Ozak AI משתף פעולה עם Pyth Network כדי לספק נתוני שוק בזמן אמת על פני 100+ Blockchains

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, 16 בספטמבר 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) ממשיכה להגדיר מחדש את הסביבה של חידושים קריפטוגרפיים המבוססים על AI על ידי שילוב אינטליגנציה מלאכותית עם DePIN (רשת תשתית פיזית מתרכזת). אינטגרציה זו מציעה בסיס מתרחב ואינטליגנטי לאימוץ blockchain.כעת, עם השותפות הפוטנציאלית שלה עם Pyth Network, Ozak AI מפתחת את האקולוגיה שלה באמצעות גישה לנתוני שוק מהירים, מנוגדים, בזמן אמת, ומחזקת את היכולת שלה להעביר תובנות מרחוק. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 דירוג ההשקעות של Spike מגביר את הביטחון של המשקיעים כיום, $OZ סימן אסטרטגיה צמיחה חזקה, עם המחיר שלה עולה מ $0.001 בשלב 1 ל $0.01 בשלב 5, עלייה של 900%. נתונים פוגשים אינטליגנציה: הכוח לקבל החלטות AI חכמות יותר התשתית של Ozak AI מסייעת לאוטומציה ופעולות חכמות ברחבי בלוקצ'יין שונים.עם השילוב של Pyth Network, מערכות אלה יהיו כעת מנוהלות על ידי נתוני שוק בתדירות גבוהה, אשר ניתן לאמת, כדי להבטיח כי קבלת ההחלטות נשארת מדויקת. בשילוב עם טכנולוגיית DePIN שלה עבור פונקציונליות מרכזית, בין שרשרת ו- $OZ's יעילות חזקה בהשקעה, ממשל, ואת הצמיחה של המערכת האקולוגית, הפרויקט מציב את עצמו כמוביל באמינות, אבטחה ובהירות. התפתחות באמצעות בריתות אסטרטגיות שותפות זו מוסיפה נקודת מפנה נוספת לפורטפוליו המתרחב של Ozak AI של שיתופי פעולה.קודם כן, שיתופי פעולה עם SINT, Hive Intel ו- Weblume שיפרו את מהירות הביצועים, גישה לנתונים רב-שרשרת ואינטגרציה עם Web3. כעת, האינטגרציה של Pyth Network מביאה חזון מנוהל על ידי AI שמקל על שותפויות קודמות אלה, ויצירת מערכת אקולוגית מגן המיועדת לאימוץ לטווח ארוך ויישומים בין תעשיות. מסע מ-Roadshows לוועידות גלובליות לאחר מפגשי GM וייטנאם וברנצ'ים קהילתיים, הצוות מתכונן כעת לבמה הגדולה של Coinfest Asia 2025 בבאלי. עם מפגשים בלעדיים, מפגשים של רשתות ושיחות ברמה גבוהה, האירוע יחבר את Ozak AI עם המייסדים המובילים, המפתחים והמשקיעים - ומחזק את המוניטין שלה כמערכת אקולוגית צומחת במהירות ומקבלת דחיפה הן מקומית והן גלובלית. תכנון העתיד של אינטליגנציה מתרכזת השותפות של Ozak AI × Pyth Network פותחת את המרתף לאינטליגנציה desentralised.By pairing real-time data with AI-driven infrastructure, Ozak AI keeps its tools, bots, and applications flexible across more than 100 blockchains. עבור המשקיעים והמבנים, זהו סימן חזק נוסף ש-Ozak AI מעצבת באופן פעיל את הבסיס לקפיצה הגדולה הבאה של התעשייה. אודות Ozak AI Ozak AI משלבת בלוקצ'יין ואינטליגנציה מלאכותית כדי לתת משקיעים ומפתחים נתוני שוק בזמן אמת וכלים חכמים יותר לשיווק קריפטו, מניות ופורקס. עם שותפים כגון Pyth Network, Spheron, SINT, Weblume ו- Dex3, היא יוצרת מערכת אקולוגית מהירה ויעילה יותר. הטוקן $OZ נמצא כרגע במכירה מוקדמת, ומציע לתומכיו המוקדמים הזדמנות להיכנס במחיר נמוך כפי שהוא עובד לקראת בניית פתרונות מעשיים לחלל ה- AI והבלוקצ'יין הגדל. למידע נוסף על Ozak AI, משתמשים יכולים לבקר בקישורים הבאים: אתר האינטרנט: https://ozak.ai/ טוויטר/X: https://x.com/OzakAGI טלגרם: https://t.me/OzakAGI