एआई के साथ एक दुनिया में, मिनीस्पैप के संस्थापक स्वाद पर दांव लगा रहे हैं

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace कैसे कैम्ब्रिज के दो छात्र एंटी-अल्गोरिथम बाजार का निर्माण कर रहे हैं सिलिकॉन घाटी में एक नई धर्म है, और इसका देवता कृत्रिम बुद्धि है. किसी भी Y Combinator डेमो दिन में चलें और बातचीत अनिवार्य रूप से AGI टाइमलाइन, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, और एआई एजेंटों में बदल जाती है जो सब कुछ स्वचालित करेगी। Will Hanna and Zak Singh heard the sermon. वे सिर्फ क़ुरआन नहीं करने का फैसला करते थे. "हमारे YC बैच में बहुत से लोग आईएई बिक्री एजेंट, आईए ग्राहक सेवा, आईए कोडिंग सहायकों का निर्माण कर रहे हैं," हेना कहते हैं, Miniswap के सह-संस्थापक, वारहमर बाजार जो "लेकिन हम पूछते रहे: जब हम सब कुछ स्वचालित करते हैं तो क्या खो जाता है? शिल्प, समुदाय और स्वाद के साथ क्या होता है? सिर्फ 3.5 मिलियन डॉलर उठाए गए उनका जवाब एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए बाजार है जो एक चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो तेजी से दुर्लभ है: स्वचालन के बजाय क्यूरेशन पर एक शर्त, सभी लागतों पर पैमाने पर निशान समुदायों पर, बड़े पैमाने पर आकर्षण पर अजीबता। A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Post-Lockdown Cambridge में बनाया गया एक दोस्ती समझने के लिए मूल कहानी, आपको शरद ऋतु 2021 में कैम्ब्रिज को समझना होगा. छात्रों को लॉकअप के बाद वापस बाढ़ लगी, कनेक्शन के लिए निराश थे. उनमें हन्ना और सिंग, जो उस समय थे, दर्शन और कंप्यूटर विज्ञान स्नातक और रूमेट थे. "जब मैंने पहली बार ज़ैक से मुलाकात की, मैंने उससे पूछा कि वह महामारी के दौरान क्या कर रहा था, कुछ सामान्य की उम्मीद कर रहा था," हन्ना याद करता है. "उन्होंने कहा, 'मैं स्टीली डेन को सुन रहा था.' मैंने सोचा, ठीक है, यह मेरा प्रकार का व्यक्ति है। मिनीस उनकी दोस्ती बौद्धिक बहस, इतिहास के लिए सराहना के आसपास बढ़ी, और ग्रेन्टचेस्टर मेडॉव्स के माध्यम से नियमित पैदल यात्राएं - वही घास जहां प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ, एलन ट्यूरिंग, सार्वभौमिक मशीन का आविष्कार किया - उनके पसंदीदा पब, ब्लू बॉल इन में। The Pub Where It Started पब जहां यह शुरू हुआ कैम्ब्रिज के बाद, जीवन ने उन्हें अलग कर दिया. सिंग कंप्यूटर विज्ञान में अपने पीएचडी के लिए रहते थे. हाना एक लंदन सीईओ परामर्श फर्म में काम कर रहे थे, फिर कनाडा में लॉ स्कूल के लिए लौट आए। हैन के लॉ स्कूल के पहले वर्ष के बाद गर्मियों में, उन्होंने सींग का दौरा करने के लिए ब्रिटेन में उड़ान भर दी. वे ब्लू बॉल इन पर वापस लौट आए. "मुझे याद है कि ज़ैक ने अचानक मुझ पर देखा और कहा, 'वेल, मेरे पास एक स्टार्टअप के लिए एक विचार है. मैं वारहमर मिनीचर के लिए एक बाजार स्थापित करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आप ऐसा करने के लिए सही व्यक्ति हैं। उनकी दूसरी पिंट पर, हैन में था. कुछ महीनों के भीतर, वह सभी में जाने के लिए कानून स्कूल से बाहर निकला था। Why Not AI? कौन क्यों नहीं? एआई के लिए सिंग के तकनीकी विशेषज्ञता और निवेशकों के उत्साह को देखते हुए, क्यों नहीं एक एआई कंपनी का निर्माण करें? "हम एक उपकरण के रूप में एआई का उपयोग करते हैं," सिंग स्पष्ट करता है। "हम इसे टैक्सोनोमी का निर्माण करने के लिए उपयोग करते हैं .. लेकिन हम एक एआई कंपनी नहीं हैं क्योंकि एआई बिंदु नहीं है। जबकि सिलिकॉन घाटी ऑटोमेशन के माध्यम से पैमाने का पीछा करती है, सिंग और हेना उन लोगों की एक विशाल, कम से कम सेवा बाजार है जो ध्यान से बनाए गए प्लेटफॉर्म चाहते हैं, उन समुदायों के लिए जो वायरलता की तुलना में विशेषज्ञता का मूल्य रखते हैं। Taste as Competitive Advantage प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में स्वाद "एआई मूल रूप से औसत में वापसी के बारे में है," हेना समझाता है। "लेकिन स्वाद? स्वाद एक पक्ष चुनने के बारे में है, यह तय करने के बारे में है कि क्या शानदार है या क्या मूल्यवान है ऐसे तरीके से जो डेटा में कम नहीं होते हैं। यह दर्शन Miniswap में हर निर्णय को सूचित करता है. जबकि अन्य बाजार मनोरंजन के लिए अनुकूलित करते हैं, सिंग और हेना टैक्सोनोमी, श्रेणीकरण, और "आवेज़िक्स के लिए सूचना आर्किटेक्चर" पर कब्जा करते हैं। "वारहमर खिलाड़ी सैकड़ों घंटे अलग-अलग मिनीट्रिक्स पेंट करने के लिए खर्च करते हैं," हैन कहते हैं. "वे चीजों को ठीक करने के बारे में गहराई से परवाह करते हैं. इसलिए हमें उतना ही परवाह करना पड़ता है। The Partnership साझेदारी उनकी पहली YC आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था. लेकिन उनके वसंत 2025 के साक्षात्कार से, वे अपने एमवीपी को लॉन्च करने के दिनों से थे. हन्ना याद करती है कि उनके YC भागीदार पीट Koomen से आखिरी सवाल: "आप कब लॉन्च कर रहे हैं? “आज कल,” उन्होंने कहा। अगले 24 घंटे अराजकता थी - उनके एमवीपी को भेजते हुए, अपने पहले उपयोगकर्ता के रूप में कोमेन को इनबॉर्ड करते हुए, फिर कॉल प्राप्त करने के तुरंत बाद उन्हें YC में एक स्थान प्रदान करते हुए। जो निवेशकों को आश्वस्त करता था, वह सिर्फ उत्पाद ही नहीं था – यह साझेदारी थी. सिंग गहरा तकनीकी विशेषज्ञता और डोमेन ज्ञान लाता है. हानिया रणनीतिक सोच, संचालन जागरूकता और संचार कौशल लाता है, जिन्हें सीईओ को सलाह देने के लिए उन्नत किया गया है. "सॉस्ट एक कंपनी में बनाना सबसे कठिन चीज है," हानिया कहती है. "आप तकनीकी कौशल के लिए भर्ती कर सकते हैं, लेकिन निर्माण के लायक महसूस पर गठबंधन? Beyond Warhammer Warhammer से परे Warhammer के साथ शुरू करते समय, संस्थापक एक बहुत बड़ा अवसर देखते हैं। "उन्हें बेहतर प्लेटफार्मों के लायक fanatic समुदायों के साथ दर्जनों निशान शौक हैं," हेना कहते हैं। "मॉडल ट्रेनें, कस्टम फोंट पेंसिल, यांत्रिक कीबोर्ड। दृष्टि बाजारों से परे, कमीशन प्रणालियों, ज्ञान साझा करने वाली मंचों और सामुदायिक सुविधाओं तक फैलती है। "हम सिर्फ एक बाजार का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम निशान रचनात्मक समुदायों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। The Contrarian Bet विपरीत Bet एक दुनिया में जहां एआई उत्पन्न झुकाव इंटरनेट को बाढ़ देता है, Miniswap कुछ अलग का प्रतिनिधित्व करता है। "हम किसी भी तरह से एंटी-एआई नहीं हैं," हेना स्पष्ट करता है। "हम एलएलएम सहित उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उपकरणों का उपयोग करते हैं. लेकिन हम उपकरण को उत्पाद की दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए नहीं चाहते हैं. हम सुविधा के लिए गुणवत्ता को बलिदान करने से इनकार करते हैं। यह एक दर्शन है जो उसी घास में बनाया गया है जहां ट्यूनिंग ने कंप्यूटर क्रांति की कल्पना की. एक दर्शन है जो मुख्यधारा के ऊपर अजीबता, स्वचालित के ऊपर सावधानीपूर्वक निर्मित, एल्गोरिथ्मिक के ऊपर मानव का मूल्य रखता है. एआई के साथ एक दुनिया में, विल हेना और ज़ैक सिंग कुछ और शक्तिशाली पर जोर देते हैं: स्वाद, समुदाय, और मानव शिल्प। उनके निवेशक केवल $ 3.5 मिलियन शर्त लगाते हैं कि वे सही हैं। This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's व्यापार ब्लॉगिंग कार्यक्रम . इस कहानी को Steve Beyatte द्वारा HackerNoon के तहत प्रकाशित किया गया था व्यापार ब्लॉगिंग कार्यक्रम व्यापार ब्लॉगिंग कार्यक्रम .