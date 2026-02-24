33 חיישני אוויר, אפס קוד: מעקב פשוט

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe 33 חיישנים נתמכים. zero code required. Just plug in and breathe אתם מכירים את הבור: אתם מקבלים את חיישן PM2.5 החדש הזוהר הזה, מחוברים אותו אל מתאם USB-UART, ואז ... הסיוט מתחיל. You need Python.You need drivers.You need to figure out if it is או אתה מבלה 20 דקות בטרמינל רק כדי לראות אם הדבר אפילו חי. /dev/ttyUSB0 COM3 נמאס לי מזה, אז יצרתי משהו טיפש ופשוט. רגע של "מדוע אף אחד לא עשה את זה?" לפני כמה חודשים, ניסיתי קבוצה של חיישנים Plantower עבור פרויקט. PMS7003, PMS5003, החשודים הרגילים. בכל פעם שרציתי לבדוק קריאות, הייתי צריך לפתוח סקריפט Python, להתקין pyserial, להתמודד עם סביבות וירטואליות, yada yada. ואני חשבתי: כעת Chrome יכול לדבר עם מכשירי USB. ה-Web Serial API קיים מאז Chrome 89. זה למעשה די בוגר, אז למה כולם עדיין משתמשים באפליקציות שולחן עבודה בשביל זה? הוצאתי יחד דף HTML יחיד. זרקתי ב- Chart.js לצורך ויזואליזציה. הוספתי את JSON config loader. ופתאום יכולתי לחבר חיישן, ללחוץ על "Connect" ולראות גרפיקות בזמן אמת בדפדפן שלי. לא לא אין אפליקציות אלקטרוניות אוכלות 500MB של RAM. pip install sudo רק אתר אינטרנט. איך זה באמת עובד אתה הולך אתה בוחר את חיישן שלך מ dropdown (אנו נמצאים ב עכשיו, יותר על זה בשנייה אחת). אתה לוחץ על "קשר", בחר את יציאת ה-USB שלך, ו- bam - זרימת נתונים חיה לתוך תרשימים. אתר אינטרנט.pages.dev 33 supported models הסלט הסודי הוא קובץ הגדרת JSON המתאר את הפרוטוקול של כל חיישן: \n \n \n \n \n ביטים נתונים, stop bits מבנה המסגרת (בייטים מתחילים, אורך, עמדת סכום בדיקה) ביטויים ב-JavaScript כדי לחלץ ערכים מ- Raw Bytes יחידות ושם תצוגה (אתה תמצא דוגמאות רבות של JOSON על שלי · רק בדוק sensors.json ו readme) תגית: github repo זהו זה. אין נהגים מורכבים. אין קבצים קבועים מתפוצצים. הדפדפן עושה הכל. עכשיו, אנחנו נמצאים בהגדרת JSON המוגדרת: 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Plantower (PMS1003 דרך PMSA003-S, בתוספת התעשייתי PS3003A) Sensirion (SPS30, SCD30 עבור CO2) Honeywell (סדרה HPMA) SenseAir (S8, K30, K33 - חיישנים CO2) Nova PM (הקלאסי SDS011) ארכיון תגיות Panasonic (SN-GCJA5) ועוד כמה יצרנים קטנים החלק המגניב? הוספת חיישן חדש לא דורשת לגעת בקוד. אתה פשוט כותב JSON config. אם יש לך חיישן UART אשר מזרק קווים בינאריים, אתה כנראה יכול לתמוך בו בתוך 10 דקות. Real Talk: ה-Web Serial API נחלש אני מרגיש שה-Web Serial API הוא אחד מאותם תכונות דפדפן שבהן מפתחים ישנים.כולם יודעים על WebRTC, WebGL, כל דבר. כן, זה עובד רק בדפדפנים Chromium (Chrome, Edge, Brave). Firefox ו- Safari מושכים את רגליהם. מודל האבטחה הוא למעשה בריא: הדפדפן מבקש רשות עבור כל חיבור סדרתי. אתה לא יכול פשוט לשמוע בשקט את מכשירי USB של מישהו. תכונות שחשובות באמת לא רציתי לבנות פלטפורמה IoT נוספת. רציתי כלי שאני באמת משתמש בו. פרמטרים מרובים, צבעים מותאמים אישית ושינויים. ניתן לפתוח תרשימים עבור קבוצות חיישנים שונות (ערכים PM vs CO2 vs VOCs). Live Charts: כפתור אחד, נתוני הפגישה המלאה עם סימני זמן, כי בסופו של דבר, אתה צריך לפתוח את זה ב- Excel או להזין אותו לתוך צינור הניתוח האמיתי שלך. CSV Export: דלפק שישים של קווים נכנסים עם אינדיקטורים של checksum pass/fail. Essential when you're debugging a new sensor config. Raw Packet Inspection: HTTP POST/GET/PUT לנקודות קצה חיצוניות עם גופים JSON תבנית.אני משתמש זה כדי צינור נתונים ל- InfluxDB או Home Assistant ללא כל middleware. Webhook Streaming: ישנם חיישנים אשר זקוקים ל-wake-up byte; אחרים זקוקים למסגרת שאלה ספציפית. Custom Commands: הפילוסופיה של "זה פשוט עובד" הנה ההקלטה החמה שלי: hardware tools should be as easy as software tools. כאשר אתה מחבר מצלמת אינטרנט USB, אתה לא ממלא מנהל התקן. כאשר אתה מחבר אוזניות Bluetooth, אתה לא לערוך קבצים config. PolluSensWeb הוא הניסיון שלי לתקן את זה עבור הפינה הקטנה שלי של עולם החומרה. זה לא מושלם. UI הוא פונקציונלי, לא יפה. הקוד הוא וניל JS כי לא רציתי לבנות שלבים. lowering the barrier to seeing your data. לנסות את זה או לפרוץ אותו כל המידע הוא מקור פתוח: github.com/WeSpeakאנגלית/polluSensWeb אתה יכול להשתמש בגרסה המארחת ב או רק לא נדרש שרת, אין תלויות להתקין. אתר אינטרנט.pages.dev להורדה האם זה עוזר? – כוכב כך שגם אחרים ימצאו אותו. רפאו יש לך חיישן מוזר שאינו ברשימה? אתה מוזמן לתרום גירסת JSON עובדת עבור זה - או פשוט לבדוק את זה על חומרה, ואני אעזור לך לכתוב את JSON. נבנה עם קפאין, Chart.js, ואת האמונה העמוקה כי חומרה לא צריכה לדרוש תואר CS לפעול.