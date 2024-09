रॉकी लिनक्स के खिलाफ मामला

प्रिय पाठक, कृपया ध्यान दें कि यह लेख गुमनाम रूप से लिखा गया था, क्योंकि मैं एंटरप्राइज़ लिनक्स पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर का व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं कि "गुमनाम" एक बड़ा शब्द है, और यदि कोई लेखक की पहचान करना चाहता है, तो वह कर सकता है।





मैं आरएचईएल कोड पुनर्वितरण में बदलाव के खिलाफ हूं, और मेरा मानना है कि रेड हैट ओपन सोर्स पर उतना ही "फ्रीलायडर" है जितना आरएचईएल कोड पर कोई अन्य कंपनी है। हालाँकि, मैं अपने व्यक्तिगत कारण साझा करना चाहूँगा कि मैं अपने सर्वर पर कभी भी रॉकी लिनक्स क्यों स्थापित नहीं करूँगा।





इस लेख में मैं आपको कुछ कहानियाँ, कुकर्म और बुरी प्रथाएँ दिखाना चाहूँगा और यह भी बताना चाहूँगा कि इतने सारे लोग रॉकी लिनक्स को पसंद क्यों नहीं करते हैं। मैं यह भी दिखाना चाहता हूं कि चीजें अधिकांश लिनक्स उपयोगकर्ताओं की सोच से थोड़ी अधिक जटिल हैं।

कहानी 0: "CentOS के मूल संस्थापक





रॉकी लिनक्स के खिलाफ मामले में केंद्रीय व्यक्ति ग्रेगरी कर्टज़र हैं। वह कई लोगों के लिए आरएचईएल पुनर्निर्माण दुनिया के नायक हैं। कई लोग मानते हैं कि वह CentOS का पिता है, और रॉकी उसका प्रिय और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, स्वतंत्र बच्चा है/रहेगा।





शब्द "सेंटोस का मूल संस्थापक" स्वयं कर्टज़र से आया है और इसे पीआर कंपनियों द्वारा जंगल की आग की तरह फैलाया गया है (अधिकांश देशों में अवैध, और संदिग्ध पीआर प्रथाओं पर बाद में अधिक)। इस कथन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि, मेरे सहित कई लोगों की राय में, यह सत्य नहीं है।

रॉकी लिनक्स के बारे में मेरा व्यक्तिगत संदेह बिल्कुल इसी बिंदु से आया, क्योंकि मेरे एक बहुत पुराने सहकर्मी ने कहा कि यह "पूरी तरह सच नहीं है" (उन्होंने "थोड़ी" मजबूत अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया)। मैं कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा:

आरएचईएल रीबिल्ड्स मेलिंग सूची पर पुनर्निर्माण शुरू हो गया है।

CentOS नाम की घोषणा रॉकी मैकगॉ ने की थी।

कर्टज़र को Red Hat Enterprise Linux (तब Red Hat Linux) क्लोन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

आरएचईएल से वास्तविक वितरण बनाने का विचार उनका नहीं था और इस पर बहुत पहले चर्चा की गई थी।

खैर, आप एचएन पर थोड़ा और पढ़ सकते हैं। और यह Linux जगत के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखा गया है :)





तो ग्रेगरी कर्टज़र यह क्यों कहते हैं कि यह "CentOS का मूल संस्थापक है?" मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने कैओस फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसने एक सामान्य नाम के तहत पुनर्निर्माण के प्रयासों को संभाला।





[1] https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg07038.html

[2] https://web.archive.org/web/20040630213827/http://www.caosity.org/pipermail/caos/2003- दिसंबर/001205.html

[3] https://web.archive.org/web/20040824032738/http://www.caosity.org/pipermail/caos/2003- जुलाई/000701.html - ग्रेगरी कर्टज़र को आरएचईएल क्लोन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी

[4] https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg00022.html - स्वयं वितरण बनाने का विचार

[5] https://news.ycombinator.com/item?id=33907452





कहानी 1: प्रस्थान





ग्रेगरी के बारे में मुख्य गलत धारणाओं में से एक यह है कि उन्होंने CentOS तब छोड़ा, जब वास्तव में, CentOS ने अपना फाउंडेशन छोड़ा। CentOS विकास का नेतृत्व करने वाले लोग ग्रेगरी की योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आज तक, CentOS के कुछ "पुराने रक्षक" उसके साथ "सबसे अच्छे संबंध" नहीं रखते हैं।





15 साल बाद सीआईक्यू सीईओ कहीं अधिक होशियार है - लेकिन दुर्भाग्य से ओपन सोर्स समुदाय के लिए यह बहुत खराब तरीके से है। इसलिए जब आप "सेंटओएस के साथ जो हुआ वह रॉकी लिनक्स के साथ नहीं होगा" जैसे लेख पढ़ते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से न केवल जीवनचक्र में बुरे बदलावों के बारे में सोचता हूं, बल्कि इस तथ्य के बारे में भी सोचता हूं कि सेंटओएस ग्रेगरी फाउंडेशन को छोड़ने में सक्षम था, लेकिन रॉकी लिनक्स नहीं कर सकता .





सामान्यतया, प्रश्नाधीन व्यक्ति के पास स्वयं इसके कुछ संस्करण होते हैं; मेरा पसंदीदा चेंजलॉग पॉडकास्ट में स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया था:

I was associated with it until Red Hat sued me.

और फिर उन्होंने कहा:

It wasn't a lawsuit, it was a threaten of a lawsuit, which was enough in my book to do it.









[1] https://lists.centos.org/pipermail/centos-devel/2005- मार्च/077502.html [2] https://www.reddit.com/r/CentOS/comments/s77p49/comment/ht9v86o / [3] https://changelog.com/podcast/427#transscript-87





कहानी 2 - आधार.

तो आप जानते होंगे कि रॉकी लिनक्स आरईएसएफ - रॉकी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का हिस्सा है। लेकिन यदि आप "फाउंडेशन" से परिचित हैं, विशेष रूप से यूएस-आधारित "फाउंडेशन" से, तो आप जानते हैं कि उनमें से कई डिजाइन से टूटे हुए हैं। रॉकी लिनक्स फाउंडेशन को गैर-लाभकारी होने का वादा किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। यह है लाभ के लिए, और इसका एक ही मालिक है (ग्रेगरी कर्टज़र)।





लेकिन धुएं और दर्पणों के अलावा भी बहुत कुछ है जो आरईएसएफ कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, उनके पास शासन और उपनियम हैं। तो उन्हें देखें और गिनें कि उस शासन में कितने लोग सीआईक्यू द्वारा नियोजित या उससे जुड़े नहीं हैं। वैसे, फाउंडेशन ने विविध शासन न करके अपने ही क़ानून तोड़ दिए :)। मैं यह देखने के लिए उपनियमों को दोबारा नहीं पढ़ने जा रहा हूं कि क्या वे अभी भी ऐसा करते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है, तो बेझिझक टिप्पणी करें। इसके अलावा, पुराने उपनियमों और पुराने पृष्ठों के बारे में पढ़ना भी याद रखें क्योंकि वे बदल गए हैं।





मीडिया और पीआर में पूरी कहानी दमदार है। उदाहरण के लिए, 2022 के आईटीवर्ल्ड कनाडा लेख को लें





वस्तुतः उसी अनुच्छेद में, आपके पास निम्नलिखित वाक्य हैं:

The key for an open source initiative to grow and flourish, Kurtzer said, is to is to register it as a non-profit organisation, which is what the cAos Foundation. He did the same with Rocky Linux.





और तब:

The Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) is a Public Benefit Corporation (PBC).





क्या आपको यहाँ "छोटी" समस्या दिखाई देती है? मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है. और मुझे लोगों से झूठ बोलना पसंद नहीं है, खासकर जब यह इतना आदिम झूठ हो, वस्तुतः एक ही पैराग्राफ में हो।





[1] https://www.zdnet.com/article/rocky-linux-foundation-launches/ इस लेख में इस्तेमाल की गई हेरफेर भाषा को देखें

[2] https://www.resf.org/about

[3] https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/15p1gbt/comment/jvyat0h

[4] https://www.itworldcanada.com/article/what-happed-with-centos-will-not-happen-with-rocky-linux-kurtzer/501239





कहानी 3 - ट्रेडमार्क स्वामित्व।

जैसा कि मैंने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि CentOS ग्रेग फाउंडेशन को क्यों छोड़ सकता है? खैर, मुख्य कारणों में से एक यह था कि ट्रेडमार्क/डोमेन का कोई स्पष्ट स्वामित्व नहीं था।





दुर्भाग्य से, ओपन-सोर्स समुदाय के लिए, आरईएसएफ और रॉकी लिनक्स के मामले में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आरईएसएफ का एक ही मालिक है, और रॉकी लिनक्स प्रोजेक्ट के पास अपने स्वयं के ट्रेडमार्क नहीं हैं। रॉकी लिनक्स, एक व्यक्तिगत परियोजना के रूप में, यदि वह आरईएसएफ छोड़ने की कोशिश करता है, तो आरईएसएफ मालिक की अनुमति के बिना उसके नाम, लोगो और अन्य ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकता है। इतनी अच्छी किस्मत।





इसलिए सीआईक्यू/आरईएसएफ द्वारा रॉकी लिनक्स का उपयोग करने से परियोजना स्वतंत्र होने का कोई रास्ता नहीं है। यह कोई सामुदायिक परियोजना नहीं है, यह एक कॉर्पोरेट परियोजना है।





इस बिंदु से, मैं सीआईक्यू/आरईएसएफ/आरएल के विरुद्ध तर्कों का परस्पर उपयोग करूंगा।









[1] https://www.zdnet.com/article/goodbye-centos-hello-rocky-linux/

[2] https://www.reddit.com/r/AlmaLinux/comments/15dr141/ गिविंग_रेबिल्डर्स_ए_बैड_नाम_ciq_and_ansible/

[3] https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/15p1gbt/comment/jw90zhc





कहानी 4 समुदाय के स्वामित्व वाली ओपन-सोर्स परियोजनाओं के विरुद्ध विज्ञापन ख़रीदना

ये शुरुआती दिन हैं, और आरएल अल्मालिनक्स से हार रहा है। अल्मालिनक्स पहला है, और यह एक गैर-लाभकारी, विविध रूप से शासित फाउंडेशन है। तो, CIQ क्या करता है? वे अल्मालिनक्स और सेंटओएस सहित कई लिनक्स डिस्ट्रोज़ के खिलाफ विज्ञापन खरीदते हैं।





क्या यह कानूनी है? हां यह है!

क्या यह कुछ ऐसा है जिससे "स्व-लगाया गया गैर-लाभकारी" (यह शब्द एक मजाक है) लाभान्वित होगा? हाँ!

क्या ओपन-सोर्स समुदाय यही करेगा? नहीं!





समुदाय के स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी ओपन सोर्स परियोजनाओं के खिलाफ विज्ञापन खरीदना, जबकि एक बनाने का दिखावा करना, ओपन सोर्स की सामान्य भावना के खिलाफ है। बेशक, रॉकी लिनक्स ने इन विज्ञापनों को नहीं खरीदा, सीआईक्यू ने खरीदा, और उन्होंने इसे अपने दिल की भलाई से किया।









[1] https://twitter.com/ChrisLAS/status/1460668344156114944

[2] https://twitter.com/ChrisLAS/status/1420123460982894599

[3] https://www.reddit.com/r/linux/comments/qv6mg2/comment/hkw046b/





कहानी 5 पीआर बिना खुलासे के





कई मामलों में, सीआईक्यू/आरईएसएफ/आरएल अपने बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए पीआर फर्मों का उपयोग करते हैं। कभी-कभी, वे लिनक्स प्रभावितों को भी प्रायोजित करते हैं, और वे कुछ तथ्यों को छोड़ देते हैं :) (जैसे कि CentOS ने पूर्व कर्टज़र फाउंडेशन को छोड़ दिया या RESF एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनी है)। वैसे भी, कुछ पीआर हितों के स्पष्ट टकराव का उल्लेख नहीं करते हैं और यह लेख प्रायोजित है।





और चूंकि पीआर के स्रोत को सत्यापित करना असंभव नहीं तो बहुत कठिन है, इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि लेख प्रायोजित है या नहीं, अगर उस पर लेबल न लगाया गया हो। मेरे देश और कई यूरोपीय संघ के देशों में, यह अवैध है। यहां तक कि अमेरिका में भी, यह कोई कानूनी समस्या नहीं है; यह निम्न की ख़राब नैतिकता और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है:





लेखक

पीआर कंपनी

प्रकाशक

वह कंपनी जिसने इसे प्रायोजित किया था





जैसा कि मैंने कहा, किसी को रंगे हाथ पकड़ना बेहद मुश्किल है। हालाँकि, RL और CIQ के मामले में, यह Linux समुदाय में काफी प्रसिद्ध हो गया है।

[1] https://twitter.com/GordonMessmer/status/1675997483573612546









कहानी 6 FUD फैलाना

CentOS स्ट्रीम को हुई सबसे बड़ी क्षति CIQ और अन्य लोगों द्वारा फैलाया गया FUD है। मुख्य बात यह है कि CentOS स्ट्रीम स्थिर नहीं है और कभी भी उत्पादन के लिए तैयार नहीं होगी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो नियमित रूप से पैकेज और वितरण की तुलना करता है, मैं यह कह सकता हूं:





CentOS स्ट्रीम स्थिर है और, कई मायनों में, RHEL से भी बेहतर है, और इसका मतलब है कि यह क्लोन से भी बेहतर है।

CentOS स्ट्रीम पर काम करने वाले इंजीनियरों की संख्या किसी भी अन्य RHEL क्लोन की तुलना में अधिक है।

CentOS स्ट्रीम पर किए गए परीक्षण की मात्रा किसी भी अन्य RHEL क्लोन से अधिक परिमाण की है।

CentOS स्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को बग ठीक करने और वितरण के भविष्य को प्रभावित करने की वास्तविक शक्ति देता है।





AlmaLinux के बारे में भी काफी FUD फैलाया गया है। अल्मालिनक्स ने "शॉर्टकट" लिया है, खासकर जब यह सदस्यता प्रबंधक की बात आती है। यदि आप सदस्यता प्रबंधक से परिचित हैं, तो आप जानते हैं कि इसे रेड हैट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और एंटरप्राइज़ लिनक्स क्लोन इसे डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल नहीं करते हैं। इसलिए, इसे अल्मालिनक्स में शामिल न करना एक बुरा शॉर्टकट नहीं बल्कि एक अच्छा निर्णय है। बाद में, इसे जोड़ा गया क्योंकि यह फोरमैन/कैटेलो/कैंडलपिन के साथ भी काम कर सकता है। संपूर्ण "अल्मालिनक्स शॉर्टकट लेता है" अपने शुद्धतम रूप में एफयूडी था।





दुर्भाग्य से, मुझे इस एटीएम का स्रोत नहीं मिल सका, लेकिन मैंने इसे देखा है, और मुझे यकीन है कि पाठकों में से एक इसे टिप्पणी अनुभाग में जोड़ने में सक्षम होगा।





अल्मालिनक्स के बारे में अन्य लोकप्रिय FUD का प्रसार हुआ, हालाँकि मैंने CIQ कर्मचारियों को इसे सार्वजनिक रूप से कहते हुए नहीं पाया:

अल्मालिनक्स क्लाउडलिनक्स बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है (उन्होंने बूटस्ट्रैप चरण के दौरान इसका उपयोग किया था, और यह बहुत प्रसिद्ध था)

अल्मालिनक्स पर रूसियों का नियंत्रण है (पुतलर के यूक्रेन पर हमले के बाद यह और मजबूत हो गया है)।

क्लाउडलिनक्स अल्मालिनक्स को नियंत्रित करता है (ऐसा नहीं है कि क्लाउडलिनक्स के सीईओ ने सचमुच नींव छोड़ दी है; इसके अलावा, अल्मालिनक्स के पास आरईएसएफ की तुलना में अधिक स्वस्थ बोर्ड है)





कहानी 7 पाखंडी होना

तो, क्या आपको पेवॉल्ड जीपीएल स्रोतों के बारे में रेड हैट का सारा नाटक याद है? रेड हैट ओपन सोर्स पर "कैंसर" कब था? और उपयोगकर्ता "मुफ़्तखोर" थे? उन लोगों में से एक जो इस बारे में बहुत मुखर थे, ग्रेगरी कर्टज़र थे :)। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा शोर किस बारे में था:

"रॉकी मजबूत हो रहा है।"

"समुदाय की रक्षा करें।"

"खुले स्रोत को सुरक्षित रखें।"





या आरईएसएफ से अच्छा पीआर:

“I believe that open source should always be freely available and completely stable. It should never be hidden behind a paywall, nor should it be controlled by a single company,” states Gregory Kurtzer, founder of the Rocky Linux project and chair of the board of the Rocky Enterprise Software Foundation,





और अन्य बड़े शब्द जो उल्लेख करने योग्य नहीं हैं क्योंकि जब वास्तविक कार्रवाई की बात आती है, तो वे वहां नहीं होते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे Red Hat के समान या उससे भी अधिक प्रतिबंधात्मक कार्य कर रहे हैं।





अब, CIQ, CIQ रॉकी लिनक्स 8.8 के स्रोतों के आसपास एक पेवॉल लगाकर समुदाय को वापस दे रहा है:

Restrictions. The license granted in this Section 3 is conditioned upon Customer's and its Authorized Users' compliance with this Agreement. Customer shall not and shall ensure its Authorized Users do not: (i) permit any third party to use or access the Software (except for the Authorized Users as permitted herein); (ii) install the Software on more than the number of Licensed Hosts permitted under the applicable Order; (iii) share access to the Software (including log in information or notifications) with anyone who is not intended to be an Authorized User; (iv) provide, license, sublicense, sell, resell, rent, lease, share, lend, or otherwise transfer or make available the Software to any third parties, except as expressly permitted by Ctrl IQ in writing; (v) except with respect to any access to Software that is licensed under an open source license, modify, copy or create derivative works based on any content accessed through the Software; (vi) except with respect to any Software that is licensed under an open source license, disassemble, reverse engineer, decompile or otherwise seek access to the source code of the Software; (vii) access the Software in order to build a competitive product or services; (viii) remove, delete, alter, or obscure any copyright, trademark, patent, or other notice of intellectual property or documentation, including any copy thereof; (ix) transmit unlawful, infringing or harmful data or code to or from; or (x) otherwise use the Software except as expressly permitted hereunder





वहां और अधिक है। उन्होंने अन्य आरएच उत्पादों रेड हैट एन्सिबल टॉवर (या जो भी वे इसे एटीएम कहते हैं) का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने इसे बंद स्रोत बना दिया। फिर, जब समुदाय ने यह देखना शुरू किया कि इसे खुला स्रोत होना चाहिए, तो दो सप्ताह के बाद उन्होंने कोड जारी करने का निर्णय लिया।





तो जब ओपन-सोर्स नायकों और समुदाय को वापस देने की बात आती है तो बस यही होता है।





[1] https://www.reddit.com/r/AlmaLinux/comments/1aurwrr/comment/kri9xpc/

[2] https://www.reddit.com/r/AlmaLinux/comments/15dr141/comment/ju3t9mv/





कहानी 8 उधार की सामग्री - इरेटा

तो CIQ/RESF/RL Red Hat सामग्री का उपयोग करता है, यह स्पष्ट है। हालाँकि, आपको यह याद रखना होगा कि घटकों के अलग-अलग लाइसेंस हैं। इसलिए, यदि आप स्रोत कोड का उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और, कई मामलों में, केवल लाइसेंस ही वह है जो स्रोत कोड में है। यदि आप Red Hat पोर्टल या समर्थन का उपयोग कर रहे हैं, तो नया प्रतिबंधात्मक EULA लागू होता है। यदि आप Red Hat इरेटा का उपयोग करते हैं, इरेटा पाठ और सामग्री सुरक्षित हैं। यही कारण है कि कुछ विक्रेताओं के पास खाली इरेटा जानकारी होती है, जिसमें CentOS के लिए उत्पन्न इरेटा जानकारी भी शामिल है। चूँकि इरेटा के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं:





पैकेजों की सूची

सीवीई नंबर (सुरक्षा इरेटा के लिए)





पाठ उतना उपयोगी नहीं है; आपको शायद वैसे भी सीवीई पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ परियोजनाएँ स्वयं की मदद नहीं कर सकती हैं और बिना किसी विचार के उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।









https://errata.rockylinux.org/RLSA-2023:6818 पर एक नजर डालें जहां आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं:

Rocky Enterprise Software Foundation Satellite is a systems management tool for Linux-based systems.

आप अन्य उदाहरण भी पा सकते हैं जैसे:

Rocky Enterprise Software Foundation Identity Management (IdM)

या

Rocky Enterprise Software Foundation Entitlement Platform.





क्या यह कानूनी है? मुझे नहीं पता। किसी वकील से पूछो. क्या यह नैतिक है? नहीं।





कहानी 9 किलिंग ओपन सोर्स - सीआईक्यू बनाम सिलेब्स

अगस्त 2023 के अंत में, CIQ के ख़िलाफ़ मुक़दमे की ख़बर आई। ध्यान दें कि यदि मैं सही हूं, तो यह अभी भी जारी है। लेकिन फिलहाल, कर्ट ने "संशोधन की अनुमति के साथ सिलेब्स के सभी दावों को खारिज कर दिया"।









मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ। एक ओपन सोर्स इंजीनियर जिसने बार-बार सुना है कि "हम इसे नहीं खोलेंगे क्योंकि इससे हमारे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है" या "यह हमें असुरक्षित बनाता है"। और मुझे यह कभी पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ और ग्रेगरी कर्टज़र जैसे लोगों को देखा, मुझे समझ आने लगा।









ग्रेगरी ने जो किया वह ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही किसी भी कंपनी के लिए सबसे खराब स्थिति है।

एक कंपनी कर्टज़र को सीटीओ के रूप में नियुक्त करती है।

यह कंपनी ऐसे सॉफ़्टवेयर बनाती है जो किसी भी सॉफ़्टवेयर कंपनी की तरह ही इसके अस्तित्व और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।

जब कंपनी ने अपनी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का स्रोत खोलने का निर्णय लिया तो ग्रेगरी सीटीओ थे। (मार्च 2020).

ग्रेगरी ग्राहकों, सिस्टम आंतरिक, उपयोगकर्ताओं और संपर्कों सहित जानकारी के साथ कंपनी छोड़ देता है। वह सी-लेवल एक्जीक्यूटिव थे। वह वस्तुतः यह सब जानता है।

कर्ट्ज़र ने एक नई कंपनी शुरू की, विकास टीम में भाग लिया और इसका इस्तेमाल पूर्व कंपनी के खिलाफ किया।

कर्टज़र को पुराने कंपनी कोड से लाभ होता है जो सीटीओ के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ओपन-सोर्स किया गया था।





इस प्रकार का स्टंट करके, कोई खुले स्रोत को ख़त्म कर रहा है। ओपन सोर्स कंपनियों पर भरोसा ख़त्म करना। ओपन सोर्स डेवलपर्स में विश्वास खत्म करना। आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, और आप कभी यह उम्मीद नहीं करते कि वे अगले दिन आपके दुश्मन बन जाएंगे। यह आपके मुंह में ऐसा खराब स्वाद छोड़ देता है जिसका वर्णन करना कठिन है।





अंततः, मुझे सिलेब के भविष्य की परवाह नहीं है। मुझे सीआईक्यू की परवाह नहीं है और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कानूनी तौर पर कौन सही है। मुझे ओपन सोर्स के भविष्य की परवाह है। और इस प्रकार का अभ्यास ओपन सोर्स और मुफ्त सॉफ्टवेयर के लिए एक घातक घाव है।





[1] https://www.theregister.com/2023/08/24/lawsuit_claims_ciq_was_founded/

[2] https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.408847/gov.uscourts.cand.408847.59.0.pdf

[3] https://www.courtlistener.com/docket/66863695/sylabs-inc-v-rose/









अन्य कहानियाँ

अन्य कहानियां भी हैं, जैसे ईपीईएल ने कुछ समय के लिए काउंट_मी विश्लेषण करना क्यों बंद कर दिया और अब कोई उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेता। या कुछ प्रमुख लोगों के बारे में जो आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक संस्थानों में काम कर रहे हैं और वास्तव में एक लाभकारी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बातों को कवर कर लिया गया है। इनमें से कुछ कहानियाँ केवल उन लोगों के एक छोटे समूह को पता हैं जो सम्मेलन में जाते हैं और एक-दूसरे को जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से, मैंने उनमें से कुछ को छोड़ दिया है क्योंकि यह वस्तुतः बताएगा कि मैं कौन हूं या मैं कहां काम करता हूं।





सारांश

जब Red Hat ने CentOS प्रोजेक्ट "खरीदा", तो बहुत सारे लाल झंडे थे। हम सभी जानते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। रेड हैट तब भी था, और कई लोगों के लिए अब भी ओपन सोर्स का चैंपियन है। आरईएसएफ/सीआईक्यू/आरएल अपने मौजूदा बदबूदार ट्रैक रिकॉर्ड के साथ न तो कभी था और न ही कभी रहेगा। और जब लाल झंडों की बात आती है तो उनकी संख्या रेड हैट की तुलना में कहीं अधिक है।





यदि आप इसे पढ़ते हैं और रॉकी लिनक्स स्थापित करते हैं, तो आप न केवल मूर्ख हैं, बल्कि एक खतरनाक मूर्ख भी हैं। वह मूर्ख जिसे झूठ बोलना पसंद है। वह मूर्ख जो बड़ी तस्वीर को समझने में असमर्थ है।





मैंने CIQ/RESF/RL का तकनीकी भाग भी छोड़ दिया। शायद मैं इस विषय पर वापस आऊंगा।





अगले लेख में, मैं OpenELA नामक चुटकुले को कवर करूंगा।