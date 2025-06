एक सोलाना सत्यापन को चलाने के लिए क्या है: हार्डवेयर, बैंडविड्थ और बजट

ब्लॉकचेन सत्यापन सर्वर के लिए CPU और मेमोरी पैरामीटर का अनुकूलन

ब्लॉकचेन एक decentralized डेटा स्टोरेज सिस्टम है जहां प्रत्येक लेन-देन को ब्लॉक की एक श्रृंखला में रिकॉर्ड किया जाता है, जानकारी की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है. यह केंद्रीय नियंत्रण के बिना विश्वसनीय सिस्टम बनाने की अनुमति देता है, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी, decentralized applications (dApps), NFTs, और अन्य नवाचारों के लिए आधार बन गया है.

ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए सत्यापन सर्वर, विशेष रूप से वे जो सोलाना जैसे उच्च प्रदर्शन नेटवर्क का समर्थन करते हैं, इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर विनिर्देशों का सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक केंद्रीय प्रोसेसर (सीपीयू) और यादृच्छिक एक्सेस मेमोरी (RAM) हैं, जो सीधे लेनदेन प्रोसेसिंग गति, रजिस्टर सिंक्रनाइज़ेशन दक्षता, और समग्र प्रणाली विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

के

एक प्रोसेसर चुनें

ब्लॉकचेन सत्यापन सर्वर के लिए विकल्प मुख्य रूप से मल्टीथ्रेड और उच्च घड़ी गति का समर्थन करने की आवश्यकता से निर्धारित होता है। मल्टीथ्रेड प्रोसेसर को एक ही समय में कई तारों को निष्पादित करने की अनुमति देता है, जिससे पूरक ऑपरेशनों को संभालने की क्षमता में सुधार होता है - यह ब्लॉकचेन के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रति सेकंड हजारों लेनदेन संसाधित करते हैं। उदाहरण के लिए, एएमडी EPYC प्रोसेसरों ने अपने मल्टीकोर आर्किटेक्चर के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की है। कम से कम 24 कोर या 16+ कोर के साथ उच्च आवृत्ति सीपीओ के साथ कॉन्फ़िगरेशन अक्सर ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे सो

रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM)

ब्लॉकचेन सत्यापनकर्ताओं को अपने कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण स्मृति की आवश्यकता होती है - 256 से 512 जीबी, अधिमानतः डीडीआर 5 प्रकार। यह नेटवर्क आर्किटेक्चर के कारण है जो लेनदेन सत्यापन के लिए बड़े डेटा सेटों तक तेजी से पहुंच की आवश्यकता होती है और रजिस्ट्री की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपर्याप्त रैम शिपिंग लोड के दौरान बोतलें पैदा कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री सिंक्रनाइज़ेशन धीमा हो जाता है और प्रदर्शन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, चेरी सर्वर जैसे विशेष ब्लॉकचेन समाधान प्रदाताओं द्वारा पेश किए गए कॉन्फ़िगरेशन में 384 जीबी डीडीआर 5 रैम शामिल हैं, जो





डेटा भंडारण

ब्लॉकचेन सत्यापन सर्वर की दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। NVMe एसएसडी को पारंपरिक एसएटीएस एसएसएस की तुलना में पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि उनके उच्च पढ़ने / लिखने की गति 7000 एमबी / एस से अधिक है, जबकि एसएटीए सीमा 600 एमबी / एस की तुलना में। यह प्रदर्शन लाभ रजिस्ट्री सिंक्रनाइज़ेशन समय को कम करता है - एक तेजी से बदलते वातावरण में प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक। होस्टिंग सत्यापन नोड्स के लिए, NVMe एसएसडी के उद्यम मॉडल की सिफारिश की जाती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापना और ब्लॉकचेन रजिस्ट्री स्टोरेज के लिए अलग-अलग ड्राइव शामिल हैं। उदाहरण

ब्लॉकचेन होस्टिंग के लिए NVMe और SATA SSD का लाभ

ब्लॉकचेन नेटवर्क की तेजी से विस्तार, विशेष रूप से सोलाना जैसी उच्च प्रदर्शन प्रणाली, ने डेटा भंडारण समाधानों को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता की है जो महत्वपूर्ण मात्रा में जानकारी का प्रबंधन करने में सक्षम हैं. अप्रैल 2025 तक, सोलाना नेटवर्क वर्तमान ट्रैफ़िक स्थितियों के तहत लगभग 80–95 टन डेटा प्रति वर्ष उत्पन्न करता है, यदि उपयोग पूरी प्रोजेक्ट क्षमता तक पहुंचता है तो संभावित वृद्धि के साथ कई पेटाबाइट तक।

PCIe Gen4 x4 इंटरफ़ेस पर संचालित NVMe एसएसडी 7-8 जीबी / सेकंड तक की अनुक्रमित पारगमन की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें उद्यम मॉडल आमतौर पर 5-7 जीबी / सेकंड पढ़ने / लिखने की गति की पेशकश करते हैं। ये आंकड़े SATA III एसएसडी के साथ दृढ़ता से विपरीत हैं, जो 550 MB / सेकंड तक सीमित हैं। ब्लॉकचेन लेनदेन सत्यापन कार्य भारों के लिए उच्च आईओपीएस (अधिकतम 1 मिलियन यादृच्छिक 4KB आईओपीएस) और कम लाटेंशन (~100 μs) की आवश्यकता होती है, NVMe ड्राइव SATA और SAS विकल्पों की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ है। SATA HBA परत को खत्म करना NVMe ड्रा

उच्च लेन-देन ब्लॉकचेन नेटवर्क में नेटवर्क बैंडविड्थ आवश्यकताएं

उच्च लेन-देन मात्रा वाले ब्लॉकचेन नेटवर्क में, नेटवर्क बैंडविड्थ नोडों के सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधारभूत नेटवर्क बुनियादी ढांचे की स्थिरता सीधे सत्यापनकर्ताओं और आरपीसी नोडों के लेन-देन को प्रभावी ढंग से संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करती है और decentralized नेटवर्क में ब्लॉकों को फैलाती है। उदाहरण के लिए, सोलाना सत्यापनकर्ताओं को 1 जीबीपीएस से अधिक की गति के साथ समान फाइबर कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते डेटा विनिमय की इच्छा को दर्शाती है। इस तरह के कठोर आवश्यकताओं को ब्लॉकचेन वास्तुकला में

ब्लॉकचेन नोड्स के लिए मासिक ट्रैफ़िक सीमाएं अधिक विश्वसनीय कनेक्शन के महत्व पर जोर देती हैं. ब्लॉकचेन नेटवर्क लोड्स पर ध्यान केंद्रित सेवा प्रदाताओं जैसे सोलाना अक्सर 100 TB से असीमित ट्रैफ़िक तक पैकेज की पेशकश करते हैं, जिससे नेटवर्क की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है जहां लेन-देन मात्रा प्रति माह 100 TB से अधिक हो सकती है. जबकि ईथेरियम को 1 Gbps के समान कनेक्शन गति के साथ लगभग 30-40 TB मासिक ट्रैफ़िक की आवश्यकता होती है. ये आंकड़े वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने में सक्षम होस्टिंग समाधान चुनने के महत्व को उजागर करते हैं.

ब्लॉकचेन नोड्स के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ के अनुकूलन को और अधिक जटिल बनाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ब्लॉक प्रसार में उच्च नेटवर्क latency अनुभव वाले क्षेत्र ब्लॉक प्रसार में देरी करते हैं, जो समग्र नेटवर्क प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लॉक प्रसार में कुछ मिलीसेकंड की देरी भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन बोतलों का कारण बन सकती है, खासकर सोलाना जैसे उच्च प्रदर्शन नेटवर्क में। होस्टिंग क्षेत्र का रणनीतिक विकल्प इन प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक डेटा सेंटर नेटवर्क के साथ सेवा प्रदाता ऑपरेटरों को अपने नोड्स को उपयोगकर्ताओं या अन्य नेटवर्क प्रतिभागियों के करीब होस्ट करने की अनुमति देते हैं

ब्लॉकचेन लेनदेन सत्यापन के लिए समर्पित सर्वर: एक व्यापक विश्लेषण

ब्लॉकचेन लेनदेन सत्यापन एक गणनात्मक रूप से तीव्र प्रक्रिया है जिसे मजबूत और विशिष्ट बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है. ब्लॉकचेन कार्य भार का समर्थन करने के लिए अनुकूलित समर्पित सर्वर के लिए प्रस्ताव महत्वपूर्ण समाधान के रूप में कार्य करते हैं, खासकर सोलाना जैसे उच्च प्रदर्शन नेटवर्क के लिए।

ब्लॉकचेन कार्य भार का समर्थन करने वाले समर्पित सर्वर के लिए कीमत क्षेत्र और RAID कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर काफी भिन्न होती है. मध्यम आकार के परियोजनाएं प्रति माह लगभग $ 1800 से शुरू होती हैं, जबकि बड़े संचालन अतिरिक्त संसाधनों के साथ प्रति माह $ 3800 से अधिक हो सकते हैं. लागत न केवल प्रीमियम हार्डवेयर को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि ब्लॉकचेन सत्यापन कार्यों में अद्वितीय redundancy और scalability भी होती है।





Blockchain अनुप्रयोगों के लिए क्लाउड होस्टिंग में नवाचार

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की तेजी से प्रगति ने उन्नत होस्टिंग समाधानों को इसकी गणना आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है. सबसे परिवर्तनशील नवाचारों में से एक है क्लाउड होस्टिंग प्लेटफार्मों में जीपीयू गीलेपन का एकीकरण, जिससे लेनदेन सत्यापन और स्मार्ट अनुबंध निष्पादन जैसे कार्यों के लिए प्रदर्शन में काफी सुधार होता है. उदाहरण के लिए, अमेज़ॅन वेब सर्विस (एडब्ल्यूएस) प्रबंधित ब्लॉकचेन समाधान प्रदान करता है जो जीपीयू संस्करणों का उपयोग उच्च पारंपरिक प्रसंस्करण की आवश्यकता के साथ कार्य भारों को अनुकूलित करने के लिए करता है. ये क्षमताएं विशेष रूप से सोलाना जैसे ब्लॉकचेन के लिए फायदेमंद

ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के लिए क्लाउड होस्टिंग में एक और महत्वपूर्ण नवाचार स्वचालित स्केलिंग का कार्यान्वयन है। यह सुविधा वर्तमान मांग के आधार पर गतिशील संसाधनों को विभाजित करने की अनुमति देती है, जिससे लेन-देन मात्रा के स्केलिंग के दौरान भी स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए, प्रदाता एआई-आधारित ऑटोस्केलिंग समाधानों को एकीकृत करते हैं जो संसाधन वितरण को चिकनी ढंग से समायोजित करते हैं, ऑपरेटिंग लागत को कम करते हुए कम प्रतिक्रिया लाटेंस बनाए रखते हैं। ऐसे सिस्टम उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी) प्लेटफॉर्म और वास्तविक समय डीएफआई प्रोटोकॉल का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां

ब्लॉकचेन-विशिष्ट एपीआई के साथ एकीकरण क्लाउड होस्टिंग प्लेटफार्मों की कार्यक्षमता को और बढ़ाते हैं। सोलाना द्वारा प्रदान किए गए उपकरण, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम प्रोटोकॉल अनुकूलन और यूपीआई और जिटो क्लाइंट जैसे कस्टम प्लगइन, नोड डिप्लोटिंग और प्रबंधन प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। ये एकीकरण डेवलपर्स को नोड पैरामीटरों को सटीक रूप से कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देते हैं, मेमोरी वितरण और वैलिटर चयन जैसे तत्वों को अनुकूलित करते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट की अनूठी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, SOL Trading API bloXroute जैसी सेवाएं सोलाना के मेट्रो

इन प्रगतियों के बावजूद, पारंपरिक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) या समर्पित सर्वर और विशिष्ट ब्लॉकचेन उपयोग के मामलों के लिए अनुकूलित आधुनिक क्लाउड समाधानों के बीच उल्लेखनीय संतुलन हैं। पारंपरिक सेटिंग्स, जैसे कि काले धातु सर्वर, प्रदर्शन और कॉन्फ़िगरेशन नियंत्रण में उत्कृष्ट हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। हालांकि, वे अक्सर उच्च लागत पर आते हैं और क्लाउड विकल्पों की स्केलेबलता की कमी करते हैं। इसके विपरीत, क्लाउड समाधान अधिक लचीलापन और आर्थिक दक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन चरम भारों में समर्पित हार्डवेयर की कच्चे प्रदर्शन को

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों और होस्टिंग प्रदाताओं का विश्लेषण Solana उदाहरण के साथ

Solanaयह सबसे उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक है, जिसका प्रसंस्करण करने में सक्षम है65,000 transactions per secondइसकी अद्वितीय आर्किटेक्चर के लिए धन्यवाद जो पारंपरिक गारंटी-ऑफ-स्टैक (PoS) के साथ Proof-of-History (PoH) को जोड़ती है, जिससे यह DeFi, Web3 और तेजी से स्मार्ट अनुबंधों के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों में से एक है।

Solana के मुख्य घटक:

सत्यापनकर्ता - सहमति में भाग लेते हैं, लेनदेन की पुष्टि करते हैं, ब्लॉकों पर वोट देते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आरपीसी सर्वर (रिमोट प्रोसेसर कॉल नोड्स) - नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए एपीआई प्रदान करते हैं, जिसे डीएपी डेवलपर्स, एक्सचेंज और वॉलेट्स द्वारा उपयोग किया जाता है। इंडेक्सर - लेनदेन, खातों, घटनाओं के बारे में डेटा एकत्र करते हैं, और आसान खोज और विश्लेषण के लिए उन्हें संरचित प्रारूप में संग्रहीत करते हैं। परीक्षण नोड्स (Test Validators / DevNet) — स्थानीय या रिमोट नोड्स जो डेवलपर्स द्वारा मुख्य नेटवर्क पर लॉन्च करने से पहले स्मार्ट अनुबंधों, dApps और नई सुविधाओं का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

GPUs के लिएnot currently mandatoryअधिकांश सोलाना घटकों के लिए, क्योंकि सीपीयू पर गणना होती है. हालांकि, जीपीयू का उपयोग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और बड़े मात्रा में इंडेक्सिंग जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए किया जा सकता है.

Dedicated servers are preferable, विशेष रूप से वैलिडर्स के लिए, क्योंकि वे प्रदान करते हैं:

हार्डवेयर पर पूर्ण नियंत्रण

उच्च प्रदर्शन और स्थिरता

स्केलिंग विकल्प

"बहुत शोर पड़ोसियों" की कमी (वीपीएस के विपरीत)

VPS is suitable only for:

RPC नोड्स

इंडेक्स

नोड्स परीक्षण

क्लाउड समाधान (AWS, Google Cloud, Azure) संभव हैं लेकिन देरी और ओवरलोडिंग से बचने के लिए सोलाना लोड के तहत उचित कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है।

अमेरिकी, यूरोपीय और यूके होस्टर बाजार: तैयार समाधान और सार्वभौमिक आपूर्तिकर्ता

बाजार तैयार ब्लॉकचेन समाधान प्रदान करने वाले विशेष होस्टर्स और सार्वभौमिक प्रदाता दोनों प्रदान करता है जिन्हें सोलाना की जरूरतों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



आपूर्तिकर्ताओं की तुलना की तालिका

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY प्रदाता उदाहरण का उपयोग करके सोलाना के लिए मशीनों का चयन करना

HOSTKEY कई प्रकार के सर्वर प्रदान करता है जो सोलाना नेटवर्क के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त हैं. चलो पता लगाते हैं कि विभिन्न ब्लॉकचेन घटक के लिए कौन से विकल्प सबसे उपयुक्त हैं:

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



संपत्ति की कुल लागत की तुलना

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

के

निष्कर्ष

विशिष्ट प्रकार के सोलाना नोड्स के लिए, कुछ सर्वर प्रकार आवश्यक हैं:

VPS - परीक्षण और विकास के लिए

VDS – RPC और DeFi सेवाओं के लिए

GPU - समानांतर गणना और विश्लेषण के लिए

अनुकूलित कॉन्फ़िगर किए गए समर्पित सर्वर - एक पूर्ण Solana Validator के लिए

मध्यम और उच्च भार के साथ ब्लॉकचेन परियोजनाओं के लिए,VDS or configurable serversपर्याप्त हैं।





