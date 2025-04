Dubai ad otthont a Közel-Kelet Blockchain díjainak második kiadásának, mivel a MENA a globális kriptográfiai növekedést segíti

Egyesült Arab Emírségek, 2025. február 6./Chainwire/-- A Közel-Kelet Blockchain Awards (MEBA) második éve tér vissza első alkalommal, miután Dubait választották a rendező városnak. A ceremóniára az ikonikus Jumeirah Burj Al Arabban kerül sor április 29-én, a TOKEN2049 konferenciával egy időben.





Az esemény egyesíti az iparág vezetőit, innovátorait és látnokait, hogy megünnepeljék a blokklánc és kriptovaluta terén elért eredményeket.





A MEBA 2025 sarkalatos pillanathoz érkezik, a blokkláncok elterjedésének gyorsulása közepette a MENA régióban. A Chainalysis friss adatai szerint a régió a világ hetedik legnagyobb kriptovaluta piaca.





2023 júliusa és 2024 júniusa között a MENA 338,7 milliárd dollárra becsült láncon belüli értéket kapott, ami a globális tranzakciós volumen 7,5%-át teszi ki.





Nevezetesen, az Egyesült Arab Emírségek a digitális eszközök átvételének globális vezetőjévé vált. A Henley & Partners legfrissebb jelentése szerint az Egyesült Arab Emírségek a harmadik helyen állnak világszerte a digitális valutahasználat terén.





A láncelemzési adatok azt is feltárták, hogy az Egyesült Arab Emírségek körülbelül 34 milliárd dollárnyi kriptovalutát kapott 2023 júniusa és 2024 júliusa között, ami erőteljes, 42%-os éves növekedést mutatott.





Ennek oka az ország progresszív megközelítése a blokklánc-technológiához, és olyan városok, mint Dubai, kulcsfontosságú innovációs központokká váltak.





Max Palethorpe, a Hoko Group alapítója és vezérigazgatója, a MEBA hivatalos szervezője így nyilatkozott:





"A Közel-Kelet Blockchain Awards egyedülálló platformot biztosít azoknak a hihetetlen eredményeknek az elismerésére, amelyek a blokklánc és a digitális átalakulás innovációjának következő hullámát mozgatják. Mivel az Egyesült Arab Emírségek vezetik a Web 3.0 forradalmát, inspiráló látni, hogy az iparág vezetői összefognak, hogy alakítsák e dinamikus iparág jövőjét. Az idei esemény az új szabványok felállításának és úttörőinek igazi ünnepének ígérkezik."





A második egymást követő évben bíróként visszatérő Dr. Marwan Al Zarouni, a Dubai Gazdasági és Turisztikai Minisztérium mesterséges intelligenciájának vezérigazgatója és a Dubai Blockchain Center (DBCC) vezérigazgatója hozzátette:





**„**Nagyon örülök, hogy ismét a zsűri tagja lehetek, és tanúja lehetek a blokklánc-technológiák gyors fejlődésének a MENA régióban. Mivel az Egyesült Arab Emírségek ennek az átalakulásnak az élén állnak, a kormány előrelátó megközelítése a régió dinamikus innovációs ökoszisztémájával kombinálva felgyorsítja a Web 3.0 technológiák elterjedését. A Közel-Kelet Blockchain Awards megragadja ezt a lendületet, és tovább erősíti az Egyesült Arab Emírségek pozícióját a blokklánc-kiválóság globális központjaként.”







A Közel-Kelet Blockchain Awards további bírái ebben az évben:





● Jumana Al Darwish, díjnyertes társadalmi vállalkozó és a Happy Box alapítója





● Scott Melker, a The Wolf of All Streets podcast műsorvezetője és a Crypto TownHall műsorvezetője





● Mario Nawfal, az X legnagyobb műsorának házigazdája és az International Blockchain Consulting Group alapítója





● Saqr Ereiqat, a Dubai Digital Assets Association főtitkára és a Crypto Oasis társalapítója





● Jorge Sebastiao, a Global Blockchain Organization társalapítója és az EcoX társalapítója





● Matthies Mende, a Bonuz alapítója és vezérigazgatója, valamint a Dubai Blockchain Center társalapítója





A központ célja, hogy elősegítse az innovációt, elismerje a kiválóságot, és új szabványokat állítson fel a blokklánc és a Web 3.0 projektek számára az egész régióban. A MEBA 2022-es bemutatkozó kiadásában az Abu Dhabi Global Market zászlóshajó platformjával, az Abu Dhabi Finance Week-kel, valamint a Közel-Kelet, Afrika és Ázsia kriptográfiai és blokklánc-szövetséggel (MEAACBA) társult.





A pályaművek már nyitva vannak a www.mebawards.io oldalon, ahol a résztvevők további részleteket találhatnak a kategóriákról és a jelölési folyamatról.

Hoko Abu Dhabiról

A Hoko Agency egy diverzifikált és innovatív vállalat, amely sokféle üzletportfóliót birtokol és üzemeltet a pénzügy, blokklánc, szórakoztatás, sport és élelmiszer- és ital szektorban.





A Hoko arra törekszik, hogy minden szolgáltatási területén a legjobb legyen a kategóriájában; minőségi termékeket, világszínvonalú szolgáltatást és illesztési megoldásokat kínál, amelyek felülmúlják az iparág elvárásait.

Érintkezés

PR vezetője

Yousef Batter

White Label stratégia

[email protected]

Ezt a történetet a Chainwire kiadásaként terjesztette a HackerNoon Business Blogging Program keretében. Tudjon meg többet a programról itt