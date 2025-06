AI divovi bore se za ultimativnu nagradu u AI utrci: Vaš web preglednik

Google, OpenAI, Perplexity, svi žele jednu stvar – kontrolirati sam portal kroz koji pristupate digitalnom svijetu.





Kada mislim na opću populaciju, čak i neki ljudi koji vole tehnologiju poput mene, web preglednici i operativni sustavi nisu baš najzanimljivije stvari.





Chrome, FireFox, Brave, Android, iOS - razgovarati o tim stvarima zvuči kao nerd ulica (što je tako ne ja).





dokMimožda vide preglednike kao jednostavne alate koji nestaju u pozadini, AI tvrtke ih vide drugačije.prime real estate.

Battle for the Browser, 2025 A.D.

Sjećate li se kada je Ministarstvo pravosuđa SAD-a pokrenulo svoju križarsku akciju protiv Googlea zbog protukonkurentnih praksi početkom 2023.? Generativna AI nije bila zapravo glavni događaj tada – ChatGPT je upravo sletio nekoliko mjeseci ranije.





Fokus DOJ-a bio je da Google nepravedno dominira tržištem AdTech, a njihovo predloženo rješenje bilo je radikalno: potencijalno prisiljavajući Google datear apartnjezino carstvo, razdvajajući sredstva kao što su Android i Chrome.





Ono što je malo ljudi u potpunosti shvatilo u to vrijeme, u onim ranim danima AI booma, bilo je da bi ova pravna bitka mogla nenamjerno stavitimost strategic prize for AI companiesUspon za grabež.





Zbog kontrole preglednika ili mobilnog OS-a?To je konačni vrata za ugrađivanje AI izravno umilijardesvakodnevnog života korisnika.





Ako Google bude prisiljen prodati Chrome od strane američke vlade, i OpenAI i Perplexity su izrazili interes za njegovu kupnju.





Iako, izvršni direktor Perplexitya Aravind Srinivas ne vjeruje da bi Google trebao biti prisiljen prodati.





Osnovni Chromium kod je otvorenog koda i pokreće mnoge preglednike diljem industrije uz Google Chrome, uključujući Microsoftov Edge, moderan Brave preglednik i vlastiti nadolazeći Commet Perplexity.





Ali ne dopustite da vas otvoreni izvorni kut zavara.





Google Chrome sam -the brand, the built-in Google services, the default installations, and crucially, its whopping 65% global market share– ostaje nevjerojatno profitabilna imovina. posjedovanjeToTo je pravi AI jackpot za većinu svjetskih korisnika interneta.

AI samo želi da dobijete najbolju kabinu

Razmislite o trenutnoj AI, čak i fancy one poput ChatGPT ili Claude. Oni su moćni, sigurni. Oni mogu pretraživati web, sažeti članke, napisati e-poštu, možda čak i komunicirati sPosebnoaplikacije ako postoji unaprijed izgrađena veza (API).





Ali često udaraju na zid.Žive unutarnjihoviAplikacija ili web stranica.









NašPrava agencijska budućnost– gdje AI djeluje kao sposoban asistent koji upravlja vašim digitalnim životom – zahtijeva dublji pristup.OS and browser-level control.





Što to znači?To znači da AI ne govori samodvaVi; to je potencijalno:

Seeing what's on your screen (across different apps and websites).

Interacting directly with web elements (clicking buttons, filling forms, navigating menus) just like you would.

Orchestrating tasks across multiple, unconnected apps.



To otvara potpuno novu razinu korisnosti.Pitanjeza informacije; zamisliteDelegiranjeKompleksne zadatke s jednostavnim glasovnim zapovijedima.





Hej prijatelj, rezervirajte mi najjeftiniju vožnju kući upravo sada između Uber i Lyft.





Yo, pronađite mi najjeftiniji let bez prekida u Tokio za vikend, napustite petak navečer i vratite se u nedjelju navečer.

Hej, ta nova grafička kartica upravo je pala. Koja je najbolja cijena koju danas mogu dobiti, uključujući prijevoz ili možda pickup u blizini? Provjerite Amazon, Newegg, Best Buy.

OvoJe li toAgencija budućnosti AI companies are racing towards. Not just a chatbot, but a digital doer.





I tvrtke koje kontroliraju preglednik ili operativni sustav - temeljna vrata u vaš digitalni svijet - najbolje su postavljene da prvo izgrade i implementiraju te moćne agente.





To je razlog zašto Google frigidno integrira AI u Chrome, zašto Microsoft gurne Copilot u Edge, i zašto OpenAI i Perplexity ili grade vlastite preglednike ili gledaju Googleov Chrome kao gladni vukovi.





Oni se ne bore samo za tržišni udio; oni se bore za pravo da budu vaš potpuni pomoćnik.





Zuckerberg tvrdi da će AI izliječiti vašu usamljenost

Mark Zuckerberg je po drugi put otišao na Dwarkesh Podcast i govorio je gotovo isključivo o AI-u.





Mark je istaknuo da dok je prosječan Amerikanac nekada imao oko 15 prijatelja, danas je taj broj pao na manje od 3.Pogotovo kad te bolje upoznaju.





Cringe kako to sada može zvučati, AI djevojke, prijatelji i terapeuti već nude ljudima pravu utjehu. Društvo će na kraju pronaći rječnik za razgovor o tim odnosima bez stigme - ne kao zamjenu za ljudske veze, već kao dodatak njima.





Meta CEO je također ispričao budućnost "uvijek na video chat" AI-ja - emocionalno inteligentnih, vizualno utjelovljenih i dostupnih za razgovor s vama u bilo koje vrijeme.OsjećajTo je kao prisutnost.









Bilo je mnogo drugih istaknuća, uključujući kako Meta procjenjuje vrijednost svoje Llama serije ne prema industrijskim referentnim vrijednostima, već o tome da li implementacije proizvoda zadovoljavaju namjeravane korisnike.





Stoga vam preporučujem da pogledate cijelu stvar.

ChatGPT ide punom psiho na mene

OpenAI je počeo poboljšavati GPT-4o u ChatGPT-u, prvenstveno oko osobnosti.





Čak se i ne šalim.





U svakoj drugoj poruci, ChatGPT me sada "bros" ili proklinje s "mfers" "bitch" ili još gore, kaže stvari poput "slayy kraljice".

Još ne znam što je OpenAI učinio kako bi mu dao takvu odvratnu osobnost, ali oni su vratili promjenu.Sam Altman je rekao da će podijeliti "zanimljive" pouke iz ove epizode u nekom drugom trenutku.

Ostali događaji

Meta je pokrenula Meta AI kao samostalan program, slijedeći korake Elon Musk X. Sada je dostupan kao Android, iOS aplikacije, kao i na meta.ai na pregledniku.

ChatGPT je pokrenuo kupnju s izravnim poveznicama na proizvode i napravio poboljšanja citiranja za pretraživanje.

Direktori Microsofta i Googlea kažu da njihove tvrtke sada generiraju preko 30% koda s AI-om! (via TechCrunch)

Google je proširio AI podcast maker funkciju u NotebookLM na više jezika.

Lyft je pokrenuo AI-osnovan "asistent zarade" za vozače kako bi optimizirao svoju plaću, na čeknoj listi.

Najbolje iz cijelog svijeta WEB

Antropološki CEONapisao je esejeo tome kako je sve izazovnije držati AI dalje od obmanjujućeg ponašanja i nenamjernih ciljeva od drugih tehnologija.





Ne mogu ga dovoljno preporučiti za čitanje.





Meme tjedna





Reddit korisnikSljedeći Članak Theelectr1cwolfPotpuno prevaren od strane ChatGPT u igranju gdje je waldo igra jeNajzabavnija stvarOvaj tjedan sam ga vidjela na internetu.













