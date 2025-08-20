2025 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो प्रीसेल्स: क्यों BlockchainFX उन सभी को उजागर करने के लिए सेट है

क्रिप्टोक्यूरेंसी की तेजी से बढ़ती दुनिया में, कुछ प्रीसेल्डिंग सोने के अवसरों के रूप में खड़े होते हैं, जो कि शुरुआती खरीदारों को संतुष्टि के साथ वापस देखते हैं जबकि देर से आने वाले लोग चाहते हैं कि वे पहले से ही कार्रवाई करें। इनमें से, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च मूल्यांकन, दयालु दैनिक इनाम, और प्रारंभिक ट्रैक्शन के नीचे एक प्री-सेल मूल्य के साथ जो अपने बचपन में कुछ सबसे बड़े एक्सचेंज टोकनों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई विश्लेषक इसे 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो प्री-सेल में से एक कहते हैं। ब्लॉकचेनFX BlockchainFX: The Presale Dominating Early Investor Watchlists BlockchainFX: प्रारंभिक निवेशक वॉचलिस्ट पर प्री-सेल प्रभुत्व BlockchainFX सिर्फ एक और टोकन नहीं है - यह एक अगली पीढ़ी के ट्रेडिंग सुपर ऐप का स्तंभ है जो क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स, ईटीएफ, और कच्चे माल को एक decentralized प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। BlockchainFX को सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो पूर्वसेल खोजकर्ताओं के लिए इतना आकर्षक बना रहा है, यह दैनिक निष्क्रिय पुरस्कारों का संयोजन है, जिससे धारकों को दोनों BFX और USDT, $ 25,000 USDT तक कमाने की अनुमति मिलती है, और प्रमुख प्रभावशाली समर्थन से सामाजिक सबूत। यह पहले से ही हजारों दैनिक उपयोगकर्ताओं और दैनिक व्यापार मात्रा में लाखों रिकॉर्ड कर रहा है, हालांकि पूर्वसेल में है। रॉय गणित जो बूज़ को जलाता है $ 2,500 की पूर्व बिक्री निवेश $ 0,019 पर 131,578 BFX टोकन को सुरक्षित करता है. लॉन्च पर ($ 0,05), यह $ 6,578, किसी भी स्टैक इनाम से पहले 163% लाभ है. यदि BFX अपने प्रोजेक्ट किए गए $ 1 पोस्ट लॉन्च लक्ष्य पर पहुंचता है, तो यह एक ही स्टॉक $ 131,578 हो जाता है. ब्लॉक 30 बोनस कोड का उपयोग करके टोकन की गिनती को 30% तक बढ़ाता है, 171,051 BFX, जो $ 1 पर $ 171,051 का मतलब होगा. विश्लेषकों के पूर्वानुमान के साथ प्रति टोकन $ 8-10 की दीर्घकालिक क्षमता का सुझाव, संख्याएं अब कार्य करने वालों के लिए और भी अधिक आकर्षक हो जाती हैं. BFX में $ 100+ खरीदें और आप तुरंत प्रवेश के लिए योग्य हैं , निवेशकों को प्रीसेल समाप्त होने से पहले अपनी स्थिति को सुरक्षित करने का एक और कारण देता है। $ 500,000 ग्लेम giveaway Best Wallet: Self-Custody Made Simple सर्वश्रेष्ठ वॉलेट: Self-Custody Made Simple सर्वश्रेष्ठ वॉलेट एक आत्म-कस्टोडिटी वॉलेट ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटल संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. केंद्रित प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने की आवश्यकता को खत्म करके, यह सुरक्षा जागरूक निवेशकों को संबोधित करता है जो अपने धारणाओं के प्रत्यक्ष प्रबंधन चाहते हैं. वर्तमान में प्रीसेट मूल्य $ 0,025475 है. हालांकि यह एक ठोस बुनियादी ढांचे का खेल है, इसका आकर्षण लंबे समय तक सुरक्षा केंद्रित उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक है, बजाय उन लोगों के लिए जो ब्लॉकचेनफॉक्स के पूर्व बिक्री चरण में पाए गए विस्फोटक विकास संभावनाओं की तलाश करते हैं। WeWake: Streamlining Blockchain for Everyone WeWake: हर किसी के लिए ब्लॉकचेन स्ट्रीमिंग WeWake एक लेयर-2 समाधान है जो गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉकचेन अपनाने को आसानी से बनाने पर केंद्रित है. यह सोशल लॉगिन इनबोर्डिंग, गैसलेस लेनदेन, और व्यवसायों के लिए डेवलपर्स एसडीके प्रदान करता है. WAKE टोकन, अपने पूर्व बिक्री के चरण 9 में $ 0.0220 की कीमत पर, इन सुविधाओं को सशक्त करता है और भी DeFi गारंटी के रूप में कार्य करता है। हालांकि WeWake की पहुंच संदर्भ आशाजनक है, इसकी विकास पथ धीरे-धीरे पारिस्थितिकी तंत्र के अनुमोदन पर अधिक निर्भर है, BlockchainFX के विपरीत, जो पहले से ही उच्च मात्रा में उपयोगकर्ता भागीदारी पूर्व लॉन्च उत्पन्न कर रहा है। Snorter Token: Trading Edge in the Solana Meme Market Snorter टोकन: सोलाना मेम बाजार में ट्रेडिंग मार्जिन Snorter Token ($SNORT) Snorter Bot का समर्थन करता है, एक टेलीग्राम-आधारित क्रिप्टो टूल सोलाना मिम सिक्का ट्रेडिंग के लिए। प्रीसेट में $0.1013 की कीमत पर, यह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए डिस्काउंट ट्रेडिंग फीस, स्टैकिंग इनाम और उन्नत धोखाधड़ी का पता लगाने की पेशकश करता है। यह सक्रिय मिम सिक्के व्यापारियों के लिए एक निशान उपयोगिता है. हालांकि इसके सेगमेंट में उपयोगी है, यह उसी व्यापक बाजार क्षमता या बहु-सेक्टर एकीकरण नहीं लेता है जो BlockchainFX को वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो प्रीसेल्स में से एक बनाता है। Bitcoin Hyper: Supercharging Bitcoin’s Capabilities बिटकॉइन हाइपर: बिटकॉइन की क्षमताओं को सुपरचार्जिंग बिटकॉइन हाइपर का उद्देश्य बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग तुरंत लेनदेन गति और आधुनिक स्मार्ट अनुबंध कार्यक्षमता लाना है. इस महत्वाकांक्षी अपग्रेड ने विरासत नेटवर्क में नवाचार की तलाश में निवेशकों की आंखों को पकड़ लिया है. हालांकि, इसकी सफलता महत्वपूर्ण तकनीकी विफलताओं को प्राप्त करने और नेटवर्क को अपनाने पर निर्भर करती है. BlockchainFX की पहले से ही कार्यात्मक प्लेटफॉर्म और बढ़ती उपयोगकर्ता आधार के साथ तुलना में, यह एक उच्च जोखिम, लंबे क्षितिज का जुआ है। कौन पैक चलाता है? वर्तमान बाजार विश्लेषण के आधार पर, सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो प्रीसेल्स के बीच स्पष्ट नेता है यह व्यावहारिक अपनाने के मीट्रिक, एक कम प्रवेश मूल्य, उच्च दैनिक इनाम, प्रभावकारियों द्वारा प्रेरित विश्वसनीयता, और DeFi और पारंपरिक बाजारों दोनों को पुल करने की क्षमता को जोड़ता है। ब्लॉकचेनFX उन लोगों के लिए जो अगले Binance स्तर की सफलता की कहानी होने की संभावना के साथ पूर्व बिक्री की तलाश कर रहे हैं, BlockchainFX देखना है। बोनस कोड, कम वर्तमान मूल्य, और एक तेजी से बंद पूर्व बिक्री विंडो, जमीन के स्तर पर स्थिति को सुरक्षित करने का अवसर अब है, लॉन्च के बाद नहीं। BLOCK30 इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Kashvi Pandey द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था।