CI-környezetben.

következtetés

Megértés ottvanhogy jobb módja legyen, mint a kézi ellenőrzések és a "oops" elkötelezettség, felfedeztük, hogyan pre-commit átalakítja a fejlesztési munkafolyamatot.





Azáltal, hogy automatikusan ellenőrzi a fehér térbeli hibákat és a titkos felismeréstől a kódformázásig és a szalagolásig, az előre elkötelezettség a kódminőség fáradhatatlan helyi őrzőjeként működik, amely még a CI/CD csővezetékekbe is „zökkenőmentesen” integrálható, hogy végső minőségi kaput szolgáljon.