R0AR BuyBack Vault लॉन्च करता है: 1R0R को R0AR श्रृंखला में लाने से नए प्रोत्साहन खुल जाते हैं

Sheridan, वायमिंग, 16 सितंबर, 2025/Chainwire/--R0AR पारिस्थितिकी तंत्र ने अपनी नवीनतम नवाचार का खुलासा किया है: R0AR BuyBack Vault, एक गेम बदलने वाली पहल जिसका उद्देश्य समुदाय के भागीदारी को सुपरचार्ज करना, शुरुआती कदम उठाने वालों को पुरस्कृत करना और R0AR चेन के विकास को तेज करना है। यह क्या है: BuyBack Vault R0AR समुदाय के लिए एक अप्रत्याशित अवसर है: 1R0R टोकन के लिए बाजार मूल्य से कम से कम 1% की पेशकश की जा रही है, परिस्थितियों के आधार पर उच्च दरों की संभावना है। R0AR चेन में संपत्ति स्थानांतरित करने वाले वॉलेट्स आने वाले एयरड्रॉप, प्लेटफॉर्म इनाम और गेटिंग लाभों के लिए योग्य हो सकते हैं। प्रतिभागियों जो 1R0R पूर्व बिक्री, कार्यकारी R0AR समाज एनएफटी मिंट, DeFi कार्यक्रमों, या प्रारंभिक नोड प्रस्तावों में शामिल नहीं थे, वे अभी भी आरंभिक उपयोगकर्ताओं के रूप में योग्यता प्राप्त कर सकते हैं R0AR श्रृंखला अपने प्रारंभिक 10,000 उपयोगकर्ता मीलस्टोन तक पहुंचने से पहले। क्यों मायने रखता BuyBack Vault एक खरीद-बैक से अधिक है - यह इरादों का संकेत है: कुल मूल्य लॉक (टीवीएल) और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करके, पहल R0AR श्रृंखला की संरचनात्मक और लेन-देन ताकत को मजबूत करना चाहता है। बाहरी नेटवर्क पर टोकन वापस खरीदने के बजाय, ध्यान सीधे R0AR बुनियादी ढांचे के भीतर मूल्य बनाने पर रहता है। BuyBack Vault कई आने वाले विकासों में से एक है, भविष्य में अपडेट नए टोकन बर्न तंत्र और विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र एकीकरणों को पेश करने की उम्मीद है जो दीर्घकालिक कार्यक्षमता और दृश्यता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए इसका क्या मतलब है BuyBack Vault सीधे R0AR के विकास इंजन को ईंधन देता है: खुले बाजार में 1R0R की आपूर्ति को कम करता है। R0AR श्रृंखला पर TVL बढ़ता है - पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख मापों में से एक। दृश्यता और सामुदायिक हिप को चलाता है, जो एक्सपोजेनिकल विकास के लिए मंच स्थापित करता है। यह अगले पांच हफ्तों में शुरू होने वाले पांच रणनीतिक घोषणाओं में से पहला है, प्रत्येक समुदाय ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी और श्रृंखला को अपनाने के लिए आग पर गैस डालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। R0AR से एक शब्द "बॉयबैक वॉल्ट टोकन खरीदने से अधिक है - यह वफादारी को पुरस्कृत करने, हमारी नींव को मजबूत करने और दुनिया को साबित करने के बारे में है कि R0AR चेन प्रभुत्व के लिए यहां है। R0R के बारे में R0AR एक अगली पीढ़ी के ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र है जो DeFi, NFTs, और सामुदायिक उन्मुख नवाचार को एकजुट करता है. $1R0R टोकन और Executive R0AR Society NFT संग्रह द्वारा संलग्न किया गया है, R0AR इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरणों और इनाम प्रणाली का निर्माण कर रहा है ताकि decentralized adoption के अगले लहर को संचालित किया जा सके. अतिरिक्त जानकारी https://r0ar.io पर उपलब्ध है R0AR चेन का पता लगाया जा सकता है https://r0arscan.io क्रॉस-चेन कार्यक्षमता https://r0arbridge.io पर आधिकारिक पुल के माध्यम से सुलभ है संपर्क संस्थापक डस्टिन हेड्रिक रोड हमसे संपर्क करें@r0ar.io

यह कहानी HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Chainwire द्वारा एक प्रेस रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित की गई थी