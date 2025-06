Meet Cerbos, genyen nan startups nan ane a 2024 nan kontwole aksè

Startups of The Year 2024 Winners Interview se yon selebrasyon nan tout Teknoloji Champion nan ane sa a. Ou te genyen li! Kominikasyon an nan HackerNoon pa t 'kapab pou aprann plis sou vwayaj ou!

The special Startups of The Year 2024 Winners Interview series is a celebration of all this year’s Tech Champions. You’ve earned it! The HackerNoon community can’t wait to learn more about your journey!





Cerbos externalizes authorization from core application code, enabling teams to implement secure, adaptable access controls faster and with greater confidence.





Di nou ki jan start-up ou ap chanje mond lan.

Pa ofri yon solisyon ki ba-kòd, san estati, ak lang-agnostique, Cerbos transfere otorizasyon soti nan yon pwosesis opaque, hardcoded nan yon pati fleksib, revize, ak kolaboratif nan arsitektur lojisyèl modèn. Nou pèmèt konpayi yo adapte rapidman nan sekirite, règleman, ak pwodwi chanjman - san yo pa re-engineering aplikasyon yo soti nan zèb.

Ki sa ki mete ou deyò nan konpetisyon an?

Cerbos te bati soti nan fondasyon an pou sipòte fleksibilite, skalabilite, ak sekirite nan mas.





Stateless PDPs: Sèvi ak desizyon latans ki ba, nan anviwònman an san yo pa jere kondisyon aplikasyon an.

Policy-as-Code: Pèmèt vèsyon, tès, ak kolaborasyon tankou nenpòt lòt pati enpòtan nan stack la.

Zero Cloud Lock-In: Devlope Cerbos nenpòt kote - sou-prem, nwaj, hibrid.

Fine-Grained: Konbine wòl, atribit, ak enfòmasyon kontekstual san danje.

Built-in audit logging: Atravè bezwen konformite tankou ISO27001 ak SOC2 san yo pa efò ekstra.

Developer-first tooling: SDKs, pwojè kòmanse, ak Cerbos Playground pou devlopman politik kolaboratif.

Identity-Agnostic Authorization: Cerbos ka otorize aksè pou moun, non-man identite (NHIs), ajan AI, sèvis, ak plis ankò - tout lè l sèvi avèk menm seri a tès, audite, ak vèsyon politik pou otorizasyon konsistan.





Ki sa vle di pou ou pou genyen tit sa a?

Winning HackerNoon's Startup nan ane a pou kontwole aksè valide tou de pwoblèm nou mete yo rezoud ak fason nou avanse li.





Li se konfime soti nan kominote a teknoloji ke sekirite ak skalab otorizasyon se pa sèlman yon "gwo-a-te gen" - li vin yon kouch kritik nan enfrastrikti modèn.





Sa a rekonesans mande nou kontinye pouse estanda a pou ki jan bon otorizasyon sanble.

Ki sa ou renmen nan ekip ou, ak poukisa ou se moun yo mete tèt ou pou misyon sa a?

Nan Cerbos, nou se yon ekip distribiye atravè lemond, konbine pa yon misyon konplike: fè otorizasyon senp ak aksè pou devlopè nan tout kote. Anbake divès kalite nou an kouvri gwo-scale sistèm distribiye, zouti devlopè, ak nwaj-native arsitektè, tout sa yo mande pou kontwòl aksè granmoun, ekipman nou ak ekspètiz nan rezoud complexity nan kontwòl aksè.





kilti nou an se bati sou valè kle:

Klarifikasyon ak Pragmatism: Nou prioritize solisyon senp ki rezoud pwoblèm reyèl devlopè, evite konplisite ki pa nesesè.

Sécurité et fiabilité: Chak liy nan kòd se ekri ak konsantre sou pratik sekirite robust ak pèfòmans serye.

Open kolaborasyon: Nou kwè nan travay nan transparan ak koze, favorize yon anviwònman kote lide yo pataje, ak feedback se valè.

Kontinyèl aprantisaj: Ekip nou an abraze chanjman ak toujou ankouraje aprann, adapte, ak amelyore ki baze sou nouvo enfòmasyon ak teknoloji.





By embodying these principles, we've created a team that's not only capable of addressing the intricate challenges of modern authorization but also passionate about delivering solutions that empower teams to build secure applications with ease.

Launching Cerbos Hub was a pivotal moment - after releasing our open source policy decision point to the world, we got a tonne of insights and feedback from real-world production use cases of where Cerbos could be used, and what workflows were missing in order to operate in both small companies and global enterprise businesses.





Cerbos Hub te pran pwoblèm sa yo ak bay yon solisyon holistik pou otorizasyon - Li pwouve ke jesyon politik, tès, ak observabilite - nan mas - ka fè nan yon fason ki tou de devlopè yo ak ekip sekirite ka renmen.





Li te tou marye transfè Cerbos a soti nan yon zouti itilize pa adopte yo nan yon platfòm konplè adopte pa anviwònman pwodiksyon gwo.

Cerbos te fèt soti nan eksperyans nan premye men. Ko-fondatè nou yo te fè fas ak repitasyon otorizasyon nan dè milye de fwa nan konpayi divès kalite, soti nan startups nan gwo teknoloji tankou Google. Yo te rekonèt ke otorizasyon se souvan yon pwoblèm recidivant ki devlope tan precious ak resous soti nan misyon prensipal la nan yon konpayi. Sa a realizasyon te mennen nan kreyasyon an nan Cerbos: yon solisyon ki fèt yo anpeche ekip yo re-invente wotè a otorizasyon.





Anvan yo ekri yon sèl liy kòd, nou te angaje extensivman ak kliyan potansyèl yo konprann pwen doulè yo alantou otorizasyon. Sa a apwòch proaktif asire nou ke nou te rezoud yon reyèl, nesesè bezwen nan idantite ak jesyon aksè (IAM) espas la, ki se pare pou yon kwasans enpòtan.





In this environment, permissions must adapt in real-time, across distributed systems, without introducing security gaps or compliance risks.





Guardrails pou sistèm ki baze sou AI ak RAG: Kòm ajan AI vin plis ak plis aksè nan done enterprise sensitif, Cerbos pèmèt filtre nan sous konesans nan tan rechèch, asire repons AI yo bati sèlman soti nan done itilizatè a ki gen otorizasyon yo wè.

Secure otorizasyon pou Non-Human Identities (NHIs): Cerbos ede pwoteje kont OWASP-identifye menas pou idantite machin, pa egzekite konteks-conscious, dinamik politik otorizasyon ki adapte nan pwosesis travay otomatik ak sistèm-sou-sistèm entèakrasyon.

Politi vèsyon ak tès otomatik: Konstriksyon nan rezilye kontwòl aksè mande pou zouti robust pou valide politik yo anvan deplwaman. Cerbos ofri yon metòd tès-direksyon nan otorizasyon ki asire chanjman pa prezante regresyon.

Visibilite ak revizyon nan nivo mondyal: Avèk log revizyon reyèl nan Cerbos ak karakteristik observabilite politik, òganizasyon yo ka satisfè estanda regilasyon tankou SOC2 ak ISO27001, pandan y ap pwoteje sistèm yo kont insider ak menas ekstèn.





Eksperyans nan devlopè: Pwoteje zouti pwisan men entelijan.

Rigidite sekirite: Anticipe nouvo sifas atak kòm aritèktir yo devlope.

Fleksibilite nan Architecture: sipòte decentralized, hibrid, ak AI-augmented anviwònman san yo pa obligasyon pou bloke-in oswa rewrite konplèks.

Ekspandasyon entegre atravè ekosistèm ak ankadreman

Deepening devlopè zouti pou politik tès, validasyon, ak revizyon

lidè efò estanda alantou modèl otorizasyon nan nwaj-natif ak sistèm ki gen kapasite AI kòm yon manm nan OpenID Fondasyon AuthZEN gwoup travay

Devlope kominote louvri-sous nou an, paske sistèm sekirite yo bati pi bon ansanm





Jwenn se motivasyon - men responsablite se gaz pou amelyorasyon kontinyèl.

Enhanced AI security Access controls around prompts Access controls around RAG vector stores Access controls around MCP Servers



Enhanced NHI security Educate authorization practitioners on how best to authorize non-human identities Contribute to the evolving identity fabric design with targeted solutions for access control use cases Continue to leverage identity standards such as SPIFFE for authorizing workloads



