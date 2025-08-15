Pepeto blizu faze 10, podiže više od 6.18 milijuna dolara u pretprodaji, kao Ethereum oči 10.000 dolara

Dubai, UAE, 15. kolovoza 2025./Chainwire/--Rana faza predprodaje kriptovaluta predstavlja rijetku priliku za ulagače da uđu na najniže cijene prije nego što žeton udari na otvoreno tržište. Na dan 15. kolovoza, je testirao oznaku od 4.750 dolara, što signalizira snažan nagon kako se altcoin sezoni pokazatelji okreću pozitivno. Ethereum Ethereum Prema CoinMarketCap-u, indeks Crypto Fear i Greed koji se usmjerava prema pohlepi i Altcoin Season Index koji pokazuje rastni trend, tržišno raspoloženje se kreće prema altcoinima, stvarajući povoljnu pozadinu za nove i nove projekte. Pepeto, Ethereum-ova meme kovanica, približava se zatvaranju 9. faze svoje predprodaje nakon što je skupio ukupno 6.187.248 dolara.S cijenom od 0.000000147 dolara po žetonu, projekt i dalje privlači pozornost entuzijasta meme kovanica i šire kripto tržište. Faza 9 blizu završetka: Pepeto Presale interes je snažan Svaka faza se brzo pomakla, a potražnja je podržana Pepetovom jasnom putovnicom za korisnike. Ne oslanjajući se samo na viralni hype, Njegova osnovna vrijednost leži u platformi za razmjenu, koja je već postavljena na popis sljedećeg vala meme kovanica 2025. godine. Pepeto Pepeto Aplikacije za legitimne Web3 projekte su otvorene, a demo verzija razmjene je prikazana preko društvenih kanala, potez koji pozicionira projekt za održivu relevantnost. Zajednički angažman susreće se s tržišnim vremenom sredinom kolovoza 2025. Pepetoov porast dolazi tijekom povoljnih tržišnih uvjeta, s Crypto Fear i Greed Indeksom oslanjajući se pozitivno i altcoin sezona počinje uzimati oblik. Projekt izvješćuje o snažnom angažmanu na društvenim platformama, što pridonosi vidljivosti na konkurentnom tržištu. i Jačanje transparentnosti i sigurnosti. solidna Coinsult solidna Coinsult Poznat po svojoj suptilnoj povezanosti s jednim od najvećih imena u povijesti meme kovanice, Pepeto nosi istu ponudu od 420 bilijuna žetona kao i Pepe, s imenom rođenim iz igračkog twista, uzimajući "P E P E" i ostavljajući "T O." Ova pažnja privukla je pozornost opreznijih ulagača koji traže vjerodostojne prilike u sektoru meme kovanica. Što je sljedeće za $PEPETO? S fazom 9 gotovo dovršenom, a javni debi žetona bliži se, Pepeto ulazi u odlučujuću fazu. Kako se predprodaja kreće prema svojim posljednjim fazama, promatrači tržišta će gledati kako Pepeto iskorištava svoju burzu, PepetoSwap, prekrižni lanac i 245% nagrade za ulaganje kako bi privukli pozornost u sektoru koji pokreće i zajednica i inovacije. O Pepetu Pepeto je Ethereum-based meme kovanica koja kombinira viralnu privlačnost s funkcionalnim korisništvom. Njegov ekosustav uključuje razmjenu s nultom pristojbom, PepetoSwap tehnologiju, mostić s prekriženim lancima i staking s visokim prinosom. Izgrađena kako bi se meme kultura spojila s trajnom infrastrukturom, misija Pepeta je stvoriti sigurno i pristupačno okruženje za trgovinu i rast zajednice, uz potporu revidiranih pametnih ugovora i angažiranog globalnog praćenja. Disklaimer za: Da biste kupili PEPETO, svakako koristite službene web stranice: Kako se lista približava, neki pokušavaju iskoristiti hype koristeći ime da zavedu ulagače s lažnim platformama. https://pepeto.io. https://pepeto.io. Za više informacija: web stranica : https://pepeto.io https://pepeto.io Telegrami za: https://t.me/pepeto_channel https://t.me/pepeto_channel Na Twitteru: https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin Kontakt COO Daniel B TokenWire info@tokenwire.io \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program