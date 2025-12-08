Hotstuff Labs lanse Hotstuff, yon DeFi Native Layer 1 konekte komès sou chaj ak Fiat Rails

Singapore, Singapore, 5 desanm, 2025 / Chainwire /-- jodi a te anonse rezo a tès piblik pou , yon DeFi Layer 1 blockchain ki pote pa DracoBFT, yon pwotokòl konsans ki te bati pa koutim. Hotstuff L1 se yon lanmè ki te bati pou yon objektif ki pafè yon liv lòd sou lanmè segondè pèfòmans ak yon ranplasman finansye pwograme ki kote validatè ap travay kòm pòs la dènye mil nan komès, peman, ak fiat rails. Pwodwi pou Telefòn Pwodwi pou L1 Pwodwi pou Telefòn Pwodwi pou L1 Dapre chaj jeneral-purpose, Hotstuff L1 se konsepsyon kòm yon kouch routaj style Uber kote valideurs bay reyèl mond finansye aksè sou demann. Hotstuff Labs se sipòte pa envestisè top-tier, ki gen ladan Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, ak fondatè yo nan pwotokòl ki mennen DeFi tankou 1inch, Safe, Biconomy, Socket, ak plis ankò. 

Julien Bouteloup, fondatè a nan Stake Capital Group, di, "Hotstuff Labs se bati yon lanmè pèfòmans ki konekte komès, peman, ak règleman reyèl nan yon sèl kouch koheran. Vizyon an se pèmèt validan yo vin aktyèl pwen aksè finansye. Sa a aline pafè ak ki jan nou wè kap vini an nan enfrastrikti: desantralize, konplike, ak dirèkteman konekte nan ekonomi mondyal la." " Validatè kòm Pwen Aksè Finansye Plis pase komès, Hotstuff L1 se arsitekte pou validan yo ka chwazi kòm founisè sèvis finansye ki pèmèt. Sou Hotstuff, validan yo pa sèlman pou konsènan, yo ap travay kòm pwen aksè finansye mondyal pou tou de motè a komès baz ak itilizatè final. \n \n \n Pou motè a komès prensipal la, stablecoin rails pèmèt aksè nan likidite offchain. Pou itilizatè final yo, validatè louvri koneksyon nan dènye mil pou fiatcrypto sou / soti-ramps, peman, ak ka itilize FX. Dyp entegre ak pi popilè platfòm peman, on / off-ramps, patnè bankè, ak pwogram kat bak nan lanmè a pèmèt validatè pou genyen nan: 

Pwoteksyon fiat stablecoin sou / soti-ramps Pèmèt maketing rejyonal ak transpò rezo Emisyon oswa sipò kat ak kont lokal Sèvi kòm koneksyon dènye mil nan diferan lajan ak rejyon Chaj la korespondan itilizatè yo ak validatè espesifik ki baze sou aksyon, istwa pèfòmans, ak bon jan kalite sèvis, tankou yon kouch routaj konbine ak limyè prèv nòt-konesans pou verifikasyon konfyans nan tou de aksyon sou-chaj ak deyò-chaj. 

"Pou plizyè chaj valide blòk. Hotstuff valide ak livrezon aksè nan lajan ki pa konfyans. Li se Uber la pou valide finansye, routaj chak flux nan founisè a dwat," te di Vyom Sharma, co-fondateur ak CEO nan Hotstuff Labs. "Nou bati yon Layer 1 ki ka konekte yon komèsan nan Azi, yon koridò remètman nan LATAM, ak yon emitè kat nan Ewòp sou menm twal desantasyon." Hotstuff Piblik Testnet: Koulye a, louvri Hotstuff L1 piblik testnet se ap viv ak louvri nan: 

Traders & Quants - ka tès early perp ak spot komès, multi-venu vault, ak enfrastrikti mache bati dirèkteman sou L1 kòn. Builders, Fintechs & Stablecoin Enfrastrikti founisè - ka patnè ak Hotstuff Labs pèmèt nouvo tranzaksyon primitif, peman, FX, ak desizyon itilizasyon ka. Validators & Node Operators - ka kouri nodes DracoBFT, pèfòmans benchmark, ak eksperyans ak modil sèvis finansye. Kòmanse \n \n \n \n \n Sit entènèt: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Whitepaper: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Kominote & Entegre: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Tout sou Hotstuff Labs se bati Hotstuff L1, yon DeFi Layer 1 pwograme pou finansye pwograme, ki te pote soti nan motè konsans DracoBFT ak yon twal egzekisyon modilè. Avèk eksperyans nan finansye, konsans, komès, kriptografik, ak pwotokòl konsepsyon, ekip la se kreye yon kouch routaj mondyal ki pèmèt pèfòmans sou chaj komès ak konekte peman, transfè, ak fiat rails sou yon sèl, koherent chaj. Pwodwi pou Telefòn Pwodwi pou Telefòn Pou medya & patnè: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs Kontakte Pwodwi pou Telefòn Pwodwi pou Telefòn: press@hotstufflabs.com