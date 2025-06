בייט חינוכי: הבעיה של הגנרלים הביזנטיים בקריפטו - או שיש בוגד בינינו

זה משחק שבו כמה אסטרונאוטים נמצאים באותו חללית, אבל בוגד הוא לסבוט ולהרוג אותם, והם צריכים לגלות מי זה ולגרש אותם מהספינה.





תארו לעצמכם שאתם משחקים בינינו עם קבוצה של חברים.אתם כולם חברי צוות (ואולי גם כמה משוגעים) על ספינת חלל, ואתם צריכים להחליט ביחד אם ללחוץ על לחצן החירום כדי לגרש שחקן חשוד.אתם יכולים רק לשלוח הודעות אחד לשני - אין צ'אט קולי, רק צ'אט במשחק.אם יותר מדי שחקנים משקרים או מתבלבלים, כל הקבוצה עשויה לעולם לא להסכים על מה לעשות - או גרוע מכך, לגרש את האדם הלא נכון.





This is basically the הבעיה של הגנרלים הביזנטיים : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messagesהגנרלים הטובים רוצים לתאם ולנצח את הקרב, אבל הם לא יודעים למי לסמוך, והם לא יכולים כולם לדבר ישירות אחד עם השני.





בעולם של מערכות הפצה, אותה בעיה מתרחשת כאשר מערכות מחשב (Nodes) נסה להסכים על אותו רשימה של עסקאות. אם כמה מחשבים משקרים או פגיעה (כמו הונאים), אנחנו צריכים מערכת המסייעת לכל הצמתים הכנים להסכים, גם אם כמה מתנהגים בחשדנות. זה ידוע גם בשם אשמה ביזנטית, ולכן, מערכות מפוזרות כמו רשתות קריפטו חייבים להיות סובלנות אשמה ביזנטית (BFT) כדי לעבוד כראוי.

BFT ב Crypto רשתות





BFT הוא מושג מפתח המסייע לרשתות קריפטוגרפיות להישאר אמין, גם כאשר כמה מחשבים ברשת פועלים בצורה לא כנה או נכשלים.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT היא היכולת של מערכת להגיע להסכם משותף למרות הבעיות הללו, ובכך להבטיח שכולם בסופו של דבר מאמינים באותו תוצאה.





ללא BFT, דברים רעים יכולים לקרות.אחת הבעיות המפורסמות ביותר נקראת הוצאה כפולה - כאשר מישהו מנסה להשתמש באותו מטבע דיגיטלי יותר מפעם אחת.לדוגמה, לדמיין לשלוח את אותו טוקיו לשני אנשים שונים בו זמנית.אם הרשת לא יכולה להסכים על איזה תשלום הגיע ראשון, המערכת מתפרקת.





למעשה, הבעיה של הוצאה כפולה היא אחת הסיבות העיקריות מדוע הכסף המופץ לא יצא מוקדם יותר. סאטושי נאקמוטו הוא הכריז על כך באופן ישיר בספר הלבן המקורי של ביטקוין, והדגיש את זה כאתגר שהמערכת ההסכמה של ביטקוין נועדה להתגבר עליו מבלי לדרוש סמכות מרכזית.





מנגנוני ההסכמה





ברשתות קריפטוגרפיות, מנגנונים של קונסנזוס הם הכלים המאפשרים לקבוצה של גרביים להסכים על מה שקרה באמת - כגון מי שלח כסף למי ומתי - גם כאשר חלק מהגרביים עשויים להיכשל, לפעול לאט, או לנסות לרמות. המנגנונים האלה הם הלב של מערכות blockchain ו- DAG כי הם מבטיחים שכולם רואים את אותה גרסה של המגזין.





לדוגמה, ביטקוין משתמש ב- Proof of Work (PoW). שיטה זו מבקשת ממחשבים לפתור פתרונות מורכבים כדי להוסיף בלוקים חדשים לשרשרת, ומחשבים עוצמתיים מתחרים להיות הראשונים לפתור את זה.ככל שמוסיפים בלוקים נוספים על גבי עסקה, כך פחות סביר שמישהו יוכל לכתוב מחדש את ההיסטוריה - בגלל המשאבים הגדולים הדרושים כדי לפתור מחדש את הפתרונות - אבל אין אף פעם ביטחון של 100%. סיום סביר , אשר יכול להרגיש קצת לא נוח עבור אנשים שמצפים אישור מהיר וברור, במיוחד עבור תשלומים גדולים.









בניגוד לכך, Obyte , אשר בנוי על DAG (Directed Acyclic Graph), משתמש בשיטה שונה.Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by הזמנת ספקים .הם ערוצים אמינים וציבוריים שעסקאותיהם פועלות כעכבישים שמביאים סדר לבלבול של עסקאות אחרות.





פעולותיהם מובילות לסופו של דבר – ברגע שהעסקה יציבה ב-DAG, היא תהיה סופית ואי אפשר לבטל אותה. אין מינרים או "אימותים" אשר שולטים בגישה או מגיעים להסכם ביניהם. גישה זו, אשר מתייחסת לכל סוגי ההצבעה או התחרות בכוח, מעניקה התנגדות טובה בהרבה לדיקטטורה ולסנזורה.





צילום וקטור של Freepik