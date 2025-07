Corporate Influencer Hub: הפוך עובדים לשגרירים של המותג

ב-Social Discovery Group, אנו מאמינים שסיפורי המותגים החזקים ביותר מגיעים מבפנים.במאמר זה, Veronika Likhnis, מנהלת יחסי הציבור של Social Discovery Group, מסבירה כיצד יצרנו את "SDG Jedi Order" - תוכנית בנושא מלחמת הכוכבים שבה העובדים מתקדמים על ידי יצירת תוכן, דיבור באירועים ומייצגים את המותג שלנו באינטרנט.

כולם מדברים על branding של מעסיקים – עד כמה זה חשוב, עד כמה זה אסטרטגי, איך זה מונע גיוס, שמירה, ותרבות, אבל שום וידאו קידום מרהיב או copywriting חכם לא יספר את הסיפור שלך כמו חזק כמו האנשים שחיים את זה כל יום.

על קבוצת Discovery התחלנו את SDG Jedi Order, תוכנית השגרירים הפנימיים שלנו שמאפשרת לעובדים לדבר, לשתף את המומחיות שלהם ולייצג את המותג שלנו באופן אותנטי לאורך השלבים האמיתיים והדיגיטליים.

מה שהתחיל בתור יוזמה ניסויית הפך במהירות לתנועה מעצבת תרבות.

מותג המעסיק המסורתי פועל על ההנחה הבסיסית: כי חברות יכולות לשלוט בהרצאה שלהם באמצעות תקשורת ארגונית. הכישרון העליון הם רוצים לשמוע מאנשים אמיתיים עושים עבודה אמיתית מועמדים רוצים לראות סיפורים ומקרים מאנשים בתוך החברה.

ב-SDG, בילינו הרבה זמן במחשבה על איך ליצור מערכת מוטיבציה פשוטה וברורה לעובדים. אחת שיעזרה להם להבין איך להביע את עצמם, על מה לדבר, ומה הם יקבלו בתמורה.

רוב עמיתינו, שעובדים בתעשיית הטכנולוגיה, הם מעריצים של מלחמת הכוכבים, ולכן החלטנו לסגנון את התוכנית סביב מסדר ג'די.

יחד עם צוות העיצוב שלנו, יצרנו סגנון ייחודי ופיתחנו חזותיות עבור כל דמות: Youngling, Padawan, Jedi Knight, Jedi Master.

The Progression Model:

מבנה משחק זה פונה לשתי אתגרים קריטיים בהגנה על עובדים: בהירות ומוטיבציה.עובדים יודעים בדיוק מה צפוי ומה הם יקבלו בתמורה.

Outcomes to share

מאז ההשקה של התוכנית, היא הביאה לתוצאות מרשימות: יותר מ-40 מאמרים שפורסמו ויותר מ-20 דיבורים באירועים בתעשייה ברחבי העולם.הודות לתוכן האותנטי שנוצר בשיתוף פעולה עם העובדים שלנו, הכפילו את גודל הקהילה שלנו ברחבי הערוצים והגדילו באופן משמעותי את מודעות המותג בקרב המומחים היעד שלנו.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.