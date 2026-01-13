25,627 lecturas

O longo momento da web: dentro da loita dos arquivos de Internet contra o esquecemento

by
byBruce Li@zbruceli

Co-Founder of nkn.org

2026/01/13
featured image - O longo momento da web: dentro da loita dos arquivos de Internet contra o esquecemento
Bruce Li

About Author

Bruce Li HackerNoon profile picture
Bruce Li@zbruceli

Co-Founder of nkn.org

Read my storiesAbout @zbruceli

COMENTARIOS

avatar

Etiquetas colgantes

programming#tech-stack#futurism#internet-archive#wayback-machine#ipfs#dweb#data-storage#hackernoon-top-story

ESTE ARTIGO FOI PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories