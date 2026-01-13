Kilo में CodeRabbit vs Code समीक्षाएं: 2026 में आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है

CodeRabbitKiloTypeStandalone कोड समीक्षा टूलएंड-टू-एंड एजेंट इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म मॉडल चयनप्रदाता चुने गए500+ एआई मॉडल के बीच स्वतंत्र रूप से चुनें$24 / सीट / महीने (प्रो)प्रदाता दरों पर कोई मार्कअप के साथ प्रति टोकन कीमतेंप्लेटफ़ॉर्म विशेषताएंकोड समीक्षा केवल समीक्षाएं + कोडिंग एजेंट + क्लाउड एजेंट + ऐप बिल्डर + डिप्लो + अधिकIDENoVS कोड, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes CodeRabbit ProKilo Teamsमार्क लागत$24/सीट$15/सीटकोड समीक्षाYesYesAI कोडिंग एजेंटNoYesCloud एजेंटNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI एआई कोड समीक्षा उपकरण प्रत्येक पीआर पर तेजी से, अधिक निरंतर प्रतिक्रिया का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से सभी आपके कार्य प्रवाह में एक ही तरह से एकीकृत नहीं होते हैं, और अंतर आप सोच सकते हैं की तुलना में अधिक घर्षण जोड़ते हैं। यह एक लोकप्रिय स्वतंत्र विकल्प है जो 2023 के बाद से है। में यह एक अलग दृष्टिकोण लेता है: यह एक व्यापक एजेंट इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो वर्षों से डेवलपर्स को परेशान कर रहा है। कोडबैब कोड समीक्षा किलो The Problem that AI Code Reviews Solves समस्या है कि एआई कोड समीक्षाओं हल करता है हम सभी कोड समीक्षा bottleneck के दोनों पक्षों पर थे। एक जूनियर इंजीनियर के रूप में, आप एक पीआर को धक्का देते हैं और इसे दिनों तक बैठते हुए देखते हैं। आपका समीक्षक बैठकों में है. या अग्निरोधक उत्पादन. या बस अपने स्वयं के काम के तहत दफनाया गया है. समय पर प्रतिक्रिया वापस आती है, आप पहले से ही दो बार संदर्भ स्विच कर चुके हैं और आपको अपने कोड को फिर से पढ़ना होगा ताकि आप याद रखें कि आप क्या सोच रहे थे। एक वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में, आप दूसरी तरफ देखते हैं. आपके पास 15 पीआर आपके ध्यान के लिए इंतजार कर रहे हैं, और आप बस पंक्ति के माध्यम से जाने के लिए छोटे से छोटे को स्केम करते हैं. आप जानते हैं कि आप चीजों को याद कर रहे हैं. हर कोई करता है. लेकिन एक दिन में केवल इतने घंटे हैं. चूंकि समीक्षाओं को संसाधित करने में लंबे समय लग सकता है, इसलिए इंजीनियर प्रत्येक पीआर में अधिक सामग्री जोड़ते हैं, एक साफ शॉट में कई चीजों की समीक्षा करने की उम्मीद करते हैं। कोड समीक्षा एक सीखने का क्षण, एक गुणवत्ता गेट, एक जगह है जहां ज्ञान टीम के माध्यम से स्थानांतरित होता है। The Agentic Engineering Disconnect एजेंसी इंजीनियरिंग डिस्कनेक्ट अधिकांश इंजीनियर अपने कार्य प्रवाह में किसी बिंदु पर एआई का उपयोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने एआई कोडिंग उपकरणों का प्रयास किया है, वे उन्हें हर दिन उपयोग करते हैं, और लगभग 41% सभी प्रतिबद्धताएं अब एआई-सक्षम हैं। 72% डेवलपर लेकिन यहां पारंपरिक कार्य प्रवाह के साथ समस्या है: आप एक एआई कोडिंग एजेंट के साथ अपने आईडीई में निर्माण कर रहे हैं, आप दबाते हैं, और फिर अचानक आप पूरी तरह से अलग प्लेटफॉर्म में हैं। इस विभाजन में वास्तविक लागत होती है। शोध में पाया गया कि एआई उपकरणों का उपयोग करने वाले इंजीनियर वास्तव में कार्यों को पूरा करने में 19% धीमा थे, भले ही वे मानते थे कि वे 20% तेजी से थे। 2025 से अनुसंधान एआई कोडिंग उपकरणों को विकास को तेज करने के लिए माना जाता है, आपको धीमा नहीं करना है. यदि आपको प्लेटफार्मों को बदलना है और पूर्ण कार्यप्रवाह तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक ओवरहेड का प्रबंधन करना है, तो क्या एआई वास्तव में मदद करता है? MiniMax M2.1 जैसे हल्के मॉडल का उपयोग करें। सुरक्षा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे? Claude Opus 4.5 या Gemini 3 के साथ गहराई से तर्क करने के लिए स्विच। उच्च वॉल्यूम रिपो पर लागत-संवेदनशील समीक्षाएं? एक कुशल मॉडल चुनें जो आपके बजट में फिट हो। React घटकों की समीक्षा के लिए महान मॉडल पुराने Rust सिस्टम के लिए आदर्श नहीं हो सकता है. Kilo के साथ, आपको एक आकार सभी के लिए फिट लगने की जरूरत नहीं है। Pricing कीमत CodeRabbit पारंपरिक SaaS सीट-आधारित मूल्य निर्धारण का उपयोग करता है: मुफ्त स्तर: सार्वजनिक आराम के लिए सीमित, बुनियादी सुविधाएं प्रो: $ 24 / सीट / महीने (या $ 19 / महीने वार्षिक शुल्क) एंटरप्राइज़: Custom pricing आप डेवलपर प्रति भुगतान करते हैं, चाहे वे वास्तव में कितने समीक्षाएं चलाते हैं. भारी उपयोगकर्ताओं और हल्के उपयोगकर्ताओं को एक ही लागत है. Kilo मॉडल प्रदाताओं द्वारा निर्धारित दरों पर प्रति टोकन मूल्य निर्धारण का उपयोग करता है. आप वास्तव में चलाए गए समीक्षाओं के लिए भुगतान करते हैं, बिना अदृश्य दर सीमाओं या ग्रोथलिंग के। टीमों के लिए किलोग्राम $ 15 / सीट / महीने है और इसमें पूरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच शामिल है: अपने आईडीई या सीएलआई में पूर्ण एजेंटिक इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म (विशिष्ट कोड, पूछें, डिबग, आर्किटेक्ट, ऑर्केस्ट्रेटर मोड के साथ) कोड समीक्षा Cloud एजेंट App निर्माता किलोग्राम डिप्लोमा उपयोग विश्लेषण और AI ROI स्कोर साझा एजेंट मोड और केंद्रित बिलिंग टीम प्रबंधन प्राथमिकता का समर्थन सभी उपयोग-आधारित सुविधाओं को टोकन प्रति शुल्क दिया जाता है, वास्तव में मॉडल प्रदाता की लागत पर एजेंसी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म कोड समीक्षा Cloud एजेंट App निर्माता किलोग्राम डिप्लोमा विश्लेषण का उपयोग राजा है एजेंट मोड केंद्रित बिलिंग टीम प्रबंधन CodeRabbit ProKilo Teamsमार्क लागत$24/सीट$15/सीटकोड समीक्षाYesYesAI कोडिंग एजेंटNoYesCloud एजेंटNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI कॉर्पोरेट Pro कॉर्पोरेट Pro किलोग्राम टीम किलोग्राम टीम महीने की लागत महीने की लागत $ 24 / सीट $ 15 / सीट कोड समीक्षा कोड समीक्षा हाँ हाँ कोडिंग एजेंट कोडिंग एजेंट नहीं हाँ Cloud एजेंट Cloud एजेंट नहीं हाँ App निर्माता App निर्माता नहीं हाँ एक-क्लिक डिप्लोमा एक-क्लिक डिप्लोमा नहीं हाँ विश्लेषण का उपयोग विश्लेषण का उपयोग मूल प्रगतिशील + AI ROI 10 लोगों की एक टीम को CodeRabbit प्रो के लिए $ 240 / महीने का भुगतान किया जाता है. उसी टीम को किलोग्राम के लिए $ 150 / महीने का भुगतान किया जाता है और मॉडल प्रदाता की लागत पर उनके एआई का उपयोग किया जाता है, और काफी अधिक कार्यक्षमता प्राप्त होती है। Platform Cohesion संबद्धता प्लेटफॉर्म CodeRabbit एक स्वतंत्र उपकरण है. यह एक चीज अच्छी तरह से करता है, और आपके कार्य प्रवाह में बाकी सब कुछ कहीं और रहता है। Kilo में कोड समीक्षाएं एक ही प्लेटफ़ॉर्म के भीतर रहती हैं जहां आप पहले से ही एआई के साथ कोड लिख रहे हैं। कोई टूल स्विच: समीक्षाएं, कोडिंग, डिबगिंग और तैनाती सभी एक जगह में होती हैं। Sessions Sync Everywhere: Kilo Sessions VS Code, JetBrains, CLI, और Cloud Agents पर जारी रहता है. अपने लैपटॉप पर एक कार्य शुरू करें, मोबाइल पर समीक्षा की स्थिति देखें, एक अलग आईडीई में समाप्त करें. शिपिंग जब यह गुजरता है: किलो डिप्लो आपको एक क्लिक में स्वीकृत पीआर से लाइव डिप्लोमा तक जाने की अनुमति देता है। पूर्ण प्लेटफॉर्म: आपकी समीक्षाएं विशेष मोडों, क्लाउड एजेंट्स, समानांतर एजेंट्स, ऐप बिल्डर और ऑटोकैम्पलेट के साथ एजेंटिक कोडिंग के साथ होती हैं। Review Customization Customization की समीक्षा CodeRabbit आपको एक के माध्यम से समीक्षाओं को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है फ़ाइल या उनके डैशबोर्ड: निर्देशों और फोकस क्षेत्रों, पथ-आधारित फ़िल्टरिंग, भाषा विशिष्ट सेटिंग्स, और टीम स्तर की कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। .coderabbit.yaml Kilo आपको डैशबोर्ड और कस्टम निर्देशों के माध्यम से नियंत्रण देता है: समीक्षा शैलियों: उत्पादन सेवाओं और सुरक्षा महत्वपूर्ण कोड के लिए सख्त झंडे। संतुलित अधिकांश टीमों के लिए मीठा बिंदु है, जो आपको शोर में डूबने के बिना मायने रखता है। फोकस क्षेत्रों: चुनें कि समीक्षक क्या प्राथमिकता देता है: सुरक्षा कमजोरियों, प्रदर्शन मुद्दों, बग डिटेक्शन, कोड शैली, परीक्षण कवरेज, या दस्तावेज़ी छूट। कस्टम निर्देश: अपने स्वयं के नियमों को जोड़ें. आपकी टीम की परंपराएं, डोमेन विशिष्ट पैटर्न, एज के मामले समीक्षक को पकड़ना चाहिए. When to Choose CodeRabbit CodeRabbit कैसे चुनें : CodeRabbit makes sense if आप एक स्वतंत्र उपकरण चाहते हैं और अपने वर्तमान एआई कोडिंग सेटिंग के साथ खुश हैं (या इसका उपयोग नहीं करते हैं)। आप अपने एआई उपकरणों को अलग रखना पसंद करते हैं। आप ठोस कीमत पसंद करते हैं। आपको मॉडल लचीलापन की आवश्यकता नहीं है। When to Choose Code Reviews in Kilo Kilo में कोड समीक्षाओं को चुनने के लिए कब : Kilo's Code Reviews makes sense if आप एआई कोडिंग उपकरणों की एक किस्म का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म में चाहते हैं। आप प्रत्येक नौकरी के लिए सही मॉडल चुनने के लिए मॉडल लचीलापन चाहते हैं। आप उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण पसंद करते हैं जो वास्तविक उपयोग के साथ स्केल करता है। आप ओपन सोर्स मूल्य. (यदि आप एक ओपन सोर्स रखरखावकर्ता हैं तो हमारे ओएसएस प्रायोजक कार्यक्रम की जाँच करें!) आप खातों, बिलिंग और क्रेडिट जोड़ना चाहते हैं। The Bigger Picture सबसे बड़ा चित्र CodeRabbit और Kilo's Code Reviews के बीच चयन केवल कोड समीक्षा सुविधाओं के बारे में नहीं है. यह है कि आप अपने एआई विकास स्टैक के बारे में कैसे सोचते हैं। CodeRabbit पारंपरिक मॉडल में फिट होता है: विशेष उपकरण, प्रत्येक एक चीज को अच्छी तरह से करते हैं, एक कार्य प्रवाह में एकजुट होते हैं। किलो एक नए अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है: कि एआई उपकरणों के बीच संदर्भ-स्विच करने की घर्षण मिश्रण और मेलिंग की महसूस की लचीलापन की तुलना में अधिक लागत है।