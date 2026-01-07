140 čitanja

Unutar cloud-scale sustava: razgovor s Abhinavom Sharmom

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Unutar cloud-scale sustava: razgovor s Abhinavom Sharmom
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesSaznajte više

KOMENTARI

avatar

VIJESI OZNAKE

cloud#cloud-security-and-compliance#cloud-scale-systems#distributed-systems#azure-infrastructure#enterprise-ai-platforms#hyperscale-architecture#machine-learning-infra#good-company

OVAJ ČLANAK JE PREDSTAVLJEN U

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories