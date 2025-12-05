Paribu ने CoinMENA का अधिग्रहण किया, जो MENA का सबसे बड़ा स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज है।

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – Türkiye के अग्रणी डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म Paribu ने आज घोषणा की कि उसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) के सबसे बड़े स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinMENA का अधिग्रहण कर लिया है, जिसका सौदा कंपनी का मूल्य USD 240 मिलियन तक है। यह सौदा अब तक का Türkiye का सबसे बड़ा फिनटेक सौदा है और देश का पहला डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म का क्रॉस-बॉर्डर अधिग्रहण है। यह वैश्विक डिजिटल एसेट उद्योग के निरंतर समेकन को भी रेखांकित करता है, क्योंकि स्थापित क्षेत्रीय खिलाड़ी बड़े पैमाने, नियामक शक्ति और व्यापक बाजार पहुंच की तलाश में हैं। इस अधिग्रहण के साथ, Paribu Türkiye में अपने घरेलू बाजार से उच्च क्रिप्टो अपनाने वाले क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार करेगा। CoinMENA के माध्यम से, जो दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) और बहरीन के सेंट्रल बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त स्थानीय इकाई है, Paribu को दो सक्रिय डिजिटल एसेट लाइसेंस तक पहुंच प्राप्त होगी। यह विस्तारित नियामक पदचिह्न Paribu को क्षेत्र के कुछ विनियमित बहु-अधिकार क्षेत्र संचालकों में से एक के रूप में स्थापित करता है और नए बाजारों में अनुपालन-संचालित विकास की अपनी रणनीति का समर्थन करता है। Paribu Türkiye की डिजिटल एसेट और फिनटेक क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो नियामक अनुपालन, उत्पाद नवाचार और भौगोलिक विस्तार पर केंद्रित विकास रोडमैप का अनुसरण कर रही है। 2024 में, Paribu ने Paribu Custody लॉन्च किया, जो Türkiye का पहला और एकमात्र डिजिटल एसेट कस्टडी प्रदाता है जो अपनी मालिकाना बहु-स्तरीय सुरक्षा तकनीक, ColdShield® द्वारा संचालित है। अक्टूबर 2025 में, कैपिटल मार्केट्स बोर्ड (CMB) ने Paribu को एक ब्रोकरेज फर्म स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, जिससे शेयर बाजारों में इसकी प्रविष्टि हुई। CoinMENA का अधिग्रहण Paribu की क्षेत्रीय फिनटेक लीडर के रूप में भूमिका को और मजबूत करता है। 2020 में Talal Tabbaa और Dina Sam’an द्वारा स्थापित, CoinMENA एक लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता है जो बहरीन और दुबई नियामक प्राधिकरणों के तहत काम करता है। CoinMENA ने BECO, Arab Bank Switzerland, Circle और Bunat Ventures सहित निवेशकों से कुल लगभग 20 मिलियन USD का धन जुटाया है। प्लेटफॉर्म अब 45 देशों में 1.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं की सेवा करता है, जिसमें 50 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच प्रदान की जाती है और MENA क्षेत्र में कई स्थानीय मुद्राओं का समर्थन किया जाता है। Yasin Oral, Founder and CEO of Paribu, said: \n \n “यह सौदा न केवल Paribu के लिए, बल्कि Türkiye और MENA क्षेत्र में डिजिटल एसेट और व्यापक वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस अधिग्रहण के साथ, हमने अपने लाइसेंस प्राप्त परिचालन को व्यापक भूगोल में विस्तारित किया है, जो दुनिया के सबसे अधिक क्रिप्टो-अपनाने वाले बाजारों में से एक में एक विनियमित खिलाड़ी बन गया है। हमें Türkiye के सबसे बड़े फिनटेक अधिग्रहण और इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म सौदे का नेतृत्व करने पर गर्व है।” \n \n “MENA क्षेत्र का अग्रणी स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinMENA, हमारे क्षेत्रीय विस्तार के लिए एक आदर्श भागीदार है,” Oral ने जारी रखा। “इस कदम के साथ, हम Paribu की विकास यात्रा में एक नया अध्याय खोल रहे हैं, MENA क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं और Türkiye में स्थापित मजबूत नींव पर निर्माण करके वैश्विक डिजिटल एसेट उद्योग के निरंतर समेकन में योगदान दे रहे हैं।” Talal Tabbaa और Dina Sam’an, Co-Founders of CoinMENA, said in a joint statement: \n \n “MENA डिजिटल एसेट बाजार लगातार बढ़ रहा है और परिपक्व हो रहा है, और Paribu के साथ हाथ मिलाने से उस गति को तेज करने में मदद मिलेगी। CoinMENA की क्षेत्रीय विशेषज्ञता को Paribu की तकनीक के साथ जोड़कर, हम Türkiye और MENA क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल एसेट उत्पादों का एक व्यापक सूट विकसित करने के लिए तैयार हैं। यह अधिग्रहण CoinMENA के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। Paribu का निवेश हमारे द्वारा निर्मित ताकत को मान्य करता है, और साथ मिलकर हम क्षेत्र के डिजिटल एसेट स्पेस में पहुंच और नवाचार के लिए नए मानक स्थापित करना चाहते हैं।” Paribu के बारे में Paribu Türkiye का अग्रणी डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है और देश के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी नियामक अनुपालन, उत्पाद नवाचार और कई भूगोलों में विस्तार पर केंद्रित एक विकास रणनीति का अनुसरण करती है। 2024 में, Paribu ने Paribu Custody लॉन्च किया, जो Türkiye का पहला और एकमात्र डिजिटल एसेट कस्टडी प्रदाता है जो अपनी मालिकाना बहु-स्तरीय सुरक्षा तकनीक, ColdShield® द्वारा संचालित है। अक्टूबर 2025 में, कैपिटल मार्केट्स बोर्ड (CMB) ने Paribu को एक ब्रोकरेज फर्म स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, जिससे शेयर बाजारों में इसकी प्रविष्टि हुई। CoinMENA के अधिग्रहण के साथ, Paribu Türkiye से MENA क्षेत्र में अपने विनियमित परिचालन का विस्तार करता है। CoinMENA के बारे में CoinMENA, MENA क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी, नए और अनुभवी दोनों निवेशकों को सुलभ क्रिप्टो एसेट निवेश विकल्प प्रदान करके और उन्हें उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। किंगडम ऑफ बहरीन में मुख्यालय, CoinMENA B.S.C. (c) को बहरीन के सेंट्रल बैंक (CBB) द्वारा क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता (श्रेणी-3) के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय CoinMENA FZE, को दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) द्वारा ब्रोकर-डीलर वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASP) के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। प्रतिस्पर्धी शुल्क, उच्च तरलता और एक शैक्षिक दृष्टिकोण के साथ, CoinMENA का लक्ष्य क्षेत्र में डिजिटल एसेट्स के लिए सबसे सरल और सबसे भरोसेमंद मंच बनना है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया पर जाएं www.coinmena.com मीडिया संपर्क Eray Dengiz Senior Manager, Global Marketing | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n यह कहानी हैकरनून के बिजनेस ब्लॉगिंग के तहत Btcwire द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की गई थी। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें। प्रोग्राम