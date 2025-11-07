5 verite surprenant sou AI nan travay, dapre yon etid antrepriz 3 ane

Entwodiksyon: Beyond the Hype Tit sou Generative AI yo konstante, chak pwomèt pou revolisyon nan plas la travay nan yon jou. Soti nan otomatize travay konplèks pou louvri kreyativite san yo pa anyen, narrative piblik la peye yon imaj nan yon konplèks, ti kras vit teknoloji adopte. Men, nan mòn nan konpayi gwo, istwa a reyèl nan adopte antrepriz se anpil plis konplèks ak nuan. Pou ale soti nan anekdote ak konprann sa ki reyèlman rive, The Wharton School ak GBK Kolektiv te fè yon etid konplè nan twa ane, detaye nan " " rapò. Sa a rechèch bay yon gade ki baze sou done sou ki jan biznis yo reyèlman fè fas ak Gen AI, ki gen ladan mesye enpak li yo, konfrontasyon nan repitasyon li yo, ak planifikasyon pou lavni li yo. Rezilta yo revele yon peyizaj ki se souvan kontre-intuitif. Gen AI Fast-Tracks nan antrepriz la Nan atik sa a destille rechèch la nan senk verite ki pi etonan sou eta a nan AI nan travay jodi a. Yo revele ke konpayi yo deplase soti nan faz yo inisyal nan "eksplorasyon" ak "eksperimantasyon" ak te antre nan yon nouvo èdtan nan responsablite akselerasyon. Nan etap sa a plis matirite, konsantre a te deplase nan reyalite a difisil nan implemantasyon, ROI, ak jesyon talent, ekspoze diferans kritik ant estrateji ak egzekisyon, perception ak reyalite, ak ambisyon ak kapasite. View soti nan tèt la se plis rozè pase reyalite a sou tè a Pandan ke lidè segondè (VP ak pi wo a) yo overwhelmingly optimistic sou devlopman nan Gen AI nan konpayi yo, manadjè nan liy lan prensipal yo pi pre ak reyèl sou rezoud yo chak jou. Done a montre yon kontras nan yon perspektif: \n \n \n Adoption Speed: 56% of VP-level and higher leaders believe their organization is adopting Gen AI "much quicker" than competitors. Only 28% of mid-level managers share that level of confidence. Return on Investment (ROI): While 81% of senior executives perceive their Gen AI investments as having a positive ROI, that number drops to 69% for managers. The gap is even wider when looking at the degree of success: 45% of VPs see ROI as "significantly positive," compared to just 27% of managers. In contrast, managers are more likely to see returns as only "somewhat positive" (42% vs. 36% of VPs). Yon lòt konklizyon dekonekte sa a ant estrateji ak egzekisyon se byen illustre pa yon lòt konklizyon: manadjè mid-managers yo de fwa plis chans pase VPs (16% vs. 8%) yo rapòte ke li se jis "tou premye yo di" si inisyativ yo AI yo ap peye. Pandan ke C-suite a wè progrès rapid, manadjè ki pi pre friksyon la nan implemantasyon ap viv nan yon kondisyon nan pi gwo enkyetid, ak vizibilite pi klè nan reyèl la konplisite sou tè a. Konpayi mande pou kapasite AI, men yo envesti mwens nan fòmasyon Kòm Gen AI deplase soti nan yon zouti niche nan yon fonksyon biznis kle, prensipal la fèmen nan siksè se pa ankò teknoloji, men kapital moun. Rapò a identifye recruiting talent ak avanse Gen AI konpetans kòm yon repitasyon prensipal pou prèske mwatye (49%) nan òganizasyon yo. Isit la se yon paradoks gwo: malgre bezwen a enpòtan pou yon anplwaye ki gen kapasite AI, envestisman antrepriz nan fòmasyon anplwaye diminye. Etudyasyon an te jwenn ke envestisman an nan fòmasyon te ranfòse pa 8 pousan pousan sou ane a, ak konfyans nan lidè nan fòmasyon kòm solisyon prensipal la te diminye pa 14 pousan pousan. Demann pou konpetans se kounye a yon pati ki pa negosyab nan anrjistreman. \n \n "Generative AI se kounye a yon kondisyon pou tout anplwaye nou an nan kandida. Sa a se definitivman yon konpetans ke nou ap chèche ak mande kounye a." "Generative AI se kounye a yon kondisyon pou tout anplwaye nou an nan kandida. Sa a se definitivman yon konpetans ke nou ap chèche ak mande kounye a." Sa a chanjman nan direksyon pou yon "koupe sou bati" estrateji talent se ranfòse pa yon lòt estatistik kle: patisipan yo ki fè desizyon yo kwè ke yo pral bezwen "konplètman angaje talent nouvo" pou jwenn AI fluency te ogmante pa 8 pousan pousan nan 14%. Pa prioritize anrjistreman talent ekstèn sou amelyorasyon an nan anplwaye yo kounye a, konpayi risk kreye long tèm defi nan kapasite enteryè ak finalman ralanti konvèsyon an nan itilizasyon nan AI nan ROI mesurable. Tèm ki kache: Gen AI pral fè nou mwens apwouve? Yon majorite enpòtan nan lidè (89%) konsidere ke zouti sa yo amelyore kapasite anplwaye yo. Sepandan, yon nouvo ak enpòtan prekosyon ap vini soti nan done yo kòm AI vin pi plis entegre nan travay chak jou. Pou premye fwa, etid la revele yon frè lajè nan atrofi nan kapasite fonksyonèl; declination nan kapasite fonksyonèl nanòz depann sou teknoloji. Yon notable 43% nan lidè kounye a konsidere ke depann sou Gen AI pral mennen nan yon diminye nan kapasite prensipal anplwaye yo. Sa a montre yon retounen nouvo nan jere yon anplwaye AI-augmented: asire ke amelyorasyon efikasite pa vin nan pri a nan kapasite prensipal yo. Interessantman, pafwa sa a se pi enpòtan nan tèt la. Manadjè mitan yo se anpil mwens pase lidè VP + (-18pp) yo kwè Gen AI pral lakòz yon declin nan kapasite. Sa a suggere ke manadjè, ki se pi lwen nan aplikasyon chak jou nan zouti yo, yo pi enkyete sou risk la teyori a long tèm nan atrofi, pandan y ap manadjè sou tèm ka pi konsantre sou jere AI pou objè produktivite imedyatman. The Inattended Laggards: Marketing ak jesyon chanje nan dèyè Malgre ke fonksyon tankou IT, Legal, ak Pwodwi pou achte byen vit ogmante ekspètiz Gen AI yo, kèk depatman lajman espere yo dwe adoptè yo byen bonè yo retabli. Pifò retabli ki pi surprenant identifye nan etid la twa ane yo Marketing / Vann an ak, nan yon kantite pi piti, jesyon. Pandan ke etid la te kòmanse nan 2023, Maketing / Vann an te konsistansman retire lòt fonksyon nan adopte. Rapò a dènye revele yon reverse nan momentum: pati nan Pwofesyonèl Maketing / Vann identifye kòm "Expert" nan Gen AI reyèlman te ba pa 6 pwen perçen soti nan ane anvan. Yo pa te sèlman nan sa a decline; pati nan Pwofesyonèl Management identifye kòm ekspè tou te ba pa 5 pwen perçen. Yon fonksyon ki soti nan kreyasyon kontni ak analiz kliyan nan pèsonalizasyon anbake ak prensipal itilizasyon ka pou Gen AI. Tendans sa a suggere ke malgre potansyèl la klè, ekip sa yo ka fè fas a defi enpòtan nan entegre zouti AI nan konplèks kreyatif, estratejik, ak kliyan-fòch travay. Petèt ak Nimble se genyen nan ROI Race Si prèske twa-fwa nan tout konpayi yo kounye a rapòte yon ROI pozitif soti nan inisyativ yo Gen AI, pi piti, plis agile konpayi realize revni sa yo anpil pi vit pase konpetitè pi gwo yo. Rapò a montre yon tendans klè ki baze sou gwosè konpayi yo. Mwayen gwosè (250M–2B) ak ti (<250M) konpayi rapòte pi vit reyalize ROI, pandan y ap pi gwo "Tier 1" antrepriz (2B+) gen anpil plis chans yo rapòte ke li se "tou premye" yo deside rezilta a. Li se tou ke antrepriz ki pi piti percepe tèt yo kòm gen "plis agilite pou chanje zouti ak pwosesis." Nan mond lan ki rapidman evolye nan Gen AI, kapasite a pivot vit, eksperyans ak mwens bürokratik, ak implemantasyon chanjman nan ekip ki pi piti se montre yo dwe yon avantaj ki pi decisif pase echèl. Konklizyon: Èd nan responsablite AI Rezilta yo soti nan etid sa a twa ane fè li klè ke nou te antre nan yon nouvo faz nan "akselerasyon responsab", kote ROI, entegre pratik, ak faktè moun yo se metrik ki pi enpòtan. Chwa prensipal yo nan epòk sa a se pa plis teyori, men tangib: diferans la nan pèspeksyon ant lidè yo ak aplikatè yo, paradoks la nan demann konpetans pandan koupe fòmasyon, frè a nan atrofi konpetans, retardasyon etonan nan depatman kle, ak avantaj agility nan konpayi ki pi piti. Kòm zouti sa yo vin entegre nan chak flux travay, kesyon an definitif pou lidè yo se pa ankò "Ki sa ki kapab fè teknoloji sa a?" Men, "Ki jan nou bati yon kilti, yon estrateji, ak yon travayè ki ka pwolonje alantou li?" Rapò plen nan: isit la Podcast nan Apple: isit la Spotify nan: isit la YouTube nan: isit la