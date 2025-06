NachoNacho, Moveo.AI, और Zenerate से मिलें: हफ्ते के HackerNoon स्टार्टअप

नमस्कार !



सप्ताह के स्टार्टअप की एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है!



हर हफ्ते, HackerNoon टीम हमारे प्रतिष्ठित स्टार्टअप को उजागर करती हैसाल के स्टार्टअपप्रत्येक प्रदर्शित स्टार्टअप को अपनी संबंधित तकनीक श्रेणी या क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के रूप में नामित किया गया है।





इस सप्ताह के प्लगइन के तहत, हम आपको प्रस्तुत करते हैं:नतीजतन,चलता है।औरजनरेशन.

अपनी स्टार्टअप की कहानी आज साझा करें!

Share Your Startup's Story Today!





सप्ताह के स्टार्टअप के बारे में जानें!

NachoNacho एक B2B SaaS और सेवा बाजार है जो fintech और एआई द्वारा समर्थित है, जो कंपनियों को सॉफ्टवेयर सदस्यताओं का प्रबंधन, खोज और बचत करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।





में नामितफिनटेक,बैंकिंगऔरसॉसNext Post:NachoNacho ने प्रतियोगिता में शतक लगायासैन फ्रांसिस्को, CA- शीर्षक के लिए कमाईStartup of The Yearक्षेत्र के लिए।





Moveo.AI एक बातचीत एआई प्लेटफ़ॉर्म है जो कंपनियों को बैंकिंग, बीमा और iGaming सहित विभिन्न उद्योगों में ग्राहक बातचीत को स्वचालित करने और व्यक्तिगत करने में सक्षम बनाता है. स्वायत्त बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) का उपयोग करके, Moveo.AI सुरक्षित, निजी और स्केल योग्य एआई एजेंटों की पेशकश करता है जो जटिल ग्राहक सेवा कार्यों को संभाल सकते हैं. प्लेटफ़ॉर्म 21 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है और दुनिया भर में 100 से अधिक उद्यमों द्वारा विश्वसनीय है, जिसमें Kaizen Gaming और Alpha Bank शामिल हैं।





Moveo.AI के बारे मेंcrownedसबसे अच्छा स्टार्टअपन्यूयॉर्क, USअन्य नामों मेंसॉफ्टवेयर विकास,सेवाएंऔरWEB विकास.





Zenerate एक एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो अचल संपत्ति विकास को स्वचालित करने और निर्माण के डिजाइन को अनुकूलित करने के माध्यम से क्रांतिकारी बनाता है. आर्किटेक्ट बेंजी शिन और एआई विशेषज्ञ जेमी जोंग द्वारा 2020 में स्थापित, Zenerate जनरेटिव डिजाइन और उन्नत डेटा विश्लेषण का लाभ उठाता है ताकि साइट योजना और विकास की पारंपरिक रूप से समय लेने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके. प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर्स को गतिशील, डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि बहुभाषी, मिश्रित उपयोग और वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाओं में रिटर्न और दक्षता को अधिकतम किया जा सके.





Zenerate एक शीर्ष स्टार्टअप का नाम दिया गया था और सुरक्षितfirst placeमेंलॉस एंजिल्स, CAस्टार्टअप में भी दिखाई दिया हैजनसंख्या AI,निर्माणऔरडिजाइनक्षेत्रों





क्या आप HackerNoon के Startups of the Week में शामिल होना चाहते हैं?

हमारे व्यापार ब्लॉगिंग कार्यक्रम के साथ अपने स्टार्टअप की कहानी साझा करें!





HackerNoon के व्यापार ब्लॉगिंग कार्यक्रमयह एक केकई तरीकेहम ब्रांडों को अपने पहुंच को बढ़ाने और सही दर्शकों के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं. यह कार्यक्रम कंपनियों को ब्रांड जागरूकता बढ़ाने और हमारे का उपयोग करके एसईओ अधिकार का निर्माण करने के लिए HackerNoon पर सीधे सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति देता है.





Here's what you get:

आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स (हां, सीटीए सहित)

एक व्यक्तिगत तकनीकी कंपनी समाचार पृष्ठ जिसमें आपका लोगो, परिचय, कार्रवाई के लिए कॉल, और सामाजिक शामिल हैं

अपनी कहानी को चमकने के लिए पूर्ण संपादकीय समर्थन

HackerNoon और सोशल मीडिया प्रचार पर कई स्थायी स्थान

ऑडियो प्रारूप में रूपांतरित और ऑडियो आरएसएस फ़ीड के माध्यम से वितरित कहानियां

वैश्विक पहुंच के लिए 12 भाषाओं में स्वचालित अनुवाद

आपके ब्रांड को कैनॉनिक लिंक के माध्यम से डोमेन अधिकार और एसईओ भी मिलता है और कहानी बेहतर कार्बनिक खोजशीलता के लिए 8 अलग-अलग प्रासंगिक कीवर्ड / टैग किए गए पृष्ठों पर वितरित की जाती है।

अपनी स्टार्टअप की कहानी आज साझा करें!

Share Your Startup's Story Today!





HackerNoon के वर्ष के स्टार्टअप के बारे में

वर्ष 2024 के स्टार्टअपHackerNoon की प्रमुख सामुदायिक आयोजन है जो स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और नवाचार की आत्मा का जश्न मनाती है. वर्तमान में अपने तीसरे पुनरावृत्ति में, प्रतिष्ठित इंटरनेट पुरस्कार सभी आकारों और आकारों के तकनीकी स्टार्टअप को पहचानता है और मनाता है. इस साल, 4200+ शहरों, 6 महाद्वीपों और 100+ उद्योगों में 150,000 से अधिक संस्थाएं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप के रूप में सम्मानित होने की कोशिश में भाग ले चुकी हैं!कई कहानियांइन बहादुर और बढ़ते स्टार्टअप के बारे में लिखा गया है।





विजेताओं को मिलेगा एकमुफ्त इंटरव्यूहैकर्स और एकEvergreen Tech Company के बारे में जानकारीपृष्ठ





हमारे पास जाएंFAQ के लिएअधिक जानने के लिए पृष्ठ





हमारे डिजाइन संपत्ति डाउनलोड करेंयहां.





देखें वर्ष के स्टार्टअप Merch Shopयहां.





HackerNoon के साल के स्टार्टअप किसी अन्य के विपरीत ब्रांडिंग अवसर हैं. चाहे आपका लक्ष्य ब्रांड जागरूकता या लीड जनरेशन हो, HackerNoon नेसंक्रमित पैकेजअपने विपणन चुनौतियों को हल करने के लिए।अधिक जानने के लिए हमारे साथ एक बैठक बुक करें!



Meet our sponsors:

Wellfound: # 1 वैश्विक, स्टार्टअप केंद्रित समुदाय में शामिल होंWellfound में, हम सिर्फ एक नौकरी बोर्ड नहीं हैं - हम वह जगह हैं जहां शीर्ष स्टार्टअप प्रतिभा और दुनिया की सबसे रोमांचक कंपनियां भविष्य का निर्माण करने के लिए जुड़ती हैं।





Notion:विचार का भरोसा है और हजारों स्टार्टअपों द्वारा अपने कनेक्टेड कार्यक्षेत्र के रूप में प्यार किया जाता है - उत्पाद मार्गदर्शिकाओं के निर्माण से लेकर धन जमा की ट्रैकिंग तक।Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, एक शक्तिशाली उपकरण के साथ अपनी कंपनी का निर्माण और स्केलिंग करें।अब अपनी पेशकश करें!





Hubspot:यदि आप एक स्मार्ट CRM मंच की तलाश कर रहे हैं जो छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करता है, तो HubSpot से आगे न देखें. अपने डेटा, टीमों और ग्राहकों को एक उपयोग करने के लिए आसान स्केलेबल मंच में आसानी से कनेक्ट करें जो आपके व्यवसाय के साथ बढ़ता है।मुफ्त में शुरू करें.





Bright Data:स्टार्टअप जो सार्वजनिक वेब डेटा का लाभ उठाते हैं, तेजी से, डेटा-आधारित निर्णय ले सकते हैं, उन्हें एक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करते हैं।Bright Data का स्केलेबल वेब डेटा संग्रह, व्यापार हर चरण में अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर एक छोटे से संचालन से एक उद्यम में बढ़ सकता है।





Algolia:Algolia NeuralSearch दुनिया में एकमात्र हैAI खोज और खोज प्लेटफॉर्मएक ही एपीआई में शक्तिशाली कीवर्ड और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का संयोजन।