Mab.io vs. सोमवार, ClickUp, और Asana: परियोजना प्रबंधन पर एक अलग तरीका

The Theme Park Problem लगभग किसी भी और आपको यह सोचने के लिए क्षमा कर दिया जा सकता है कि क्या आपने गलती से डिज्नीलैंड के लिए साइन अप किया है. रंगीन डैशबोर्ड, अनुकूलित विजिट, मज़ेदार एनिमेशन हैं जब आप कुछ बाहर की जाँच करते हैं. एसाना में यहां तक कि जब आप एक कार्य पूरा करते हैं तो स्क्रीन पर उड़ते हैं, जो मजेदार है - जब तक कि आप महसूस नहीं करते कि समय सीमा समाप्त हो गई है। प्रोजेक्ट प्रबंधन ऐप आधुनिक PM उपकरण परियोजनाओं का प्रबंधन करने के बारे में कम हो गया है और लोगों को मनोरंजन करने के बारे में अधिक हो गया है जबकि वे परियोजनाओं का प्रबंधन नहीं करते हैं. यह गेमिफिकेशन ब्रोकरेशन से मिलता है, एक हाइब्रिड जिसे कोई भी वास्तव में नहीं चाहता था लेकिन किसी तरह हम सभी के साथ फंस गए थे। यह सोमवार, ClickUp, और Asana की स्थिति है. वे बड़े, लोकप्रिय, भारी मार्केटिंग करते हैं - और वे सभी एक ही तरह से प्रतिस्पर्धा करते हैं: वादा करके लचीलापन और फिर Mab.io है, जो कुछ बहुत अलग वादा करता है। The Flexibility Pitch अधिकांश PM सॉफ्टवेयर के लिए बिक्री पिच इस तरह है: "हम आपको अपने आदर्श कार्य प्रवाह को डिजाइन करने के लिए अंतहीन स्वतंत्रता देते हैं." आप कस्टम स्टेट्स बना सकते हैं. आप असीमित भूमिकाएं बना सकते हैं. आप डैशबोर्ड बना सकते हैं जो आपके डैशबोर्ड को ट्रैक करते हैं. और शुरुआत में, यह सशक्तिकरण महसूस करता है. कौन अपनी सटीक जरूरतों के अनुरूप एक उपकरण को अनुकूलित नहीं करना चाहता है? यह कहने जैसा है कि आप अपना खुद का शौक पार्क बना सकते हैं: आप तय कर सकते हैं कि रोलरकोस्टर्स कहां जाते हैं, सवारी कितने ऊंचे हैं, और क्या कपास की मिठाई टिकट की कीमत में शामिल है। समस्या, बेशक, यह है कि अधिकांश लोग शौक पार्कों का निर्माण करने में बहुत अच्छे नहीं हैं. और यहां तक कि अगर वे थे, तो उनके पास शायद अपने वास्तविक काम के साथ आगे बढ़ने से पहले एक को शून्य से डिजाइन करने से बेहतर चीजें हैं. इसलिए जो हो जाता है वह यह है कि टीमें दिनों - कभी-कभी हफ्तों - कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहस करती हैं. वे बहस करती हैं कि क्या "इन प्रोग्राम" को "डॉकिंग" से पहले आना चाहिए, या यदि "परीक्षा" "अनुमोदन" से अलग है. वे किसी को "नियम आर्किटेक्ट" के रूप में नियुक्त करते हैं, जो अब लोग लिंक्डइन पर रखते हैं, हालांकि यह संभवतः "उद्यम विद्रोही" कहने का एक दयालु तरीका है। उपकरण प्रोजेक्ट बन जाता है। Monday, ClickUp, and Asana in Brief स्पष्ट होने के लिए, ये उपकरण काम करते हैं. लाखों लोग उनका उपयोग करते हैं. लेकिन प्रत्येक अपने विचित्रता के साथ आता है। Monday.com: मजेदार, रंगीन एक. उद्यम मूल्य निर्धारण के साथ बालवाड़ी समाचार पत्र बोर्ड सोचें. यह मजेदार है जब तक कि आप महसूस नहीं करते कि रंग-कोड स्टेट बार वास्तव में काम को आगे नहीं लेते हैं। यदि आपने कभी सोचा है, "यदि मेरा PM टूल भी मेरा डॉक टूल, मेरा CRM, मेरा व्हाइटबोर्ड, मेरा स्लाक प्रतिस्थापन, मेरा कैलेंडर, और संभवतः मेरा चिकित्सक था? Asana: यूनिकोर्न एक. इसमें एक प्यारा इंटरफ़ेस है, यह दोस्ताना है, यह पॉलिश किया गया है. लेकिन अंततः आप महसूस करते हैं कि बॉक्स की जाँच और एनीमेशन देखने के लिए शिपिंग सुविधाओं के समान नहीं हैं। आम तार: लचीलापन. आप उन्हें किसी भी आकार में झुक सकते हैं. जिसका अर्थ है कि आप अक्सर उन्हें नोड्स में झुकते हैं. The Paradox of Flexibility लचीलापन सिद्धांत में अच्छा लगता है. अभ्यास में, इसका मतलब है: 12 कस्टम स्टेट्स जो सभी का मतलब है "हम अभी तक पूरा नहीं हुए हैं। एक ही कार्य पर तीन मालिकों, जो शून्य वास्तविक मालिकों में अनुवाद करता है। दो घंटे की बैठकें इस बारे में है कि क्या हमें इसे "बैककलॉग" या "विचार" कहलाना चाहिए। एक Slack चैनल जो सूचनाओं से भरा है, अब कोई नहीं पढ़ता है। यह एक रेस्तरां में जाने जैसा है जहां शेफ आपको कच्चे सामग्री देता है और कहता है, "खुशी, आप अपने स्वयं के व्यंजन को डिजाइन कर सकते हैं! जो हमें Mab.io पर लाता है। Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io विपरीत दृष्टिकोण लेता है. यह एक खाली कैनवास नहीं है. यह एक थीम पार्क नहीं है. यह आपके सब कुछ ऐप होने की कोशिश नहीं कर रहा है. Mab.io एक सख्त प्रबंधक की तरह है जो आपकी आंखों में देखता है और कहता है, "आप कार्य प्रवाहों को डिजाइन करने में उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। चार ठोस भूमिकाएं: मालिक, नियुक्त, सलाहकार, अनुयायियों। दस स्थिर स्थिति. योजना से पूरा करने के लिए, बीच में संरचित चरणों के साथ। एक काम, एक मालिक. कोई बहु-आधारित बकवास नहीं। आप इन चीजों को बदल नहीं सकते. आप उनके बारे में बहस नहीं कर सकते. नियम बंद हैं. शुरुआत में यह प्रतिबंधित लगता है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह है. लेकिन यह भी मुक्तिदायक है. क्योंकि एक सप्ताह बिताने के बजाय एक प्रक्रिया के अपने स्वयं के नकली संस्करण का निर्माण करने के लिए, आप बस ... काम करते हैं। The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. विपरीत स्पष्ट है: जहां अन्य सभी चीजों के लिए हाँ कहते हैं, Mab.io अधिकांश चीजों के लिए नहीं कहता है। The Philosophy Behind It यहां एक गहरी विभाजन है। सोमवार, ClickUp, Asana: ये उपकरण मानते हैं कि टीम तर्कसंगत अभिनेता हैं. यदि आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, तो वे प्रभावी ढंग से खुद को व्यवस्थित करेंगे. वे प्रधानमंत्री की दुनिया के अर्थशास्त्री हैं, जो मनुष्यों को तंगताहीन उत्पादकता की मशीनों के रूप में कल्पना करते हैं. Mab.io: Mab.io मानता है कि टीम इंसान हैं. वे देरी करते हैं, वे बहस करते हैं, वे चीजों को भूल जाते हैं. उन्हें सीमाओं की आवश्यकता होती है, अंतहीन स्वतंत्रता नहीं। यह एक पोटलाक डिनर और एक सेट मेनू वाले रेस्तरां के बीच का अंतर है. एक पोटलाक मजेदार हो सकता है, लेकिन यह अक्सर तीन लोगों के साथ समाप्त होता है जो चिप्स लाते हैं और कोई भी मुख्य कोर्स नहीं करता है. एक सेट मेनू हर किसी को खिलाया जाता है। Who They’re Really For सोमवार: उन टीमों के लिए जो डैशबोर्ड, रंग और स्टिकर लगभग वास्तविक काम करने के समान आनंद लेते हैं। ClickUp: उन प्रबंधकों के लिए जो एक ऐप के भीतर एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं - और इसे अनुकूलित करने के लिए सप्ताहांत खर्च करने में परेशानी नहीं करते हैं। Asana: उन लोगों के लिए जो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक इंसान की जरूरत है। Mab.io: उन टीमों के लिए जो प्रक्रिया डिजाइन में अच्छे लगने से थक गए हैं। Digression: Complexity Is the Default वहां एक सबक है जो परियोजना प्रबंधन से परे है. वित्त में, उत्पाद अक्सर विफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जटिल हो जाते हैं. वे सभी को प्रसन्न करने के लिए सुविधाओं को जोड़ते हैं, और जल्द ही कोई भी उन्हें समझता है। एक ही मार्ग का पालन किया गया है. हर साल, नई सुविधाएं जोड़ी जाती हैं. हर साल, कोर देखने के लिए कठिन हो जाता है. हर साल, इनबोर्डिंग अधिक समय लेता है. परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर यह एटीएफ की तरह है जो सब कुछ एक साथ ट्रैक करने की कोशिश करते हैं - तकनीकी रूप से प्रभावशाली, लेकिन व्यावहारिक रूप से भ्रमित। Mab.io PM Tools का इंडेक्स फंड है। Why Less Might Be the Future विरोधाभास यह है कि जितना कम Mab.io आपको देता है, उतना ही अधिक यह वास्तव में आपकी मदद कर सकता है. विकल्पों को हटाकर, यह तर्कों को हटा देता है. नियमों में लॉक करके, यह प्रवाह को अवरुद्ध करता है. यह अधिकांश SaaS कंपनियों के विपरीत है, जो विशेषताओं पर एक टुकड़ा है, जब तक कि उत्पाद एक स्विस सेना चाकू की तरह दिखता है. लेकिन जैसा कि किसी ने कभी भी स्विस सेना चाकू पर छोटे दांत का उपयोग करने की कोशिश की है, जानता है, आपको वास्तव में इसके अधिकांश की आवश्यकता नहीं है. आपको चाकू की जरूरत है। The Punchline तो यहां असली तुलना है: सोमवार, ClickUp, Asana - स्विस सेना चाकू. लचीला, रंगीन, सुविधाओं से भरा, लेकिन अक्सर अजीब। Mab.io - तेज, एकल ब्लेड. खेलने के लिए कम मजेदार, शायद, लेकिन जब आपको वास्तव में कुछ काटने की आवश्यकता है तो बहुत अधिक प्रभावी है। PM उपकरणों का भविष्य उस टीम के पास नहीं हो सकता है जो सबसे बड़ी चाकू कारखाने का निर्माण करता है. यह उस व्यक्ति का हो सकता है जो आपको वास्तव में उपयोग करने वाला चाकू देता है। और अगर यह बहुत प्रतिबंधित लगता है, तो चिंता न करें. ClickUp आपको अभी भी अपने ड्राइवरबोर्ड के अंदर एक चाकू कारखाने का निर्माण करने की अनुमति देगा। इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Kashvi Pandey द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था। इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Kashvi Pandey द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था।