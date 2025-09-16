A falazott kertekről a világhálóra: Rövid történelem arról, hogyan központosítottuk az internetet

Elfelejtett kút az úton Még mindig emlékszem a hangra. Az 56k-os modem rázó zajja, amely összeköti Önt valami nagy, rendetlen és új dologgal. Ha megtapasztaltad, tudod, mit értem; a rázó, rázó zaj, amely mind bosszantó, mind izgalmas volt, mert azt jelentette, hogy belépett a korai internetbe. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC csevegőszobák; mindegyik olyan volt, mint a saját kis világa, és úgy találtad őket, mint a felfedezők, akik új piacokat találnak, az algoritmusok helyett a kíváncsiság vezérli. Senki sem "tulajdonosa" ezeknek a helyeknek. Ön saját helyet készített, létrehozott egy homepage-t GIF-ekkel, amelyek a mai tervezőket elcsüggesztik, és talán elhagyták az e-mailt egy vendégkönyvben, remélve, hogy valaki messze válaszol. Ha megnyitod a böngészőt, valószínűleg már nem gondolsz arra, hogy "online" leszel; csak a Google-ra, a Facebookra vagy az Amazon-ra megy. Ami korábban hatalmas nyílt tér volt, most szakaszokra oszlik, magánterületekre zárva, fényes kapukkal és szabályokkal a bejáratnál.Az internet, amely egyszer szabadságot és kapcsolatot kínált, most néhány olyan platformon keresztül vezet minket, amelyek annyira sima és polírozott, alig észleljük a határokat. Hogyan alakult ki egy hálózat, amelyet úgy építettek ki, hogy elkerüljék a központi ellenőrzést, úgy terveztek, hogy egyetlen támadás sem pusztítsa el, és a vállalati ellenőrzési pontok hálózatává váltak?Hogyan vettük át a huszadik század legdecentralizáltabb találmányát, és adtuk át néhány nagyvállalatnak, amelyek most eldöntik, mit látunk, mit mondunk, sőt mit hiszünk? Az Open Web eredete Az internet nem macska videókkal és online vásárlással kezdődött. Az 1960-as években kezdődött az ARPANET-el, az Egyesült Államok katonai projektjével, amelynek célja egy olyan hálózat létrehozása, amely nem fog kudarcot vallani, ha egy része összeomlik. Egyszerűen fogalmazva, azt decentralizáltnak tervezték. Ezután jött a TCP/IP az 1970-es és 80-as években, a számítógépek univerzális nyelve.Ez volt az első alkalom, hogy a számítógépek ugyanazokkal a szabályokkal tudtak kommunikálni, függetlenül azok típusától.Ez egy megosztott digitális tér volt: egyetlen vállalat sem birtokolta, egyetlen kormányzó sem tudta irányítani, és egyetlen vállalat sem tudta blokkolni. Az 1980-as és 90-es években az internet kiterjedt a védelmi laboratóriumokon és az egyetemeken túlra, egyre kaotikusabbá és emberiebbé válva.Az Usenet hírcsoportjai tele voltak nyílt beszélgetésekkel.Az e-mail listák világszerte összekapcsolták az embereket anélkül, hogy bárki ellenőrizné, ki tudna beszélni.Az FTP lehetővé tette a fájlmegosztást a világ minden tájáról. Aztán jöttek a személyes honlapok, színes oldalak a zenekarodról, a macskádról vagy a kedvenc X-Files-elméletedről, amelyeket a GeoCities, a Tripod vagy egy kis ISP szerverén tároltak. Ez rendetlenség volt. Ez kaotikus volt. Ez elképesztő volt. A korai web nem volt tervezve pénzt keresni; ez volt tervezve a felfedezésre. A hiperhivatkozás eljuthat a fizika professzor papírja egy tinédzser zine mindössze három kattintással. És senki sem gondolta kétszer. Összehasonlítsa ezt a mai algoritmikus táplálékkal; sima, hatékony és gondosan elkészített. Akkoriban nem volt szükség egy hatalmas cégre, hogy eldönthesse, mit érdemes elolvasni. Ön saját maga fedezte fel. Ön vándorolt, felfedezte és létrehozta. A nyílt web kevésbé olyan volt, mint egy bevásárlóközpont, és inkább olyan, mint egy határ menti város: zavaros, kockázatos, de tele volt potenciállal. A falas kertek felemelkedése Az 1990-es évek közepére a nyílt web elkezdett bezáródni. Az olyan cégek, mint az AOL, a CompuServe és az MSN az internet csomagolt változatát kínálták. Amikor bejelentkeztél, olyan volt, mintha belépsz a bevásárlóközpontjukba egy nyílt piac helyett. Hozzáférést kaptál az e-mailekhez, a csevegőszobákhoz, a hírekhez és a vásárlásokhoz, mindezt egy csiszolt felület segítségével. Kényelmes volt, de nem ingyenes. Ezek voltak a korai központosított rendszerek, amelyek megtanították nekünk, hogy a webet termékként, nem pedig megosztott térként tekintsük. Aztán jöttek a portálok, mint a Yahoo, Excite, és MSN, amelyek célja, hogy az "első ajtó" az interneten. A cél nem az volt, hogy hozzon létre az egész web, hanem hogy rögzítse az első kattintást, és tartsa ott olyan funkciókkal, mint az időjárás frissítések, horoszkópok, tőzsdei címkék, és a keresési eredmények, amelyek vezetett vissza a saját tartalmát. A dot-com boom felgyorsította ezt a tendenciát. Sok pénz jött, és a nagyvállalatok még erősebbé váltak. Az Amazon nem csak könyveket értékesített, hanem sok más területre is kiterjedt. A Google nemcsak a webet szervezte, hanem a web útmutatójává vált. Ezt a központosítást a kockázati tőke és a Wall Street lelkes támogatása vezette. De a központi csomópontok gyengesége egyértelmű volt. A Napster, az úttörő zenei megosztási szolgáltatás, gyorsan megváltoztatta a kultúrát, és ugyanolyan gyorsan bezárták. Miért? Mert volt egy gyenge pontja. Egy vállalat. Egy szerver telepítése. Egy cél az ügyvédek számára, hogy bíróság elé kerüljenek és bezárják. A zene nem tűnt el; elterjedt a BitTorrent csomópontokba és a sötét hálózati archívumokba. A lecke világos volt: a központosítás hatékony és jövedelmezővé teszi a dolgokat, de könnyen elpusztítható. Platform kapitalizmus Ha az 1990-es években akadályok építéséről volt szó, akkor a 2000-es években erődítmények építéséről és bezárásáról volt szó.A Google nem csupán keresőmotor, hanem az AdWords és az AdSense segítségével irányítja a világ figyelmét.A Facebook nem csak összekapcsolta a főiskolákat, hanem megváltoztatta az emberek kölcsönhatását, a barátságokat reklámok adataivá alakítva.Az Amazon, amely online könyvesboltként indult, az online vásárlás és a felhőalapú számítástechnika egyik fő szereplőjévé vált. Aztán jött a mobil forradalom.Az Apple iPhone és a Google Android nemcsak erőteljes eszközöket adott a zsebünkbe; létrehoztak egy kétcéges dominanciát.Az emberek több mint 90% -a használja most a két operációs rendszert.Ez azért fontos, mert az operációs rendszert irányító vállalat szabályozza a szabályokat: mely alkalmazások megengedettek, milyen adatokat gyűjtenek, és mennyi bevételt hoznak. Miért tűnt ez a konszolidáció előrelépésnek? Mivel hatékony volt. Az oldalak gyorsan betöltődtek. A kifizetések másodpercek alatt kerültek feldolgozásra. Milliárdokat fektettek be az infrastruktúrába, így először simán érezhetővé vált a web. De ennek a polírozásnak volt költsége. A hálózati hatások, vagy az, hogy mindenki egy helyen van, kényelmetlenséget alakítottak át fogságba. Miután a barátaid, a munkád, a zene és a fényképek mind egy platformon voltak, a távozás nemcsak kényelmetlen volt; elképzelhetetlen volt. A csapdát beállították. A platformok nem nőnek, ha naponta versenyeznek a figyelmükért; virágzott azáltal, hogy az életet nélkülük nehéz elképzelni. Ön nem „keresi az internetet”; Ön Google. Ön nem „küld egy státuszt”; Ön Facebook. És az Amazon nem csak egy áruház; ez a sok webhely háttere. A nyílt web még mindig létezik, de a legtöbb ember számára néhány nagy platformra szűkült. A központosítás mint „fejlődés” Most könnyű kritizálni a centralizációt, de legyünk őszinték: egy ideig úgy tűnt, hogy haladás. központi csomópontok szuper gyors keresést, egy kattintással történő vásárlást és egy okostelefont biztosítottak számunkra, amely másodpercek alatt elvégezheti azt, ami órákig tartott a lassú internetgel. A városok innovációt, kereskedelmet és kultúrát kínálnak, de a forgalmat, a szennyezést és a zsúfolt területeket is hozzák. Hasonlóképpen, az internet „falvai”, mint a levelezőlisták, üzenetbázisok és honlapok, a Facebook, a Google és az Amazon „városai” lettek. A vállalatok és a kormányok számára nehéz volt ellenállni a központosításnak, mert könnyebb irányítást jelentett kevesebb hibás pontgal.A felhasználók számára csábító volt, mert minden kényelmesen elérhető volt egy kattintással. Ugyanez a paradoxon zavart minden birodalmat: a konszolidáció hozzájárul a növekedéshez, de stagnáláshoz is vezet. Amikor a vállalatok dominánsvá válnak, nem kell innovációt folytatniuk, hogy megszerezzék a hűségét. Ehelyett csapdába esnek, növelik a költségeket, és kihasználják a rendszert. A centralizáció költségei A függőség az első költség. Amikor sokan bejelentkeznek a Google-on keresztül, vásárolnak az Amazon-on, és a Meta-t használják a szocializációhoz, elveszítik a „lehetőségeket” és függőségeket szereznek. Ha egy ilyen nagyvállalat változtat, a digitális gazdaság nagy része érintett lehet. Ne feledje, amikor az AWS leállt, és sok webet vett magával? Az internetnek nem kell „leállítania a gombot”, de a központosítás létrehozott néhányat. Aztán ott van a felügyeleti kapitalizmus, amely a web igazi üzleti modellje. Ön nem volt a Facebook ügyfele; Ön volt a terméke. Minden kedvet, kattintást és görgetést adattárakba gyűjtöttek, ahol az algoritmusok elemezték Önt. A központosítás törékennyé tette az internetet oly módon, ahogy az alkotók soha nem gondolták.A nukleáris háború ellen épített rendszer most meghibásodhat, mert egy vállalat szerverhibát követ el.Egyetlen bírósági végzés leállíthat egy egész platformot.A Napster megmutatta, milyen gyorsan eltűnhet egy központosított szolgáltatás, és a modern web csak növelte ezt a gyengeséget. És talán az összes legszomorúbb költsége a felhasználó tulajdonában lévő helyek fokozatos eltűnése. Független fórumok eltűntek. Személyes blogok csökkentek. A korai web egyedülálló kreativitása; ezek a neon GIF-ek, kézzel kódolt vendégkönyvek és rendetlen közösségek; egységes táplálékok lenyelték. Ezer egyedi kis kert helyett végül néhány jól karbantartott gyepvel végeztünk, végtelenül görgetve, mindegyik ugyanaz. A központosítás a webet simábbá, fényesebbé és könnyebben használhatóvá tette, de kisebbé is tette. A központosítás a webet simábbá, fényesebbé és könnyebben használhatóvá tette, de kisebbé is tette. Az ellenállás magjai A centralizált web ragyogó felületén mindig volt egy mozgalom, amely ellene ment.A nyílt forráskódú szoftver soha nem tűnt el; csendben táplálta a nagy cégeket, amelyek azt mondták, hogy helyettesítették.Linux, Apache, MySQL, Firefox: önkéntesek által épített projektek, amelyek megmutatták nekünk, hogy a megosztott erőforrások még mindig aktívak, szervereken és laptopokon futnak világszerte. A peer-to-peer hálózatok ugyanazt a szellemet tartották életben.A Napster leállt, de a BitTorrent több millió számítógépen terjedt el, ahelyett, hogy egyetlen szerverre támaszkodna.Gnutella, LimeWire, eDonkey: nem voltak tökéletesek, de mindegyikük megkérdőjelezte azt az elképzelést, hogy az információt irányítani lehet. És aztán 2009-ben megjelent a Bitcoin. Ez egy fehér könyv, egy álnév, és egy olyan hálózat, amelyet senki sem birtokol, de mindenki ellenőrizheti. Ez nem csak a pénzről szólt. Ez a bizalomról szólt közvetítők nélkül és bizonyítékok nélkül engedély nélkül. A Bitcoin megmutatta, hogy a decentralizáció nem csak a múlté; ez egy jövő, amelyet még mindig érdemes létrehozni. Eközben az ellenállás struktúrája fejlettebbé vált. az IPFS ígéretet tett egy olyan fájlrendszerre, amelyet nem lehet törölni. az Arweave állandó tárhelyet biztosított, mint egy alexandriai könyvtár, amelyet a cenzorok nem tudtak megérinteni. a Mastodon és a „fediverse” bebizonyították, hogy a közösségi hálózatoknak nem kell egyetlen vállalat tulajdonában lennie; megoszthatók, változatosak és nyitottak lehetnek. Ezek nem csak eszközök voltak; példák voltak arra, hogy a webet nem kellett a nagyvállalatoknak irányítaniuk.A központosítás építette a magas épületeket, de a háttérben egy új módja volt a dolgok elvégzésének. Következtetés: A színpad beállítása Ami az ellenállóképesség próbaként kezdődött, az ARPANET, a nukleáris támadások ellenállására tervezett hálózat lassan törékenyebbé vált: a World Grid. Sima, hatékony és globális, de központosított, megfigyelhető és sebezhető is. A nyílt piac néhány zárt térré változott. Ez a digitális korszak ellentmondása.A központosítás segített a webnek növekedni, de visszatartotta azt is. Nagy épületekre, adatközpontokra és hatalmas vállalatokra volt szükségünk ahhoz, hogy az internetet több milliárd ember számára bővítsük.De a folyamat során feladtunk a szabadságot a kényelemért, az algoritmusok ellenőrzéséért és a kurátori tartalom kreativitásáért. A nyílt protokollok, a peer-to-peer hálózatok, a blokkláncok, a decentralizált tárolás és a szövetségi szociális platformok azt mutatják, hogy az internet mindig megosztásra, nem tulajdonra szánt. Az egyik út már megtörtént, a világháló, amelyben most élünk. A másik út még előttünk áll: egy decentralizált web, amely visszaadja a hatalmat az embereknek, nem a platformoknak. \n \n Mert az igazi kérdés nem az, hogy hogyan veszítettük el a nyílt webet, hanem az, hogy van-e bátorságunk újjáépíteni. 