סוכנים שחררו פודקאסט: בתוך המהפכה המרוכזת של AI המאתגרת את הטכנולוגיה הגדולה

השינוי הגדול ביותר באינטליגנציה המלאכותית לא בא מהטכנולוגיה הגדולה - זה בא מהמבנים, מפתחים ומחקרים מפוזרים ברחבי העולם, עובדים על תשתית פתוחה, כלים שיתופיים, וסוכנים בבעלות משותפת.

זה משתנה עם ההשקה שלסוכנים מנוצליםPodcast - נוצר על ידיאולסומארח על ידי תומס מייבריר, מופע שבועי זה מביא את האקולוגיה המרוכזת של AI יחד בשיחה אחת מתמשכת. כל פרק מחבר את הנקודות בין קריפטוגרפיה, סוכנים אוטונומיים, ומודיעין בבעלות משותפת.

אם אתה דואג לעתיד של סוכני AI, זה עשוי להיות הפודקאסט החשוב ביותר שאתה מקשיב כרגע.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

הפודקאסט עוקב בעקבות סדרת האירועים המוצלחת של אולס, Agents Unleashed, אשר גדלה לתופעה גלובלית. מאז תחילת 2024, הסדרה פגעה בשישה ערים עיקריות - דנבר, ברלין, בריסל, סן פרנסיסקו, סינגפור ובנגקוק - ומביאה יחד יותר מ-2,500 משתתפים מכל רחבי אינטליגנציה אינטליגנטית וחלל קריפטוגרפי.

האירוע האחרון, שנערך במהלך ETHDenver, ראה יותר מ -1,700 רישום והוכיח כי התיאבון עבור AI מתרכז אינו נישה; הוא עצום.

עם זאת, גם עם הבוז, האירועים הללו השאירו פער ניכר: לא היה שום דרך לשמור על הדחיפה ביניהם. שיחות שנוצרו על הבמה או בחדרי פריקה לא היו לשום מקום ללכת לאחר האורות התכווצו. The Agents Unleashed Podcast הוא התשובה של אולס לאתגר זה.

"הפודקאסט מכסה את ההתפתחויות האחרונות בתחום ה-AI (מרכזת ומרוכזת) ומדגיש את המייסדים בסוכני ה-AI של בניית החלל של Web3", אמר דייוויד מינרש, מנכ"ל Valory וחבר המייסד של Olas.

Not Just Noise; Substance You Can Build With

בהיסטוריה של מדיה AI המלאה עם hype, hot take, ושיווק פלטפורמה, Agents Unleashed שונה באופן מרענן.הההצגה מתמקדת בחלקים של AI החשובים ביותר אבל לעתים קרובות מתעלמים: איך מערכות מפוזרות עובדות, איך סוכנים בבעלות המשתמש אינטראקציה, ומדוע שיתוף פעולה חשוב כמו חישוב.

הפרק הראשון שלו, "Builder's Night Wrap-Up", מציע מבט מאחורי הקלעים של אירוע ה- AI x crypto החשוב ביותר של ETHDenver.הפרק השני, "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going," מציג את דיוויד מינרש מדוע השלב הבא של ה- AI אינו רק מודלים חכמים יותר; זה הבעלות החכמה יותר.

הפודקאסט מילא ריקנות רצינית באקולוגיה של הסוכנים.עד כה לא היה ערוץ מדיה יחיד המתמקד אך ורק בסוכנים אוטונומיים, בפרוטוקולים של שיתוף פעולה ואינטראקציות בין סוכנים.

כמו כן, Agents Unleashed הוא לא רק עבור מהנדסים או חוקרים - זה תוכנן עבור crypto x AI סקרן. "התקדמות AI היא כל כך מהירה שזה קשה להישאר על מה היפ ומה יש חומר, "דייויד ציין.

כל פרק מציע עומק טכני וקשר, אבל מבלי לאבד בהירות, בין אם אתה בונה סוכן AI משלך או רק לומד על האפשרויות, כאן מתחיל השיחה.

The Infrastructure Behind the Mic

פרוטוקול Olas כבר תואם מעל 7 מיליון עסקאות בשרשרת, תורם 3.8 מיליון אינטראקציות סוכן לסוכן, וכיום תומך 500 סוכנים פעילים יומיים.

חלק גדול מהאימוץ הזה קשורפרלכל משתמש חדש של Pearl הופך לחלק מהמערכת האקולוגית של Olas.Mechמוצרים כמו Predict ו- BabyDegen כבר עוזרים למשתמשים לחזות שווקים ואינטראקציה עם נכסים קריפטוגרפיים באמצעות התאמה אינטליגנטית.

כל אחד מהסוכנים האלה פועל בצורה מתרכזת, המנוהלת על ידי משתתפים בקהילה שמסייעים לעצב את המראה האמיתי של AI בבעלות משותפת.

באמצעות התוכנית הזאת, אולס לא רק משדר עדכונים, היא בונה ארכיון של תנועת ה- AI המופרזת - מפת דרכים פומבית מתמשכת המסייעת למפתחים ולמחשבים להישאר מאורגנים תוך דחוף קדימה.

זה גם שולח אות: העידן של אינטליגנציה מרכזית, קופסת שחורה מתמודדת לא רק בקוד, אלא בתרבות.הפודקאסט הזה הופך לחלון לעולם שבו AI כבר לא משהו שאתה שוכר.

עם התרחבות כלכלת הסוכנים, שיתוף פעולה יהיה חשוב יותר מאי פעם.סוכני AI כבר לנהל תיקיות בשרשרת, לנהל צינורות מחקר ולפעול כשותפים אוטונומיים במערכות דיגיטליות.בקרוב, הם ישתפו את כל זרימי העבודה - לומדים אחד מהשני ופעילים בקנה מידה הדורש תשתית מודעת ושיחה פתוחה.

סוכנים Unleashed פודקאסט הוא נקודה מוקדמת ברשת זו.זה מקום לדון פריצות טכניות, אתגרים של ממשל, מקרים של שימוש בעולם האמיתי, ואת האנשים מאחוריהם.

זוהי לא משחק תוכן מותאם למותג או קמפיין קידום; זוהי השקעה לטווח ארוך בתעשיית החיבור של עתיד מפוזר.

אז, בין אם אתה מפתח סוכן, משקיע בתשתית קריפטוגרפית, או מישהו פשוט סקרן לגבי לאן המודיעין הולך, סוכנים פתוחים הוא הפודקאסט שישמור אותך על הגבול - לא להסתכל מחוץ לקו.





תגיות קשורות Podcast UnleashedYouTubeSpotify ו-Apple