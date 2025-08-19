A R0AR bejelentette a csomópontok eladását: a 2. réteg infrastruktúrájának demokratizálása és a közösség részvételének jutalmazása

Az Optimism OP Stack-re épülő vezető DeFi szuperalkalmazás ma bejelentette Node Sale programját, amely lehetővé teszi a globális résztvevők számára, hogy az R0ARchain Layer 2 hálózat kritikus infrastruktúráját birtokolják és üzemeltessék. 2025-8-25-től kezdve az egyének és intézmények világszerte megvásárolhatják az R0AR Node licenceket, érvényesítő jutalmakat keresve, miközben hozzájárulnak a következő generációs pénzügyi infrastruktúra decentralizálásához. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Rózsák Rózsák Ez kulcsfontosságú pillanatot jelent a decentralizált finanszírozásban, mivel az R0AR az egyik első Layer 2 ökoszisztéma, amely közösségi tulajdonú validátor-infrastruktúrát kínál egy strukturált csomópont-értékesítési programon keresztül, amely egyesíti az Ethereum biztonságát a közösségi részvétel hozzáférhetőségével. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Míg a Layer 2 megoldások felrobbantak az elfogadásban, az optimista rollupok több mint 15 milliárd dolláros teljes értékű feldolgozását zárva tartják, a legtöbb infrastruktúra továbbra is központosított marad egy maroknyi intézményi validátor között. „A hagyományos Layer 2s arra kéri a felhasználókat, hogy bízzanak a központosított szekvenátorokban és validátorokban” – magyarázza Dustin Hedrick, a R0AR társalapítója és CTO-ja. „Ezt a modellt megfordítjuk azzal, hogy közösségünknek közvetlen tulajdonjogot adunk a pénzügyi szuverenitást biztosító infrastruktúrára. Ahogy a DeFi 2030-ra megközelíti a 231 milliárd dolláros piaci értéket, a protokollokat támogató infrastruktúrának a központosított átjáróktól a közösségi tulajdonú hálózatokig kell fejlődnie, amelyek összehangolják a felhasználók, a validátorok és a protokoll közötti ösztönzőket. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment Az R0AR csomópontok az R0ARchain validáló hálózatának gerincét képezik, kritikus funkciókat végeznek, beleértve: \n \n \n \n \n Transakciós érvényesítés: Az összes láncon belüli tranzakció ellenőrzése és feldolgozása Az adatok rendelkezésre állása: A tranzakciós adatok elérhetősége és ellenőrizhetőségének biztosítása Hálózatbiztonság: hozzájárulás a konszenzushoz és a csalás elleni mechanizmusokhoz Cross-Chain Operations: A zökkenőmentes összekapcsolódás támogatása az Ethereummal és más Superchain hálózatokkal A hagyományos validátor-beállításoktól eltérően, amelyek összetett műszaki ismereteket igényelnek, az R0AR csomópontokat a hozzáférhetőség érdekében tervezték: Minimális hardver követelmények \n \n \n \n \n \n \n \n Tárhely: 250 GB SSD [Növekedni fog a lánc magassága növekedésével]. RAM: 16 GB Processzor: 8 vCPU Három működési modell Önkiszolgáló: Csomópontok futtatása személyes hardvereken vagy VPS-szolgáltatóknál Node-as-a-Service (License Pooling): A műveletek átruházása olyan professzionális szolgáltatóknak, mint a [NaaS Partners] Hibrid modell: önálló tárhely kombinálása professzionális biztonsági mentési szolgáltatásokkal Node Sale Structure A sikeres csomópont-eladásokból, például az Aethir 60 millió dolláros emeléséből tanulva az R0AR olyan szintű árstruktúrát tervezett, amely jutalmazza a korai részvételt, miközben széles körű közösségi hozzáférést biztosít: *A végső szint szerkezetét és a teljes kínálatot be kell jelenteni **USD egyenértékű, a közzététel időpontjában 4500 USD ETH ár alapján Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR Society NFT-tulajdonosok: 5 napos korai hozzáférés R0AR Country Club tagok: 5 napos korai hozzáférés Korai elfogadó OG $1R0R Hodlers: 5 napos korai hozzáférés Multi-Income Node gazdaság Az R0AR csomópont-üzemeltetők számos potenciális bevételi forrásból részesülnek, fenntartható hosszú távú ösztönzőket teremtve: Elsődleges Validator jutalmak \n \n \n \n \n \n Alapkibocsátás: $ETH tokenben fizetett Teljesítmény bónusz: 1R0R Hálózati díj részesedése: Az összes R0ARchain tranzakciós díj egy része Jövő: A láncközi bevételek: a híd- és interoperabilitási díjak aránya Még több jön! A jövő ökoszisztéma integrációs bónuszai \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: bónusz jutalmak a láncon belüli DeFi mennyiség alapján AI-felhasználási jutalmak: további $1R0R az R0ARacle AI számítási munkájához NFT piaci díjak: bevételi részesedés a natív NFT piaci tranzakciókból Kormányzási részvétel: jutalmak az aktív javaslat-szavazásért és a közösségi elkötelezettségért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a R0AR lánchoz Korai örökbefogadási előnyök (első 6 hónap) \n \n \n \n \n \n \n \n Dupla jutalomidőszak: Hibrid 1R0R és ETH kifizetés a várható hozamokért. Airdrop jogosultság: prioritási hozzáférés a jövőbeli ökoszisztéma token indításához Prémium támogatás: közvetlen hozzáférés az alapvető fejlesztési csapathoz Exkluzív hozzáférés: első jogok a béta-funkciókhoz és a protokollfrissítésekhez Platformokhoz való hozzáférés: valamint alkalmazások és minden, ami a R0AR ökoszisztémában megjelent. Fehér lista: Első hozzáférés a közelgő projektekhez és alkalmazásokhoz, valamint az NFT gyűjteményekhez. AI Engedélyezett: Funkció R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses Az R0AR Node licencek ERC-721 NFT-ként kerülnek kibocsátásra az Ethereum mainneten, és a következőket biztosítják: \n \n \n \n Ellenőrizhető tulajdonjog: Blockchain-alapú bizonyíték a csomópont-üzemeltetői jogokra Komposztálhatóság: Integráció a DeFi protokollokkal a kölcsönzéshez / kölcsönzéshez csomópontértéken Metadatok követése: On-chain teljesítménytörténet és jutalom statisztikák RCNL ERC 721 okos szerződés: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node licenc funkciók \n \n \n \n \n Élethosszig tartó hozzáférés: Nincs visszatérő díj vagy előfizetési költség Frissíthető: Részvétel a hálózati frissítésekben és az új funkciók bevezetésében Kormányzási jogok: szavazás a hálózati paraméterekről és a protokolljavításokról Interoperabilitás: Az R0AR Chain kompatibilis más Optimism Superchain hálózatokkal. Built for Scale and Security Az R0ARchain csomópont-infrastruktúrája élvonalbeli technológiát használ az optimális teljesítmény biztosítása érdekében: Optimizmus az integrációban \n \n \n \n \n Csalásbizonyítási rendszer: automatizált kihívási mechanizmusok érvénytelen állami átmenetekhez Adattárolási garanciák: Az Ethereum által támogatott adatok közzététele biztosítja az átláthatóságot Moduláris architektúra: zökkenőmentes frissítések hálózati leállás nélkül Superchain kompatibilitás: Native interoperabilitás Base, Zora és más OP Stack láncokkal Strategic Partnerships Enhance Node Value Az R0AR biztosította és bővíti a kulcsfontosságú partnerségeket, hogy maximalizálja a csomópont-üzemeltetők előnyeit: Node-as-a-Service szolgáltatók \n \n \n \n \n Professzionális menedzsment: vállalati szintű hosting megoldások Garantált működési idő: SLA-támogatott teljesítménykötelezettségek Technikai támogatás: Szakértői segítség komplex műveletekhez Költségoptimalizálás: A megosztott infrastruktúra csökkenti a működési költségeket Infrastruktúra Partnerek \n \n \n \n Felhőszolgáltatók: előnyben részesített árak az AWS, a Digital Ocean és a regionális szolgáltatókkal Monitoring szolgáltatások: Integrált riasztás és teljesítménykövetés Biztonsági auditok: rendszeres intelligens szerződések és infrastruktúra-biztonsági felülvizsgálatok The Market Opportunity of Infrastructure Growth Az infrastruktúra növekedésének piaci lehetőségei A validátor-infrastruktúra tájképe robbanásszerű lendületet mutat, amit a vezető OP-Stack láncok teljesítménye is szemléltet: \n \n \n \n \n \n \n 2. réteg TVL növekedés: A bázis 2024-ben kevesebb mint 500 millió dollárról több mint 2 milliárd dollárra emelkedett a TVL-ben, és 2024 júniusáig továbbra is több mint 8 milliárd dollárra bővült, mind a kanonikus, mind a natív likviditási poolok között. On-Chain Activity: A Base mostantól havonta több mint 50 millió tranzakciót dolgoz fel 2025-ben, meghaladva a megalapozott L2 cégeket, mint például az Arbitrum. Eközben a Zora napi ~ 100 000 tranzakciós mennyiséget rögzít, ami erős felhasználói elkötelezettséget mutat. Fejlesztő / alkotó elfogadása: 2025 júliusában a Base token-teremtő csatornája felgyorsult - július elején körülbelül 6 600 új tokenről közel 100 000-re két nap alatt -, ahogy a Zora által vezetett SocialFi megszerezte a vonzerejét. Csak július 29-én a Zora ~49,989 token indítását jelentette, ami domináns 63% -os piaci részesedést jelent.A Base App újraindítása óta a Zora 1,6 millió Creator Coin-t engedélyezett, közel 3 millió egyedi kereskedőt vonzott, és több mint 470 millió dollárt generált a kereskedési volumenben. Cross-Chain (Híd) Volume: A Base hídaggregátora körülbelül 14,8 millió dollárt kezel napi keresztlánc-átutalásokban és havi 360 millió dollárban, ami kiemeli az on/off-ramp infrastruktúra iránti növekvő igényt. Hogyan működik az R0AR lánc: \n \n \n \n \n TVL és likviditási potenciál: Ha az R0AR lánc képes megragadni ezt a robbanásveszélyes elfogadást, akkor gyorsan jelentős likviditást vonzhat. Nagy tranzakciós áramlás: A Base 50M+ havi tx kiindulópontja bemutatja az infrastruktúra skáláit, így az R0AR Chain jól elhelyezkedik a nagy mennyiségű felhasználásra, ugyanarra az OP Stackra építve. Creator Ökoszisztéma: A Zora esete azt mutatja, hogy az alkotók olyan infrastruktúrára fognak tömörülni, amely felhatalmazza a tartalmakat. Cross-Chain Composability: A több százmilliót meghaladó hídmennyiséggel a zökkenőmentes infrastrukturális részvételi lehetőségek jövedelmező eszközáramlást és mennyiséget eredményeznek. Az R0AR Node-üzemeltetők ennek a növekedésnek a középpontjában állnak, lehetővé téve számukra, hogy jutalmakat szerezzenek minden tranzakcióból, swapból, részvényből és NFT-kereskedelemből az egész ökoszisztémában. Főbb dátumok \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Node értékesítési bejelentés és dokumentáció kiadása 2025-8-19: A korai 1R0R Adopter és az NFT-tartó korai hozzáférése megkezdődik 2025-8-25: A nyilvános értékesítés 10 órakor kezdődik UTC IMMEDIATE UPON MINT: Node licenc NFT-k a résztvevőknek Q4 2025: Megkezdődik a Node kliens szoftver kiadása és telepítése Q4 2025: Megkezdődik a jutalomelosztás Hogyan lehet részt venni \n \n Készítsen pénztárcát: Győződjön meg róla, hogy a MetaMask vagy a kompatibilis pénztárcának elegendő ETH-ja van az ETH-ban lévő Node gáz és árához (10% kedvezmény, ha r0ar natív tokennel vásárol) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC és USDT Teljes KYC: A jutalom jogosultságának személyazonosságának ellenőrzése (vásárláshoz szükséges) Válasszon szintet: Válassza ki a költségvetés alapján az optimális árszintet. Vásárlási engedély: A tranzakció végrehajtása a kijelölt értékesítési ablakban NFT: NFT licenc gyűjtése azonnal az ETH-láncon. Telepítési csomópont: Töltse le az ügyfélszoftvert és indítsa el az érvényesítési műveleteket Vásárlási követelmények \n \n \n \n \n Minimális korhatár: 18+ év a részvételhez Földrajzi korlátozások: kizárja a nem részt vevő országokat és az OFAC által szankcionált országokat Fizetési mód: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% kedvezmény a r0ar natív tokennel történő vásárlás esetén) Gázdíjak: Külön ETH szükséges a tranzakciós költségek The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure Az R0AR Node Sale több, mint egy pénzgyűjtési mechanizmus, ez egy paradigmaváltás a közösségi tulajdonú pénzügyi infrastruktúra felé.Mivel a hagyományos pénzügyek egyre inkább elfogadják a blockchain technológiát, a hálózatokat biztosító validátoroknak tükrözniük kell a decentralizált elveket a kriptográfia magjában. \n \n „Nem csak csomópont-licenceket értékesítünk" – jegyzi meg Dustin Hedrick, a R0AR társalapítója. „A pénzügyi internet infrastruktúrájának tulajdonjogát azoknak osztjuk el, akik a legtöbbet fogják használni. Az induláson túl: \n \n \n \n \n Új bevételi források: Integráció a feltörekvő DeFi és AI protokollokkal A kormányzás evolúciója: közösségi alapú protokolljavítások és frissítések Partnerségi növekedés: stratégiai ökoszisztéma-integrációkból származó bevételek megosztása Hozzáférés: Hozzáférés az összes R0AR ökoszisztémához, fehér listához és légcseppekhez. About R0AR R0AR egy következő generációs DeFi ökoszisztéma épült egy egyéni Layer 2 lánc segítségével az Optimism OP Stack. Ez egyesíti az önmegőrzés, AI-powered kereskedelem, fogadások, NFT, és a valós eszközök támogatása egy zökkenőmentes platformra. Powered by a $1R0R token és irányítja a közösség, R0AR tervezték, hogy feloldja a biztonságos, intelligens és szuverén pénzügyek mindenki számára. Tudjon meg többet a . r0ar.io Részletesebben IO Kapcsolattartás CTO Dustin Hedrick előzetes Tűzoltók TM kapcsolattartó@fiercelabs.io