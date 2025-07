Od Coinbase Ventures do 28 milijuna dolara Blockchain Builders Fund, Steven Willinger otkriva budućnost Web3

U Web3, gdje stalna inovacija susreće velike uloge, uvijek se pojavljuju novi čelnici kako bi izgradili sljedeću generaciju web3 proizvoda za industriju. Steven Willinger ističe se kao jedna od takvih utjecajnih osoba, stručno uklanjajući jaz između pionirskih ideja i opipljivih poduzeća.Blockchain graditeljski fond, ko-voditelj Stanford Blockchain Accelerator, i bivši voditelj u Coinbase Ventures, Steven nudi jedinstvenu perspektivu o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti industrije digitalnih sredstava.U ovom intervjuu, mi se uronimo u njegovu strategiju za promicanje sljedeće generacije blockchain startupa, kritičnu konvergenciju AI i kripto, i neprocjenjive lekcije prikupljene iz njegova opsežnog putovanja u srce digitalnog ekosustava sredstava.





Ishan Pandey:Stevens, dobrodošli u našu seriju "Behind the Startup".Drago mi je što ste ovdje.Putovali ste kroz svijet Googlea, Coinbasea, a sada i granicu rizikovog kapitala s Blockchain Builders Fundom, a sve to duboko utjelovljujući se u akademsko srce inovacija na Stanfordu.Za početak, možete li nam reći malo o vašem osobnom putovanju i ključnom uvjerenju koje vas je dovelo do pokretanja namijenjenog fonda za web3 poduzetnike?





Steven Willinger:Moje kripto putovanje počelo je 2016. godine, ubrzo nakon što sam se vratio iz posla u Googleu u Aziji.Živjela sam i putovala u inozemstvo, vidjela sam iz prve ruke kako tehnologija brzo poboljšava živote, ali i kako je financijska infrastruktura ostala frustrirajuće zastarjela.Bilo je bolno jasno koliko vrijedan zajednički globalni operativni sustav za vrijednost i financije može biti.





Ono što me je privuklo – i nastavlja me pokretati – je uvjerenje da je blockchain, unatoč svojim ciklusima hype i grift, u osnovi tehnologija slobode.Kada je sagrađen i raspoređen promišljeno, donosi decentralizaciju i transparentnost u digitalni svijet – što služi kao jedna od rijetkih pravih suprotstavljača prirodnoj tendenciji tehnologije da centralizira vrijednost, istinu i moć.Ta vizija je uvijek rezonirala sa mnom, a to je ono što duboko dijelim sa svojim suosnivačima, Stanfordskim timovima za ubrzanje i šire mreže koja podržava Blockchain Builders Fund.





Brzo naprijed šest godina: Vodio sam tim poduzetništva u Coinbase-u tijekom cikla bika 2021.-2022. i imao sam prvo mjesto u velikom napretku u skalabilnosti, sigurnosti, upotrebljivosti i likvidnosti. Vidio sam gotovo svaku veliku inovaciju preko našeg stola. Postalo je jasno da smo, nakon godina osnivanja, bili samo nekoliko koraka daleko od ostvarivanja jedne od najposljedičnijih globalnih tehnoloških nadogradnji našeg života. Nedostajući dijelovi bili su uglavnom strukturno-regulatorna jasnoća u SAD-u i vrijeme za ponovno izgradnju povjerenja nakon pada FTX-a. To je bila pozadina 2023. kada smo pokrenuli Blockchain Builders Fund.





Ishan Pandey:Na Coinbase Ventures, imali ste mjesto u cijelom kripto ekosustavu. Kako je to iskustvo, svjedočivši stotinama putovanja osnivača, oblikovalo vašu investicijsku disertaciju za Blockchain Builders Fund?





Steven Willinger:U Coinbase Ventures-u radili smo s mandatom "Neka 1000 cvijeća cvjeta", što nas je učinilo izuzetno aktivnim.To nam je dalo izvrsnu prednost u timovima, tehnologijama i modelima koji bi mogli pogoditi brzinu bijega - kako u smislu prilagođavanja tržištu proizvoda tako i pažnje ulagatelja.





No, do trenutka kada je većina startupa došla do našeg stola, već su vodili tešku gužvu ranog prikupljanja sredstava i komercijalizacije. Coinbase je najveća dodana vrijednost obično bila kroz udruživanje brendova, kao i strateška partnerstva s internim proizvodima kao što su Base, Wallet, itd.





U isto vrijeme, volontirala sam na Stanford Blockchain Acceleratoru. Kao student i alum, uvijek sam vjerovala da je Stanford najbolji osnivački ekosustav na svijetu. Pristup novim tehnološkim istraživanjima, poduzetničkom osposobljavanju, mentorima i kapitalu je neusporediv.





Nastavljao sam susrećemo timove koji su bili izvan ljestvice u smislu tehničkog talenta, vizije i pokreta – ali trebali su stvarnu pomoć s strategijom, prikupljanjem sredstava i GTM. Moji suosnivači i ja shvatili smo da imamo točno pravo iskustvo i mreže za pomoć.





Ishan Pandey:Duboko ste uključeni u Stanfordski blockchain ekosustav, ko-vodite akcelerator, podučavate i upravljate serijom BASS. Vaš fond od 28 milijuna dolara ima jasan fokus na poduzeća s vezama s Stanfordom i drugim vrhunskim institucijama.





Steven Willinger:Sveučilišta služe kao spoj multidisciplinarnog istraživanja i inovacija, a Stanford se posebno izvršava u znanosti, inženjerstvu, poslovanju, ekonomiji, pravu, politici; s dubokim nasljedstvom poduzetništva. Slično tome, blockchain spaja kriptografiju, ekonomiju i distribuirano računanje, u sloj tehnologije za stvarnu upotrebu.





Štoviše, osnivači Stanforda su izgrađeni drugačije. Njegova duboka integracija s velikim tehnološkim uspjesima Silicijeve doline i rizikovim fondovima, mnogi su osnovani i financirani od strane Stanford alumni i koji nastavljaju negovati svoj ekosustav, pokreće krug povratnih informacija za proizvodnju kategorija-definiranje poduzetnika.





Što je još važnije, Stanford ima kulturu vlastitog odabira ambicije i preuzimanja rizika - to je prirodni inkubator za poduzetništvo.





Na vrhu je naš tečaj, MS & E 447: Blockchain tehnologije i poduzetništvo. To daje studentima temeljni pogled na industriju i donosi u goste kao što su Vitalik Buterin, Toly Yakovenko, Chris Dixon, i drugi.





Naš konkurentni akcelerator, otvoren za Stanford alumne, fakultete i studente, daje osnivačima crash tečaj u kripto poduzetništvu - hands-on potporu u GTM, zapošljavanje i pristup kapitalu.





Zatim imamo Blockchain Application Summit u Stanfordu (BASS), koji pruža stvarnu scenu i mjesto okupljanja za osnivače i širi ekosustav.

Stanford je postao vodeći sveučilišni ekosustav za blockchain startupe.I mi pomažemo u izvozu te knjige - kao i IC3, konzorcij koji uključuje Cornell, Princeton, Yale i UC Berkeley i nekoliko drugih.





Ishan Pandey:Vaš portfelj već uključuje tvrtku za umjetnu inteligenciju (0G), skupinu superračunala (Nexus Labs) i pružatelja otvorenog pristupa AI oblaku (Hyperbolic). Ovo sugerira snažno vjerovanje u konvergenciju AI-a i blockchain-a.





Steven Willinger:I to su samo neke od naših investicija u umjetnu inteligenciju – ima ih i više. pristupamo raskrižju AI x Blockchain u dvije široke kutije: AI za Blockchain i Blockchain za AI.





Prvi je kratkoročni. LLM-ovi su sada u stanju riješiti mnoge dugotrajne probleme u kripto prostoru, osobito oko korisnosti i razvojnih alata. Na primjer, Slate koristi LLM-ove za napajanje alfa-generacije i izvršenja motora koji čini trgovanje na lancu mnogo pristupačnijim - bilo da ste početnik ili degen.





Sigurnost je još jedno područje. Revizije su skupe i nedosljedne. Almanax, ko-osnovan od strane kolege Coinbase alum, koristi specijalizirane LLM-ove za otkrivanje ranjivosti u pametnim ugovorima - nedavno čak i označavanje bug u Vitalik PR.





Postoji rastuća potražnja za visokokvalitetnim, raznolikim podacima o osposobljavanju - a kriptografija pruža i infrastrukturu i poticaje za stvaranje i dijeljenje. PublicAI i dFusion su oboje alat za izgradnju kako bi izvorili ove podatke i prodali ih vrhunskim laboratorijima za AI. PrismaX čini nešto slično u robotici s platformom za telekomunikacije zasnovanom na kriptografiji.





Hyperbolic i Exabits grade tržišta za jeftino, brzo zaključno računanje.





Završno, postoji infrastruktura za provjerljivu, decentraliziranu umjetnu inteligenciju. Podrazumijeva se da je podrazumijevao AI stack danas uvelike centraliziran, ali ako želimo da sustavi s minimiziranim povjerenjem mogu sigurno komunicirati s drugim agentima ili ljudima, decentralizirane alternative su ključne.





Ishan Pandey:Nosili ste mnoge šešire: ulagača, menadžera proizvoda, rudara i poljoprivrednika prinosa. Kako ovo praktično, višenamjensko iskustvo u kriptovalutama utječe na vašu procjenu osnivačkog tima?





Steven Willinger:Tehnologija u cjelini, a posebno Blockchain, nije područje u kojem to možete stvarno razumjeti u abstraktu. Detalji su stvarno važni i temeljne granice naizgled "dobre ideje" uvijek su zakopane u detalje. U tu svrhu, imati neke ruke na "na lancu" iskustvo u dubokoj povijesti i trendovima koji se pojavljuju unutar kriptografije je ključno za procjenu novih prilika. Naprotiv, ako osnivač gradi u prostoru, oni bi trebali biti 10x više stručnjaka u svom području fokusa od mene, čak i ako znam mnogo.





Ishan Pandey:U takvoj ranoj fazi života tvrtke, kako uravnotežiti potencijal inovativne ideje s praktičnim rizicima izvođenja i generiranja prihoda, posebno u sektoru kao što je blokčein?





Steven Willinger:Rizik u ranoj fazi je očito iznimno visok. Kao što će vam većina ulagača u ovoj fazi reći, ovaj rizik nije da će mnoge investicije propasti (oni će) je da ćete propustiti ili ne posjeduju dovoljno velikih pobjednika. Dakle, u tu svrhu, to stvarno ima smisla samo pokušati i uložiti u timove koji žele izgraditi za rezultat razaranja zemlje.





Mi smo iznimno iskusni i usmjereni na ulagače i operatere pa tražimo osnivače koji imaju jedinstveni tehnički talent i uvid, kao i potrebnu ambiciju za izgradnju tvrtke koja definira kategoriju.Tada radimo sve što je u našoj moći kako bismo spriječili provedbu aktivno podržavajući timove u najranijim fazama s formiranjem, zapošljavanjem, strategijom i prikupljanjem sredstava, te im pružajući platformu kroz naše događaje i izgradnju zajednice.





Štoviše, naslijeđe našeg tima u tradicionalnom poduzetništvu i ulaganju postaje sve relevantnije jer GTM i stvarna privlačnost postaju ključni za uspjeh u blockchain-u.





Ishan Pandey:Na temelju vašeg tečaja, MS & E447 Blockchain Poduzetništvo, koja je najčešća zabluda koju imaju aspirantni utemeljitelji kripto iz elitnih institucija?





Steven Willinger:Najčešća i frustrirajuća zabluda među osnivačima kriptovaluta, Stanford ili drugačije, je da je sve osim pronalaženja proizvoda koji odgovaraju tržištu najvažniji cilj osnivača.Industrijska industrija može, i često šalje loš signal talentiranim osnivačima s roditeljstvom, nagrađujući ih kapitalom i prestižom zbog njihovog potencijala umjesto njihovog uspjeha. Kao rezultat, često vidimo funkcije nagrađivanja osnivača koje se pogrešno povezuju prema prikupljanju sredstava ili metrikama praznine u usporedbi s generiranjem privlačnosti i prihoda.





Ironično, momentum koji dolazi od dobrog prikupljanja sredstava često je ključan za uspjeh projekta. Kao rezultat toga, dok trošimo puno vremena i truda na potporu naporima naših timova za prikupljanje sredstava, pokušavamo dati sve od sebe da ispričamo na temu koliko će ključna stvarna privlačnost i PMF biti njihov konačni uspjeh.

Ovaj autor je neovisni doprinosnik koji objavljuje putem našeg programa poslovnog blogovanja. HackerNoon je pregledao izvješće za kvalitetu, ali tvrdnje u ovom tekstu pripadaju autoru. #DYO

