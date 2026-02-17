A Pred 2,5 millió dollárt emel az Accel és a Coinbase Ventures-től, hogy kihívást jelentsen a 112 milliárd dolláros sportkönyvipar számára

\n \n Mi történik, ha a ház mindig nyer, és senki sem kérdőjelezi meg a házat? Mi történik, ha a ház mindig nyer, és senki sem kérdőjelezi meg a házat? Ez a kérdés az a ahol a forgalom túlnyomó többsége a sportkönyvekön keresztül áramlik, amelyek saját árait állítják be, belsőleg kezelik a kockázatokat, és rendszeresen korlátozzák vagy megtiltják a túl gyakran nyerő felhasználókat. évtizedek óta ez a modell az egyetlen játék a városban. Csak 2,5 millió dollárt gyűjtött, hogy bebizonyítsa, elég gyorsan tud építeni az infrastruktúrát. 112 milliárd dolláros globális sportfogadás Előtt A finanszírozás és ki áll mögötte A fordulót a , az egyik legelismertebb vállalkozás a technológiai befektetések területén, olyan portfólióval, amely olyan cégeket tartalmaz, mint a Spotify, a Slack és a Flipkart. , amely kifejezetten a Coinbase Layer 2 blokkláncára épülő projektekbe fektet be, és , egy crypto-native tanácsadó és befektetési cég, amelyet a korábbi Digital Currency Group és a Blockchain Capital alumni alapítottak. A tőke a csapat bővítésére, a likviditás fejlesztésére és a globális felhasználói felvételre fog menni. gyorsítás Base Ecosystem Fund (BEF) által Coinbase Ventures Visszavágó Prayank Swaroop, az Accel Partner elmagyarázza, \n \n "Az előrejelzési piacok bizonyították az epizódos események értékét, de a sportok teljesen más lehetőségeket képviselnek, folyamatosak, globálisak és mélyen folyékonyak. "A BEF bevonása a Coinbase Ventures-től különösen figyelemre méltó. jelzi, hogy a Coinbase a sport előrejelzési kereskedést értelmes felhasználási esetnek tekinti a Base, a Layer 2 hálózat számára, amely a decentralizált alkalmazások növekvő ökoszisztémájának otthona. A Building on Base 200 milliszekundum tranzakciós végösszeget és egy cent töredékében mért gázdíjat biztosít, amelyek mindegyike nem tárgyalható egy olyan platform számára, ahol az esélyek a cél, a sérülés vagy a piros kártya másodperceken belül eltolódhatnak. Előtt Mit csinál valójában a Pred, és miért számít Ahhoz, hogy megértsük, mit épít a Pred, először meg kell értenünk, mi egy előrejelzési csere, és hogyan különbözik egy sportkönyvtől. Gondolj erre így: egy hagyományos sportkönyv olyan, mint egy bolt. A bolt meghatározza az árakat, eldönti, mi van a polcon, és nyereség, ha elveszíted. Egy előrejelzési csere, ellentétben, olyan, mint egy tőzsde a sport eredményekért. A vevők és az eladók közvetlenül kereskednek egymással, és az árak a valódi kínálatból és a keresletből származnak, nem pedig egy központi üzemeltető által. Azon Ha úgy gondolja, hogy egy csapat nyer, és a piac alábecsüli ezt a valószínűséget, akkor egy pozíciót vásárol. Ha a piac az Ön javára mozog, mielőtt az esemény lezárul, eladhatja ezt a pozíciót egy másik kereskedőnek nyereségért, anélkül, hogy várná a játék végét. Előtt Amit Mahensaria, a Pred vezérigazgatója és társalapítója elmondja: "A sport előrejelzés egy 500 milliárd dolláros globális iparág, amely még mindig olyan infrastruktúrával működik, amely bünteti a győztest. A platform azt állítja, hogy 2% alatt terjed és 200 milliszekundum végrehajtás, ami közelebb hozza a pénzügyi árfolyam szabványok, mint bármi a hagyományos sportfogadás világ kínál. A 44 milliárd dolláros kontextus: az előrejelzési piacok már megérkeztek A Pred nem egy üres piacra lép, hanem egy olyan piacra lép, amely történelmi gyorsulást tapasztal. Az előrejelzési piacok együttesen több mint 44 milliárd dollárt feldolgoztak a fogalmi kereskedési volumenben 2025-ben, egy számot, amelyet két platform túlnyomóan hajtott végre: és és együtt, Ezzel létrehozta azt, amit a The Block „de facto duopolisztikának” nevezett. Keyrock és Dune Analytics Polimárka Kálmán Ez a két platform a teljes forgalom körülbelül 85-90%-át tette ki. De itt van a kritikus árnyalat: ennek a kötetnek a többsége a politikában, a makrogazdaságban és az egyszeri kulturális eseményekben koncentrálódott.A sport, annak ellenére, hogy a globális fogadási tevékenység legnagyobb kategóriája, viszonylag fejletlen marad az előrejelzési piaci ökoszisztémában. , de a szélesebb lehetőség óriási és nagyrészt kihasználatlan a peer-to-peer csere. A legutóbbi tevékenységének 87%-a a sportszerződésekből származik A globális sportfogadás piaca körülbelül Az előrejelzések szerint a növekedés a 11% -os összetett éves növekedési ütemben.A mainstream játékosok észrevették.A FanDuel partnerséget kötött a CME Csoporttal.A DraftKings megvásárolta a CFTC-tanúsított cserét, a Railbird-t. A sport előrejelzési piacot új eszközosztályként kezelik, és a tőke ennek megfelelően elárasztja. támogatott Hack VC és Jump Crypto. 112 milliárd dollár 2025-re 187 milliárd dollár 2030-ra Robinhood integrálta a Kalshi piacát Az Opinion 20 millió dollárt gyűjtött a Serie A előtti fordulóban Mi különbözteti meg a Polymarket vagy a Kalshi-t Polymarket építette hírnevét a politikai és geopolitikai előrejelzési piacokon. A 2024-es amerikai elnökválasztásra vonatkozó esélyeit a mainstream média idézte, legitimizálva az egész kategóriát. Kalshi szabályozott, USA-központú megközelítést alkalmazott, és az első CFTC-regisztrált platform lett, amely országos sportesemény-szerződéseket kínál. A Pred nem próbálja megismételni semmilyen modellt. Az értekezlete szűkebb és pontosabb: a sport előrejelzési piacoknak célzottan kialakított infrastruktúrára van szükségük, amelyet a sportban egyedülálló sebesség, frekvencia és likviditási mintákra terveztek. A labdarúgó-mérkőzés 90 percen belül több tucat kereskedhető pillanatot hoz létre. Az NFL vasárnap több mint tucat egyidejű játékot kínál. Ez nem olyan választás, amely négyévente egyszer történik. Folyamatos, globális és mélyen likvid. A Mahensaria szerint A lényeg a viselkedés: Interjú a DL News-el "Amikor megfordíthatod vagy megváltoztathatod az előrejelzéseidet veszteség vagy vig nélkül, elkezdesz kereskedni a fogadások és az imádság helyett." A tőzsdei modell, állítja, átalakítja a passzív fogadók aktív kereskedők, és ez a változás a viselkedés, ami létrehozza a fenntartható mennyiség és a piaci mélység. Mahensaria nem egy kriptográfiai alapító, aki először lép be a sportba. korábban az Impartus Innovations társalapítója volt, egy edtech cég, amely Ő az IIT Delhi és az IIM Lucknow öregdiákja, és több mint két évtizede részt vesz a sportkereskedelemben. felvásárolta az upGrad 2021-ben A kihívások előtt A 2,5 millió dolláros emelés egy kezdet, nem egy végső vonal. A Pred jelentős ellentétekkel szembesül. A likviditás az egyetlen legnagyobb kihívás bármely új tőzsde számára, és egy kétoldalas piaci platform indítása, ahol a kereskedőknek más kereskedőknek kell végrehajtaniuk, hírhedten nehéz. A platform még nem áll rendelkezésre nyilvánosan, és a meghívó-csak béta azt jelenti, hogy a valódi piaci érvényesítés még mindig előtt áll. A Pred kifejezetten azt állítja, hogy nem működik Indiában, Szingapúrban, az Egyesült Államokban vagy az OFAC által szankcionált országokban, ami kizárja a sport előrejelzési kereskedelem három legnagyobb potenciális piacát. A Polymarket és a Kalshi mellett olyan platformok, mint a állami szintű sportfogadási engedélyek alapján működnek, és A FanDuel és a DraftKings, több millió meglévő felhasználóval, előrejelzési piaci funkciókat ad hozzá a megalapozott platformokhoz. Sportkereskedelem Előrejelzés A végső gondolatok Az Accel, a BEF Coinbase Ventures és a Reverie által nyújtott támogatás hitelességet és stratégiai összehangolást biztosít, különösen a Coinbase kapcsolatát a Bázis ökoszisztémán keresztül. Hogy egy 2,5 millió dolláros magkör elég lőszer ahhoz, hogy versenyezzen egy olyan piacon, ahol a jelenlegi emberek több százmilliót emelnek, a központi kérdés, de maga a tézis hangos. A globális sportfogadási ipar évente több mint 100 milliárd dollárt generál, és a cseremodell a sportkönyvi modell szerkezeti javulását képviseli a kereskedők számára, akik analitikusan közelítenek a sporthoz. Előtt Az időzítés összhangban van azzal, ami a legjelentősebb katalizátor lehet az előrejelzési piac történetében: a Ha a Pred képes likviditást építeni, a fedélzeten képzett kereskedők, és teljesíteni a sebességet és elterjedt ígéreteket, mielőtt az esemény, akkor lesz egy igazi lehetőség, hogy karcolja ki a pozíciót, ami gyorsan válik az egyik legvitatottabb függőleges mind a kriptográfiai és sport pénzügyek. 2026 FIFA Világbajnokság