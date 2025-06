Ian Goldberg, Cypherpunk जो मज़ा के लिए Netscape हैक किया

आईन गोल्डबर्ग टीवी खबरों पर दिखाई देने वाले साइफरपंकों में से एक हैं - और नहीं, जैलिन एसांजे की तरह एक बड़े पैमाने पर कानूनी मुद्दे में नहीं। कनाडा में 1973 में पैदा हुआ, उन्होंने गणित में अपने प्रतिभा के लिए अपने जीवन के शुरुआती दिनों में खड़ा हो गया, यहां तक कि एक किशोर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिक में सोने, चांदी, और ब्रोंज पदक कमाने के लिए।

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooवर्षों से, उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं और सेंसरशिप प्रतिरोध, अनन्य संदेश, और गोपनीयता संरक्षण प्रणाली पर कई लेख प्रकाशित किए हैं - हमेशा हमारे डेटा और पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ।

टीवी समाचार के बारे में, यह 1995 में सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र के साथ एक बात थी।

Netscape vs. Cypherpunks के बारे में राय

आज, नाम Netscape हमारे लिए बहुत कम मायने रखता है, और, संभवतः, मिलिनियल्स और जीन जेड सदस्यों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है. हालांकि, यह अपने युग में Google Chrome की तरह था, 1994 और 1997 के बीच प्रमुख वेब ब्राउज़र होने के लिए।And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.





चोट के लिए अपमान जोड़ने के लिए, उन्होंने इसे मज़ा के लिए किया, मूल रूप से। cypherpunk मेलिंग सूची जैसा कि यह पता चला, यह बहुत अच्छा नहीं था और गोल्डबर्ग और वगनर को सुरक्षित सोकेट लेयर (एसएसएल - सुरक्षित वेब संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एन्क्रिप्शन सिस्टम) के अपने कार्यान्वयन को तोड़ने की अनुमति देता था।

हर कोई पागल हो गया और यहां तक कि टेलीविजन चैनलों और प्रमुख मीडिया ब्रांडों ने अपने खोजों के प्रकाशन के तुरंत बाद गोल्डबर्ग और वागनर को झटका दिया। एक साक्षात्कार में , गोल्डबर्ग ने उजागर किया कि बड़े पैमाने पर बग हुआ क्योंकि यह कॉर्पोरेट, बंद कोड था, और जोर दिया कि सहकर्मी समीक्षा कोड (ओवर-सॉर्ड) हमेशा बेहतर है. कुछ साल बाद, जब नेटस्केप ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के खिलाफ अपनी लड़ाई खो दी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उस सलाह को सुना, क्योंकि उन्होंने मॉज़ेला फाउंडेशन की स्थापना की और फ़ायरफ़ॉक्स बनाने के लिए ओपन-सॉर्ड चला गया।

Off-the-record संदेश

अपने सबसे प्रसिद्ध घटना के बावजूद, गोल्डबर्ग ने नेटसेप से परे भी बहुत व्यस्त किया है।One of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.दूसरे शब्दों में, यह बाहरी लोगों से आपके संदेशों को छिपाता है, यह सुनिश्चित करता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह वास्तव में वह है जो वे कहते हैं कि वे हैं, और यहां तक कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यदि कोई आपके पुराने डेटा तक पहुंच जाता है, तो आपकी पिछली बातचीत अभी भी डिस्काउंट नहीं की जा सकती है।

जो OTR को विशेष बनाता है वह यह है कि यह एक डिजिटल ट्रैक नहीं छोड़ता है जिसे किसने क्या कहा है, यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे "अनिश्चित सत्यापन" कहा जाता है - चैट के दौरान, दोनों पक्ष जानते हैं कि कौन बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद, कोई तरीका नहीं है कि संदेश आपके पास से आया है. यह भी "आगे रहस्य" नामक एक सुविधा का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक संदेश का अपना अस्थायी कुंजी है. यदि एक कुंजी संदिग्ध है, तो पुराने संदेश सुरक्षित रहेंगे.

आपने OTR के प्रभाव को देखा है, भले ही आपने इसे सीधे उपयोग नहीं किया हो।The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.यह 2004 में गोल्डबर्ग और निकिता बोरिसोव द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह अभी भी मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है। its own webpage .

सेंसरशिप के खिलाफ

गोल्डबर्ग ने ऑनलाइन सेंसरशिप को चुनौती देने वाले प्रणालियों को भी डिजाइन किया है. उनके काम में तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं दोनों से समस्या का सामना करना पड़ता है - ऐसे उपकरणों का निर्माण जो प्रतिबंधों को दूर करते हैं, जबकि सेंसरशिप करने वालों और प्रतिरोध करने वालों के प्रेरणाओं का अध्ययन करते हैं. एक महत्वपूर्ण उदाहरण है टेलीक्स , अन्य लोगों के साथ सहयोग में विकसित किया गया है, जो अब Refraction नेटवर्क .

कमजोर बाहरी प्रॉक्सी सर्वरों पर भरोसा करने के बजाय, टेलेक्स सीधे नेटवर्क के रीढ़ में प्रतिरोध को एकीकृत करता है।By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored content, अवरुद्ध शासनों के लिए अवरुद्ध प्रयासों को काफी कठिन और अधिक महंगा बनाता है।

एक और उल्लेखनीय परियोजना जो गोल्डबर्ग ने सहयोग से विकसित की है लाविना , एक प्रणाली जो गहन सेंसरशिप के तहत भी डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है. लैविनिया क्रिप्टोग्राफिक सबूत और प्रोत्साहन संरचनाओं का उपयोग सर्वरों को ईमानदारी से फ़ाइलों को संग्रहीत करने और सेवा करने के लिए पुरस्कृत करने के लिए करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री उपलब्ध रहती है भले ही इसकी मूल प्रकाशनकर्ता गायब हो जाए या चुप हो जाए. यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस की प्रतिरोधकता को प्रतिबिंबित करता है लेकिन इसे एक डिजिटल, डिजिटल दुनिया के लिए अनुकूलित करता है.

गोल्डबर्ग के योगदान तकनीकी नवाचार, खेल सिद्धांत विश्लेषण, और आर्थिक मॉडलिंग तक पहुंचते हैं - सभी राजनीतिक सीमाओं के बावजूद स्वतंत्र रूप से जानकारी तक पहुंचने और साझा करने की व्यक्तियों की क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य है।

अधिक सॉफ्टवेयर

गोल्डबर्ग ने दशकों तक उन उपकरणों को डिजाइन किया है जो ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को अनन्य रहने और निगरानी या सेंसरशिप से बचने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए।Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.





वह भी विकसित या कई गोपनीयता केंद्रित सॉफ्टवेयर उपकरणों के साथ-साथ विकसित किया है. इनमें निजी जानकारी रिट्रीवल (पीआईआर) के लिए सिस्टम शामिल हैं, जो लोगों को डेटाबेस से डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है, बिना पता लगाने के कि वे क्या ढूंढ रहे हैं - यहां तक कि खुद के डेटाबेस पर भी।

एक मजेदार साइड नोट: Ethereum बनाने के लिए प्रसिद्ध होने से पहले, विटामिन BUTERIN यह कनेक्शन गॉल्डबर्ग के व्यापक प्रभाव को उजागर करता है, न केवल गोपनीयता उपकरणों का निर्माण करने में, बल्कि क्रिप्टोग्राफी और डिसेटरेटेड प्रौद्योगिकियों में नवाचारियों की अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन करने में।

गोपनीयता और स्वतंत्रता के लिए उपकरण

हमें पहले से कहीं अधिक गोपनीयता और स्वायत्तता के लिए उपकरणों की आवश्यकता है. कुछ साल पहले, गोल्डबर्ग टिप्पणी : "बुरे लोग पहले से ही दूसरों के कंप्यूटर को संक्रमित करके अपने कार्यों को छिपाने में सक्षम हैं. मेरा लक्ष्य अच्छे लोगों को अपने गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उपकरण प्रदान करना है जब वे ऑनलाइन जाते हैं." यह भावना अभी भी सच है, लेकिन आज हम आक्रामक और अनैतिक कॉर्पोरेट प्रथाओं के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी का सामना कर रहे हैं।Centralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

Obyte यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो केंद्रित प्लेटफार्मों पर भरोसा किए बिना ऑनलाइन अधिक गोपनीयता और नियंत्रण चाहते हैं. ब्लॉकचेन के विपरीत, ओबाइट खननकर्ताओं या "वाइडिटर" का उपयोग नहीं करता है - कोई मध्यस्थ निर्णय नहीं कर रहे हैं कि कौन से लेनदेन संसाधित किए जाएं. इसके बजाय, यह एक संरचना का उपयोग करता है जिसे डीएजी ( Acyclic Graph का संस्करण ), जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता नेटवर्क को सरल रूप से उपयोग करके सुरक्षित करने में मदद करता है. यह Obyte को कई अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक अस्थिर और सेंसरशिप प्रतिरोधी बनाता है.

मंच भी अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है. आप डिजिटल धन का व्यापार कर सकते हैं, जानकारी को सुरक्षित रूप से पंजीकृत कर सकते हैं, स्मार्ट अनुबंध बना सकते हैं, अनुकूलित टोकन लॉन्च कर सकते हैं, और यहां तक कि पहचान की पुष्टि कर सकते हैं-सब नियंत्रण छोड़ने के बिना। ब्लैकबॉक्स यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र है जो डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता और गोपनीयता चाहते हैं, जो गोल्डबर्ग की विचारधारा और cypherpunk मूल्यों के अनुरूप हैं।





Featured Vector Image by गार्री Killian / Freepik

Ian Goldberg की तस्वीरें Waterloo विश्वविद्यालय