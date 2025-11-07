5 meglepő igazság az AI-ról a munkahelyen, egy 3 éves vállalati tanulmány szerint

Kezdőlap » Beyond the Hype A generatív mesterséges intelligenciáról szóló címkék állandóak, mindegyik ígéretet tesz arra, hogy egy éjszaka alatt forradalmasítja a munkahelyet.A bonyolult feladatok automatizálásától a soha nem látott kreativitás feloldásáig a nyilvános elbeszélés a zökkenőmentes, villámgyors technológiai átvétel képét ábrázolja.De a nagyvállalatok falain belül a vállalati elfogadás valódi története sokkal összetettebb és árnyaltabb. Annak érdekében, hogy túllépjünk az anekdotákon és megértsük, mi történik valójában, a Wharton School és a GBK Collective egy átfogó hároméves tanulmányt végzett, amely részletesen bemutatja a " Ez a kutatás adat-alapú pillantást ad arra, hogy a vállalkozások valóban küzdnek a Gen AI-val, beleértve annak hatásának mérését, kihívásainak szembenézését és a jövő tervezését. Gyors utak a vállalkozásba Ez a cikk a kutatás öt legmeglepőbb igazságát mutatja be a mai munkahelyi mesterséges intelligencia állapotáról. Kiderül, hogy a vállalatok túlhaladják a „kutatás” és a „kísérletezés” kezdeti szakaszát, és beléptek a felelősségteljes felgyorsítás új korszakába. Ebben az érett szakaszban a hangsúly a végrehajtás, a megtérülés és a tehetséggazdálkodás nehéz valóságaira költözött, feltárva a stratégia és a végrehajtás, az észlelés és a valóság, valamint az ambíció és a képesség közötti kritikus szakadékot. The View From the Top is Rosier Than the Reality on the Ground Míg a vezető vezetők (VP és felett) túlnyomóan optimisták a vállalatuk Gen AI bevezetésével kapcsolatban, az első vonalakon lévő vezetők óvatosabbak és reálisabbak a mindennapi kihívásokkal kapcsolatban. Az adatok egyértelmű ellentétet mutatnak a perspektívában: \n \n \n Felvételi sebesség: A VP-szintű és felsővezetői vezetők 56%-a úgy véli, hogy szervezetük a versenytársaknál „sokkal gyorsabban” alkalmazza a Gen AI-t. Befektetés megtérülése (ROI): Míg a felsővezetők 81%-a pozitív ROI-val látja a Gen AI beruházásait, ez a szám a vezetők esetében 69% -ra csökken. A siker mértéke tekintetében még szélesebb a különbség: a VP-k 45% -a a ROI-t „jelentősen pozitívnak” tekinti, szemben a vezetők mindössze 27%-ával. A stratégia és a végrehajtás közötti szakadékot egy másik megállapítás is erőteljesen szemlélteti: a középvezetők kétszer olyan valószínűek, mint a VP-k (16% vs. 8%) arra, hogy jelentse, hogy egyszerűen „túl korai” megmondani, hogy AI-kezdeményezéseik kifizetődnek-e. Companies Demand AI Skills but Are Investing Less in Training Mivel a Gen AI a niche eszközöktől az alapvető üzleti funkcióig terjed, a sikerhez vezető elsődleges akadály már nem a technológia, hanem az emberi tőke.A jelentés a fejlett Gen AI készségekkel rendelkező tehetségek toborzását a szervezetek közel fele (49%) számára a legfőbb kihívásnak tekinti. Ebben rejlik egy nagy paradoxon: a mesterséges intelligencia-alapú munkaerő sürgős szükségessége ellenére csökken a vállalati befektetések az alkalmazottak képzésébe.A tanulmány megállapította, hogy a képzésbe való befektetés évről évre 8 százalékponttal lecsökkent, és a vezetők fő megoldásként a képzésbe vetett bizalma 14 százalékponttal csökkent. \n \n “Generative AI has now been a requirement for all of our incoming employees in candidates. This is definitely a skill set that we look for and require now.” „A generatív mesterséges intelligencia mostantól követelmény minden beérkező alkalmazottunk számára a jelöltekben. Ez határozottan egy készségkészlet, amelyet most keresünk és igényelünk.” Ezt a „megvásárlás felett építeni” tehetségstratégia felé való elmozdulást egy másik kulcsfontosságú statisztika is megerősíti: azoknak a döntéshozóknak az aránya, akik úgy vélik, hogy „teljesen új tehetségeket” kell felvenniük, hogy elérjék az AI folyékonyságát, 8 százalékponttal 14 százalékponttal nőtt. The Hidden Fear: Will Gen AI Make Us Less Skilled? A vállalatokban az uralkodó nézet az, hogy a Gen AI partner, nem helyettesítő.A vezetők túlnyomó többsége (89%) egyetért abban, hogy ezek az eszközök javítják az alkalmazottak készségeit. A tanulmány első alkalommal azt mutatja, hogy széles körben elterjedt a készségek atrófiája, az alapvető képességek fokozatos csökkenése a technológiától való túlzott függés miatt.A vezetők 43%-a egyetért abban, hogy a Gen AI-ra való támaszkodás a munkavállalók alapvető készségeinek csökkenéséhez vezet. Ez új kihívást jelez az AI-t növelő munkaerő kezelésében: annak biztosítása, hogy a hatékonyságnövekedés ne kerüljön a fő kompetenciák költségére. Interestingly, this fear is most pronounced at the top. Mid-managers are significantly less likely than VP+ leaders (-18pp) to believe Gen AI will cause a decline in skills. This suggests that executives, who are further from the daily application of the tools, are more worried about the theoretical long-term risk of atrophy, while managers on the ground may be more focused on leveraging AI for immediate productivity gains. A váratlan hátrányok: a marketing és a menedzsment bukása mögött Míg az olyan funkciók, mint az IT, a Jogi és a Vásárlási gyorsan növekszik a Gen AI szakértelmét, egyes osztályok széles körben várhatóan a korai elfogadók elmaradnak.A hároméves tanulmányban azonosított legmeglepőbb hátrányok a marketing / értékesítés és kisebb mértékben a menedzsment. A tanulmány 2023-ban kezdődött, a marketing/értékesítés következetesen hátráltatott más funkciókat az elfogadásban.A legfrissebb jelentés a lendület megdöbbentő megfordulását mutatja: a marketing/értékesítési szakemberek aránya, akik a Gen AI-ban „szakértőnek” minősülnek, valójában 6 százalékponttal esett vissza az előző évhez képest. The lag in Marketing is deeply counterintuitive. Functions from content creation and customer analysis to campaign personalization are filled with prime use cases for Gen AI. This trend suggests that despite the clear potential, these teams may be facing significant challenges in integrating AI tools into complex creative, strategic, and customer-facing workflows. A Small és a Nimble megnyeri a ROI versenyt The assumption that bigger budgets and resources guarantee faster AI success is being challenged. While nearly three-quarters of all companies now report a positive ROI from their Gen AI initiatives, smaller, more agile firms are realizing those returns much faster than their larger competitors. A közepes méretű (250M–2B) és kisebb (<250M) vállalatok gyorsabb megtérülést jelentenek, míg a legnagyobb „Tier 1” vállalatok (2B+) lényegesen nagyobb valószínűséggel jelzik, hogy „túl korai” az eredmény meghatározása. The reason isn't just that large-scale integration is complex. It's also that smaller enterprises perceive themselves as having "greater agility to change tools and processes." In the fast-evolving world of Gen AI, the ability to pivot quickly, experiment with less bureaucracy, and implement changes across smaller teams is proving to be a more decisive advantage than sheer scale. Conclusion: The Age of Accountable AI A hároméves tanulmány eredményei egyértelművé teszik, hogy beléptünk a „számolható gyorsulás” új fázisába, ahol a ROI, a gyakorlati integráció és az emberi tényezők a legfontosabbak. Ennek a korszaknak a legfontosabb kihívásai már nem elméleti jellegűek, hanem kézzelfoghatóak: a vezetők és a végrehajtók közötti érzékelési szakadék, a képzés során igényes készségek paradoxonja, a készségek atrófiájának kialakuló félelme, a kulcsfontosságú osztályok meglepő elmaradása és a kisebb vállalatok agilitási előnye. Ahogy ezek az eszközök beágyazódnak minden munkafolyamatba, a vezetők számára a meghatározó kérdés már nem „Mit tehet ez a technológia?” hanem inkább „Hogyan építünk egy kultúrát, stratégiát és munkaerőt, amely vele párhuzamosan virágzik?” A teljes jelentés: Itt itt Az Apple Podcast: Itt itt A Spotify: Itt itt A YouTube: Itt itt