A Link11 225 százalékkal több DDoS-támadást jelentett 2025-ben az infrastruktúra elleni új taktikákkal

**Frankfurt am Main, Németország, 2025. szeptember 9./CyberNewsWire/--**Az elosztott szolgáltatásmegtagadással (DDoS) kapcsolatos támadásokkal kapcsolatos fenyegetések jelentősen felerősödtek 2025 első felében, a legfrissebb adatok szerint dokumentált támadások, amelyek a A hálózat 225%-kal nőtt a 2024-es azonos időszakhoz képest. Link11 európai kiberjelentés. link11 Link11 európai kiberjelentés. link11 A jelentés nemcsak a támadások gyakoriságának jelentős emelkedését mutatja, hanem azok időtartamának, intenzitásának és technikai kifinomultságának jelentős emelkedését is.Figyelemre méltó, hogy a támadók 438 terabájtos mennyiséget telepítettek – ami több mint hét év folyamatos 4K Netflix streamingnek felel meg – és egyre inkább alkalmazzák a Layer 7 támadásokat, amelyek szorosan utánozzák a jogos felhasználói forgalmat. Rekordszámok: Data Avalanches és tartós támadások 2025 első felében a támadások mennyisége összesen 438 terabájtot tett ki, ami megegyezik a Netflix 4K felbontásban történő megszakítás nélküli adatrögzítésének 7 éves adatfogyasztásával.A másodpercenként 1,2 terabájtot és 207 millió csomagot rögzített csúcsértékek olyan méreteket értek el, amelyek még a nagy teljesítményű rendszereket is túlterhelhetik. Az időtartam is megnőtt: a leghosszabb dokumentált támadás több mint 8 napig tartott.A rövid flash támadásokról a koordinált tartós tűzre való átállás hosszú távú kampányokon keresztül folyamatosan változó kihívásokat jelent a védelmi rendszerek számára. Új támadási formák: pontosság a brutális erő helyett Míg a klasszikus volumetrikus támadások továbbra is dominálnak, a Link11 elemzői jelentős növekedést tapasztalnak a Precise Layer 7 támadásokban. "Ha a rendszeres forgalomban láthatatlanok, akkor percenként 20 000 megtévesztően hiteles kérés veszélyesebb lehet, mint másodpercenként 200 millió csomag" - magyarázza Jag Bains, a Link11 VP Solution Engineering-je. Politikai támadások kritikus infrastruktúrával szemben A geopolitikai események és a támadások hullámai közötti kapcsolat különösen megdöbbentő. Oroszbarát csoportok, mint például a NoName057(16) célzott kormányzati ügynökségek, bankok, energiaellátók és városi közigazgatások Európában. Ezek a támadások gyakran egybeesnek a biztonsági politikai döntésekkel. 

„A dimenziók ijesztőek. 2025 első felében összesen 438 terabájt DDoS-forgalmat regisztráltunk a Link11 hálózaton. Ez több mint 7 éves 4K-s Netflix streamingnek felel meg. Az ilyen összehasonlítások jobban illusztrálják a fenyegetést, mint bármely statisztika" – mondja Jens-Philipp Jung, a Link11 alapítója és vezérigazgatója. „Az európai vállalatoknak sürgősen ellenálló védelmi stratégiákra van szükségük a digitális szuverenitásuk védelme érdekében." Professionalization Through Crime-as-a-service and AI A támadások nemcsak nagyobbak és hosszabbak, hanem professzionálisan is szerveződnek.A támadók egyre inkább együttműködnek, DDoS-as-a-a-service platformokat és mesterséges intelligenciát használva támadásaik optimalizálására és álcázására. Resilience Instead of Reaction Required A jelentés megállapításai azt mutatják, hogy a vállalatoknak és intézményeknek folyamatosan bővíteniük kell biztonsági architektúrájukat. 

Valós idejű megfigyelés a támadások korai felismeréséhez AI-támogatott védelmi rendszerek az automatizált enyhítéshez Sürgősségi tervek és elbocsátási stratégiák vészhelyzetekben Csak az intelligens védelmi technológiák és a jól meghatározott ellenállási stratégiák kombinációjával lehet hatékonyan korlátozni az üzleti folyamatokra és kritikus infrastruktúrákra gyakorolt tömeges támadások következményeit. About Link11 szakosodott európai IT-biztonsági szolgáltató, amely globális infrastruktúrákat és webalkalmazásokat védi a számítógépes támadásoktól. felhőalapú IT-biztonsági megoldásai segítenek a vállalatoknak világszerte megerősíteni hálózataik és kritikus alkalmazásaik számítógépes ellenálló képességét az üzleti zavarok elkerülése érdekében. Link11 a kritikus infrastruktúrák DDoS védelmének BSI-minősített szolgáltatója.