LP-Free Perpetuals Exchange Leverup sada dostupan, pohranjen od strane Monada

, potpuno nova perpetualna razmjena bez Liquidity Provider (LP)-a, službeno je lansirana, nudeći trgovcima platformu DeFi sljedeće generacije izgrađenu na blockchain Monadu sloja 1. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Leverup Leverup Podržano od strane Makers Fund-a, LeverUp pruža decentralizirano trgovinsko iskustvo s neuspješnim otvorenim interesom, besplatnim kontinuitetima pružatelja likvidnosti i skalabilnošću, nudeći trgovcima nultu naknadu. Ovo partnerstvo omogućit će LeverUp-u da iskoristi svoje na lancu, transparentno trgovanje kontinuitetima u najvećoj mogućoj mjeri u Monadovom brzom i skalabilnom blockchainu sloja 1. Trenutačno tržišno okruženje obilježeno je ograničenom fleksibilnošću i visokim troškovima transakcija na svim platformama trgovanja. LeverUp uvodi alternativni model koji preusmjerava sve pristojbe protokola natrag na trgovce, umjesto da ih dijeli s pružateljima likvidnosti. DeFi krajolik i dalje nudi potencijalne prilike za trgovce i ulagatelje, ali strukturne neučinkovitosti i dalje postoje: likvidnost je rascjepkan po bazama i protokolima, prisiljavajući trgovce da dijele svoj kapital i smanjuju prinose, a komplicirane strukture pristojbi stvaraju trenje i povećavaju rizik za korisnike. LeverUp je izgrađen kako bi se riješili ti sustavni izazovi. Izgrađen na Monadu, LeverUp uvodi novu tehnologiju koja je dizajnirana od temelja kako bi riješila probleme likvidnosti, naknada i transparentnosti, dok pruža najbolje performanse, poluge itd. LeverUp pruža korisnicima potpunu transparentnost gdje je svaka pozicija, metrika i protokola protokola na lancu i provjerljiva. Trgovci mogu pristupiti do 1001x izloženosti preko kripto velikih tvrtki i stvarnih sredstava, pohranjenih motorom rizika razine institucija. LeverUp uklanja ograničenja obično povezana s tradicionalnim LP-ima, a na ovoj platformi, otvorene kamatne ljestvice neovisno o TVL-u, dubini likvidnosti ili pasivnim pružateljima, a trgovci se izravno uključuju u protokol. Native LVUSD raspodjela platforme integrira stablecoin sloj, pružajući stabilnost, kompozibilnost i učinkovitost kapitala u cijelom ekosustavu. neograničena dubina tržišta platforme DeFi prelomi gornje granice likvidnosti u usporedbi s drugim platformama, omogućujući neviđenu učinkovitost kapitala i istinski fleksibilan otvoren interes. Što je LeverUp LeverUp je perpetualna burza bez LP-a koja pruža neograničenu otvorenu kamatu, 100% redistribuciju naknada trgovcima i financijsku potporu do 1001x. S bezbrojnim perpetualnim platformama na tržištu, LeverUp je diferencijator, nudeći više fleksibilnosti, native LVUSD poravnanje, neograničenu dubinu tržišta i potpunu transparentnost gdje ništa nije skriveno i ništa nije izvan lanca. Na visokoučinkovitim javnim lancima, LeverUpov dizajn bez LP-a daje trgovcima izvršenje blizu CEX-a i istinsku DeFi kompozibilnost - tako da se protokoli spajaju kao što su Lego i mrežni efekti.