WeFi lanza Wenix, un xogo de Telegram que contribúe directamente á minería de fichas

**CHARLESTOWN, Saint Kitts e Nevis, 29 de xaneiro de 2025/Chainwire/--**WeFi, o primeiro Deobank (Banco Descentralizado Onchain) do mundo, lanzou Wenix , un minixogo desenvolvido nativamente para Telegram. Wenix integra un xogo competitivo baseado en habilidades cun mecanismo de ganancias conectado ao ecosistema WeFi, que combina entretemento con financiamento descentralizado.





"Wenix é unha mestura única de innovación e accesibilidade, co obxectivo de salvar a brecha entre as finanzas descentralizadas e o público principal", comentou Roman Rossov, director de produtos de WeFi. Engadiu: "Aproveitando o amplo alcance de Telegram, Wenix demostra como a tecnoloxía blockchain pode facerse atractiva, intuitiva e gratificante para un público amplo, xa sexa que estean explorando DeFi por primeira vez ou sexan participantes experimentados".





Wenix introduce un mecanismo no que os xogadores compran puntos ITO (IPs) usando moedas estables para participar en batallas, facer apostas e gañar IP adicionais a través das vitorias. Estes puntos pódense converter en unidades ITO, que serven como nodos centrais no ecosistema WeFi. As unidades ITO permiten aos usuarios extraer WFI, o token de utilidade nativo da plataforma. Este proceso vincula o éxito de Wenix ao rendemento global do ecosistema ao influír no valor de mercado de WFI.





A misión de WeFi é facer que as finanzas descentralizadas sexan accesibles, seguras e inclusivas creando solucións que combinen a tecnoloxía blockchain con plataformas amigables. Esta solución de banca dixital de próxima xeración reunirá tecnoloxías blockchain e IA para servizos financeiros.





O ecosistema máis amplo de WeFi integra varios servizos financeiros alimentados por blockchain, con WFI como o seu principal token de utilidade. O Plataforma ITO apoia a captación de fondos transparente e impulsada pola comunidade, centrándose en fomentar os primeiros adoptantes que participen activamente no ecosistema. Xogadores que gañan IP mediante Wenix contribuír directamente ao desenvolvemento e funcionalidade da plataforma.





Wenix mellora os xogos tradicionais baseados en Telegram incorporando accións dos xogadores ao ecosistema WeFi máis amplo. Cada interacción, xa sexa gañando IP en Wenix ou contribuíndo a outros aspectos do ecosistema, afecta a oferta e o rendemento do mercado de WFI. Este enfoque conecta o xogo coa estrutura financeira da plataforma, creando un sistema unificado onde a participación dos usuarios engade directamente valor.

Para obter máis información sobre Wenix, os usuarios poden unirse ao minixogo Telegrama , ou únete ao oficial Canal de anuncios de Telegram , o Canle comunitario Wenix e visita a Wenix's sitio web .

Sobre WeFi

WeFi é o primeiro Deobank - Descentralized Onchain Bank do mundo. Aproveita a tecnoloxía Blockchain para simplificar a experiencia DeFi ao tempo que a mantén rápida, segura e eficiente. Ademais de todos os servizos financeiros tradicionais, como tarxetas virtuais, préstamos e transferencia de activos, WeFi propón contas sen custodia e ganancias de moedas estables alimentadas por axentes de IA.

Podes atopar máis información aquí: Sitio web | X

Contacto

WeFi

[email protected]

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo o programa de blogs de negocios de HackerNoon. Máis información sobre o programa aquí