הכירו את Nexustorage, Minerva ו- JobTab: HackerNoon Startups of the Week

ברוכים הבאים לתכונה נוספת של HackerNoon Startups of the Week.מסד הנתונים של Startups of the Year, כולם נבחרו כביצועים מובילים בתעשיותיהם ובאזורים שלהם.

השבוע, אנחנו זורקים אור על שלושה סטארט-אפים מרגשים -מינרווה,Nexustorage, ועבודה.

הכירו את Startups של השבוע

פגושNexustorageWellington, ניו זילנד

Industry:מודיעין עסקי

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.הוא ממקם באופן אוטומטי נתונים ברמות שונות – למטה לרמה של קובץ תת – בהתבסס על שימוש בזמן אמת, ומספק ביצועים מעולים במחיר נמוך יותר.עם SmartProtect המובנה, Nexustorage גם מאבטח נתונים על ידי יצירת עותקים מבוססי ענן, ומפחית את הסיכון לאובדן ללא כלים נוספים.

פגושמינרווהדלהי, הודו

Industry:הכשרה וייעוץ

מינרווהhelps financial institutions fight money laundering at scale.מיוצר במיוחד עבור הערכת סיכונים, Minerva מנצל מיליארדי נקודות נתונים ומשתמש בלימוד מכונה בזמן אמת כדי לבנות פרופילים חכמים, עשירים בהקשר של כל לקוח.

פגושעבודהBrisbane, אוסטרליה

Industry:פיתוח תוכנה

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.כפלטפורמת גיוס המבוססת על ברורות ואמון, JobTab מבטיחה כי כל רשימת עבודה כוללת מידע משמעותי כגון טווחים שכר, דרישות מפתח, יתרונות, ופירוק של תהליך גיוס.

על ידי להיות גלוי מההתחלה, JobTab עוזר המעסיקים למשוך מועמדים שאינם רק מוסמכים אלא גם תואמים את הערכים והמטרות של החברה.

רוצים להיות מופיעים ב-HackerNoon's Startups of the Week?

שתף את הסיפור של ההתחלה שלך עם תוכנית הבלוג העסקי שלנו!

תוכנית הבלוג העסקי של HackerNoonהוא אחד מהדרכים רבותאנו עוזרים למותגים להגדיל את ההיקף שלהם ולחבר עם הקהל הנכון.תוכנית זו מאפשרת לעסקים לפרסם תוכן ישירות על HackerNoon כדי להגביר את מודעות המותג ולבנות סמכות SEO על ידי שימוש שלנו.

