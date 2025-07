21 वीं शताब्दी के समान समृद्धि की ओर: रीगानॉमिक्स से अधिग्रहण एजेंडे तक

1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में, कॉमेडीकार डॉन नोवेलो ने एक श्रृंखला धूम्रपान करने वाले पुजारी, पापा गिडो सार्डुकसी का अभिनय किया।





अधिकांश लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वे कॉलेज में क्या याद करते थे, बस अंतिम पास करने के लिए, स्नातक होने के पांच साल के भीतर। तो इसके बजाय, पांच मिनट में, $ 20 के लिए, वह आपको सब कुछ सिखाएगा जो अधिकांश लोग पांच साल बाद याद करेंगे, छात्रों को समय और पैसा बचाएगा:अर्थव्यवस्था? आपूर्ति और मांग. यही है।

अर्थव्यवस्था? आपूर्ति और मांग. यही है।

वहां एक बड़ी (उत्तम, शायद अप्रत्यक्ष) इराक थी. उस समय केन्स को गलत समझने वाले अर्थशास्त्र का व्यवसाय, लगभग मांग के साथ व्यस्त हो गया था. आपूर्ति, फ्रंट गीडो की बुद्धि के बावजूद, Establishment विचारधारा के नेताओं और अधिकारियों द्वारा सब कुछ भूल गया था।

आपूर्ति के लिए सराहना की हानि ने विरोधी उत्पादक रूप से उच्च कर दरों और एक गंदे डॉलर की एक कट्टरपंथी नीति के मिश्रण को जन्म दिया. यह भयानक स्टैगफ्लेशन और एक नाज़ी रक्तस्राव "माइसेरी इंडेक्स," उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च रोजगार का कारण बन गया. जो, न्यूकेनेज़ियनों के लिए, एक असंभव था.

वे गलत थे।





Keynes, सार्वजनिक क्षेत्रविकिमीडिया की अनुभूति





व्यावहारिक मानवीय केन्स को अपनी कब्र में घूमना पड़ा होना चाहिए. तब तक, अर्थात्, हम थोड़े, मवरिक, "सहायता पक्ष" ने वाशिंगटन को आपूर्ति के महत्व को याद दिलाया।

इस लेख के सह-संपादक दस या उससे पहले आपूर्ति पक्ष के मैवेरेक्स में से सबसे युवा और कम से कम परिणाम था जो कॉल करता थासीमा शुल्क दरों को कटौती करने और डॉलर को स्थिर करने के लिए (आदर्श रूप से सोने के मानक को बहाल करने के माध्यम से)जो हुआ था,के वास्तविकता,राष्ट्रपति जॉनसन को छोड़ दिया,शपथ लेते हैं,‘अस्थायी’ राष्ट्रपति निक्सन द्वारा निलंबित

दाईं ओर - संस्थान रिपब्लिकन, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जॉर्ज H.W. बुश द्वारा व्यक्त किया गया था - हमें "वुडू अर्थव्यवस्था" के रूप में मजाक किया।पीटर टेली)

डेमोक्रेट ने इसे "ट्रिक्स-अप अर्थव्यवस्था" के रूप में खारिज कर दिया, जोविल रॉजर्स (Will Rogers)राष्ट्रपति हर्बर्ट ह्यूवर को मजाक करने के लिए ... जिसे हम आपूर्तिकर्ताओं ने भी मजाक किया था (स्मोट-हॉली टैरिफ को चलाने के लिए, बड़े अवसाद के निकट कारण या बड़े योगदानकर्ता)।

उम्मीदवार रीगन (मुख्य रूप से जैक केम्प को 1980 के दौड़ में प्रवेश करने और रूढ़िवादी ब्लॉक को विभाजित करने से रोकने के लिए, बुश को नामित करने के लिए) ने केम्प के प्रस्तावित 30% पूरे बोर्ड आय कर दर को कम करने का समर्थन किया।

सोने के मानक को पुनर्स्थापित करने के बजाय (उन्हें वॉल्कर ने खुद, निक्सन के वित्त सचिव के रूप में निलंबित कर दिया था), वॉल्कर ने क्रूर रूप से कटौती की, ब्याज दरों को 20 प्रतिशत से ऊपर भेज दिया, एक तेज संकट का कारण बनकर, मुद्रास्फीति को एक निश्चित संख्या में कम कर दिया।

तो चलिए खेलते हैं!

Image Courtesy के बारे मेंपिक्सेल





लगभग सार्वभौमिक मजाक के बावजूद, हम आपूर्ति पक्ष ने जारी रखा. 1979 में, उस दिन जब रीगन ने अपनी उम्मीदवारता की घोषणा की,814 के आसपास था।,अमेरिकी GDP, $ 2.7T.इस लेख को लिखते समय डॉव 43 हजार से ऊपर था। US GDP 27 टन डॉलर के करीब.

नहीं, आप परवाह नहीं, मुद्रास्फीति समायोजित. लेकिन आप बिंदु मिलता है. और वास्तविक (मुद्रास्फीति समायोजित) प्रति व्यक्ति GDP?$ 30,000 से लगभग $ 70,000 तकVoodoo के लिए बुरा नहीं है,

आपूर्ति पक्ष के यौडा, प्रोफेसर रॉबर्ट मंडेल ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता. आपूर्ति पक्ष के राजनीतिक क्वार्टरबैक, प्रतिनिधिमंडल जैक केम्प को राष्ट्रपति ओबामा द्वारा प्रेषित रूप से राष्ट्रपति स्वतंत्रता मेडल दिया गया था. मंडेल के युवा सहयोगी, डॉ. आर्थर लाफर ने राष्ट्रपति ट्रम्प से राष्ट्रपति स्वतंत्रता मेडल प्राप्त किया।

"सहायता पक्ष क्रांति" के लिए इस पाठ्यपुस्तक का एक सह-संपादक, 1986 के आसपास स्थापित किया गया था और "सहायता पक्ष क्रांति" नामक एक मासिक बैठक बनाए रखने के लिए था।उत्साह का कैप्सूल(पहले "सहायता पक्ष के जनजातियों का संग्रह" कहा जाता था) जिसमें उन शुरुआती दिनों के आपूर्तिकर्ताओं ने एक-दूसरे को उन चीजों से परे जान लिया जो वे अखबारों में पढ़ते हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्टशाम की खबरें, और, ठीक है, लगभग हर कोई हमारी नीतियों को "रेगानोमीक्स" के रूप में फ्रेम किया।

Kemp, रीगन, और हमारे मजेदार बैंड के बाकी लोग प्रसन्न थे. हम खुद को अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाले शीर्ष दरों को अधिक तटस्थ रूप से कम करने के आरोप का नेतृत्व नहीं कर सकते थे, जब तक कि हम उन पर हमला न करें जो एक नीति का दावा करते थे जो केवल, आपूर्ति पक्ष के यहूदी डेविड स्टॉकमैन के शब्दों में, एक "ट्रॉय घोड़ेअमीरों के लिए कर कटवाएं।

जैसा कि हम में से एक ने पिछले साल Newsmax में लिखा था:





लोकतंत्र, अध्यक्ष डेन रॉस्टेनकोवस्की, डी-आईएल, और अध्यक्ष टिप ओ'नील, डी-मास, बाद में प्रतिनिधि डिक गेफार्ड्ट, डी-मो, और सीनेटर बिल ब्रैडली, डी-एनजे, उन नाक रक्तदाब दरों को तोड़ने के लिए क्रूज़ैट का नेतृत्व किया जो विशेष रूप से अमीरों पर लागू होते हैं।





इसके बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, एक डेमोक्रेटिक, जिसने पूंजी लाभ दर को नाटकीय रूप से कम करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए. जिसके लिए सीनेटर जो बाइडन, डी-एल, वोट दिया।





लोकतंत्र





अधिमानतः, 21सेंटशताब्दी के राजनीतिक वकीलों का पसंदीदा शब्द समृद्धि के लिए, राजनीतिक पैर हैं?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की मोली बॉल की तरहहाल ही में प्रकाशित:





लोकतांत्रिक राजनेता नए मंट्रा को गले लगाने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं [बहुतायत, Thompson और Ezra Klein द्वारा। न्यूयॉर्क गवर्नर Kathy Hochul, मिनेसोटा गवर्नर।टाइम वाल्ज, मैरीलैंड राज्यपाल Wes Moore और कोलोराडो राज्यपाल Jared Polis ने सभी ने इसे सार्वजनिक रूप से नाम से चेक किया है. न्यू जर्सी सीनेटर कोरी बुकर ने हाल ही में अपने 25 घंटे के सीनेट भाषण में इसे लंबे समय तक चर्चा की।कैमाला हैरिसऔर अमेरिकी सीनेट के डेमोक्रेटिक काउकस उन कई राजनेताओं में से हैं जो हाल ही में लेखकों के परामर्श की तलाश कर रहे हैं. न एक बल्कि दो कांग्रेस काउकस हाल ही में पुस्तक में प्रस्तुत विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कानून को धक्का देने के लिए गठन किए गए हैं.

…

कैलिफोर्निया के राज्यपाल गैविन न्यूज़ॉम ने हाल ही में क्लेन को अपने पॉडकास्ट पर एक गहराई से 90 मिनट की चर्चा के लिए मेजबान किया, जहां उन्होंने इस किताब के बारे में थोड़ा रक्षात्मक रूप से वर्णित किया कि उनकी स्थिति लोकतांत्रिक विकारों के लिए प्रदर्शनी ए के रूप में है; न्यूज़ॉम ने फिर भी किताब को "दॉक्रैक्टर्स के लिए आवश्यक पढ़ना" घोषित किया और कहा कि उन्होंने राज्य संसद के नेताओं को प्रतियां वितरित की हैं।

…

"देखो, मैं सभी के लिए मेडकेरे के पक्ष में हूं और अरबपतियों को अधिक कर देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि प्रभावी सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब हम उन चीजों को पारित करते हैं तो यह वास्तव में काम करता है," रॉ Khanna (डी, कैलिफोर्निया), सीनेट बर्नी सैंडर्स (I, Vt.) के एक प्रगतिशील सहयोगी ने कहा।

बहुतायत टाइम वाल्ज कैमाला हैरिस





लोकतांत्रिक पार्टी के भीतर नए अधिग्रहण आंदोलन एक बढ़ते झील को प्रदर्शित करता है जो सभी जहाजों को उठाता है, एक वाक्यांश में अक्सर आपूर्ति पक्ष के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी (जिसका प्रस्तावित शीर्ष दर का 91% से 70% तक कटौती लिंडन जॉनसन द्वारा लागू किया गया था और केम्प द्वारा निकटता से अनुकरण किया गया था) यह डेमोक्रेट के ध्यान को मुख्य रूप से अमेरिकी धन को फिर से वितरित करने की इच्छा से सक्रिय रूप से धन को बढ़ाने के लिए स्थानांतरित करना चाहता है, और सभी सामान जो धन संभव बनाता है।





विशेष रूप से 2024 में डेमोक्रेट के हार के बाद, बहुतायत का विषय एक बड़ा मामला है. यह सिर्फ इतना ही नहीं है न ट्रम्प, जो आखिरकार लोकप्रिय और चुनाव कॉलेज वोट जीत चुका है. एक लगभग भ्रमित जीत दौर के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने ऐसा कुछ नहीं जीता है जैसे कि एक प्रकार का आदेश।FDR ने 1933 में हाउस में प्रवेश किया(FDR: 313 डेमोक्रेटर से 117 रिपब्लिकन)DJT 2024: 220 रिपब्लिकन, 211 डेमोक्रेट, 4 खाली)





ट्रंप के हाउस बहुमत कागज पतला है, उसके सीनेट बहुमत फिलिबस्टर सीमा से बहुत नीचे है. और फिर से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए, डेम को बस होना चाहिएके लिएकुछ अच्छा है. सिर्फ “न केवल ट्रंप” नहीं।





कुछ सार्वजनिक बौद्धिक - केंद्र-बाएं एज़्रा क्लेन (न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉडकास्टर, पूर्व वाशिंगटन पोस्ट के वोंकब्लॉग), नूह स्मिथ (न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा सेवानिवृत्त पॉल क्रूगमैन को बदलने की पेशकश को हाल ही में अस्वीकार करने वाले ब्लॉगर) और मैट इग्लेसियास (अब एक स्वतंत्र ब्लॉगर और पॉडकास्टर) के नेतृत्व में - ने प्रस्तावित किया:भरपूर है।





यह केंद्र बाएं का शब्द है जो केंद्र दाहिने को समृद्धि कहते हैं।





पूर्ण खुलासा (या शायद ट्रिगर चेतावनी)।





इस लेख के लेखकों का मानना है कि सस्ती, विश्वसनीय और, ठीक है, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाली ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों में से सबसे मूल्यवान है, या होना चाहिए।हैकर्सपिछले साल:





यह विरोधाभासी लग सकता है. लेकिन कभी-कभी कमी अधिग्रहण के लिए एक संक्षिप्त रास्ता हो सकता है.

अर्थशास्त्री इसे "एक मजबूर कार्य" कहते हैं, इंटरैक्शन डिजाइन फाउंडेशन द्वारा समझाया गया है





"एक डिजाइन का एक पहलू है जो उपयोगकर्ता को उस कार्य के लिए प्रासंगिक जानकारी को जानबूझकर विचार किए बिना कार्य करने से रोकता है. यह किसी चीज पर जागरूक ध्यान को मजबूर करता है ("जागरूकता में लाना") और इस प्रकार जानबूझकर कार्य के कुशल या स्वचालित प्रदर्शन को बाधित करता है।





वाशिंगटन पावर और लाइट, एक अपेक्षाकृत नए डीसी आधारित नीति संस्थान के कार्य के अनुयायियों को पता है कि हम सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।





ऐसे लक्ष्यों में पारिस्थितिक स्वास्थ्य शामिल है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकना या कम करना शामिल है. हम डेटा को आश्वस्त मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, कारखानों, नौकरियों, गरीबी को कम करने और उचित आर्थिक विकास को प्रदान करने के लिए पर्याप्त, सस्ती, विश्वसनीय ऊर्जा आवश्यक है।





इसलिए कहने के लिए, अर्थव्यवस्था के बीच उच्च तनाव, जो विश्वसनीय, समृद्ध, सस्ती ऊर्जा पर निर्भर करता है और (बहुतों की आँखों में जो खनिज ईंधनों से उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन को चलाने के लिए मानते हैं) पारिस्थितिकी वाशिंगटन, डीसी की सीमा पर एक जीवंत तरीके से प्रकट हो रही है।





हाल ही में, राष्ट्रीय प्रेस में डेटा सेंटर के लिए बिजली की बढ़ती मांग के बारे में कई लेख दिखाई दिए गए हैं, जिन्हें "ब्लू" के रूप में जाना जाता है।





कृत्रिम बुद्धि की उपस्थिति कंप्यूटिंग के लिए बिजली की मांग को नाटकीय रूप से तेज कर रही है. डेटा सेंटरों के सैकड़ों, संभवतः सर्वरों के लाखों होस्टिंग, कि बिजली इंटरनेट बिजली की विशाल मात्रा का उपभोग कर रहे हैं. इतना है कि इंटरनेट को, अब और निकट भविष्य के लिए, उस बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला ईंधन बिजली संयंत्रों के पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है.





इस चिंताजनक खोजने के बजाय, हम इसे एक "नियंत्रण फ़ंक्शन" प्रदान करने के रूप में स्वागत कर रहे हैं, यह उजागर करते हुए कि विश्वसनीय, बहुमूल्य और सस्ती शक्ति हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ... और जीवन की गुणवत्ता को कई तरीकों से बेहतर बनाने के लिए।





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Many call the nascent abundance movement “प्रगतिशीलता की सहायता"हम में से एक रीगन युग के मूल आपूर्तिकर्ता हैं, इस प्रतिष्ठित (लेकिन बहुत गलतफहमी) ब्रांड की ऐसी बुद्धिमान पुनर्जन्म को देखने के लिए उत्साहित हैं।





आपूर्ति पक्ष का प्रगतिवाद गंभीर रूप से 2024 के डेमोक्रेट्स के विनाश से उभरना शुरू कर दिया (देखें "बदलीकरण फ़ंक्शन", ऊपर), और डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार के तर्कसंगत जुनून को रोकने के बजाय निर्माण के बारे में पूछताछ: उद्योगों को विनियमित करना, और धन को फिर से वितरित करना।





Klein, Smith और Yglesias अधिक आवास, स्वच्छ ऊर्जा, कुशल बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार बनाने की अनुमति देने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं।





Ezra Klein, सह-संपादकबहुतायतद अटलांटिक के डेरेक थॉम्पसन के साथ, उन्होंने तर्क दिया कि अच्छी तरह से इरादा रखने वाली विनियमन, विशेष रूप से उदार-नियंत्रित क्षेत्रों में, ने गलती से बोतलें पैदा की हैं जो प्रगति को दबाते हैं और लागत को बढ़ाते हैं।





और राजनेताओं के एक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत, जो बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी हैं ... राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए।





लेख के एक लेखक आप पढ़ रहे हैं एक आपूर्ति पक्ष मूल गैंगस्टर है; दूसरा, Satoshi Nakamoto के साथ, > $ 1 टन बाजार कैप बिटकॉइन (बीटीसी) के सह-संस्थापक। हम अपने डेमोक्रेटिक पार्टी (और संगठित श्रम) जड़ों के लिए बहुतायत का समर्थन करने के पुनर्स्थापन का प्रशंसा करते हैं।





यह तथ्य कि यह बाएं क्षेत्र से आ रहा है, उन लोगों की तुलना में कम आश्चर्यजनक है जो 80 के दशक के मिथक के बजाय ईथोस पर गहराई से चिपके रहते हैं।





The Republicans have formed something of a cargo cult, celebrating massive tax (NOT tax rate) cuts, while their party leaders play fast and loose with monetary policy. They’re stuck in a 1980s “Groundhog Day” rerun… Not Jack Kemp’s supply-side!





मौका प्रस्तुत करें? इसे पॉल को गले लगाकर अगले स्तर तक ले जाएं “एक संकट बर्बाद करने के लिए एक भयानक चीज हैरोमर की विदेशी विकास सिद्धांत. या, बेहतर शैली में, "औद्योगिक क्रांति" को "नवाचार क्रांति" के साथ प्रतिस्थापित करना।





पॉल रोमर, दया के लिएविकिमीडियाके द्वाराबेंगेट नीमैनलाइसेंस के तहतक्रिएटिव कॉमन जनरेटर 2.0लाइसेंस





रोमर ने पाया कि हमारे बढ़ते जीवन स्तर का 50%-80% (या अधिक) तकनीकी नवाचार से आता है।

सरल शब्दों में, अधिक नवाचार हर किसी को बेहतर बनाता है. इसके अलावा, हम तर्क देते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति नवाचार नवाचार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या उनमें से एक है।





के रूप में संक्षेप मेंविकिपीडिया:









“मानव पूंजीवाद” में प्रवेश करें।

यह समय है कि "लाफ़र कर्व" को "रोमर फास्टबॉल" के साथ बदल दिया जाए।





कोर डेमोक्रेटिक "बहुत" एजेंडा एक अधिक गतिशील और विकास उन्मुख उदारवाद के लिए एक कॉल है. यह स्थिति है कि अमरीका की कई तत्काल समस्याएं, अपर्याप्त आवास से धीमी संक्रमण के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक, न केवल बाजार विफलता या अपर्याप्त पुनर्विचार की समस्याएं हैं, बल्किआपूर्ति की कमीबहुतायत आंदोलन ऐसी नीतियों का प्रशंसक है जो:





इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी में निवेश: निषेध के अलावा, बहुतायत समर्थकों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिकीकरण करने, वैज्ञानिक अनुसंधान को तेज करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश को धक्का दिया है. इसमें परमाणु और जियोथर्मल बिजली, desalination, और कृत्रिम बुद्धि जैसे प्रौद्योगिकियों का समर्थन शामिल है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

Deregulate and streamline allowing: एक केंद्रीय सिद्धांत पर्यावरण समीक्षाओं, ज़ोनिंग कानूनों, और अन्य प्रशासनिक बाधाओं की सुधार है जो आवास विकास से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सार्वजनिक परिवहन तक सब कुछ बनाने की लागत को देरी और बढ़ाते हैं।

प्रक्रियाओं की तुलना में व्यावहारिक परिणामों को प्राथमिकता दें: आंदोलन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने और परिणामों के वास्तविक वितरण की तुलना में विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने की एक धारणात्मक उदार प्रवृत्ति का आलोचना करता है. वे मापने योग्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तर्क देते हैं, जैसे कि नए घरों की संख्या या स्वच्छ ऊर्जा तैनात की गति।

आर्थिक विकास को गले लगाएं: बाएं के कुछ अनुभागों के विपरीत जो आर्थिक विकास के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं, बहुतायत के समर्थक इसे सामाजिक जरूरतों को संबोधित करने, गरीबी को कम करने, और एक अधिक समृद्ध और स्थिर समाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानते हैं।





Ezra Klein और Derek Thompson के बारे मेंबहुतायतइन विचारों को व्यक्त करने में योगदान दिया गया है, एक भविष्य का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए जहां अमेरिका एक विकास-विरोधी प्रगतिशील आंदोलन और एक सरकार-एलर्जी संरक्षक आंदोलन के बीच अटक गया नहीं है।





क्लेन, स्मिथ और Yglesias, अद्भुत रूप से मुख्य रूप से गार्जियाना रणनीतियों का उपयोग करते हुए, ने एक जीवंत बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है जो बाएं ओर से एक अधिक "बिल्डर" दिमाग का दावा करता है।





Factions Opposing the Abundance Movement





अटलांटिक के जॉनसन चेइटAtlantic में, intramural खेल की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से सारांश देता है:





एक नागरिक युद्ध लोकतांत्रिक wonks के बीच टूट गया है. casus belli है इसके समर्थक इसे अमेरिकी लोगों के लिए समृद्धि के लिए कुंजी के रूप में प्रशंसा करते हैं और उदार गठबंधन के लिए स्थायी शक्ति के रूप में. इसके आलोचक इसे "कॉर्पोरेट-अनुकूल हितों" द्वारा डेमोक्रेट पार्टी में घुसपैठ करने के लिए एक योजना के रूप में दोष देते हैं; "सेंटर-दक्षिण दिमाग टैंक और इसके स्वतंत्र दानकर्ताओं द्वारा एक गेंदबाजी"; "मेगा दाहिने के लिए एक सरकार विरोधी अभिव्यक्ति"; और ऐतिहासिक औरनैतिक समानता"रोकफेलर्स और कार्नेगी कर्मचारियों को धूल में काटते हैं।





फ्रैक्शियल विवाद जो बाएं को विभाजित करते हैं, उन मुद्दों में डरावना, नाटकीय मुद्दों को शामिल करने की प्रवृत्ति रखते हैं जहां मानव प्रतिबंध स्पष्ट हैं: गैस, पुलिस, प्रवासन. और इसलिए यह थोड़ा अजीब से अधिक है कि प्रगतिशील कार्यकर्ता, कॉलमनिस्ट और अकादमिक लोग अब ज़ोनिंग नियमों, अनुमति देने, और कागजात कटौती अधिनियम जैसे स्पष्ट रूप से अराजक और तकनीकी मुद्दों पर एक-दूसरे को विभाजित कर रहे हैं.





तर्क की तीव्रता से पता चलता है कि प्रतिभागियों को न केवल नीति के यांत्रिक विवरणों पर बहस कर रही है, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में भी।





अधिग्रहण एजेंडा आवास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए नीतियों के सुधारों का एक संग्रह है और सरकार के ब्रोकरेशन को काम करने के लिए। अपने आनन्दित नाम और विजेता-विजेता समाधान ढूंढने के गंभीर इरादे के बावजूद, अधिग्रहण एजेंडा में अमेरिकी सरकार के पिछले आधे शताब्दी के लिए एक कट्टरपंथी आलोचना शामिल है।





The progressive Abundance Agenda faces considerable opposition and skepticism from various factions within the Democratic Party. (As does the prosperity agenda from curmudgeonly Republicans such as Owen Cass, Josh Hawley and J.D. Vance.)





इन अव्यवस्थावादियों के पास एक नॉस्टालिक लेकिन बुरी तरह से आधारित विश्वदृष्टि है और अधिग्रहण एजेंडे से जोखिमों की कल्पना की जाती है।





पर्यावरण वकीलों और "ग्रीन" बाएं

लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक और सामाजिक लोकतांत्रिक

Organized Labour and Social Equity वकील

Proceduralists और अच्छे सरकार के वकीलों





Attendant Economic and Political Issues





डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बहुमत आंदोलन पर बहस कई संरचनात्मक आर्थिक और राजनीतिक तनावों को उजागर करती है:





Growth vs. Redistribution: The most significant tension is the endless debate between prioritizing economic growth (supply-side solutions) and prioritizing equitable distribution of existing resources (demand-side solutions). Abundance advocates believe growth is a prerequisite for broad prosperity, while their critics, blinded to the throughline that equitable and prosperity are complementary, not contradictory, values argue that unchecked growth without robust redistribution exacerbates inequality.

सरकार की भूमिका: "सहायता पक्ष में प्रगतिशील" अधिग्रहण आंदोलन निहित रूप से सरकार की भूमिका को फिर से परिभाषित करता है. मुख्य रूप से एक नियामक, सुरक्षा नेटवर्क प्रदाता, और पुन: वितरणकर्ता होने के बजाय, अधिग्रहण दृष्टि सरकार को उत्पादन और नवाचार के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में देखती है, सक्रिय रूप से बाधाओं को हटाती है और रणनीतिक निवेश करता है. यह वर्तमान प्रगतिशील दृष्टिकोण से एक बदलाव है जो बाजार की विफलताओं को ठीक करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर जोर देता है।





नियामक सुधार विपरीत पर्यावरण संरक्षण: अधिग्रहण एजेंडा के कोर में अक्सर नियामक सुधार शामिल है, विशेष रूप से पर्यावरण और भूमि उपयोग कानून में। यह तुरंत इसे लंबे समय तक चलने वाले पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों के खिलाफ खड़ा करता है जो नियामक को आवश्यक सुरक्षा से एक खतरनाक वापसी के रूप में देखते हैं. चुनौतियां एक संतुलन ढूंढना हैं जहां आवश्यक निर्माण पर्यावरणीय अखंडता को खराब किए बिना हो सकता है।

लोकप्रियता विपरीत टेक्नोक्रैटिक समाधान: "बॉटलेनेक्स" और "प्रोमोशन की अनुमति" पर ध्यान केंद्रित करने वाले बहुमत आंदोलन को कभी-कभी एक टेक्नोक्रैटिक समाधान के रूप में देखा जा सकता है जो कॉर्पोरेट शक्ति और आर्थिक निष्पक्षता के बारे में व्यापक मतदाताओं की चिंताओं के साथ सहानुभूति नहीं करता है।





मांग प्रगति सर्वेक्षण से पता चलता है कि "पोलिस्टिक आर्थिक चिंताएं" लगातार "बहुत" तर्कों की तुलना में मतदाताओं के साथ अधिक व्यापक रूप से और गहराई से प्रतिबिंबित करती हैं। यह आंदोलन के लिए एक राजनीतिक चुनौती पैदा करती है: कैसे अपने एजेंडा को उस तरह से समायोजित करना है जो दैनिक आर्थिक संघर्षों से जुड़ा हुआ है और काम करने वाले परिवारों को प्रभावी लाभ प्रदान करता है।





जबकि बहुतायत एजेंडा लगातार आकर्षण हासिल कर रही है, इसकी चुनौतियों में पार्टी एकता और रणनीति शामिल है. बहुतायत आंदोलन की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण समय पर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजनों को उजागर करती है. जबकि पार्टी अपने 2024 के बाद के संदेश के साथ संघर्ष करती है, बहुतायत और लोकतंत्र के बारे में बहस, या दोनों का एक संश्लेषण, अपने भविष्य के चुनाव रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को आकार देगी.





हाउस में "बैड अमेरिका कैकसस" का गठन, बहुतायत आंदोलन से प्रेरित और सुधार की अनुमति देने के लिए दो पक्षों के समर्थन की तलाश में, इन विभाजनों को पुल करने और संभावित सहमति के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास का मतलब है।





In conclusion...

अंत में...





अधिग्रहण आंदोलन डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमेरिका की चुनौतियों को हल करने के लिए एक अधिक सक्रिय, आपूर्ति-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का वचन देता है।





यह उन्मूलन, सार्वजनिक निवेश, और आवासीय, ऊर्जा, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भौतिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है. हालांकि, इस एजेंडा को पर्यावरणविदों से विरोध का सामना करना पड़ता है जो नियामक रोलबैक के बारे में चिंतित हैं, आर्थिक लोकवादियों जो पुन: वितरण को प्राथमिकता देते हैं और कॉर्पोरेट शक्ति से लड़ते हैं, और सामाजिक निष्पक्षता के समर्थक जो निष्पक्षता और समावेश की गारंटीओं की मांग करते हैं।





इन दलों के बीच चल रहे बहस निस्संदेह डेमोक्रेटिक पार्टी की भविष्य की दिशा और, इस प्रकार, अमेरिका की दिशा को आकार देगी।





छविजेलीवेलिंगटनPIxabay सामग्री लाइसेंस





प्रगतिशील हैं?





Embrace progress!





आपका स्वागत है,

बहुतायत है।





#





जेफ गार्ज़िक, संस्थापकहोम.xyz, सेवा करता है और नीति संस्थान वाशिंगटन पावर और लाइट के संस्थापक और अध्यक्ष. इससे पहले उन्होंने बिटकॉइन कोर डेवलपर्स के रूप में पांच साल और रेड हैट में दस साल बिताए. लिनक्स कोर के साथ उनका काम अब हर एंड्रॉइड फोन और डेटा सेंटर में पाया जाता है जो आज लिनक्स चलाता है.





Ralph Benko, co-founder and general counsel to F1R3FLY.com के बारे में, वाशिंगटन पावर और लाइट के सह-संस्थापक और जनरल वकील है. उन्होंने 3 व्हाइट हाउस, 2 कार्यकारी शाखा एजेंसियों, और कांग्रेस के साथ-साथ कई राजनीतिक और नीति संस्थानों में काम किया है. वह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता, आलोचनात्मक रूप से प्रशंसित, लेखक और कॉलमनिस्ट है.





