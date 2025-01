OpenAI lansira ChatGPT Pro: Isplati li se mjesečna pretplata od 200 USD?

OpenAI je nedavno najavio novi plan pretplate pod nazivom ChatGPT Pro , po cijeni od 200 USD mjesečno . Ovaj plan uključuje pristup naprednom o1 modelu koji sada podržava slike i ima poboljšane vještine u matematici i kodiranju. Kao netko tko je pomno pratio ovaj razvoj događaja, evo mojih misli o ovoj novoj ponudi.





Uzbudljiva ažuriranja s modelom o1

Mislim da je stvarno super što OpenAI ponovno napreduje. Nedavno se pojavila zabrinutost da je razvoj umjetne inteligencije stao jer zahtijeva puno više snage čak i za male pomake. S novim modelom o1 ti strahovi su ublaženi. Sposobnost o1 modela da barata slikama i bolje radi u matematici i kodiranju je impresivna. To pokazuje da umjetna inteligencija još uvijek napreduje i postaje sve sposobnija.





Je li ChatGPT Pro vrijedan mjesečne naknade od 200 USD?

Cijena od 200 USD mjesečno za ChatGPT Pro čini mi se razumnom. Sigurno će biti ljudi koji će to bez oklijevanja biti spremni platiti. Međutim, veliko je pitanje je li usluga dovoljno dobra da zadrži pretplatnike. Neke online recenzije spominju da je ChatGPT Pro oko 11% bolji u kodiranju u usporedbi sa standardnom verzijom. Ali s obzirom na to da je obično 10 puta skuplja od redovne pretplate, to možda nije najbolja ponuda za sve. Nekima bi jeftinija alternativa poput Claude 3.5 mogla biti privlačnija. Čekam vidjeti što će prvi korisnici reći prije nego donesem konačni sud.





Prednosti o1 Pro Mode

Pristup o1 pro modu veliki je plus za korisnike koji rade sa složenijim upitima. Vjerujem da će to imati pozitivan učinak, posebno za one koji se bave znanstvenim područjima poput matematike, fizike, kemije i medicine. S snažnijim mogućnostima zaključivanja, način rada o1 pro može pomoći u postizanju otkrića i učinkovitijem rješavanju teških problema.





o1 model sada dostupan svim korisnicima koji plaćaju

Konačno, OpenAI je odlučio o1 model učiniti dostupnim svim plaćenim korisnicima i pomaknuti ga iz faze pregleda. Jako sam uzbuđen zbog ove promjene i jedva čekam da je isprobam. Sjajno je vidjeti kako OpenAI napredne modele čini pristupačnijim, dopuštajući većem broju ljudi da iskoriste njihove mogućnosti.





Nove značajke: Glasovni modul i bolji odgovori

ChatGPT Pro također nudi neograničen pristup glasovnom modulu i poboljšane odgovore na složena pitanja. Međutim, nisam siguran koliko će korisnika redovito koristiti značajku neograničenog glasa. To bi moglo biti korisno za neke, ali ne mora biti odlučujući faktor za sve.





Glasine o mjesečnoj pretplati od 2000 USD

Postoje i glasine o mjesečnoj pretplati od 2000 dolara . Vidim da je ovo stvarnost za profesionalne, vladine i znanstvene korisnike. Bilo bi to nešto između obične web verzije i API pristupa, vjerojatno pružajući pristup AGI-ju (Artificial General Intelligence) koji može raditi na zadacima satima. Ova pretplata više razine mogla bi biti vrlo vrijedna za one koji trebaju napredne AI mogućnosti za svoj rad.





Zaključak

OpenAI-jev ChatGPT Pro nudi uzbudljive nove značajke i poboljšane modele poput o1, ali visoka cijena može ograničiti njegovu privlačnost široj publici. Bit će zanimljivo vidjeti kako će korisnici reagirati i opravdavaju li prednosti trošak. Za one koji trebaju naprednu umjetnu inteligenciju za složene zadatke, ChatGPT Pro mogao bi biti izvrsna investicija. Međutim, drugi bi se radije držali pristupačnijih opcija dok ne dobiju više povratnih informacija od ranih korisnika.