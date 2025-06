Kenbe ak AccuKnox, Manm nan Park Ridge, Illinois ak Cybersecurity's Momentum 10

Congratulations pou yo dwe yon pati nan Momentum 10, elite top 10 startups ki te demontre reyèlman eksepsyonèl drive ak pwogrè nan ane 2024. Sèrie a Momentum 10 Envite pral delivre nan vwayaj inik yo ak fondasyon pwisan kondwi startups ou nan tèt la nan 2024 Startups of The Year kampanje a!

Congratulations on being a part of the Momentum 10, the elite top 10 startups who demonstrated truly exceptional drive and progress in the year 2024. The Momentum 10 Interview Series will delve into the unique journeys and powerful foundations propelling your startups to the top in the 2024 Startups of The Year campaign!





Di nou sou ou.

AccuKnox bay pi konplèz Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) nan endistri a. Bati soti nan yon patnè ak SRI (Stanford Research Institute) ak bati sou fò fonksyon open-source tankou KubeArmor, misyon nou an se livrezon san danje, robust sekirite soti nan devlopman kòd la nan kouri nan nwaj la. Nou imajine yon mond kote òganizasyon yo ka inovasyon konfyans nan nwaj la, konnen aplikasyon yo ak done yo se pwoteje pa proaktif, inline mas sekirite atravè nwaj piblik (AWS, Azure, GCP, Oracle), nwaj prive (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VMs, bare metal, ak espand nan Edge / IoT, 5G, ak AI

Di nou ki jan start-up ou ap chanje mond lan.

AccuKnox se chanje mond lan pa fonksyonèlman senplize ak ranfòse ki jan òganizasyon sa yo pwoteje anviwònman modèn yo. Nou ranplase zouti sekirite fragman ak metòd reaktè ak yon sèl, AI-powered platfòm ki bay vizibilite konplè ak proaktif, Zero Trust pwoteksyon nan tout lavi aplikasyon an ("build to runtime"). Objektif final nou an se empower òganizasyon - ki soti nan antrepriz mondyal yo nan cloud-native innovatè - pou akselere transformasyon dijital yo an sekirite, pwoteje done kritik ak enfrastrikti, asire konpòtman kontinyèl, ak diminye risk yo ekspoze nan yon anviwònman menas ogmante. Nou pèmèt DevOSecps pa entegre sekir

Ki sa ki mete ou deyò nan konpetisyon an?

Pifò diferansè kle mete AccuKnox diferan:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

Ki sa vle di pou ou yo dwe nan Momentum 10?

Yo dwe rekonèt nan HackerNoon Momentum 10, espesyalman rive nan plas la 4th nan mitan startups formidable nan Park Ridge, se yon onè ak validasyon enpòtan pou tout ekip la AccuKnox. Sa vle di ke kominote a teknik ak observatè endistri rekonèt enpòtan an kritik nan misyon nou an ak inovasyon nou pote nan sekirite nwaj. Sa a se pa jis yon rekonpans; li se rekonesans nan travay la difisil, jou yo fin vye granmoun, ak pwogrè nou te fè nan bati yon platfòm ki rezoud reyèl, konplèks pwoblèm sekirite. Li alimante desizyon nou an pou kontinye pouse limit nan sekirite Zero Trust.

Ki sa ou renmen nan ekip ou, ak poukisa ou se moun yo mete tèt ou pou misyon sa a?

Mwen renmen entèlijans entelektyèl la ak espirit la kolaboratif nan ekip nou an. Nou gen ekspertiz kontinyèl ki kouvri siber sekirite, enfrastrikti nwaj, sous louvri, ak AI / ML, ki soti nan wòch. Ki sa ki fè ekip sa ananekip pou misyon sa a se kominikasyon nou an pou solisyon nanPi fòProblèm nan sekirite, pa sèlman ki pi fasil yo. Nou te kòmanse ak sekirite kouri tan, posiblite aspè a ki pi difisil, ak bati deyò ki baze sou bezwen kliyan reyèl yo. Inovasyon an se ankouraje nan yon kilti nan dialoz louvri, abraze repitasyon, kliyan-centricity (kòm ki te soulye nan apwòch nou an detaye nan AppSec + CloudSec gid la), ak eksplike koòdone louvri nou an ak KubeArmor yo angaje ak kominote sekirite pi laj. Nou pa sèlman bati yon pwodwi; nou bati yon nouvo estanda pou sekirite nwaj.

Retounen, ki te etap la pi gwo pousantaj pou start-up ou an?

Pwensipal pwensipal la te reyalize traction enpòtan ak validasyon ak KubeArmor motè louvri-sous nou an pou Kubernetes runtime sekirite. Siksè sa a pa sèlman valide nòt nou an Zero Trust, inline prevansyon apwòch lè l sèvi avèk eBPF / LSM; li te vin fondamantal la sou ki nou te bati tout platfòm AccuKnox CNAPP la. Koute entèdi nan premye itilizatè KubeArmor ak kliyan te revele batay yo pi laj ak sekirite estatik (CSPM) ak entegre sekirite aplikasyon (ASPM). Konsidere ke nou te kapab rezoud pwoblèm adjordan sa yo pa entegre yo alantou nòt la kounye a fòme. Sa a pèmèt nou evolye soti nan yon pwensipal solisyon





Lekti ki te aprann te enpòtan: solve yon pwoblèm enpòtan, konplèks eksepsyonèlman byen an premye, Lè sa a, pèmèt bezwen kliyan dirije ekspansyon ou nan yon solisyon holistik.

Yon lekti enpòtan ou te aprann nan ane sa a ke ou ta pase nan lòt startups?

pi valè lekti nan 2024 se nesesèman nesesè a nanKonsolide platfòmakProaktif, Runtime Defansyonnan siber sekirite. Volim, vitès ak sofistikasyon nan menas, amplifye pa AI, te fè zouti sekirite siloed ak estrateji ki baze sou deteksyon senpleman insufficient. Kliyan yo se boule nan alèz ak batay ak gòch entegre. Leksi a pou lòt startups, espesyalman nan sekirite, se yo panse holistik soti nan jou a premye. Konsantre sou bati solisyon entegre ki diminye kompleksite, entegre sekirite pi bonè (swept-left),akbay pwoteksyon robust kote aplikasyon yo kouri (sèl-dwa). Avèk aspè nan 2025, nou doubri sou sa a platfòm apwòch, amelyore kapasite ki baze sou AI (tou dePou itilizeAI pou pi bon sekirite akGarantiAI tèt li ak ModelKnox), ak amelyore entegre yo bay san danje, otomatik Zero Trust sekirite.

Ki jan ou anticipe endistri ou devlope nan ane ki sot pase a, ak ki jan start-up ou pral rete devan?

Endistri a sekirite nwaj se rapidman konsolide alantou platfòm CNAPP, ale soti nan solisyon pwen. Zero Trust se chanje soti nan yon buzzword nan yon imperatif architectural. Nou wè tou aparans an kritik nan sekirite AI / ML kòm yon disiplin diferan ak enpòtan. Anplis de sa, konvergans la nan Cloud, Edge, ak 5G mande pou solisyon sekirite ki kouvri limit sa yo.





AccuKnox is poised to stay ahead because:

Nou anticipe konsolidasyon an nan CNAPP ak bati yon platfòm entegre soti nan kòmansman an. Fondasyon nou an nan Zero Trust sekirite kouri tan (KubeArmor) ba nou yon avantaj enpòtan sou konpetitè ki boule kouri tan pita. Nou se pyonye nan sekirite AI / ML ak ModelKnox, rezoud yon bezwen kritik nan lavni jodi a. Platfòm nou an fèt pou anviwònman hibrid ak plizyè nwaj, ki gen ladan enfrastrikti Edge ak 5G. Atansyon nou an pou sous louvri ak kontinyèl inovasyon ki baze sou repons kliyan kenbe nou aline ak bezwen reyèl ak menas ki ap vini.

Ki jan ou oswa konpayi ou anplwaye yo prezante 10 enspirasyon Momentum nan 2025?

Kòm yon manm nan HackerNoon Momentum 10, nou vle sèvi ak rekonesans sa a pou plis amplifye enpòtan an nan pwoaktif, Zero Trust sekirite nan endistri a. Nou pral:





Pwoteje konesans: Pwoteje kontribisyon nou an atravè atik, webinars, ak angaje nan kominote (ki gen ladan sou platfòm tankou HackerNoon) pou pataje pratik yo pi byen ak konesans sou implementation efikas CNAPP ak Zero Trust estrateji. Innovation Champion: Kontinyèlman anpeche kouvèti a nan jaden tankou sekirite kouri tan, sekirite AI (ModelKnox), ak sekirite 5G, demontre lidèz. Foster kolaborasyon: Kòmanse kontribisyon open-source nou yo (KubeArmor) ak bati patnè pi profond yo kreye yon ekosistèm pi an sekirite pou tout moun. Lead by Example: Demonstrasyon benefis la tangib (efikasite, rediksyon risk, konpòtman) ke òganizasyon yo jwi pa adopte platfòm entegre nou an, enspire lòt moun yo ale soti nan modèl sekirite orijinal.

Ki objektif ou espere reyalize nan 2025?

Nan 2025, AccuKnox konsantre sou plizyè objektif kle:





Platfòm Ameliorasyon: Depi entegre ak korelasyon ant modil ASPM, CSPM, ak CWPP nou an pou yon kontexte pi rich ak ranpli pi vit. AI Security Leadership: Significantly ogmante kapasite yo nan ModelKnox, etabli li kòm solisyon a go-to pou pwoteje pipelines AI / ML ak deplwaman kont menas ki ap vini. ekspansyon mache: Devlope baz kliyan nou an atravè vertikal kle ak rejyon, ede plis òganizasyon adopte Zero Trust sekirite. Partnerships Stratejik: Amplifye ak amelyore patnè nou ak founisè nwaj, entegre sistèm, ak patnè teknoloji pou amelyore ekosistèm nou an. Konformite Otomasyon: Ajoute sipò pou plis anviwònman konformite ak plis otomatize kolekte dokiman ak rapò nan modil GRC nou an. Pwoteksyon kominote: Kontinye manje kominote a KubeArmor ak kondwi adopte nan open-source runtime sekirite.

2024 a te etonan, ak tout nouvo teknoloji yo, ak tout fluctuations geopolitik. Ki sa efè yo nan sa yo sou start-up ou a, ak sou endistri ou an jeneral? Se konsa kout oswa kòm detaye ke ou vle.

2024 te reyèlman transformatif.





Nouvo Teknoloji (GenAI): Eksplozyon an nan GenAI te yon sab doub. Li te kreye opòtinite enpòtan pou atakè (atake AI-powered, nouvo kwasans nan modèl AI) men tou pou defansè (AI-powered deteksyon menas, otomatik sekirite). Pou AccuKnox, sa a valide envestisman an premye nou an nan sekirite AI ak ModelKnox ak ankouraje nou yo entegre AI pi plis nan CNAPP kouvri nou an pou efikasite amelyore (tankou AskAda co-pilot nou an). Endistri a nan tout antye se batay ak ki jan yo pwoteje sistèm AI ak done, fè solisyon tankou kritik nou an.





Geopolitik: Tensyon geopolitik ogmante dirèkteman tradui nan ogmante cyberwarfare, espyon, ak atak sou enfrastrikti kritik. Sa a ogmante enpòtan an nan robust, resisiblite sekirite pozisyon tankou Zero Trust. Pou AccuKnox, li enstale bezwen an pou kapasite prevansyon inline nou yo ak sipò pou divès modèl deplwaman, ki gen ladan anviwònman lè-gap pou sektè sensitif. Endistri a wè yon ogmante demand pou solisyon ki ofri segondè garanti ak pwoteksyon kont sofistiké menas sipòte pa eta.





Adaptasyon nou an gen ladan akselere Roadmap ModelKnox nou an, ranfòse rezilye a nan platfòm debaz nou an, ak enstale prensip yo Zero Trust ki esansyèl nan yon peyizaj volatil sa a.

Nou ta renmen feedback ou sou HackerNoon kòm yon piblikasyon teknoloji! Ki jan eksperyans ou te avèk nou?

Eksperyans nou an ak HackerNoon te trè pozitif. Li se yon platfòm valè ki konsistan livrezon kontni enteresan pou teknoloji, devlopè, ak enteresan lanmò. Nou apreye konsantre li sou pratik, enpòtan atik ak wòl li nan amplifye vo soti nan tout spektrum teknoloji. "Startups of the Year" pwogram anrjistreman se yon inisyativ fantastik ki limyè yon limyè sou konpayi emeritè atravè lemond ak ankouraje yon sans nan kominote. Nou se kontan pou vizibilite a ak rekonesans a HackerNoon bay.

Èske gen kèk motif ou ta renmen pataje avèk nou?

Nan mond lan ki rapidman evolye nan teknoloji ak siber sekirite, konsantre sou rezoud pwoblèm debaz kliyan ak solisyon inovatè, solid. Embrace konplisite - souvan, pwoblèm ki pi difisil yo pi ranplase yo rezoud ak kreye valè ki pi defannab. Bati yon ekip pasyone aliye ak vizyon ou, koute atansyon nan kliyan ou, ak pa janm sousèse pouvwa a nan kominote ak transparans, espesyalman si ou sèvi ak sous louvri. Reste agile, rete rezistan, ak priorite bati konfyans - tou de nan teknoloji ou ak nan relasyon ou yo.

