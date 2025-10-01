Moxie Marlinspike: Pirate a Cypherpunk ki te bati siyal

Èske w te konnen ke mesaj chak jou ou sou chat tankou WhatsApp ak Facebook Messenger yo enkripte akòz moun sa a? Konsidere yon cypherpunk fin vye granmoun ak anarchist, Matthew Rosenfeld (ki pi byen li te ye kòm Moxie Marlinspike) se yon enkripteur Ameriken etonan ak kreyateur nan zouti dijital prive-fòske pou tout moun. Marlinspike te fèt nan kòmansman an 1980 yo, te grandi nan Georgia, epi li te vwayaje nan San Francisco kòm yon adolesan. Nan kòmansman an nan ane 2000 yo, li te achte yon navèt vye granmoun ak zanmi, fikse li, ak vwayaje atravè Bahamas la pandan y ap dokiman vwayaj la nan yon pwojè fim rele 'Hold Fast'. Pasyon li pou vwayaj an koresponn ak curiosity li sou teknoloji, kote li te deja fè yon non pou tèt li pa etidye siksè nan sistèm sekirite entènèt. premye cypherpunks premye cypherpunks Li pa sèlman montre mank; li te tou sijere fason yo amelyore yo, tankou nan pwojè l 'ki rele Li menm kreye sèvis tankou GoogleSharing, ki pèmèt moun yo fè rechèch sou entènèt la plis prive. Kòb li te pran atansyon nan konpayi gwo, e pa long apre, li te finalman lidè efò sekirite nan Twitter, yon wòl ki louvri pòt la pou yon rekonesans pi laj. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Konvèsyon Konvèsyon Apre yo kite Twitter, Marlinspike mete plis nan enèji li yo bati zouti pou kominikasyon. Pandan ane yo, pwojè li yo te genyen konfyans la nan milyon de moun ki te vle konvèsasyon yo rete prive. Finalman, tout efò sa a te mennen nan yon bagay ki te vin anpil pi gwo: kreyasyon an nan app la Signal ak pwotokòl la enkripsyon anba li. Pa efè rezo Rezon ki fè Marlinspike te bati plizyè zouti pwoteksyon se pwobableman paske se "No Network Effect" - oswa yon chwa ke li se pa reyèlman yon chwa nan tout. Imagine ou deside ou pa vle yon smartphone. Sou papye, li se yon chwa ou lib yo fè. Men, lè zanmi ou tèks youn ak lòt olye pou fè plan an pèsonèl, lè monte yon avyon mande pou yon kòd dijital, ak lè chat gwoup vin fason moun rete konekte, "chwa" sa a santi mwens tankou libète ak plis tankou eksklizyon. Yon zouti kòmanse kòm opsyonèl, men yon fwa tout moun adopte li, retire vle di ale soti nan ritm la nan sosyete a. Li se doub Li se doub Telefòn yo se yon egzanp klè. Yo ranplase fason ki pi ansyen nan koordinasyon, tankou dakò sou yon plas reyinyon ak kenbe sou li. Koulye a, si ou pa gen yon sèl, ou se kite nan dèyè paske sistèm la fin vye granmoun. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. Li enpòtan pou pwoteksyon prive paske pi fò nan teknoloji sa yo silenn komès konpetans pou Surveillance. Koulye a, kontwole efè a pa rete pa vle di refize pwogrè an konplètman, men mande pou zouti ki pèmèt nou patisipe san yo pa kite kontwòl. travay Moxie a, tankou kreye aplikasyon sekirite, montre yon wout nan devan: bati alternativ ki pèmèt nou rete nan rezo a (pwofesyonèl la) pandan y ap kenbe pwoteksyon prive nou an intact. Open Sistèm whisper avèk lide sa a nan prive nan tèt ou, ankò nan 2010, Marlinspike ak robotikè Stuart Anderson lanse yon ti start-up rele Ide yo te senp men ambian: kreye zouti ki ta ka fè smartphones pi an sekirite ak pèsonèl. Yo te bati tou WhisperCore, yon sistèm pou pwoteje tout bagay ki estoke sou yon telefòn, ak lòt aplikasyon tankou WhisperMonitor ak Flashback. Pwojè sa yo pa sèlman eksperyans; yo te fèt bay moun nòmal yon kontwòl pi fò sou done yo. Sistèm whisper Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Sistèm whisper Pifò tan apre, nan 2011, Twitter te achte Whisper Systems. Interès prensipal la nan konpayi an te pote ekspètiz la nan Marlinspike nan ekip sekirite pwòp li yo, ak pandan ke kèk nan aplikasyon yo koutman disparèt, Twitter byen bonè te lanse tou de TextSecure ak RedPhone kòm sous louvri. Sa a move louvri pòt la pou yon kominote pi laj yo antre nan, asire lojisyèl la pral kontinye kwasans anvan fade. Marlinspike tèt li te kite Twitter nan 2013, men li pa te fini ak misyon an ki te enspire l 'nan premye. Nan menm ane sa a, li fonde Open Whisper Systems, sa a fwa kòm yon pwojè kolaboratif ki te fòme pa volontè ak ti bòdwo. Soti nan sa a, istwa a te kòmanse rive nan yon odyans menm pi gwo. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. Konbine yo Konbine yo Konbine yo Protokol Sinyèl Signal te grandi soti nan lojisyèl anvan yo tankou TextSecure, men fondasyon li te vini soti nan yon lòt avanse cypherpunk: Off-the-Record Messaging (OTR), ki te fèt nan 2004 pa OTR prezante lide tankou avanse sekrè a ak denyab otantifikasyon, ak Marlinspike reworked yo nan pwotokòl ki koresponn ak reyalite a nan rezo mobil, koneksyon intermittent, ak itilizasyon plizyè aparèy, fè enkripsyon mesaj reyèlman pratik sou smartphones. Jan Goldberg nan Jan Goldberg nan Nan debaz li yo, la konbine plizyè metòd avanse pou enkripsyon - ki gen ladan Double Ratchet Algorithm ak efemeral prekeys - fè konvèsasyon prive menm si yon moun sove kle yo fin vye granmoun. Sa vle di ke si yon mesaj se ekspoze, chat pase ak pwochen rete an sekirite. Signal Protocol The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Signal Protocol nan Nan 2018, Marlinspike co-fondè Signal Fondasyon ak Brian Acton, resevwa $ 50 milyon dola nan finansman pou asire pwojè a rete otanp ak sous louvri. Nan kòmansman an nan 2025, Signal 70 milyon itilizatè aktif ak plis pase 220 milyon downloads, yon senk nan reyalite mondyal li yo. te pase te pase WhatsApp, Google Mesaj, Skype, ak Facebook Messenger "Secret Conversations" yo tout adopte Signal Protocol la, pote kominikasyon an sekirite nan milya dola moun atravè lemond. Li tou te genyen atansyon piblik lè Edward Snowden kòm yon zouti enpòtan pou jounalis ak aktivis, pandan y ap kèk gouvènman kritike enkripsyon li yo fò kòm yon amenasyon pou pouvwa surveillance. Sa a konbinasyon nan elèv ak pushback montre ki jan yon vizyon cypherpunk reforme pa sèlman teknoloji, men tou debaz mondyal sou privacy. Rekòmande li Rekòmande li Centralizasyon nan Web3 Marlinspike tou te bay (ak de Dapps) sou espas la kriptografik. Web3 ka yon tèm loose, fuzzy yo refere a lojisyèl ki gen rapò ak kriptografik an jeneralman, men Marlinspike ka gen yon pwen nan sèvi ak li, menm si li te pale espesyalman sou Ethereum. Dwa cent yo Dwa cent yo Li mennen nan depann sou entèmedyè yo, menm nan sistèm suppozisyonèlman desantralize. Ethereum rele pwoblèm la: pi fò nan itilizatè yo ak aplikasyon yo interaksyon ak li atravè kèk konpayi tankou Infura ak Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure Li vle di kontwòl se konsolide nan yon ti kras sèvis santralize, ki minye promès la nan Web3. Menm koutèt tankou MetaMask depann sou founisè sa yo, se konsa lè platfòm censure oswa chanje yon bagay, li ka disparèt soti nan View koutèt ou malgre ke toujou egziste sou chaj la. Sepandan, nou ta dwe konsidere ke santralizasyon an koule nan pa sèlman paske nan konpetans la, men tou paske nan ki jan yon rezo se konsepsyon. Arkitektur nan tèt li fòme kantite pouvwa itilizatè yo reyèlman gen. Nan ka Ethereum a, limit teknik pouse moun tounen nan direksyon pou entèmedyè ki te konfyans. Yon lòt rezo, sepandan, pran chemen diferan. Li bay moun yon pi wo nivo nan otonòmite ak rezistans censur. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through Chanjman Chanjman Chanjman Nan moman sa a, pa gen okenn sistèm reyalize desantralizasyon pafè, sepandan. Crypto toujou lye sou echanj santralize ak valiz yo ponpe ak mond la tradisyonèl. Men, li se yon efò seri nan bay moun plis kontwòl. Kòm Marlinspike tèt li : Yon fwa te ekri Yon fwa te ekri "Nou pa ta dwe pa t 'touche, menm si tout bank yo brûle ak tiyo yo nan tout mond lan chanje. Li se sa ki pèmèt nou reziste institusyonalizasyon desizyon nou an, biwokrasyon an kranpon, lang la nan patriarchi, oswa sa ki sa nou ta ka jwenn. 