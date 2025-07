בניית העתיד של מימון SMB עם AI: שיחה עם אנדרי Davydchuk

כאשר האנליטיקה בזמן אמת, אינטגרציה של AI ואדריכלות הפלטפורמה מתפתחות במהירות, כך גם האפשרויות לטרנספורמציה של מימון עסקים קטנים.בראש השינוי הזה נמצא אנדרי Davydchuk, CTO, אדריכל מערכות, וחזון המוצר מאחורי פלטפורמות כגון upSWOT ו- Graphio.ai - פתרונות עכשיו מעצבים את האופן שבו תעשיות שלמות מתייחסות לסיכון, הלוואות ויישום.

דיברנו עם דייוידצ'וק כדי להבין כיצד הרעיונות והפילוסופיית ההנדסה שלו משפיעים על עתידו של תשתיות ה-SMB בארה"ב ובעולם.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:"ישנם יותר מ-33 מיליון עסקים קטנים בארה"ב, אך עד 80% מתלמידי ההלוואה נדחו או נתקעו בדיקה ידנית ארוכה.זה כישלון מערכתי.המודלים המסורתיים של ההסכמה מעולם לא תוכננו בקצב ומורכבות של הכלכלה האמיתית של היום.היינו צריכים ליצור תשתית המשקפת את האופן שבו העסקים פועלים היום - מחוברים, מהירים ומתפתחים תמיד".

So you built that infrastructure — tell us how.

בשנת 2019, דייוידצ'וק המייסד את upSWOT וקיבל את התפקיד של CTO והארכיטקט מוביל.המטרה שלו הייתה אמיצה: לאפשר למוסדות פיננסיים לקבל החלטות חכמות יותר ומהירות יותר באמצעות נתונים בזמן אמת מ -200+ פלטפורמות SaaS שהעסקים הקטנים כבר משתמשים – מ-QuickBooks ו-Stripe ל-Salesforce ו-Shopify.

בזכות אסטרטגיה שיתוף פעולה עם Alkami Technology אחד ספקי הבנקאות הדיגיטליים המובילים בארה"ב, upSWOT הפך זמין ליותר מ -350 בנקים ואגודות אשראי ברחבי המדינה.

"הגישה שלי הייתה פשוטה אך לא טריוויאלית: לבנות ארכיטקטורה מודולרית, מאובטחת, מתקדמת באופן עצמאי, שבה המפתחים לא צריכים לדאוג לתוך הצינור – רק לאינטגרציה.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

דוידצ'וק מחלקת מספרים אמיתיים:

זמן קבלת החלטות הלוואה ירד מ-7-10 ימים ל-3-6 שעות בלבד

שיפור שיעורי אישור ב-25-40%

הבנקים זכו להבנה פיננסית חיה במקום דוחות רבעוניים

"אנחנו נתנו לבנקים את היכולת לפעול, לא לחכות, ואנחנו נתנו לעסקים את מה שחסר להם במשך עשרות שנים: נראות, שליטה, ודרך הוגנת יותר לכספומט", הוא מסביר.

"upSWOT הוא לא רק אנליטיקה - זה לוח בקרה לכל העסק."

אבל התוצאות לבד לא מספרות את כל הסיפור.למהזה עבד - ומה גרם לזה להיות מגוון, עמיד ומתאים - אנחנו צריכים להסתכל עמוק יותר בארכיטקטורה של המערכת, בפילוסופיה של עיצוב נתונים, וכיצד AI ואינטליגנציה תפעולית הגיעו יחד כדי להפוך את התוצאות האלה אפשריות.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"תני לי להתחיל עם זה: עסקים קטנים פועלים בזמן אמת - אבל רוב המערכות הפיננסיות המעריכות אותם עדיין פועלות כמו שזה היה בשנת 1995.

כששחררנו את upSWOT, המשימה שלנו לא הייתה רק ליצור כלי ציון.רצינו לבנות מחדש את תשתית הנתונים של פיננסים קטנים וקטנים - כך שההחלטות לא היו מבוססות על הנחות או אינדיקטורים מתקדמים, אלא על אמת תפעולית חיה.

באמצעות השילוב עם יותר מ-200 מערכות SaaS שהעסקים הקטנים משתמשים בהן – מ-QuickBooks ל-Stripe ל-Salesforce – נתנו לבנקים את האפשרות לראות כיצד העסק מתפקד כעת.

"מה שהאינטליגנציה הביאה למערכת זו היה ברורות: תחזית סיכון, דפוס התנהגותי והמלצות מונעות - לא כמוצא סטטי, אלא כבדיקות חיות המתפתחות עם העסק".

אבל הנה הקלטה: AI ללא הקשר המבצעי הוא רעש.מודיעין מבצעי- קבוצה של מנגנונים בזמן אמת המבינים לא רק את "מה", אלא את "למה" ומה לעשות הבא.

זה לא על לראות כי זרימת מזומנים יורדת - זה על לדעת אם זה בגלל העונה, חשבונית לא מחויבת, או קמפיין שיווק כישלון ואז להפעיל את האזהרה הנכונה, בזמן הנכון, בערוץ הנכון - אם זה בנקאי, CFO, או מייסד בטלפון שלהם.

זה היה שינוי פרדיגמה וזה עבד – הבנקים החלו לאשר הלוואות פי חמש מהר יותר, עם דיוק של 25–40% יותר טוב.

עכשיו, עם Graphio.ai, אני משתמש באותם עקרונות - אבל בתוך החברה.אנחנו נותנים מייסדים, מפעילי צוות מוביל ראייה כיצד האסטרטגיה מתפרקת במהלך ביצוע: איפה התהליכים מאבדים את המוקד, איפה אי התאמה לא נכונה נוצרת, ואיפה חיכוך שקט מונע צמיחה.

"זה כמו לתת לעסק שלך אבחון אוטופילוט משלו - לא כדי להחליף את המנהיגות האנושית, אלא כדי להגדיל את זה עם אותות מדויקים שלא היית רואה אחרת."

בצומת בין ה-AI לבין האינטליגנציה המבצעת, יש משהו גדול יותר מתוכנה – מודל תפעולי חדש לעסקים קטנים וקטנים, אשר משקף בסופו של דבר את האופן שבו הם באמת חיים, בונים, נלחמים, מתאימים - ומנצחים.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

כאשר פתח רוסיה את הפלישה המלאה שלה לאוקראינה בפברואר 2022, מרכז הפיתוח העיקרי של upSWOT עדיין היה ממוקם בקייב, ומספקת באופן פעיל דמויות מוצר למוסדות פיננסיים בארה"ב.

"לא הגיבנו - ציפינו, שבועיים לפני ההתקפה, התקשרתי להתחיל להעביר את הצוות, עזבנו לפני שהטילים הראשונים טסו", מזכיר דייוידצ'וק.

התחזית שלו הייתה לא רק טכנית – זה היה פעיל והומניטרי.הוא המציא מראש תוכנית מתמשכת מלאה, הכוללת תשתית מראות, גיבוי בינלאומי, חתימות על הסכמי העברה, לוגיסטיקה מאובטחת של מגורים וציוד, ופרוטוקולים תקשורת מובנים.ההכנה הזו הבטיחה שלא שחרור יחיד היה מעכב, והלקוחות מעולם לא חוו הפרעה – גם כאשר המלחמה הכבשה את המדינה.

היכולת המדהימה הזו הוכרה על ידיוול סטריט ג'ורןבמאמר שלו "Ukraine’s Tech Companies Seek Stability Outside the Country" ההעברה של upSWOT הוזכרה בתור דוגמה למנהיגות פרואקטיבית בזמן משבר גיאופוליטי.

"מערכות טובות לא רק לשרוד את הכאוס - הן מספקות אותו וממשיכות ללכת.

הפרק הזה הפך לאישור אמיתי חזק של אמונתו שהארכיטקטורה היא לא רק על קוד – זה על אנשים, צפייה צפויה, ועיצוב עבור הבלתי ייאמן.

After the acquisition — why not retire?

בשנת 2024, UpSWOT נרכשה על ידי UPTIQ.AI במקום להיות פשוט משולב, הפלטפורמה של Davydchuk הפכה לתוספת הגיונית למוצר המוביל של UPTIQ, AI Workbench.

"אין AI אינטליגנטי ללא נתונים מבוססיים באיכות גבוהה.זה מה שהביאנו לשולחן - תובנות בזמן אמת מהבסיס של פעולות SMB.

What is Graphio.ai and why is it different?

היוזמה החדשה של דייוידצ'וק, Graphio.ai, לוקחת את מודל האנליטיקה בזמן אמת ומחייבת אותו באופן פנימי – לא ללקוחות, אלא לשטח הביצועים של חברות עצמן.

"כל חברה כיום היא דיגיטלית, אבל רובם לא יודעים מה באמת קורה בתהליכי העבודה שלהם", הוא אומר. "Graphio.ai מתחבר לכלי כמו Jira, GitHub ו- Slack, ומשטחים שבהם הביצוע מתרחק מהאסטרטגיה - לפני שזה משפיע על המספרים".

המערכת לא רק מעקב; היא ממליצה על פעולות תיקון בזמן אמת.

What’s the end goal?

"אני רוצה לבנות מערכות שהופכות את הארגונים המודרניים לניהול אמיתי - לא רק על ידי אינסטינקט, אלא על ידי אות.

"אם upSWOT היה הגשר בין בנקים לעסקים, Graphio.ai הוא הקוקיט בתוך העסק עצמו."

הפלטפורמות שלך הפכו לתמונות - מה הופך את הגישה שלך שונה?

"אני בונה פלטפורמות אשר מתרחבות, ששרדו את המלחמה, ומספקות ערך ביום הראשון ובשנה החמישית.

"אתה לא יכול לזייף ארכיטקטורה.כאשר המערכת שלך נותנת כוח למיליוני החלטות יומיומיות, היא עובדת או לא עובדת.

אנדרי דייוידצ'וק הוא יותר מאשר CTO – הוא אדריכל מערכות שהפלטפורמות שלו עוזרות לאלפי חברות לקבל החלטות מהירות יותר וחכמות יותר בכל יום. החזון שלו שינה מחדש את האופן שבו נתונים משמשים בהלוואות SMB, ועכשיו, בביצוע פעילויות.

סיפור זה נכתב תחת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.

