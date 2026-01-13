डेटा एनालिटिक्स के साथ बाहरी ऑडिट को बदलना: Power Query, CCH और जोखिम-आधारित ऑडिट योजना

वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण कारकों में से एक बाहरी ऑडिट है क्योंकि यह एक संगठन की वित्तीय रिपोर्ट की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए एक स्वतंत्र आश्वासन देता है। ऑडिट योजना की खोज की प्रक्रिया को पारंपरिक रूप से पिछले कार्यपुस्तिकाओं, धारणाओं और नमूने का उपयोग करके किया गया था। इन टीमों द्वारा अपनाया गया सामान्य दृष्टिकोण अनुभव और आंत भावना था, जो अप्रभावी और अक्सर अनदेखा किए गए जोखिम थे। लेकिन यह बदल रहा है। डेटा विश्लेषण ने ऑडिटर्स को नियोजित करने और ऑडिट की प्रक्रिया को लागू करने के लिए फिर से विचार किया है। वे अब अनुमान लगाने का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय डेटा का उपयोग ऑडिट योजनाओं को अनुकूलित करने के लिए करते From Assumptions to Evidence अनुमान से सबूत तक अब बाहरी निरीक्षण करने के लिए छोटे नमूने बनाने या पिछले वर्षों के पुराने रिकॉर्ड का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। विश्लेषकों को मैदान में काम करने से पहले पूर्ण डेटा काटने की शुरुआत करने की अनुमति देगी। पहले छिपे हुए रुझानों को उजागर किया जाता है। लागत खातों में परिवर्तन, आय की पहचान की अवधि, लेन-देनों की संख्या अब उनमें से नहीं हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से जाँच किया जा सकता है। वे तीव्र युवा स्तर पर स्वचालित आधार पर किए जाते हैं। ऐसी योजना ग्राहकों के साथ बेहतर चर्चा, अधिक लक्षित निरीक्षण योजनाओं, और वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर जोखिम मूल्यांकन का परिणाम देगी। डेटा विश्लेषण विश्लेषकों को दूसरों की तुलना में उच्च जोखिम वाले लेनदेन या अनियमितताओं वाले खातों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, न कि क्षेत्रों में लेनदेन पर यादृच्छिक नमूने का चयन। डेटा विश्लेषण विश्लेषकों को उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा जो महत्वपूर्ण हैं। Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: शांत काम घोड़ा संक्रमण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात डेटा रूपांतरण उपकरण है जो प्रभावी है और माइक्रोसॉफ्ट से Power Query के रूप में जाना जाता है. यह विशेष रूप से ऑडिट प्रक्रिया में इसे लेने पर जोर नहीं देता है, लेकिन यह उन कुंजी उपकरणों में से एक है जिन्हें समकालीन ऑडिट टीमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह लचीला है और इसके साथ काम करने की संभावनाएं। यह ऑडिटरों को उच्च संख्या या महत्वपूर्ण संख्या के स्रोतों के साथ जानकारी बनाने की अनुमति देता है, इसे सारांशित करता है और इसे एक प्रारूप में परिवर्तित करता है जो बहुत तनाव के बिना विश्लेषण करना आसान है। पांच ग्राहक सिस्टम हैं, और उनमें से प्रत्येक अपने वित्तीय डेटा को अलग-अलग रूप से निर्यात करता है। Power Query एक ऑडि पूर्ण डेटा सेट को संसाधित करने की क्षमता Power Query की सर्वोत्तम गुणों में से एक है क्योंकि यह छोटे नमूने विश्लेषण के दोषों से मुक्त है। पारंपरिक नमूने लेने में, ज्यादातर मामलों में, लाल ध्वज को अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि चयनित नमूना लाल ध्वज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। Power Query की सहायता के माध्यम से, यह पूरे डेटा सेट का पता लगाने और गंभीर खतरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का विकल्प प्रदर्शित करेगा। The CCH Advantage in Audit Planning Audit Planning में CCH का लाभ जब तक बाहरी ऑडिट के लिए अनुकूलित एक विशिष्ट समाधान प्राप्त करने में ऑडिटर्स का रुचि उच्च है, तो सीएचसी सेट एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करेगा जो जोखिम मूल्यांकन, दस्तावेज, और संसाधन प्रबंधन को सरल बनाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि केवल चेकलिस्ट स्वचालित किए जाएंगे. यह भी जोखिम मूल्यांकन, संसाधन प्रबंधन, और दस्तावेज़ नियंत्रण की सभी आवश्यकताओं को एक वातावरण के तहत एकजुट करता है. यह प्रणाली भी संबंधित जोखिम विश्लेषण को सुविधा देता है जो ऑडिट क्षेत्रों को जोखिम स्कोर देता है और कि असामान्यताएं प्रदान की गई खुफिया की मदद से निर्धारित की जाती हैं जो टीमों को अपना काम प्राथमिकता देने और इसे कुशलता दस्तावेज़ अनुरोधों की सूची को इकट्ठा करने का अवसर और यह पहचाने गए जोखिमों पर संलग्न है इसकी सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक है. सिस्टम यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है कि निरीक्षक को जोखिम के कुछ क्षेत्रों का जवाब देने के लिए क्या चाहिए, ग्राहकों के लिए सामान्य या कवर अनुरोधों की तुलना में। सीसीएसी ने पिछले वर्ष के निरीक्षण योजनाओं का पुनः उपयोग करने और उन्हें नई ग्राहक जानकारी के साथ गतिशील रूप से अपडेट करने की अनुमति दी है। यह समय बचाने में मदद करता है, नए मानकों का पालन किया जाता है और साथ ही निरीक्षण पद्धति को ग्राहक जोखिम के बदलते प्रोफ़ाइल के अनुकूलित किया जाता है। ऐतिहासिक जानकारी एक संपत्ति होगी और गतिशीलता के आधार पर एक समर्थन नहीं होगी. सिस्टम पूरे संलग्नता के दौरान बढ़ी हुई परिवर्तनों का अनुभव करना जारी रखता है. नए डेटा की पेशकश के साथ, जोखिम प्रोफ़ाइल में बदलाव होते हैं. यह निरंतर प्रतिक्रिया के लिए क्रेडिट किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि निरीक्षण योजना वास्तव में क्या हो रहा है और नहीं कि योजना सत्र की शुरुआत में मूल रूप से Real Risk, Real Results असली जोखिम, असली परिणाम इन सभी नवाचारों ने बाहरी ऑडिट के लिए एक और अधिक परिष्कृत, प्रगतिशील दृष्टिकोण बनाया है. ऑडिटर अब अपनी ऊर्जा को एक अलग क्षेत्र में डाल सकते हैं, जो मांग में है, इसके विपरीत इसे बर्बाद करने का मामला हो सकता है. यह एक विक्रेता, या एक ग्राहक, जिसका खरीद रिकॉर्ड स्थापित धोखाधड़ी के हस्ताक्षर के साथ मेल खाया जा सकता है, या नकदी प्रवाह में परिवर्तन, जो बेहतर ढूंढना होगा, लेकिन उपकरणों द्वारा बचाया जा सकता है. वे पेशेवर निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं जिस पर प्रक्रिया निर्भर करती है, बल्कि इसे बढ़ाते हैं. यही तरीका है कि बाहरी ऑडिट विकसित हो रहे हैं. वे पहले से निर्धारित योजनाओं, काफी स्पष्ट उदाहरणों, और वापसी विश्लेषण द्वारा विशेषता नहीं है. वे हर जगह, अंतर्दृष्ट और उद्देश्य में बदल रहे हैं. ऐसे लाभ उन कंपनियों के लिए आत्म-अनुकूल हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. इसके अंतिम परिणाम अधिक कुशल और तेजी से ऑडिट होंगे जो ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य-अनुकूल और अंतर्निहित होंगे. बाहरी ऑडिट टीमें अब एक बेहतर फायदेमंद स्थिति में हैं जहां वे प्रासंगिक उपकरणों और डेटा-आधारित दिमाग की मदद से वास्तविक जोखिम की पहचान, मात्रा और प्रतिक्रिया कर सकते हैं. 