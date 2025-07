האם זה יכול להיות העתיד שאנחנו רוצים: מדוע Blockchain הוא טוב לעסקים

יש הרבה hype סביב blockchain היום, אבל אם אתה שואל סביב מה blockchain הוא למעשה שימושי, קבלת תשובה ברורה אינה קלה.





אז, למה Blockchain טוב לעסקים

תחשבו על סצינת הפתיחה של אבוד (תוכנית טלוויזיה), שם מטוס מלא זרים מתרסק על אי נטוש בדרום האוקיינוס השקט.הנצלים רואים את האי ומבינים שהצלה אינה נמצאת בשום מקום, ולכן הם מתחילים ליצור חיים חדשים בעצמם עם ציוויליזציה מיקרו.





Hugoהוא די האצבע הירוקה; הוא אוהב לגדל ירקות.Sawyerמצאתי חרוז בתוך השריפה והתחלתי לחתוך עץ אש.Kateהיא ציירת מצוינת; היא מסוגלת לתפוס זבובים פראיים.Jack,מצד שני, הציל כמה תרופות, כמו הילד הולך כאשר אחרים חולים וצריכים כמה אנטיביוטיקה. כלכלה חילופית בפיתוח. כאשר סויר רעב, הוא מסחר 1 לוג עץ אש עם הוגו עבור 4 עגבניות. קייט תעסוק עץ פרא עבור 20 עגבניות. ג'ק תעסוק גלולה של אנטיביוטיקה עבור 4 לוג עץ אש, אבל גם יקבל עץ פרא במקום.





הדרמה עם מרכזיות: אמון

בוקר אחד, ג'ק מתעורר עם רעיון נהדר.בואו להעלות את הציוויליזציה שלנו ולהביא את המושג המוחלט של "כסף".איסלנדוהשתמשו בו עבור הכלכלה שלנו במקום לסחור במט"ח, בדרך זו, הוא עדיין יכול לקבל עץ עץ מן סויר, גם אם סויר לא צריך אנטיביוטיקה כלשהי.ההצעה היא פשוטה מאוד ... עגבניות שווה 2 מטבעות, זאב שווה 40 מטבעות, וכן הלאה.כמה מטבעות כל אחד מאיתנו צריך להתחיל?





מכיוון שהישרדים אינם יכולים לגשת למתכת על האי, ברור שהם לא יכולים להרוס מטבעות אמיתיים.ג'ק מציע לעקוב אחר מספר המטבעות שלכל אחד מהם.הוא מגיע עם מערכת פשוטה.הוא יכתוב על חתיכת נייר סכום של 100 ליד כל אחד מהשמות שלהם.בכל פעם שאתה רוצה להעביר כמה מטבעות לאף אחד, רק תן לו לדעת את הסכום והוא יעדכן את המספרים על חתיכת הנייר שלו.





סויר לא סומך על ג'ק הרבה, במיוחד עם כל המתח האלפא הגברי סביב קייט.למה הוא צריך להחזיק את הנייר? הוא שואל.מה מונע ג'ק להתבלבל עם המספרים מאחורי גבו?איסלנדעל פי הגרסה שנקראתפסיפיקכאשר אתה רוצה לעשות העברה, פשוט תן לו לדעת, והוא ישמור על מעקב. ובכן, זה הופך להיות ברור כי ג'ק וסויר לא לשחק טוב יחד. קייט מנסה לפתור את הסכסוך על ידי הצעה לעקוב אחר המספרים בעצמה.זה נהדר כי ג'ק וסויר יעשה כל דבר שהיא אומרת בכל מקרה.





הלהקה לא יכולה להחליט על אדם אחד שימשיך לעקוב אחר הדו"ח; הם אומרים שיש לנו תקלה.הרעיון נופל.הקדם מהיר לשנה.הכלכלה חיה.היא שואבת והם סובלים, אבל זה הדבר היחיד שהם מצליחים לעבוד.





יום אחד, קייט היתה מספיקה.הדבר בבורסה הוא משעמם מדי.זאב פראי הפך לאוכל הפופולרי ביותר על האי, והיא היחידה שיכולה לצוד אותם.היא מרגישה בטוחה מספיק כדי לומר לשאר הלהקה שהיא מחזירה את הישן.איסלנדהיא לא תעסוק יותר עם אף אחד אלא אם כן הם יקבלו את המערכת שלה.הקבוצה נמאס מהדבר הזה בכל מקרה, אז הם מסכימים.





קייט קוראת למצלמות, וכולם גדלו כדי לקבל את הכלל שלה כעובדה של החיים.





קייט הפכה לבנק המרכזי הכול יכול של האי.

Kate has become the island’s omnipotent central bank.





זה לא מאוד יעיל וקייט יכולה לגרום לבלבול אם היא רוצה, אבל אף אחד לא יודע על שום דרך אחרת.





אמון הופך למציאות: Blockchain ו decentralization

נניח שיש עוד ניצול מסתורי מופיע באי יום אחד (זה קורה מעת לעת ב"אבוד").ההסכמה המרכזיתוזו שיטה חכמה שבה כל הלהקה יכולה לשמור על האיזון ביחד.קייט לא תוכל יותר לנהל את המספרים.





אף אחד מהם לא יעשה.

אף אחד מהם לא יעשה.





גם אם אחד מהם הוא דייג, זה עדיין יכול לעבוד. אין צורך לחכות קייט יותר להיות חופשי לנהל את העסק שלהם. הלהקה היא מאושרת יותר. אם מר Nakamoto היה מופיע בפרק הניסוי, הם לא היו צריכים לבזבז שנה אחת על מערכת מחליפין מזוין זה או שנה נוספת לחיות תחת שליטתה הכלכלית של קייט.





בהתחלה, נראה כי הרעיון של מר נאקמוטו רלוונטי רק למערכת המטבע של האי.תחומים רבים של החייםועסקים על האי.





קחו למשל את הפרסום.

קחו למשל את הפרסום.





סויר השתמש בחלק מהעץ שלו כדי לבנות סימן גדול באמצע המחנה.הוא חושב שזה רעיון נהדר להשאיר את הוגו לכתוב על זה, ומה ירקות זמינים השבוע.קייט אוהבת את הרעיון.





אם הוגו וקייט רוצים להשתמש בסימן סויר באותו יום, הם יציעו כמה מטבעות כדי לשלם סויר עבור ההנאה. הם יציעו באופן דיסקרטי כך שהמציע השני לא יוכל להציע את הראשון בכמות קטנה. כמובן, המציע הגבוה ביותר יקבל את הסימן. זה נשמע כמו מערכת הוגנת, אבל מי הולך לעבור את ההצעות הדיסקרטיות ולבחור את הגבוהה ביותר? ג'ק מועמד את עצמו. הוא יביא את כל ההצעות המתחרים ולכתוב אותן על חתיכת נייר, ובצהריים יתן סויר לדעת איזה סימן להציג. זה די הרבה בעיה לעשות את זה כל בוקר, אז ג'ק גם ייקח 1 מטבע בתשלום עבור בעיותיו.





הוגו חושש בעיקר שקייט תשתמש בקסם הנשי שלה כדי לגרום לג'ק לבחור את ההצעות שלה גם אם הן נמוכות יותר.





יום אחד, ג'ק מוצא מחסן חדש של אנטיביוטיקה ומחליט להשתמש בסימן כדי לתת לכולם לדעת על זה.בבבוקר למחרת, הלהקה מתעוררת ורואה את הדגל של ג'ק מוצג על הסימן.קייט אינה שמחה מאוד כי ג'ק אוסף את ההצעות הדיסקרטיות ומגיש את ההצעות שלו להשתמש בסימן בו זמנית.





שוב, הגענו למערכת פרסום שעובדת, אבל אף אחד מלבד ג'ק לא באמת מתרגש מזה.ההסכמה המרכזיתכל הלהקה תשמור על רשימת ההצעות יחד, וג'ק לא יוכל יותר לשלוט בתוצאות.





העובדה כי כדי לעשות עסקים, תושבי האי חייבים לסמוך על אחד הקבוצות שלהם מביא חוסר איזון למערכת. אין להם שום סיבה לסמוך אחד על השני. אחרי הכל, כל אחד מהם מעדיף את האינטרסים האישיים שלו. חוסר אמון זה מביא את המערכת למצב של חוסר אמון, שבו התושבים או לא עושים עסקים ביחד או נאלצים לעבוד בדרך שבה הרוב אינו מאושר באמת.





לסגור

הבלוקצ'יין הוא הקופסה השחורה הקסומה המייצרת את אמנותו של Nakamoto.ההסכמה המרכזיתאם כל אחד מהקבוצות היה מכיל בלוקצ'יין על המטוס מראש, החיים על האי היו הרבה יותר קלים וחופשיים.זכור, זה הרבה יותר ממטבעות בלבד.