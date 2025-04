बॉट्स को आपके सर्वर के संसाधनों को बर्बाद करना पसंद है—यहां बताया गया है कि कैसे उनसे लड़ें

यदि आप किसी सार्वजनिक वेब सर्वर का प्रबंधन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बॉट असंख्य गैर-मौजूद पेजों पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्हें रोकने के लिए HAProxy का लाभ उठाएँ।





आपके लॉग /.DS_Store , /backup.sql , /.vscode/sftp.json और कई अन्य URL पर 404 हिट से भरे हुए हैं। हालाँकि ये अनुरोध ज़्यादातर हानिरहित हैं, जब तक कि निश्चित रूप से, आपके सर्वर के पास वास्तव में उन स्थानों पर कुछ देने के लिए न हो, आपको बॉट्स को शांत करना चाहिए।





क्यों?





सर्वर पर हमला करना एक संसाधन गहन कार्य है और यह देखते हुए कि उन बॉट्स के पास विभिन्न URL की एक विस्तृत सूची है, कोई कैशिंग तंत्र नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा, बॉट्स को रोकना हमेशा एक सुरक्षा उपाय होता है।





हमने पहले वर्डप्रेस लॉगिन पेज पर हमलों को कम करने के लिए HAProxy का उपयोग किया है, विचार यह है कि उस दृष्टिकोण को 404 त्रुटियों को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया जाए।





बॉट्स आपके सर्वर में तबाही मचाने की पूरी कोशिश करेंगे

मैंने सासा टेकोविक से प्रेरणा ली है, अर्थात् वास्तविक खोज इंजन क्रॉलर को ब्लॉक न करने और वास्तविक गुम संसाधनों को रोकने के लिए स्थैतिक संसाधनों पर 404 की अनुमति देने के बारे में - जो कि आपकी ओर से एक त्रुटि है - वैध उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक न करने से।





कार्यान्वयन से पहले, स्थानीय परीक्षण वातावरण को स्पिन करना हमेशा अच्छा होता है। आइए Docker का उपयोग करके HAProxy और Apache शुरू करें। हमें 404 देने के लिए एक वास्तविक बैकएंड सर्वर की आवश्यकता है।





version : '3' services: haproxy: image: haproxy:3.1.3-alpine ports: - "8100:80" volumes: - "./haproxy.cfg:/usr/local/etc/haproxy/haproxy.cfg" networks: - webnet apache: image: httpd:latest container_name: apache1 ports: - "8080:80" volumes: - ./html:/usr/local/apache2/htdocs/ networks: - webnet networks: webnet:





फिर, बस docker-compose up चलाएं, और आप अपने ब्राउज़र में localhost:8100 तक पहुंच सकते हैं।





haproxy.cfg फ़ाइल काफी हद तक स्वतः स्पष्ट है:





global log stdout format raw daemon debug defaults log global mode http frontend main bind *:80 acl static_file path_end .css .js .jpg .jpeg .gif .ico .png .bmp .webp .csv .ttf .woff .svg .svgz acl excluded_user_agent hdr_reg(user-agent) -i (yahoo|yandex|kagi|(google|bing)bot) # tracks IPs but exclude hits on static files and search engine crawlers http-request track-sc0 src table mock_404_tracking if !static_file !excluded_user_agent # increment gpc0 if response code was 404 http-response sc-inc-gpc0(0) if { status 404 } # checks if the 404 error rate limit was exceeded http-request deny deny_status 403 content-type text/html lf-string "404 abuse" if { sc0_gpc0_rate(mock_404_tracking) ge 5 } # whatever backend you're using use_backend apache_servers backend apache_servers server apache1 apache1:80 maxconn 32 # mock backend to hold a stick table backend mock_404_tracking stick-table type ip size 100k expire 10m store gpc0,gpc0_rate(1m)





यदि आपको एक मिनट में 404 अनुरोधों पर 5 से अधिक हिट मिलते हैं, तो बॉट को 10 मिनट के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।









जैसा कि यह है, यह सेटअप प्रभावी रूप से अत्यधिक 404 उत्पन्न करने वाले बॉट्स की दर को सीमित करता है। हालाँकि, हम इसे अपने पिछले उदाहरण के साथ भी एकीकृत करना चाहते हैं, जहाँ हमने WordPress पर हमलों को रोकने के लिए HAProxy का उपयोग किया था।





global log stdout format raw daemon debug defaults log global mode http frontend main bind *:80 # We may, or may not, be running this with Cloudflare acting as a CDN. # If Cloudflare is in front of our servers, user/bot IP will be in # 'CF-Connecting-IP', otherwise user IP with be in 'src'. So we make # sure to set a variable 'txn.actual_ip' that has the IP, no matter what http-request set-var(txn.actual_ip) hdr_ip(CF-Connecting-IP) if { hdr(CF-Connecting-IP) -m found } http-request set-var(txn.actual_ip) src if !{ hdr(CF-Connecting-IP) -m found } # gets the actual IP on logs log-format "%ci\ %hr\ %ft\ %b/%s\ %Tw/%Tc/%Tt\ %B\ %ts\ %r\ %ST\ %Tr IP:%{+Q}[var(txn.actual_ip)]" # common static files where we may get 404 errors and also common search engine # crawlers that we don't want blocked acl static_file path_end .css .js .jpg .jpeg .gif .ico .png .bmp .webp .csv .ttf .woff .svg .svgz acl excluded_user_agent hdr_reg(user-agent) -i (yahoo|yandex|kagi|google|bing) # paths where we will rate limit users to prevent Wordpress abuse acl is_wp_login path_end -i /wp-login.php /xmlrpc.php /xmrlpc.php acl is_post method POST # 404 abuse blocker # track IPs but exclude hits on static files and search engine crawlers # increment gpc0 counter if response status was 404 and deny if rate exceeded http-request track-sc0 var(txn.actual_ip) table mock_404_track if !static_file !excluded_user_agent http-response sc-inc-gpc0(0) if { status 404 } http-request deny deny_status 403 content-type text/html lf-string "404 abuse" if { sc0_gpc0_rate(mock_404_track) ge 5 } # wordpress abuse blocker # track IPs if the request hits one of the monitored paths with a POST request # increment gpc1 counter if path was hit and deny if rate exceeded http-request track-sc1 var(txn.actual_ip) table mock_wplogin_track if is_wp_login is_post http-request sc-inc-gpc1(1) if is_wp_login is_post http-request deny deny_status 403 content-type text/html lf-string "login abuse" if { sc1_gpc1_rate(mock_wplogin_track) ge 5 } # your backend, here using apache for demonstration purposes use_backend apache_servers backend apache_servers server apache1 apache1:80 maxconn 32 # mock backends for storing sticky tables backend mock_404_track stick-table type ip size 100k expire 10m store gpc0,gpc0_rate(1m) backend mock_wplogin_track stick-table type ip size 100k expire 10m store gpc1,gpc1_rate(1m)





दो stick tables के साथ दौड़ना, और दोनों खतरों को रोकना।





और अब यह आपके सामने है। HAProxy का उपयोग एक बार फिर एक साधारण रिवर्स प्रॉक्सी से कहीं अधिक के लिए किया गया है। यह एक छोटा स्विस चाकू है!





