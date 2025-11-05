नया इतिहास

एआई और इंजीनियरिंग का मिश्रण: स्केलेबल, बुद्धिमान सॉफ्टवेयर के लिए Kartik Venkataraman का ब्लूप्रिंट

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/11/05
featured image - एआई और इंजीनियरिंग का मिश्रण: स्केलेबल, बुद्धिमान सॉफ्टवेयर के लिए Kartik Venkataraman का ब्लूप्रिंट
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesऔर अधिक जानें

टिप्पणियाँ

avatar

लेबल

machine-learning#ai-software-engineering#kartik-venkataraman#deep-learning-developer#scalable-system-architecture#full-stack-development#machine-learning-frameworks#agile-software-development#good-company

इस लेख में चित्रित किया गया था

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories